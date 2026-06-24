Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Deniz Undav Germany World Cup 2026 GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Dari masa-masa sulit di Brighton hingga menjadi kandidat Sepatu Emas Piala Dunia: Bagaimana Deniz Undav menjadi pencetak gol paling mematikan Jerman

Analysis
Germany
D. Undav
World Cup
VfB Stuttgart
Brighton & Hove Albion
FEATURES
Ecuador vs Germany

Masih tersisa lebih dari setengah jam pertandingan di Toronto, tetapi para pendukung Jerman merasa sudah cukup. Dengan tim mereka tertinggal 1-0 dari Pantai Gading, dan sangat kesulitan menembus pertahanan The Elephants, mereka mulai meneriakkan nama Deniz Undav. Di mata mereka, sudah jelas saatnya bagi pemain pengganti andalan Jerman itu turun ke lapangan — dan Julian Nagelsmann pun setuju. Pada menit ke-60 dalam pertandingan Grup E Piala Dunia yang menegangkan itu, sang pelatih memasukkan Undav, Nadiem Amiri, dan Jamie Leweling. Kurang dari delapan menit kemudian, Amiri melepaskan umpan silang indah dari sayap kanan yang disambar Undav dengan tendangan voli yang tegas ke gawang.

Undav kembali mencetak gol di masa tambahan waktu untuk mengantarkan tiga poin bagi Jerman, kali ini setelah melakukan sentuhan pertama yang luar biasa untuk mengontrol umpan terukur ke dalam kotak penalti dari Felix Nmecha, sebelum melepaskan penyelesaian akhir yang klinis—seperti yang sudah menjadi ciri khasnya. Itu adalah gol ketiga Undav dalam dua penampilan sebagai pemain pengganti di Piala Dunia, sehingga namanya kembali bergema di seluruh stadion setelah peluit akhir dibunyikan.

Dan dia tak bisa menahan tawa, karena semuanya terasa begitu tak nyata. Di usia 29 tahun, striker bertubuh pendek dan kekar yang pernah dilepas oleh Werder Bremen saat masih anak-anakinitiba-tiba dibandingkan dengan Gerd Muller oleh Lothar Matthaus. Bagaimana bisa?! Bahkan dia sendiri pun tak tahu jawabannya.

“Saya benar-benar tidak tahu,” aku Undav. “Saya hanya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.” Namun, dia tidak selalu seberuntung itu.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Terlalu banyak, terlalu cepat?

    Setelah dilepas oleh Bremen karena postur tubuhnya yang terlalu kecil, Undav bahkan sempat bekerja di sebuah pabrik saat masih remaja sambil berpindah-pindah klub di divisi ketiga dan keempat sepak bola Jerman, sebelum akhirnya mulai menemukan tempatnya di dunia sepak bola profesional di Belgia.

    Mungkin tak terelakkan, kepindahannya ke Brighton pada 2022 awalnya tampak seperti langkah yang terlalu besar dan terlalu cepat bagi seorang pemain yang baru saja menjalani satu musim produktif di Jupiler Pro League bersama Union Saint-Gilloise (26 gol dalam 39 pertandingan).

    Bakatnya memang jelas terlihat. Di sekitar Amex, beredar pembicaraan bahwa Undav adalah penuntas peluang alami terbaik di klub yang juga memiliki Danny Welbeck, Leandro Trossard, dan Evan Ferguson dalam skuadnya. Masalahnya, Undav—yang merupakan sosok yang sangat populer di ruang ganti—tampaknya tidak mampu meniru penampilannya di lapangan latihan saat bermain di Liga Premier.

    • Iklan
  • Brighton & Hove Albion v Liverpool: Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    'Percayalah pada Deniz'

    Dia memang berhasil mencetak gol dalam kemenangan di perempat final Piala FA melawan Grimsby Town pada 19 Maret 2023, tetapi itu baru gol ketiganya untuk klub tersebut—dan, bagi banyak orang, bukanlah kebetulan bahwa ketiga gol itu tercipta saat menghadapi tim dari divisi yang lebih rendah. Undav tampak seperti pemain yang bermain satu atau dua tingkat di atas level aslinya.

    Misalnya, pada penampilan pertamanya sebagai starter melawan Bournemouth, pada 4 Februari 2023, dia gagal memanfaatkan tiga peluang emas dalam waktu 15 menit. Namun, Roberto De Zerbi tidak ragu bahwa Undav memiliki bakat untuk bersinar di level tertinggi.

    “Saya sangat percaya padanya,” kata manajer Brighton saat itu setelah kemenangan telak 5-0 atas Grimsby. “Saya percaya pada Deniz. Ia memiliki kualitas yang luar biasa dan saya ingin melihat lebih banyak lagi darinya.”

  • Arsenal FC v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Penyesalan' besar Brighton

    Kepercayaan De Zerbi terhadap Undav akhirnya membuahkan hasil, dengan sang penyerang mencetak lima gol dalam delapan pertandingan terakhir Brighton musim itu — termasuk satu gol dalam kemenangan 3-0 atas Arsenal di Emirates. Dari sudut pandang orang luar, sepertinya ada titik balik — dan begitulah juga yang dirasakan Undav.

    "Saya menyadari apa yang penting dalam sepak bola," katanya kemudian mengenai beberapa minggu terakhirnya di Brighton di bawah asuhan De Zerbi. "Anda harus bekerja untuk tim, bahkan melakukan pergerakan yang terkadang tampak tidak perlu. Butuh waktu tiga atau empat bulan bagi saya untuk memahami hal itu. Tiba-tiba saya menjadi jauh lebih efektif dan berharga bagi tim."

    Oleh karena itu, cukup mengejutkan ketika Undav diizinkan bergabung dengan Stuttgart dengan status pinjaman untuk musim berikutnya. Namun, kedatangan Joao Pedro jelas akan memengaruhi waktu bermain pemain asal Jerman itu, sehingga dengan “sedikit penyesalan,” seperti yang diungkapkan De Zerbi, Undav diizinkan untuk pergi.

    “Tahun lalu, Deniz sangat penting bagi kami dalam mencapai tujuan kami,” aku pelatih asal Italia itu, “tetapi dia layak mendapatkan kesempatan untuk bermain.” Dan Undav memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-WOLFSBURGAFP

    Bersinar di Stuttgart

    Pada akhir musim 2023-24, Stuttgart mencatatkan rekor klub dengan lima pemainnya masuk dalam skuad Jerman untuk Kejuaraan Eropa. Tak mengherankan, Undav adalah salah satunya.

    Ia telah membentuk kemitraan yang luar biasa di lini depan bersama Serhou Guirassy, mencetak 18 gol dan memberikan sembilan assist, saat Stuttgart secara sensasional lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 14 tahun dengan finis sebagai runner-up di belakang Bayer Leverkusen di Bundesliga — pencapaian tertinggi mereka sejak menjuarai gelar pada 2007.

    Akibatnya, meskipun pengganti De Zerbi, Fabian Hurzeler, berusaha meyakinkan Undav untuk kembali ke Brighton, ia sama sekali tidak berniat melakukannya dan akhirnya menyelesaikan transfer permanen ke MHPArena pada Agustus 2024.

    Biaya transfer sebesar €32,6 juta (£28 juta/$37 juta) tersebut merupakan rekor klub bagi Stuttgart, namun direktur olahraga Fabian Wohlgemuth tidak ragu bahwa uang tersebut akan terpakai dengan baik — dan ia benar.

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Kembali ke skuad Jerman

    Meskipun terkendala cedera ringan selama musim pertamanya sebagai pemain tetap skuad Stuttgart, serta pada awal musim lalu, Undav berhasil kembali masuk ke skuad Jerman pada Maret tahun ini—setelah absen sepanjang kampanye kualifikasi Piala Dunia—berkat performa gemilangnya di level klub.

    Undav mencetak 25 gol dan memberikan 14 assist di semua kompetisi untuk tim asuhan Sebastian Hoeness pada musim 2025-26, di mana hanya trio penyerang Bayern Munich—Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz—yang mampu berkontribusi langsung pada lebih banyak gol daripada striker Stuttgart ini, saat ia membantu timnya kembali ke Liga Champions melalui finis di peringkat keempat dan mencapai final DFB-Pokal untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

    Ketika ia akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali tampil mengesankan di level internasional, ia tak butuh waktu lama untuk memberikan dampak, dengan Undav masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 dalam kemenangan laga persahabatan melawan Ghana. Dua gol lagi menyusul dalam kemenangan laga pemanasan Piala Dunia melawan Finlandia, yang memicu desakan agar Undav diturunkan sebagai starter pada pertandingan pertama Jerman di putaran final, melawan Curacao.

    Nagelsmann menahan dorongan tersebut, karena ia masih yakin bahwa striker tersebut paling cocok diturunkan dari bangku cadangan saat lawan mulai kelelahan dan, dengan demikian, meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkannya.

    Itu adalah argumen yang ia sampaikan sebelum dan sesudah pertandingan melawan Ghana, meskipun dengan bahasa yang canggung dan sedikit tidak sopan, yang kemudian ia minta maaf kepada Undav, tetapi kini hampir mustahil untuk tidak memasukkan penyerang Jerman yang sedang dalam performa terbaiknya itu ke dalam susunan pemain inti.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haruskah pemain cadangan andalan Jerman itu diturunkan sebagai starter?

    Lagipula, Undav tidak hanya mencetak tiga gol di Piala Dunia (serta sembilan gol dari total 11 penampilan internasional), ia juga sudah menyumbang beberapa assist—meski hanya bermain selama 56 menit—dan hal itu tak terelakkan memicu klaim bahwa ia bukan hanya penuntas peluang paling instingtif di skuad Jerman, tetapi juga titik fokus yang sangat dibutuhkan oleh barisan penyerang yang dipenuhi talenta-talenta kreatif.

    Nagelsmann, karenanya, harus membuat keputusan besar menjelang laga Kamis melawan Ekuador: apakah akan menurunkan Undav yang serba bisa sebagai starter menggantikan Kai Havertz atau salah satu bintang besar Jerman lainnya, atau tetap memanfaatkannya sebagai pemain pengganti andalan.

    "Kami akan mendiskusikan kedua opsi tersebut, termasuk dengan Deniz," ungkap pelatih Jerman itu. "Anda bisa berkata: 'Mengapa saya harus mengganggu ritmenya?' Ia masuk sebagai pemain pengganti dua kali dan mencetak gol di kedua kesempatan itu. Namun, Anda juga bisa berkata: 'Penampilannya luar biasa—ia juga bisa bermain sejak awal.'"

    Pada akhirnya, ini bukanlah masalah yang buruk bagi Nagelsmann, dan ini adalah situasi yang luar biasa dan tak terduga bagi Undav. Lebih dari tiga tahun yang lalu, dia bahkan tak bisa mencetak gol untuk Brighton di Liga Premier. Kini, dia tak henti-hentinya mencetak gol untuk Jerman di Piala Dunia.

    "Saya menikmatinya," akui pemain yang sangat disukai dan tak terduga ini, yang kini menjadi kandidat Sepatu Emas. "Saya hanya menikmati semuanya." Karena ini benar-benar perjalanan yang luar biasa, dan perjalanan yang patut dibanggakan.

    “Saya rasa saya harus mengatasi banyak rintangan,” kata Undav kepada DW. “Itulah yang membuat saya menjadi seorang pria.” Dan nama yang ada di bibir setiap penggemar Jerman di Piala Dunia 2026.

World Cup
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Germany crest
Germany
GER