Dari Kroasia - Inter: Piala Dunia membuat nilai pasar Sucic melonjak tajam: Real Madrid dan Liga Premier mengincar pemain Kroasia itu, sementara Inter menginginkan lebih dari 50 juta

Satu assist saat melawan Inggris, satu gol saat melawan Ghana, serta kontribusi yang konsisten dan penting dalam dua pertandingan lainnya melawan Panama dan Portugal telah mendorong surat kabar Kroasia, Vecernji, untuk secara khusus memuji penampilan pemain Inter Milan, Sucic, di Piala Dunia kali ini dan menekankan betapa ia telah menjadi pemain yang tak tergantikan bagi Dalic. Untuk saat ini, tetapi terutama untuk masa depan, yang kemungkinan besar tidak lagi akan mencakup kehadiran sosok ikonik seperti Luka Modric. Namun, yang paling menarik perhatian adalah minat Real Madrid dan beberapa klub besar Liga Inggris terhadap gelandang ini.