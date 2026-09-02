Di satu sisi, transfer gratis tanpa opsi pembelian untuk Odogu ke Toulouse, Kostic ke Sparta Rotterdam, dan Athekame ke Lyon terlihat jelas, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk transfer keluar lainnya. Milan tidak menerima satu sen pun dari peminjaman murni Fofana ke Lyon dan transfer Gimenez ke Porto dengan opsi pembelian, selain juga Kevin Zeroli ke Sudtirol.





Artinya, meski ada sekitar sepuluh operasi pemain keluar, dengan mempertimbangkan pemutusan kontrak Bennacer, Milan hanya meraup 42,5 juta. Data ini juga memunculkan pertanyaan soal perlunya memasukkan direktur olahraga baru ke dalam struktur organisasi klub.