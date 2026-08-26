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Greta Bodino Juventus GOALGOAL

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Dari kesehatan mental dan inklusi hingga tanggung jawab sosial: Greta Bodino kepada GOAL bercerita tentang Juventus yang ambisius juga di luar lapangan

Juventus
Serie A

Chief People, Culture & ESG Officer Juventus bercerita kepada GOAL, membahas proyek-proyek yang kurang terlihat dibandingkan apa yang terjadi di lapangan, tetapi pada saat yang sama sangat ambisius.

Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer Juventus, adalah sosok yang penuh ide.

Ide-ide yang selama bertahun-tahun telah menjadi proyek-proyek sukses, yang mampu membawa Juventus menjadi pelopor dalam isu-isu seperti kesejahteraan, kesehatan mental, inklusi, dan tanggung jawab sosial.

Dari strategi People First hingga Stories of Strength, lewat Positive Impact Hub. Bersamanya, kami berbicara tentang Juventus yang kurang terlihat dibandingkan yang ada di lapangan, tetapi sama ambisiusnya.

  • Kita mulai dari konsep People First, dua kata yang sangat berarti bagi klub.

    "People First adalah pilar strategi ESG kami, yaitu Environmental, Social and Governance. Secara khusus, jika kami berfokus pada 'S', yakni pada aspek sosial, People First adalah kebijakan yang mengatur segala hal yang kami lakukan, pikirkan, inginkan, dan terapkan dari sudut pandang sosial untuk orang-orang kami. Ketika tiga musim lalu saya diminta untuk mengambil tanggung jawab juga atas bagian ESG, saya menyambut usulan itu dengan senang hati", jelas Greta Bodino.

    "Kami berhasil menyatukan jiwa sumber daya manusia, yakni perhatian terhadap orang-orang, kesejahteraan mereka, dan well-being mereka, dengan jiwa yang lebih berorientasi ESG, yang didedikasikan baik untuk orang-orang kami maupun untuk nilai-nilai dan perilaku yang kami promosikan ke luar. Menyatukan dua jiwa ini bagi kami sangat indah dan fundamental. Saya sangat antusias dengan tema ini, juga karena People First berarti menggunakan dorongan, kemauan, dan energi para karyawan kami untuk sebuah narasi yang bukan hanya internal, tetapi juga eksternal. Ini membuat semuanya terasa sedikit lebih nyata".

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  • Saya akan menyoroti Stories of Strength. Melihat terutama kisah Pietro, saya rasa mustahil untuk tidak terharu. Terlihat jelas bagaimana Juventus, bagi banyak orang di dunia, menjadi titik acuan dalam hidup. Bagaimana ide ini lahir?

    "Saat memikirkannya, saya masih merinding. Itu adalah sebuah peristiwa, mungkin salah satu hal terindah yang kami lakukan sejak saya berada di sini. Saya senang bahwa bagi Anda juga itu merupakan sesuatu yang spesial. Stories of Strength lahir pada 2023. Konsep utamanya adalah meruntuhkan stigma terkait kesehatan mental, yang dalam olahraga dan sepak bola khususnya sayangnya masih ada. Ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai pada musim pertama dengan sebuah podcast, yang dibuat bersama atlet putra kami, atlet putri kami, dan anggota staf. Lalu itu berkembang dari tahun ke tahun dan musim ini mencapai puncaknya dalam kisah tiga suporter. Secara paralel kami juga mengembangkan sebuah program yang berkaitan dengan kesejahteraan mental orang-orang kami, yang kami hadirkan kembali secara internal".

  • Merujuk pada dokumenter tersebut, apa arti Team Strength?

    "Kekuatan Tim memanggil kembali konsep pemberdayaan dan kekuatan mental. Tujuannya adalah menawarkan kepada orang-orang alat-alat baru untuk menjaga kesehatan mental mereka, diri mereka sendiri, dan kesejahteraan mereka".

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  • Seberapa bangga Anda atas Sustainable Game Award yang diterima di London? Apa strateginya?

    "Penghargaan itu ada di kantor saya dan ada kebanggaan besar, bukan hanya karena pengakuan itu sendiri, meski kami telah mendapat penghargaan di tingkat internasional, tetapi karena apa yang diwakilinya," ujarnya.

    "Kami dipilih tanpa kami memintanya dan kami diberi penghargaan tanpa mengajukan pencalonan khusus. Mereka yang memilih kami. Ada juga klub dan organisasi penting lainnya, seperti Manchester City, Barcelona, dan entitas lainnya. Kebanggaannya besar karena penghargaan itu mewakili perjalanan yang kami jalani selama bertahun-tahun: sebuah perjalanan yang menyatukan jiwa internal, dorongan yang sangat kuat yang datang dari orang-orang kami, dengan jalur eksternal yang kami tawarkan kepada para penggemar kami dan dengan segala hal yang kami coba rencanakan dan wujudkan."

  • Mari beralih ke topik Positive Impact Hub.

    "Positive Impact Hub adalah sebuah komite sukarelawan, yang terdiri dari para karyawan yang secara sukarela ingin berpartisipasi dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Hal yang penting adalah bukan saya, tim saya, atau perusahaan yang memimpin mereka. Merekalah yang berkumpul dalam komite ini dan menjalankan inisiatif yang mungkin tidak akan terpikir oleh kami. Ini adalah salah satu dari banyak instrumen yang kami miliki, tetapi tidak lahir dari arahan yang dipaksakan oleh perusahaan: ini lahir dari orang-orang di perusahaan, yang memilih untuk berpartisipasi secara sukarela".

  • Apa saja jalur pengembangan perusahaan dalam hal keterlibatan dan kesejahteraan?

