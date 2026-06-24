Dari masa-masa sulit di Brighton hingga menjadi kandidat Sepatu Emas Piala Dunia: Bagaimana Deniz Undav menjadi pencetak gol paling mematikan Jerman

Undav kembali mencetak gol di masa tambahan waktu untuk mengantarkan tiga poin bagi Jerman, kali ini setelah melakukan sentuhan pertama yang luar biasa untuk mengontrol umpan terukur ke dalam kotak penalti dari Felix Nmecha, sebelum melepaskan penyelesaian akhir yang klinis—seperti yang sudah menjadi ciri khasnya. Itu adalah gol ketiga Undav dalam dua penampilan sebagai pemain pengganti di Piala Dunia, sehingga namanya kembali bergema di seluruh stadion setelah peluit akhir dibunyikan.
Dan dia tak bisa menahan tawa, karena semuanya terasa begitu tak nyata. Di usia 29 tahun, striker bertubuh pendek dan kekar yang pernah dilepas oleh Werder Bremen saat masih anak-anakinitiba-tiba dibandingkan dengan Gerd Muller oleh Lothar Matthaus. Bagaimana bisa?! Bahkan dia sendiri pun tak tahu jawabannya.
“Saya benar-benar tidak tahu,” aku Undav. “Saya hanya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.” Namun, dia tidak selalu seberuntung itu.