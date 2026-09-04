Belga
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Dari ketenaran di PSG ke Serie B? Colin Dagba menemukan pelabuhan baru yang mengejutkan setelah hengkang dari Belgia
Bek rampungkan kepindahan ke Italia
Klub Serie B Carrarese secara resmi telah menuntaskan perekrutan Dagba dengan status bebas transfer setelah bek kanan itu meninggalkan klub Belgia Beerschot pada 1 Juli. Pemain berusia 27 tahun tersebut meneken kontrak jangka panjang dengan klub Italia itu hingga 30 Juni 2028, yang mencakup opsi perpanjangan otomatis jika target performa tertentu terpenuhi. Kepindahan ini menandai babak baru bagi mantan pemain timnas Prancis U-21 tersebut saat ia berupaya membangun kembali momentumnya di sepakbola Italia.
- Panoramic by PsnewZ
Klub memuji kualitas bertahan
Dalam pernyataan resmi, Carrarese mengonfirmasi kesepakatan tersebut sambil memuji fleksibilitas dan kualitas teknik mantan bek PSG itu: "Bek kanan asal Prancis, lahir pada 1998, memiliki kemampuan menyerang yang impresif, kecepatan, dan kecakapan dalam permainan menyerang."
Klub itu mencatat bahwa kelebihan sang bek sayap tidak hanya terbatas di area depan, dengan menambahkan: "Pada saat yang sama, ia selalu waspada dan konsisten dalam bertahan, terutama dalam penjagaan."
Rekor gemilang di Paris
Dagba mencatatkan 77 penampilan senior di semua kompetisi untuk PSG, termasuk tampil tujuh kali di Liga Champions selama masa tinggalnya di ibu kota Prancis. Kiprahnya di Parc des Princes menghasilkan tiga gelar Ligue 1, dua trofi Coupe de France, dan dua kemenangan Trophee des Champions sebelum menjalani masa peminjaman di Strasbourg dan Auxerre. Kedatangannya menghadirkan segudang pengalaman level tertinggi Eropa untuk memperkuat lini pertahanan tim asuhan Gabriele Cioffi.
- Panoramic by PsnewZ
Carrarese menghadapi ujian melawan Empoli
Carrarese saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen Serie B setelah hanya mengumpulkan satu poin dari dua laga pembuka liga mereka. Dagba bisa langsung menjalani debut saat tim barunya menjamu Empoli pada pekan ketiga pada 5 September. Laga kandang akhir pekan itu menjadi peluang penting untuk membangun konsistensi dan meraih kemenangan liga pertama yang sangat dibutuhkan pada musim ini.
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