    "Ada banyak. Bagi kami, semuanya berawal dari proses rekrutmen, di mana kami selalu berusaha bersikap transparan dan adil. Mereka yang mengikuti kami pasti melihat bahwa kini posisi-posisi semakin sering dipublikasikan ke luar, dan ini adalah hal yang membuat kami sangat bangga", jelas Greta Bodino.

    "Ketika seseorang terpilih, awal dari semuanya adalah program onboarding kami. Ini adalah program yang terperinci, yang mencakup perjalanan pada minggu-minggu pertama setiap orang yang bergabung dengan Juventus: pertemuan, fasilitas yang perlu dikenal, orang-orang yang akan berinteraksi dengannya, dan semua yang dibutuhkan untuk memahami ke mana ia datang. Tema lain yang sangat kami banggakan adalah Talent Management Program, yang didedikasikan untuk talenta yang kami miliki di perusahaan. Mereka dipilih kira-kira setiap dua tahun dan mengikuti program khusus, dengan asesmen atas kualitas serta area yang perlu ditingkatkan, jalur coaching dan jalur pelatihan yang dipilih oleh orang-orang itu sendiri. Bukan perusahaan yang memaksakan jalurnya: setiap talenta memutuskan di area mana ia ingin berkembang. Program ini kemudian ditutup dengan jalur mentoring, dan juga dalam hal ini talenta yang memilih dengan siapa ia akan menjalaninya", tambahnya.

    "Kami kemudian juga mengimplementasikan jalur pelatihan tentang kecerdasan buatan untuk semua orang. Idenya adalah agar AI dapat berkontribusi pada kesejahteraan, sejauh memungkinkan, dengan membebaskan waktu dan ruang dari aktivitas-aktivitas yang bisa dibantu olehnya. Kami juga menjalankan program yang kami sebut Health Talks, dengan dukungan dari area medis kami, yang didedikasikan misalnya untuk kesehatan perempuan, kulit, nutrisi, dan tidur. Sebelumnya kami juga sudah membahas Team Strength. Lalu ada pembelajaran bahasa, yang dapat diakses semua orang melalui platform online: setiap orang bisa memilih bahasa apa yang ingin dipelajari, kapan, dan bagaimana mengikuti programnya. Terakhir, ada program olahraga saat istirahat makan siang: yoga, pilates, functional training, selain gym".

  • Kita semua tahu betapa pembinaan usia muda sangat Anda pedulikan, bukan hanya di level lapangan. Apa saja proyek yang terkait dengan hal ini?

    "Ini sangat kami pedulikan. Saya akan bilang ini adalah jiwa kami, baik untuk akademi putri maupun putra. Tahun ini kami kembali mengadakan beberapa pertemuan dalam program J-Studium, sebuah inisiatif luar biasa yang diluncurkan beberapa tahun lalu oleh para pendahulu kami dan oleh mereka yang sebelumnya memimpin akademi. Di antaranya kami menghadirkan Federica Brignone, yang datang untuk memberikan sebuah kuliah, dan hingga hari ini saya masih mengenang momen itu dengan sangat senang. Jalur kedua yang kami jalankan bersama akademi berkaitan dengan diskriminasi gender. Mei lalu juga ada Gino Cecchettin, dari Fondazione Cecchettin, yang mengadakan dua pertemuan dengan seluruh staf akademi kami. Itu benar-benar menyentuh".

  • Bagaimana dengan aplikasi Kyan yang Anda luncurkan?

    "Aplikasi Kyan hadir sebagai kelanjutan dari perjalanan Team Strength kami, jadi dalam program yang berkaitan dengan kesehatan mental para karyawan kami. Kami meluncurkannya bertepatan dengan acara dokumenter tentang tiga suporter. Ini adalah aplikasi yang saya temukan sedikit lebih dari setahun lalu di sebuah acara tentang corporate well-being di Zurich. Pertama-tama, aplikasi ini memungkinkan orang untuk melakukan assessment, sehingga memahami bagaimana kondisi mereka dalam beberapa area utama: pekerjaan, stres, tidur, dan aspek kesejahteraan lainnya. Berdasarkan assessment ini, aplikasi tersebut menawarkan saran, materi pelatihan singkat, dan tes harian baru. Salah satu hal yang sangat kami sukai adalah kemungkinan untuk memesan sesi one-to-one dengan psikolog atau coach. Jadi, setiap orang yang bekerja di Juventus memiliki kesempatan untuk menjalani program psikologis individual. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya sudah ditawarkan kepada atlet pria dan atlet wanita kami, tetapi hingga hari ini masih belum ditawarkan kepada para karyawan kami. Sekarang sudah".

  • Momen spoiler: adakah sesuatu yang bisa memberi bocoran kepada kami tentang rencana-rencana mendatang?

    "Secara detail tidak. Namun saya bisa mengatakan bahwa sangat menyenangkan memiliki seseorang seperti Anda dan tim Anda (merujuk pada BN dan GOAL, red) yang juga menaruh perhatian pada apa yang kami lakukan untuk orang-orang kami. Saya selalu mengatakan bahwa saya memiliki pekerjaan terindah di dunia dan saya ingin terus menjalankan semua yang diminta orang-orang kepada kami. Saya percaya bahwa untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik, pertama-tama kita harus mau mendengarkan. Itulah yang kami coba lakukan dalam beberapa tahun ini. Dalam obrolan ini kami telah menceritakan banyak hal, tetapi itu semua tidak lain adalah hasil dari mendengarkan, kekuatan, dan kemauan untuk terus menjalankan inisiatif-inisiatif ini. Kami sangat meyakininya dan akan terus melanjutkannya", ujar Greta Bodino.

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