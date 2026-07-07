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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Dari ‘Kenapa tidak?’ menjadi ‘Bagaimana kalau?’ - Siklus Piala Dunia USMNT pertama Mauricio Pochettino berakhir dengan peluang yang terbuang percuma dan masa depan yang tak pasti

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup

Pelatih itu didatangkan untuk mengubah budaya tim, dan mungkin memang begitu, tetapi pada akhirnya hasilnya tetap sama saja

SEATTLE -- Tak lama setelah perjalanan Tim Nasional Sepak Bola Putra AS di Piala Dunia berakhir, Mauricio Pochettino ditanya mengenai masa depannya sebagai manajer. “Bukan saat yang tepat untuk membicarakannya,” katanya, dan dia benar. Pasca kekalahan telak 4-1 yang mengerikan dari Belgia bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan apa pun yang akan terjadi selanjutnya, terutama karena dia adalah pelatih yang bertanggung jawab atas kekalahan telak tersebut.

Jadi, tanpa masa depan yang perlu dibahas, yang tersisa hanyalah masa kini—dan masa lalu yang belum terlalu jauh. Era Pochettino mungkin sudah berakhir, mungkin juga belum, dengan Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) bersikeras akan melanjutkan pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatannya. Namun, Piala Dunia ini telah usai, dan seiring berakhirnya turnamen ini, sulit untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi tanpa juga mempertimbangkan peran Pochettino di dalamnya.

Bagaimana para penggemar AS akan menafsirkan momen ini dalam sejarah USMNT? Akankah mereka mengingat gol-gol, nyanyian bersama, dan gambaran Pochettino yang memompa semangat penonton—yang begitu ia harapkan untuk mendukung timnya? Atau akankah kita mengingatnya karena penampilan terakhir ini, yang dipenuhi kesalahan, kegagalan, dan tendangan Pochettino terhadap keranjang botol air saat ia, layaknya USMNT-nya, kehilangan kendali sepenuhnya?

Sepanjang sebagian besar musim panas ini, Pochettino tampaknya menguasai segalanya. Penonton mendukungnya, negara ini bergairah, dan para pemainnya siap dan bersemangat berlari seperti anjing. Lari itu berhenti pada hari Senin, dan berhenti lebih awal dari yang diharapkan siapa pun. Dengan tersingkir di babak 16 besar, Pochettino sejajar dengan Jurgen Klinsmann, Bob Bradley, dan Gregg Berhalter. Pochettino bisa menekankan betapa banyak hal yang telah berubah, tapi sepertinya semuanya tetap sama.

Lalu, bagaimana cara menilai Pochettino? Dengan nuansa, tentu saja, tetapi juga berdasarkan hasil. Janjinya adalah bahwa sepak bola Amerika sedang berubah dan, seiring perubahan itu, hasil akan mengikuti. Beberapa memang tercapai, tentu saja, tetapi bukan yang besar. Timnas AS (USMNT) memasuki turnamen ini sebagai tim peringkat ke-16 di dunia, dan mereka tersingkir di babak 16 besar, sama seperti pendahulunya. Generasi Emas, pelatih ternama, keunggulan bermain di kandang sendiri — tak satu pun dari itu yang berpengaruh. Ada tingkatan-tingkatan, dan level USMNT tetap sama.

Pochettino, seperti para pemainnya, ingin mengubah sepak bola Amerika menjadi lebih baik. Sebaliknya, hasil akhir ini berarti era ini akan dikenang dengan pertanyaan “bagaimana jika?” sama seperti “mengapa tidak?”

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perkembangannya

    Sepanjang musim panas, Pochettino terus-menerus melontarkan pertanyaan, "Mengapa bukan kita?"

