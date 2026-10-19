Real Madrid dengan cepat membenahi urusannya dan kembali menemukan kepercayaan pada para pemain serta pelatihnya menjelang salah satu periode paling sensitif sepanjang musim, sekaligus mengibarkan bendera tantangan sebelum El Clasico yang dinanti, Minggu mendatang.

Real Madrid menderita berbagai krisis di dalam maupun di luar lapangan sejak awal musim, dan sibuk dengan perang melawan perangkat pertandingan dan hal-hal lainnya, yang berdampak pada penampilan tim, membuatnya kehilangan fokus serta beberapa poin dalam persaingan di Liga Spanyol.

Namun dalam dua pertandingan terakhir, melawan Roma di Liga Champions dan Sevilla di LaLiga, Madrid mendapatkan suntikan moral yang luar biasa, dengan skenario yang berbeda di setiap laga.

Real Madrid mendapat keuntungan mental dari kebangkitan melawan Roma. Setelah tertinggal dua gol, mereka mampu membalikkan pertandingan menjadi 4-3 hanya dalam waktu 8 menit, sehingga mengembalikan senjata tersembunyi yang membuat mereka terkenal selama bertahun-tahun: "karakter juara".

Terhindar dari kekalahan melawan Roma menjadi tameng pelindung bagi Los Blancos dari panah kritik, yang tentunya akan berdampak negatif bagi mereka sebelum El Clasico.

Real Madrid pun menegaskan kebangkitannya beberapa hari berselang dengan kemenangan nyaman dan meyakinkan atas Sevilla dengan skor 4-1, yang merupakan kemenangan terbesar kedua tim ini sepanjang musim. Hasil itu menandai kembalinya kebugaran mereka setelah keraguan yang mengepung tim dan para bintangnya dalam waktu yang tidak singkat, terutama dengan mencetak empat gol ke gawang lawan dalam dua pertandingan berturut-turut.

Hasil akhir bukanlah hal terpenting yang diraih Real Madrid tadi malam, karena mereka juga keluar dengan beberapa keuntungan lain. Yang terpenting adalah kemampuan tim untuk mencetak gol di waktu kapan pun dalam pertandingan, serta beragamnya solusi serangan, setelah sebelumnya tampak tidak berdaya.

Tim berkostum putih itu melepaskan 15 tembakan ke arah gawang, delapan di antaranya mengarah tepat ke sasaran, dengan penguasaan bola mencapai 65 persen. Angka-angka ini cukup untuk menenangkan para pendukung.