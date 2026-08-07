Dari Manchester ke Al Nassr: Apakah Ronaldo Membuktikan Kebenaran Sikap Ten Hag Setelah 4 Tahun?

Skenario ini persis seperti yang terjadi 4 tahun lalu, tepatnya pada 2022 ketika Ronaldo absen dari pemusatan latihan klub lamanya, Manchester United, menjelang dimulainya musim baru, selama lebih dari sebulan juga, tanpa adanya keterlibatan internasional bersama timnas Portugal.

Klub Inggris itu memulai pemusatan latihannya kala itu pada 27 Juni, sebelum para pemain internasional bergabung pada 4 Juli, tanpa kehadiran sang bintang Portugal di antara mereka.

Ronaldo tidak kembali setelah dua hari atau dua pekan, melainkan kembali sebulan penuh setelah dimulainya pemusatan latihan, dengan alasan putrinya mengalami peradangan pada saluran pernapasan, yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit selama sepekan.

Anehnya, ketika Ronaldo kembali pada 26 Juli, ia tidak kembali untuk mengikuti latihan, melainkan untuk membahas dengan klub soal kepergiannya, demi pindah ke tim yang bermain di ajang Liga Champions Eropa yang tidak diikuti Manchester United.

Sang bintang Portugal baru mengikuti latihan Manchester United pada 30 Juli 2022, yaitu setelah ia absen dari pemusatan latihan persiapan di Thailand dan Australia, yang berdampak pada penampilannya sepanjang musim.

Berdasarkan hal tersebut, pelatih asal Belanda, Erik ten Hag, yang menangani Manchester United kala itu, memutuskan untuk tidak mengandalkan Ronaldo sebagai pemain inti, dengan alasan kondisi fisiknya yang tidak memadai akibat absen dari pemusatan latihan persiapan.

Akibat keputusan ini, muncul berbagai masalah antara kedua belah pihak, hingga Ronaldo melontarkan pernyataan pedasnya terhadap Ten Hag, dan menegaskan bahwa ia tidak menghormatinya, dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Piers Morgan, pada November tahun yang sama.

Setelah wawancara di mana Ronaldo menyerang semua pihak tersebut, Manchester United mengumumkan pemutusan kontraknya dengan sang bintang Portugal, yang kemudian pindah ke Al Nassr melalui transfer bebas, pada musim dingin 2023, dan masih bertahan bersama tim itu hingga kini.