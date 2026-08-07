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Diterjemahkan oleh

Dari Manchester ke Al Nassr: Apakah Ronaldo Membuktikan Kebenaran Sikap Ten Hag Setelah 4 Tahun?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Manchester United
E. ten Hag
Saudi Pro League
Premier League
World Cup
Portugal
Portugal
Arab Saudi
Inggris
Belanda

Bintang Portugal absen dari ajang "internasional" selama lebih dari sebulan

Sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya, dimulailah krisis terbesar dalam perjalanan karier bintang Portugal Cristiano Ronaldo, yang berujung pada perpisahannya dengan seluruh liga Eropa, dan kepindahannya ke Liga Arab Saudi bersama klubnya saat ini, Al Nassr.

Dan setelah empat tahun tersebut, gejala krisis itu kembali muncul lagi, namun kali ini bersama klub Al Nassr itu sendiri.

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  • Sebulan Usai Piala Dunia: Di Mana Ronaldo?

    Pada 6 Juli lalu, timnas Portugal mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari babak 16 besar, menyusul kekalahan dari Spanyol dengan skor tanpa balas.

    Semua orang memperkirakan Cristiano Ronaldo akan kembali ke latihan Al Nassr setelah masa tenggat resmi yang berlangsung selama 21 hari, hingga tanggal 27 bulan lalu, tetapi hal itu tidak terjadi. Bahkan, ia tidak bergabung dengan pemusatan latihan di luar negeri di Portugal.

    Dan setibanya kembali di Riyadh, Ronaldo tetap melanjutkan absennya, sehingga ia telah absen dari seluruh sesi latihan tim di tiga kota tempat mereka menggelar pemusatan latihan, baik di ibu kota Arab Saudi, Abha, maupun Lisbon, selama 32 hari penuh.

    Hal ini terjadi hanya sepekan sebelum dimulainya musim baru, tepatnya pada tanggal 15 Agustus ini, ketika Al Nassr menghadapi Al Fateh pada pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi.

    Absennya Ronaldo yang berkelanjutan memicu kemarahan di kalangan suporter Al Nassr, di tengah sikap bungkam dari pihak manajemen klub, serta staf pelatih yang dipimpin oleh pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, tanpa adanya tanggal pasti untuk kembali.

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  • Skenario Manchester Terulang setelah 4 Tahun: Apakah Ten Hag Benar?

    Skenario ini persis seperti yang terjadi 4 tahun lalu, tepatnya pada 2022 ketika Ronaldo absen dari pemusatan latihan klub lamanya, Manchester United, menjelang dimulainya musim baru, selama lebih dari sebulan juga, tanpa adanya keterlibatan internasional bersama timnas Portugal.

    Klub Inggris itu memulai pemusatan latihannya kala itu pada 27 Juni, sebelum para pemain internasional bergabung pada 4 Juli, tanpa kehadiran sang bintang Portugal di antara mereka.

    Ronaldo tidak kembali setelah dua hari atau dua pekan, melainkan kembali sebulan penuh setelah dimulainya pemusatan latihan, dengan alasan putrinya mengalami peradangan pada saluran pernapasan, yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit selama sepekan.

    Anehnya, ketika Ronaldo kembali pada 26 Juli, ia tidak kembali untuk mengikuti latihan, melainkan untuk membahas dengan klub soal kepergiannya, demi pindah ke tim yang bermain di ajang Liga Champions Eropa yang tidak diikuti Manchester United.

    Sang bintang Portugal baru mengikuti latihan Manchester United pada 30 Juli 2022, yaitu setelah ia absen dari pemusatan latihan persiapan di Thailand dan Australia, yang berdampak pada penampilannya sepanjang musim.

    Berdasarkan hal tersebut, pelatih asal Belanda, Erik ten Hag, yang menangani Manchester United kala itu, memutuskan untuk tidak mengandalkan Ronaldo sebagai pemain inti, dengan alasan kondisi fisiknya yang tidak memadai akibat absen dari pemusatan latihan persiapan.

    Akibat keputusan ini, muncul berbagai masalah antara kedua belah pihak, hingga Ronaldo melontarkan pernyataan pedasnya terhadap Ten Hag, dan menegaskan bahwa ia tidak menghormatinya, dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Piers Morgan, pada November tahun yang sama.

    Setelah wawancara di mana Ronaldo menyerang semua pihak tersebut, Manchester United mengumumkan pemutusan kontraknya dengan sang bintang Portugal, yang kemudian pindah ke Al Nassr melalui transfer bebas, pada musim dingin 2023, dan masih bertahan bersama tim itu hingga kini.

  • EURO 2024: Krisis Serupa

    Selama periode tersebut, Al Nassr menjalani pemusatan latihan persiapan dalam 4 musim, yang terakhir adalah musim ini, di mana Ronaldo absen selama lebih dari sebulan.

    Akan tetapi, keterlambatan kali ini bukanlah yang satu-satunya, karena hal serupa terulang pada tahun 2024, seusai Ronaldo tampil bersama timnas Portugal di ajang Piala Eropa "Euro 2024".

    Saat itu, klub Al Nassr memberikan libur kepada para pemain internasionalnya yang tampil di turnamen Eropa tersebut, serta di Copa America, selama 3 pekan terhitung sejak tanggal pertandingan terakhir mereka di kedua turnamen itu.

    Meski timnas Portugal tersingkir dari turnamen pada babak perempat final melawan Prancis, pada 5 Juli 2024, Ronaldo baru bergabung dengan pemusatan latihan Al Nassr pada 2 Agustus di tahun yang sama, yakni setelah hampir sebulan juga.

    Namun, segalanya berjalan normal saat itu, terlebih karena ia kembali 12 hari sebelum pertandingan pertama tim di musim tersebut, yang saat itu menghadapi Al Taawoun, di semifinal Piala Super, pada tanggal 14 di bulan yang sama.

    Ronaldo berhasil mempersiapkan dirinya selama periode itu, bahkan ia mencetak salah satu dari dua gol kemenangan atas Al Taawoun, dan menciptakan gol lainnya, tetapi hal itu tidak akan mungkin terjadi kali ini, dengan tersisa satu pekan menjelang dimulainya musim.

    Beberapa spekulasi mengindikasikan absennya "Roket Madeira" dari dua pertandingan pertama Al Nassr di musim baru, melawan Al Fateh pada laga pembuka Roshn Saudi League, dan Al Diriyah di babak 32 besar Piala Pelayan Dua Tanah Suci.

    Absennya sang pemain, jika benar terjadi, merupakan krisis besar bagi Al Nassr, terlebih karena klub tersebut tidak mampu memperkuat skuadnya dengan pemain mana pun selama bursa transfer musim panas ini, akibat krisis finansial yang tengah mereka alami.

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