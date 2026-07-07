SEATTLE -- Tak lama setelah perjalanan Tim Nasional Sepak Bola Putra AS di Piala Dunia berakhir, Mauricio Pochettino ditanya mengenai masa depannya sebagai manajer. “Bukan saat yang tepat untuk membicarakannya,” katanya, dan dia benar. Pasca kekalahan telak 4-1 yang mengerikan dari Belgia bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan apa pun yang akan terjadi selanjutnya, terutama karena dia adalah pelatih yang bertanggung jawab atas kekalahan telak tersebut.

Jadi, tanpa masa depan yang perlu dibahas, yang tersisa hanyalah masa kini—dan masa lalu yang belum terlalu jauh. Era Pochettino mungkin sudah berakhir, mungkin juga belum, dengan Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) bersikeras akan melanjutkan pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatannya. Namun, Piala Dunia ini telah usai, dan seiring berakhirnya turnamen ini, sulit untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi tanpa juga mempertimbangkan peran Pochettino di dalamnya.

Bagaimana para penggemar AS akan menafsirkan momen ini dalam sejarah USMNT? Akankah mereka mengingat gol-gol, nyanyian bersama, dan gambaran Pochettino yang memompa semangat penonton—yang begitu ia harapkan untuk mendukung timnya? Atau akankah kita mengingatnya karena penampilan terakhir ini, yang dipenuhi kesalahan, kegagalan, dan tendangan Pochettino terhadap keranjang botol air saat ia, layaknya USMNT-nya, kehilangan kendali sepenuhnya?

Sepanjang sebagian besar musim panas ini, Pochettino tampaknya menguasai segalanya. Penonton mendukungnya, negara ini bergairah, dan para pemainnya siap dan bersemangat berlari seperti anjing. Lari itu berhenti pada hari Senin, dan berhenti lebih awal dari yang diharapkan siapa pun. Dengan tersingkir di babak 16 besar, Pochettino sejajar dengan Jurgen Klinsmann, Bob Bradley, dan Gregg Berhalter. Pochettino bisa menekankan betapa banyak hal yang telah berubah, tapi sepertinya semuanya tetap sama.

Lalu, bagaimana cara menilai Pochettino? Dengan nuansa, tentu saja, tetapi juga berdasarkan hasil. Janjinya adalah bahwa sepak bola Amerika sedang berubah dan, seiring perubahan itu, hasil akan mengikuti. Beberapa memang tercapai, tentu saja, tetapi bukan yang besar. Timnas AS (USMNT) memasuki turnamen ini sebagai tim peringkat ke-16 di dunia, dan mereka tersingkir di babak 16 besar, sama seperti pendahulunya. Generasi Emas, pelatih ternama, keunggulan bermain di kandang sendiri — tak satu pun dari itu yang berpengaruh. Ada tingkatan-tingkatan, dan level USMNT tetap sama.

Pochettino, seperti para pemainnya, ingin mengubah sepak bola Amerika menjadi lebih baik. Sebaliknya, hasil akhir ini berarti era ini akan dikenang dengan pertanyaan “bagaimana jika?” sama seperti “mengapa tidak?”