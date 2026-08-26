Dari kesehatan mental dan inklusi hingga tanggung jawab sosial: Greta Bodino kepada GOAL bercerita tentang Juventus yang ambisius juga di luar lapangan

"Ada banyak. Bagi kami, semuanya berawal dari proses rekrutmen, di mana kami selalu berusaha bersikap transparan dan adil. Mereka yang mengikuti kami pasti melihat bahwa kini posisi-posisi semakin sering dipublikasikan ke luar, dan ini adalah hal yang membuat kami sangat bangga", jelas Greta Bodino.

"Ketika seseorang terpilih, awal dari semuanya adalah program onboarding kami. Ini adalah program yang terperinci, yang mencakup perjalanan pada minggu-minggu pertama setiap orang yang bergabung dengan Juventus: pertemuan, fasilitas yang perlu dikenal, orang-orang yang akan berinteraksi dengannya, dan semua yang dibutuhkan untuk memahami ke mana ia datang. Tema lain yang sangat kami banggakan adalah Talent Management Program, yang didedikasikan untuk talenta yang kami miliki di perusahaan. Mereka dipilih kira-kira setiap dua tahun dan mengikuti program khusus, dengan asesmen atas kualitas serta area yang perlu ditingkatkan, jalur coaching dan jalur pelatihan yang dipilih oleh orang-orang itu sendiri. Bukan perusahaan yang memaksakan jalurnya: setiap talenta memutuskan di area mana ia ingin berkembang. Program ini kemudian ditutup dengan jalur mentoring, dan juga dalam hal ini talenta yang memilih dengan siapa ia akan menjalaninya", tambahnya.

"Kami kemudian juga mengimplementasikan jalur pelatihan tentang kecerdasan buatan untuk semua orang. Idenya adalah agar AI dapat berkontribusi pada kesejahteraan, sejauh memungkinkan, dengan membebaskan waktu dan ruang dari aktivitas-aktivitas yang bisa dibantu olehnya. Kami juga menjalankan program yang kami sebut Health Talks, dengan dukungan dari area medis kami, yang didedikasikan misalnya untuk kesehatan perempuan, kulit, nutrisi, dan tidur. Sebelumnya kami juga sudah membahas Team Strength. Lalu ada pembelajaran bahasa, yang dapat diakses semua orang melalui platform online: setiap orang bisa memilih bahasa apa yang ingin dipelajari, kapan, dan bagaimana mengikuti programnya. Terakhir, ada program olahraga saat istirahat makan siang: yoga, pilates, functional training, selain gym".