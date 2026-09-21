Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Diterjemahkan oleh

Dari masalah Vinicius hingga identitas yang hilang: 3 pekan bagi Mourinho untuk menyelamatkan Real Madrid

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
B. Silva
A. Tchouameni
C. Espi
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Portugal
Brasil
Uruguay
Prancis
Spanyol

Bagaimana "Special One" bertindak untuk mengembalikan Los Merengues ke jalur yang benar?

Real Madrid melangkah dengan performa naik-turun di bawah kepemimpinan pelatihnya, Jose Mourinho, di mana tim tersebut hingga kini belum menampilkan level yang diharapkan sepanjang tujuh pekan pertama Liga Spanyol, meski memiliki skuad yang penuh bintang dan opsi-opsi yang mampu membuat perbedaan di berbagai posisi di lapangan.

Tim ini menelan dua kekalahan di awal perjalanan mereka di LaLiga, dan kekalahan terakhir dari Atletico Madrid dalam derби ibu kota merupakan yang paling memicu kontroversi, bukan hanya karena sejumlah keputusan wasit yang menimbulkan perdebatan luas, melainkan juga karena tampilan yang diperlihatkan Real Madrid sepanjang laga, setelah tim tampak jauh dari levelnya dan kehilangan banyak keseimbangan serta ketajaman.

Meski kartu merah Dean Huijsen dan tendangan penalti jelas memainkan peran dalam mengubah alur derби dan memberi Atletico Madrid keunggulan yang lebih besar, masalah bagi Mourinho tidak berawal dari momen-momen tersebut, karena Real Madrid sudah lebih dulu menderita sebelumnya, dan tampil pucat baik di lini pertahanan maupun serangan, dengan tiadanya keterpaduan yang jelas antarlini serta ketidakmampuan menerapkan gayanya sebagaimana yang diinginkan.

Dan kini jeda internasional datang pada waktu yang penting bagi pelatih asal Portugal itu, di mana Mourinho memiliki sekitar tiga pekan untuk menata ulang kartu-kartu timnya dan membenahi kesalahan-kesalahan yang muncul pada pekan-pekan awal, serta berupaya mengembalikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sebelum kembali ke ajang kompetisi dengan tampilan yang lebih kuat dan stabil.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Masalah Vinicius Junior

    Vinicius Junior berada di urutan teratas daftar persoalan yang membutuhkan penanganan cepat dari Jose Mourinho selama jeda internasional, setelah bintang asal Brasil itu tampil jauh dari level yang biasa ia perlihatkan sejak awal musim, di mana ia hanya mencetak satu gol, di samping membuang sejumlah peluang mudah dan kehilangan banyak bola, sehingga membuatnya jauh dari pengaruh yang diharapkan darinya di sepertiga akhir serangan.

    Krisis Vinicius tidak berhenti hanya pada produktivitas serangannya, sebab Real Madrid juga mengalami masalah yang jelas di sisi kiri karena ia tidak memberikan bantuan pertahanan yang dibutuhkan secara memadai, dan hal itu meninggalkan ruang di belakangnya yang dapat dimanfaatkan lawan secara terus-menerus. Hal itu terlihat jelas selama derby Madrid, ketika Atletico Madrid menemukan ruang di sisi tersebut dan mampu menekan pertahanan Los Blancos melaluinya.

    Kritik yang ditujukan kepada Vinicius meningkat dalam beberapa waktu terakhir, di tengah laporan-laporan media yang menyebutkan mulai hilangnya kesabaran para pendukung Real Madrid terhadap sang pemain, disertai tuntutan agar Yan Diomande diberi kesempatan bermain sebagai starter menggantikan pemain Brasil itu, terlebih karena Mourinho kini memiliki jeda internasional untuk mengevaluasi situasi dan mengambil keputusan yang mungkin akan berdampak besar pada wajah tim saat kompetisi kembali bergulir.

    Bola kini berada di tangan Mourinho, jadi apakah pelatih asal Portugal itu akan terus memberikan kepercayaannya kepada Vinicius, sambil menunggu sang pemain kembali menemukan levelnya dan keluar dari krisisnya, atau ia mengambil keputusan yang lebih berani dengan mendudukkannya di bangku cadangan dan memberi kesempatan kepada Diomande, dengan harapan hal itu akan membakar semangat pemain Brasil tersebut dan mendorongnya untuk berjuang demi merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti.

    Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

    • Iklan
  • imago-sport-1083575551.jpgAgenciaLOF

    Kombinasi lini tengah

    Tampaknya Jose Mourinho belakangan ini mantap dengan duet Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde di lini tengah, dengan keberadaan Jude Bellingham di depan mereka, namun kombinasi ini sejauh ini belum tampak menjadi pilihan ideal bagi Real Madrid, terlebih karena duet Prancis dan Uruguay tersebut memiliki banyak karakteristik yang serupa, mulai dari kekuatan fisik dan kemampuan berlari terus-menerus hingga keunggulan dalam duel dan menutup ruang.

    Sebaliknya, Real Madrid membutuhkan pemain yang mampu berpikir dan mengatur tempo dari lini tengah, dan di sinilah muncul pentingnya Bernardo Silva, yang memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda, di mana ia mampu menguasai bola di bawah tekanan dan mengendalikan ritme pertandingan, di samping kemampuannya mengirim umpan pemecah garis yang bisa menempatkan para penyerang Real Madrid dalam posisi yang lebih baik menghadapi pertahanan lawan.

    Bukan suatu kebetulan bahwa Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, sangat mengandalkan Bernardo Silva dan memberinya peran utama dalam sistemnya, karena kemampuannya menghubungkan antarlini dan menggerakkan serangan dari berbagai area di lapangan, sebuah fungsi yang seharusnya diberikan pemain Portugal itu bersama Real Madrid setelah perekrutannya, agar menjadi motor yang memberikan lini tengah dimensi kreatif yang hilang.

    Namun keberadaan Bernardo Silva di bangku cadangan pada mayoritas pertandingan terakhir membuat lini tengah Real Madrid kekurangan sosok berpengaruh yang mampu mengubah bentuk permainan dengan bola, yang membuat Arda Guler sesekali harus turun ke area yang lebih dalam demi membantu membangun serangan dan menyalurkan bola ke sepertiga akhir, tetapi peralihan ini menjauhkan pemain Turki itu dari area yang memungkinkannya menunjukkan kemampuan ofensif dan menciptakan ancaman.

    Karena itu, Mourinho harus memikirkan kembali bentuk lini tengahnya selama jeda ini, tidak harus dengan meninggalkan Tchouameni atau Valverde, melainkan dengan menemukan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kreativitas, serta memberi Bernardo Silva peran yang menjadi alasan Real Madrid merekrutnya, agar tim tidak terus bergantung pada umpan langsung atau solusi individu, dan agar Arda Guler juga kembali ke posisi yang lebih maju alih-alih terpaksa turun ke belakang secara berulang.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Real Mourinho tanpa taktik yang jelas

    Masalah terbesar yang dihadapi Real Madrid bersama Jose Mourinho hingga saat ini mungkin terletak pada tidak adanya pola taktik yang jelas untuk membantu tim menembus pertahanan lawan. Dalam banyak pertandingan, Los Blancos tampak sangat bergantung pada kemampuan individu, alih-alih memiliki pola serangan yang berulang dan ide-ide jelas yang bisa digunakan untuk menjangkau gawang lawan. Hal ini membuat Los Merengues terus-menerus membutuhkan solusi luar biasa dari para pemainnya.

    Kylian Mbappe secara khusus tampil sebagai salah satu sumber solusi individu paling menonjol bagi Real Madrid, tetapi bergantung pada kemampuannya semata tidak bisa menjadi rencana yang berkelanjutan sepanjang musim, terlebih sebagian besar kemenangan yang diraih tim datang setelah kesulitan yang nyata, baik dari sisi sulitnya menciptakan peluang maupun kebutuhan untuk menunggu momen individu demi menuntaskan pertandingan. Hal ini mencerminkan besarnya kesulitan yang dialami tim di atas lapangan.

    Seiring bergulirnya pekan demi pekan, Real Madrid semakin membutuhkan ide-ide yang lebih beragam dalam menghadapi lawan, sebab bergantung pada gaya yang sama membuat tim lebih mudah dibaca. Hal itu memberi lawan peluang lebih besar untuk menutup ruang di depan Mbappe dan Vinicius serta mengisolasi lini serang dari elemen-elemen lain di tim. Alhasil, tugas Los Blancos menjadi semakin sulit setiap kali menghadapi tim yang piawai dalam organisasi pertahanan dan menekan pembawa bola.

    Dari sinilah muncul pentingnya jeda internasional bagi Mourinho, karena ia akan memiliki waktu untuk menghitung ulang dan berupaya merancang solusi-solusi taktik baru, entah melalui pergerakan pemain tanpa bola, pergantian posisi elemen-elemen serangan secara berkelanjutan, ataupun perbaikan proses membangun serangan dari belakang. Sebab, kepemilikan Real Madrid atas pemain-pemain bintang jenis ini harus diterjemahkan menjadi sistem kolektif yang mampu menciptakan peluang, bukan sekadar menunggu penampilan gemilang dari satu pemain tertentu.

    Pentingnya persoalan ini kian bertambah ketika melihat gambaran yang ditampilkan Barcelona bersama pelatih Jermannya, Hansi Flick, yang memulai musim dengan sangat kuat dan meraih kemenangan dalam tujuh laga pertamanya, dengan hasil-hasil telak dan level ofensif yang mencolok. Hal ini memberi wajah berbeda pada persaingan di puncak La Liga, dan menempatkan Mourinho di hadapan tantangan yang jelas, yakni menemukan identitas taktik bagi Real Madrid yang membuat tim lebih mampu memaksakan gayanya, alih-alih hanya berkutat menyikapi kondisi setiap pertandingan secara terpisah.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Peran yang lebih besar untuk Carlos Espi

    Carlos Espí layak mendapatkan peran yang lebih besar bersama Real Madrid pada periode mendatang, setelah membuktikan kemampuannya untuk membuat perbedaan meski tampil sebagai pemain pengganti. Ia turut andil memberikan kemenangan bagi Los Blancos di saat-saat akhir menghadapi Espanyol dan Elche meski hanya bermain beberapa menit, yang menegaskan bahwa ia memiliki naluri mencetak gol yang bisa bermanfaat bagi tim ibu kota tersebut.

    Memang benar bahwa sulit bagi Espí untuk mendapatkan tempat Kylian Mbappe di posisi ujung tombak, tetapi Mourinho bisa mencoba solusi lain, yaitu menurunkan pendatang baru itu sebagai penyerang, sembari menggeser Mbappe ke sayap kiri, posisi favoritnya, alih-alih terus mengandalkan Vinicius secara permanen.

    Solusi ini bisa memberikan Real Madrid variasi yang lebih besar di lini depan, dengan memanfaatkan kemampuan mencetak gol Espí dan mengembalikan Mbappe ke posisi yang memungkinkannya menciptakan ancaman lebih besar. Ini menjadi salah satu opsi yang bisa dicoba Mourinho setelah jeda internasional berakhir dan pada sejumlah pertandingan mendatang.

    Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL