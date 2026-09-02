Dari gemerlap awal hingga rasa manis-pahit pada hari terakhir bursa transfer. Setelah empat tahun bersikap berjarak, Gerry Cardinale memimpin langsung kampanye penguatan AC Milan. Didampingi oleh Bobby Gardiner dan Hendrik Almastadt, meski kemudian operasi-operasi terpenting, baik pemain masuk maupun keluar, ditandatangani oleh superagen Jorge Mendes. Kekecewaan pada hari terakhir merupakan hasil dari serangkaian faktor: gagal menuntaskan dua rekrutan yang dibutuhkan dan kesulitan melepas pemain, dengan kasus Tomori yang merusak kredibilitas proyek. Bek asal Inggris itu sempat dikeluarkan dari skuad, Amorim menegaskan garis keras tersebut sebelum akhirnya harus mundur selangkah karena AC Milan tidak berhasil merekrut bek top selain Gila.
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Dari Leao hingga Fofana: berapa pemasukan yang didapat AC Milan dari penjualan pemain satu per satu
Tuan 38 juta
Saga musim panas bernuansa AC Milan ini merupakan buah dari Rafael Leao. Mantan nomor 10 AC Milan itu bahkan sudah masuk bursa transfer sejak Maret, tetapi penjualannya, yang rampung empat hari sebelum penutupan, tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. AC Milan hanya menerima 38 juta euro dari Galatasaray (belum termasuk bonus yang masih harus terpenuhi) setelah sepanjang musim panas meminta 60 juta euro dan juga meminta bantuan Jorge Mendes, tetapi sia-sia.
3 juta dari Nkunku
Penjualan terbesar kedua pada musim panas AC Milan adalah Christoher Nkunku ke Leipzig. Klub Jerman itu menuntaskan negosiasi dengan Milan dengan skema pinjaman berbayar sekitar €3 juta. Dalam kesepakatan tersebut juga disertakan opsi pembelian yang tidak wajib, yang nantinya bisa diaktifkan Leipzig pada akhir musim.
1,5 juta euro dari Ricci
Ricci, secara mengejutkan, menempati posisi ketiga dalam klasemen yang sangat khusus ini. Como telah menyepakati, lima hari lalu, dengan AC Milan formula dan nilai transfer gelandang tersebut ke tim asuhan Fabregas. Ricci akan bergabung dengan Como dengan status pinjaman berbayar senilai 1,5 juta, dengan bonus jika lolos ke kompetisi Eropa, serta opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 22 juta.
Nol Eropa
Di satu sisi, transfer gratis tanpa opsi pembelian untuk Odogu ke Toulouse, Kostic ke Sparta Rotterdam, dan Athekame ke Lyon terlihat jelas, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk transfer keluar lainnya. Milan tidak menerima satu sen pun dari peminjaman murni Fofana ke Lyon dan transfer Gimenez ke Porto dengan opsi pembelian, selain juga Kevin Zeroli ke Sudtirol.
Artinya, meski ada sekitar sepuluh operasi pemain keluar, dengan mempertimbangkan pemutusan kontrak Bennacer, Milan hanya meraup 42,5 juta. Data ini juga memunculkan pertanyaan soal perlunya memasukkan direktur olahraga baru ke dalam struktur organisasi klub.
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