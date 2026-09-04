Dari ketenaran di PSG ke Serie B? Colin Dagba menemukan pelabuhan baru yang mengejutkan setelah hengkang dari Belgia

Dalam pernyataan resmi, Carrarese mengonfirmasi kesepakatan tersebut sambil memuji fleksibilitas dan kualitas teknik mantan bek PSG itu: "Bek kanan asal Prancis, lahir pada 1998, memiliki kemampuan menyerang yang impresif, kecepatan, dan kecakapan dalam permainan menyerang."

Klub itu mencatat bahwa kelebihan sang bek sayap tidak hanya terbatas di area depan, dengan menambahkan: "Pada saat yang sama, ia selalu waspada dan konsisten dalam bertahan, terutama dalam penjagaan."