Dari masalah Vinicius hingga identitas yang hilang: 3 pekan bagi Mourinho untuk menyelamatkan Real Madrid

Real Madrid melangkah dengan performa naik-turun di bawah kepemimpinan pelatihnya, Jose Mourinho, di mana tim tersebut hingga kini belum menampilkan level yang diharapkan sepanjang tujuh pekan pertama Liga Spanyol, meski memiliki skuad yang penuh bintang dan opsi-opsi yang mampu membuat perbedaan di berbagai posisi di lapangan.

Tim ini menelan dua kekalahan di awal perjalanan mereka di LaLiga, dan kekalahan terakhir dari Atletico Madrid dalam derби ibu kota merupakan yang paling memicu kontroversi, bukan hanya karena sejumlah keputusan wasit yang menimbulkan perdebatan luas, melainkan juga karena tampilan yang diperlihatkan Real Madrid sepanjang laga, setelah tim tampak jauh dari levelnya dan kehilangan banyak keseimbangan serta ketajaman.

Meski kartu merah Dean Huijsen dan tendangan penalti jelas memainkan peran dalam mengubah alur derби dan memberi Atletico Madrid keunggulan yang lebih besar, masalah bagi Mourinho tidak berawal dari momen-momen tersebut, karena Real Madrid sudah lebih dulu menderita sebelumnya, dan tampil pucat baik di lini pertahanan maupun serangan, dengan tiadanya keterpaduan yang jelas antarlini serta ketidakmampuan menerapkan gayanya sebagaimana yang diinginkan.

Dan kini jeda internasional datang pada waktu yang penting bagi pelatih asal Portugal itu, di mana Mourinho memiliki sekitar tiga pekan untuk menata ulang kartu-kartu timnya dan membenahi kesalahan-kesalahan yang muncul pada pekan-pekan awal, serta berupaya mengembalikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sebelum kembali ke ajang kompetisi dengan tampilan yang lebih kuat dan stabil.

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