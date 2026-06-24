Dari masa-masa sulit di Brighton hingga menjadi kandidat Sepatu Emas Piala Dunia: Bagaimana Deniz Undav menjadi pencetak gol paling mematikan Jerman

Meskipun terkendala cedera ringan selama musim pertamanya sebagai pemain tetap skuad Stuttgart, serta pada awal musim lalu, Undav berhasil kembali masuk ke skuad Jerman pada Maret tahun ini—setelah absen sepanjang kampanye kualifikasi Piala Dunia—berkat performa gemilangnya di level klub.

Undav mencetak 25 gol dan memberikan 14 assist di semua kompetisi untuk tim asuhan Sebastian Hoeness pada musim 2025-26, di mana hanya trio penyerang Bayern Munich—Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz—yang mampu berkontribusi langsung pada lebih banyak gol daripada striker Stuttgart ini, saat ia membantu timnya kembali ke Liga Champions melalui finis di peringkat keempat dan mencapai final DFB-Pokal untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Ketika ia akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali tampil mengesankan di level internasional, ia tak butuh waktu lama untuk memberikan dampak, dengan Undav masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 dalam kemenangan laga persahabatan melawan Ghana. Dua gol lagi menyusul dalam kemenangan laga pemanasan Piala Dunia melawan Finlandia, yang memicu desakan agar Undav diturunkan sebagai starter pada pertandingan pertama Jerman di putaran final, melawan Curacao.

Nagelsmann menahan dorongan tersebut, karena ia masih yakin bahwa striker tersebut paling cocok diturunkan dari bangku cadangan saat lawan mulai kelelahan dan, dengan demikian, meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkannya.

Itu adalah argumen yang ia sampaikan sebelum dan sesudah pertandingan melawan Ghana, meskipun dengan bahasa yang canggung dan sedikit tidak sopan, yang kemudian ia minta maaf kepada Undav, tetapi kini hampir mustahil untuk tidak memasukkan penyerang Jerman yang sedang dalam performa terbaiknya itu ke dalam susunan pemain inti.