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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Dari keruntuhan menuju kepercayaan diri: keberanian Mourinho menghidupkan kembali Real Madrid dan mengembalikan kilau El Clasico

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Roma vs Real Madrid
Roma
Champions League
Vinicius Junior
F. Valverde
Portugal
Spanyol
Italia
Brasil
Uruguay

Kebangkitan di waktu yang tepat sebelum menghadapi Barcelona

Real Madrid dengan cepat membenahi urusannya dan kembali menemukan kepercayaan pada para pemain serta pelatihnya menjelang salah satu periode paling sensitif sepanjang musim, sekaligus mengibarkan bendera tantangan sebelum El Clasico yang dinanti, Minggu mendatang.

Real Madrid menderita berbagai krisis di dalam maupun di luar lapangan sejak awal musim, dan sibuk dengan perang melawan perangkat pertandingan dan hal-hal lainnya, yang berdampak pada penampilan tim, membuatnya kehilangan fokus serta beberapa poin dalam persaingan di Liga Spanyol.

Namun dalam dua pertandingan terakhir, melawan Roma di Liga Champions dan Sevilla di LaLiga, Madrid mendapatkan suntikan moral yang luar biasa, dengan skenario yang berbeda di setiap laga.

Real Madrid mendapat keuntungan mental dari kebangkitan melawan Roma. Setelah tertinggal dua gol, mereka mampu membalikkan pertandingan menjadi 4-3 hanya dalam waktu 8 menit, sehingga mengembalikan senjata tersembunyi yang membuat mereka terkenal selama bertahun-tahun: "karakter juara".

Terhindar dari kekalahan melawan Roma menjadi tameng pelindung bagi Los Blancos dari panah kritik, yang tentunya akan berdampak negatif bagi mereka sebelum El Clasico.

Real Madrid pun menegaskan kebangkitannya beberapa hari berselang dengan kemenangan nyaman dan meyakinkan atas Sevilla dengan skor 4-1, yang merupakan kemenangan terbesar kedua tim ini sepanjang musim. Hasil itu menandai kembalinya kebugaran mereka setelah keraguan yang mengepung tim dan para bintangnya dalam waktu yang tidak singkat, terutama dengan mencetak empat gol ke gawang lawan dalam dua pertandingan berturut-turut.

Hasil akhir bukanlah hal terpenting yang diraih Real Madrid tadi malam, karena mereka juga keluar dengan beberapa keuntungan lain. Yang terpenting adalah kemampuan tim untuk mencetak gol di waktu kapan pun dalam pertandingan, serta beragamnya solusi serangan, setelah sebelumnya tampak tidak berdaya.

Tim berkostum putih itu melepaskan 15 tembakan ke arah gawang, delapan di antaranya mengarah tepat ke sasaran, dengan penguasaan bola mencapai 65 persen. Angka-angka ini cukup untuk menenangkan para pendukung.

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    Madrid lebih baik tanpa Vinicius

    Kebangkitan Real Madrid saat menghadapi Roma setelah Vinicius ditarik keluar, lalu tampilan luar biasa melawan Sevilla di tengah absennya karena skorsing di kompetisi domestik, tak mungkin hanya kebetulan.

    Absennya pemain Brasil itu memberi pelatih Jose Mourinho kesempatan untuk memainkan Yan Diomande di sisi kiri, dan winger asal Pantai Gading tersebut tampil brilian dengan penampilan terbaiknya: mencetak satu gol dan menciptakan satu assist.

    Endrick juga mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, dan meski tidak menampilkan level seperti ketika ia mengakhiri laga melawan Roma, ia memperoleh kepercayaan diri dan memberi Mourinho solusi tambahan di sektor sayap.

    Di sisi lain, Kylian Mbappe tampil lebih lepas dan mulai bergerak bebas ke kanan maupun ke kiri. Ia mencetak dua gol yang membawa timnya menang dengan usaha minimal, selain terus menjadi ancaman bagi gawang Sevilla.

