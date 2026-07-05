Dari tujuh pemain Inter yang telah atau masih berlaga di Piala Dunia – bersama dirinya ada Manuel Akanji, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram, dan Denzel Dumfries yang kini sudah tidak lagi menjadi bagian tim – gelandang Kroasia Petar Sucic adalah pemain yang hingga tahap ini dalam kompetisi tersebut paling banyak memperkuat keyakinannya akan nilai penampilan yang berhasil ia tunjukkan. Tersingkir oleh Portugal asuhan Cristiano Ronaldo, pemain kelahiran 2003 yang didatangkan musim panas lalu dari Dinamo Zagreb seharga 15 juta euro ini menjadi salah satu sorotan paling menggembirakan di tim nasional asuhan pelatih Dalic, hingga akhirnya menarik perhatian beberapa klub asing ternama.
Diterjemahkan oleh
Dari Kroasia - Inter: Piala Dunia membuat nilai pasar Sucic melonjak tajam: Real Madrid dan Liga Premier mengincar pemain Kroasia itu, sementara Inter menginginkan lebih dari 50 juta
REAL MADRID DAN PREMIER LEAGUE MEMPERHATIKANNYA
Satu assist saat melawan Inggris, satu gol saat melawan Ghana, serta kontribusi yang konsisten dan penting dalam dua pertandingan lainnya melawan Panama dan Portugal telah mendorong surat kabar Kroasia, Vecernji, untuk secara khusus memuji penampilan pemain Inter Milan, Sucic, di Piala Dunia kali ini dan menekankan betapa ia telah menjadi pemain yang tak tergantikan bagi Dalic. Untuk saat ini, tetapi terutama untuk masa depan, yang kemungkinan besar tidak lagi akan mencakup kehadiran sosok ikonik seperti Luka Modric. Namun, yang paling menarik perhatian adalah minat Real Madrid dan beberapa klub besar Liga Inggris terhadap gelandang ini.
INTER MENUNJUKKAN PERFORMA YANG SANGAT TINGGI
Menurut laporan Vecernji, bagi Inter pun Petar Sucic merupakan investasi untuk musim-musim mendatang yang diprediksi akan membuahkan hasil, baik dari segi teknis maupun ekonomi. Meskipun musim pertamanya di Serie A masih dalam tahap adaptasi, namun tetap signifikan dalam hal menit bermain – total 50 penampilan, 4 gol, dan 4 assist – pemain asal Kroasia ini dilaporkan sudah memiliki nilai pasar lebih dari 50 juta euro, mendekati 60 juta euro. Kontraknya dengan Inter akan berakhir pada Juni 2030 dan gajinya sebesar 1,5 juta euro bersih.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami