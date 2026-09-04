Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1073429070.jpgBelga
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Dari ketenaran di PSG ke Serie B? Colin Dagba menemukan pelabuhan baru yang mengejutkan setelah hengkang dari Belgia

Transfers
C. Dagba
Carrarese
Serie B
Ligue 1
Paris Saint-Germain

Mantan bek Paris Saint-Germain, Colin Dagba, telah merampungkan kepindahan mengejutkan ke klub Serie B Italia, Carrarese Calcio, setelah berstatus bebas transfer. Juara Ligue 1 tiga kali itu telah menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dengan klub asal Apuan tersebut, mengakhiri kiprahnya di Belgia saat ia berupaya menghidupkan kembali kariernya di kasta kedua sepak bola Italia.

  • Bek rampungkan kepindahan ke Italia

    Klub Serie B Carrarese secara resmi telah menuntaskan perekrutan Dagba dengan status bebas transfer setelah bek kanan itu meninggalkan klub Belgia Beerschot pada 1 Juli. Pemain berusia 27 tahun tersebut meneken kontrak jangka panjang dengan klub Italia itu hingga 30 Juni 2028, yang mencakup opsi perpanjangan otomatis jika target performa tertentu terpenuhi. Kepindahan ini menandai babak baru bagi mantan pemain timnas Prancis U-21 tersebut saat ia berupaya membangun kembali momentumnya di sepakbola Italia.


    • Iklan
  • imago-sport-1009054190.jpgPanoramic by PsnewZ

    Klub memuji kualitas bertahan

    Dalam pernyataan resmi, Carrarese mengonfirmasi kesepakatan tersebut sambil memuji fleksibilitas dan kualitas teknik mantan bek PSG itu: "Bek kanan asal Prancis, lahir pada 1998, memiliki kemampuan menyerang yang impresif, kecepatan, dan kecakapan dalam permainan menyerang."

    Klub itu mencatat bahwa kelebihan sang bek sayap tidak hanya terbatas di area depan, dengan menambahkan: "Pada saat yang sama, ia selalu waspada dan konsisten dalam bertahan, terutama dalam penjagaan."

  • Rekor gemilang di Paris

    Dagba mencatatkan 77 penampilan senior di semua kompetisi untuk PSG, termasuk tampil tujuh kali di Liga Champions selama masa tinggalnya di ibu kota Prancis. Kiprahnya di Parc des Princes menghasilkan tiga gelar Ligue 1, dua trofi Coupe de France, dan dua kemenangan Trophee des Champions sebelum menjalani masa peminjaman di Strasbourg dan Auxerre. Kedatangannya menghadirkan segudang pengalaman level tertinggi Eropa untuk memperkuat lini pertahanan tim asuhan Gabriele Cioffi.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1028539217.jpgPanoramic by PsnewZ

    Carrarese menghadapi ujian melawan Empoli

    Carrarese saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen Serie B setelah hanya mengumpulkan satu poin dari dua laga pembuka liga mereka. Dagba bisa langsung menjalani debut saat tim barunya menjamu Empoli pada pekan ketiga pada 5 September. Laga kandang akhir pekan itu menjadi peluang penting untuk membangun konsistensi dan meraih kemenangan liga pertama yang sangat dibutuhkan pada musim ini.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Monaco crest
Monaco
ASM
Serie B
Carrarese crest
Carrarese
CAR
Empoli crest
Empoli
EMP