    Kabar baiknya, skorsing Vinicius berlaku hingga laga El Clasico, sehingga penampilan istimewa seperti yang terlihat melawan Sevilla bukanlah kemungkinan yang mustahil.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kejutan-kejutan Mourinho

    Mourinho mengejutkan semua orang pada laga melawan Sevilla dengan memainkan Fede Valverde di posisi bek kanan, meski pemain itu sebelumnya menyatakan penolakannya untuk bermain di posisi tersebut.

    Yang menarik, Mourinho memakai seorang gelandang di sisi kanan, sekaligus membiarkan Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries, bek sayap timnas Inggris dan Belanda, duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

    Namun pelatih asal Portugal itu memenangkan taruhannya, setelah membuktikan kebenaran pandangannya melalui penampilan luar biasa Valverde, yang menghadirkan keseimbangan yang dibutuhkan secara defensif maupun ofensif di belakang Endrick.

    Belum jelas apakah ide Mourinho ini hanya kejadian sesaat pada pertandingan tersebut atau ia berniat menjadikannya permanen pada laga-laga mendatang. Di sinilah pelatih itu akan menghadapi tantangan untuk meyakinkan Valverde soal visinya, serta meredam potensi kemarahan Arnold dan Dumfries.

    Perubahan posisi Valverde bukan satu-satunya kejutan dari Mourinho, karena pelatih tersebut hanya memainkan satu pemain bertipe defensif di lini tengah, berbanding lima pemain ofensif, sebuah langkah berani yang mengubah wajah tim menjadi lebih baik.

    Mourinho hanya mengandalkan Tchouameni di depan empat pemain belakang, dan memanfaatkan naiknya Arda Guler bersama Jude Bellingham untuk membantu trio lini depan. Pemain Turki itu sukses menjalankan peran tersebut dan berkontribusi pada kemenangan yang mengembalikan ketenangan di tim ibu kota Spanyol tersebut.

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    Jalan yang mulus

    Usai laga melawan Sevilla, tidak ada suara yang lebih nyaring dari suara El Clasico di dalam benteng "Santiago Bernabeu", dan pertandingan melawan Leipzig di Liga Champions pada Rabu mendatang akan menjadi gladi resik terakhir.

    Takdir menghendaki Real Madrid memainkan laga terakhirnya sebelum El Clasico dalam kondisi terbaik yang mungkin didapat: di rumah sendiri, dan menghadapi lawan yang tampak runtuh setelah kalah dengan enam gol di tangan Bayern Munich beberapa hari lalu. Selain itu, Real Madrid bermain dengan saraf yang tenang di Liga Champions setelah menang pada dua pertandingan pertama, atau lebih tepatnya setelah melewati dua ujian tersulit di fase grup.

    Dengan demikian, Real Madrid menjadi kandidat untuk meraih kemenangan keempat secara berturut-turut di semua kompetisi, yang akan menancapkan kakinya lebih kuat sebelum ujian terpenting musim ini.

    Sebaliknya, Barcelona akan datang ke El Clasico beberapa hari setelah bentrokan panas dengan Paris Saint-Germain, juara Liga Champions dalam dua musim terakhir. Artinya, tidak ada waktu untuk mengambil napas di benteng "Camp Nou". Selain itu, kegagalan menghadapi tim Prancis itu — jika terjadi — akan berdampak secara moral pada pasukan pelatih Hansi Flick, karena itu akan menjadi yang pertama musim ini.

    Mourinho menyadari bahwa meraih kemenangan atas Barcelona di kandangnya sendiri akan menjungkirbalikkan keseimbangan musim ini, terutama karena hal itu akan mengembalikan jarak antara kedua belah pihak menjadi hanya 3 poin, setelah Los Blancos tampak seolah-olah menyerah lebih awal dalam perlombaan ini.

    Kita tidak bisa mengatakan bahwa Real Madrid telah memperbaiki seluruh krisisnya dan masuk ke El Clasico sebagai pihak yang lebih kuat, sebab tim Madrid masih mengalami beberapa masalah pertahanan, dan buktinya adalah gol yang mereka terima saat menghadapi Sevilla. Hingga saat ini Barcelona tetap menjadi kandidat untuk memenangi pertandingan tersebut, tetapi setidaknya persaingan kini menjadi mungkin, setelah jarak melebar secara mencolok pada pekan-pekan lalu.

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