    Itu menjadi seruan penyemangat. Jika sebuah negara tidak bisa bersatu mendukung timnya di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri, kapan lagi mereka bisa melakukannya? Jika sekelompok pemain tidak bisa percaya pada diri mereka sendiri di momen-momen seperti ini, apakah mereka akan pernah bisa melakukannya? Seiring berjalannya musim panas, seruan-seruan itu semakin keras. Mungkin Pochettino memang benar.

    Terlepas dari beberapa kontroversi pemilihan pemain di awal, USMNT membuka musim panas dengan penampilan solid melawan Senegal dan Jerman. Kemenangan telak atas Paraguay di laga pembuka Piala Dunia akan tercatat sebagai salah satu hasil paling mengesankan yang pernah diraih USMNT. Suasana pertandingan melawan Australia sangat meriah, dan kekalahan dari Turki tidak mengurangi semangat sama sekali. Kemudian, dengan kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina meskipun bermain dengan 10 orang, Pochettino tampaknya telah membantu timnya melangkah ke tahap berikutnya.

    USMNT melakukannya dengan penuh gaya pula. Mereka memainkan sepak bola menyerang yang agresif dan berkecepatan tinggi. Mereka menekan lawan habis-habisan dan kemudian menghukum mereka setiap kali lawan mencoba bernapas lega. Untuk pertama kalinya, bintang-bintang teratas sepak bola Amerika menari di lapangan pada ajang Piala Dunia. Mereka berbakat, dan mereka agresif. Yang terpenting, mereka sangat menghibur untuk disaksikan.

    Selama bertahun-tahun, para penggemar Amerika sangat ingin melihat tim mereka benar-benar bermain di Piala Dunia. Timnas AS benar-benar melakukannya dalam empat pertandingan pertama mereka.

    Lalu tibalah pertandingan kelima, saat berhadapan dengan Belgia. Dalam pertandingan itu, USMNT gagal menampilkan performa yang mendekati apa yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Meskipun sebagian besar kesalahan ada pada para pemain—tak satu pun dari mereka yang akan meninggalkan lapangan dengan kepala tegak—sebagian lainnya juga terletak pada Pochettino, yang hanya bisa menyaksikan timnya benar-benar runtuh di bawah beban ekspektasi.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Musim gugur

    Pochettino ingin timnya bermain dengan santai. "Ketenangan membawa konsentrasi," katanya, mengutip pernyataan Jorge Valdano, pemenang Piala Dunia asal Argentina. Jika USMNT tetap tenang dan percaya diri, ia yakin, segalanya akan berjalan lancar.

    Masalahnya adalah, saat melawan Belgia, USMNT sama sekali tidak menunjukkan hal-hal tersebut. Mereka tegang, penakut, dan reaktif; sebuah tim yang bermain untuk menghindari kesalahan, bukan tim yang yakin bisa memanfaatkan momen. Kegembiraan dan kebebasan yang menjadi ciri khas tahap awal perjalanan mereka tidak lenyap dari stadion di Seattle. Kegembiraan dan kebebasan itu bahkan tidak pernah muncul.

    Itulah yang membuat kekalahan ini begitu mengecewakan. Tim yang santai namun tanpa ampun yang sepertinya sedang dibangun oleh Pochettino lenyap begitu level pertandingan meningkat. Dan hal itu memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman: apakah versi USMNT itu pernah nyata, ataukah itu hanyalah tim yang terbawa momentum saat menghadapi lawan yang lebih lemah sebelum akhirnya terbongkar oleh pesaing sejati?

    “Mungkin penjelasannya sangat sederhana: ini bukan hari kami, baik dari segi kualitas maupun performa individu,” kata Pochettino. “Tentu saja, saya yang paling bertanggung jawab, dan ya, kami perlu mengevaluasi apa yang telah kami lakukan karena itu bukan penampilan atau gaya bermain yang biasanya kami tunjukkan.”

    “Saya rasa kami tidak bermain di level terbaik kami,” tambahnya. “Kami memulai dengan buruk. Kami tidak pernah menemukan ritme permainan. Bahkan setelah mencetak gol, pada aksi berikutnya kami kebobolan. Itu adalah hari yang sangat buruk. Kami tidak menunjukkan kualitas seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kami harus menerima bahwa kami tidak bermain baik. Kami tidak perlu mencari-cari alasan.”

    Pochettino benar: tidak ada alasan. Setelah media sosial ramai membicarakan kutipan bombastis tentang “menyentuh bulan,” USMNT sama sekali tidak mampu mendekati Belgia, yang mengungguli mereka di setiap aspek permainan.

    Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam persiapan menghadapi Belgia, dan hal itu mungkin berperan. Setelah menghabiskan musim panas sebagai tim underdog yang disukai dan berbakat, USMNT asuhan Pochettino tiba-tiba dipandang sebagai penjahat turnamen. Dan pada momen-momen seperti itu, persepsi bisa berubah dengan cepat. Tim yang dulu bermain dengan bebas tiba-tiba harus memikul beban yang sangat berbeda.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kehilangan kendali atas suasana

    Perlu ditegaskan, perubahan suasana di timnas AS ini sama sekali bukan kesalahan Pochettino atau para pemain. Mereka pun hanya bisa menyaksikan bagaimana situasi itu semakin tak terkendali. Pada hari Senin, beberapa jam sebelum pertandingan terbesar dalam sejarah USMNT, Presiden Donald Trump tampil di televisi sambil membanggakan keputusan FIFA yang membatalkan kartu merah tersebut. Sejak kartu merah Folarin Balogun dibatalkan, suasana berubah, dan perubahan itu bukanlah ke arah yang lebih baik.

    Meskipun awalnya USMNT berada dalam suasana hati yang gembira selama latihan hari Minggu, menjelang sore, suasana mulai memburuk. Semakin jelas keterlibatan Presiden, semakin dunia luar mulai menyoroti narasi tersebut. USMNT, yang dulunya merupakan tim yang memikat penonton netral dengan kepercayaan diri, kualitas, dan gol-golnya, kini justru dibenci. Selama babak penyisihan grup, USMNT asuhan Pochettino melambangkan harapan, keyakinan, dan, secara umum, keseruan. Menjelang pertandingan hari Senin, bagi sebagian besar dunia, mereka justru melambangkan korupsi.

    Anda bisa memperdebatkan apakah itu adil atau tidak, tetapi itulah kenyataannya. Yang tak terbantahkan adalah bahwa USMNT tidak menerima dengan baik citra baru mereka, dan hal itu mungkin menjadi salah satu dari puluhan faktor yang menyebabkan kehancuran total mereka di lapangan.

    "Jika Balogun bisa diturunkan karena komite disiplin FIFA mengizinkannya, maka itu bukan masalah," kata Pochettino, "tetapi secara pribadi, saya merasa sangat kecewa karena terlalu banyak orang yang membicarakan politik dan manipulasi atau etika dan integritas. Itu bukan alasan untuk mengatakan kami tidak tampil baik karena hal itu. Itu tidak benar."

    Pochettino boleh saja berpegang pada pernyataan itu, tetapi faktanya, meskipun penampilan mereka mungkin tidak terpengaruh, warisan tim ini pasti terpengaruh. Bagi dunia luar, narasinya adalah bahwa ini adalah tim yang menjual jiwanya kepada politik dan kalah. Bagi masyarakat Amerika pada umumnya, ini adalah kelompok yang diberi kesempatan emas dan menyia-nyiakannya.

    Semua itu, setidaknya, merupakan awan gelap yang menggantung di musim panas ini, dan turnamen ini, baik atau buruk, akan lebih dikenang karena 36 jam antara pengumuman Balogun dan peluit akhir daripada penampilan selama sebulan sebelumnya.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Masa depan?

    Semua ini akan menjadi bagian dari warisan Pochettino, adil atau tidak adil. Di bawah asuhannya, Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT) menampilkan beberapa permainan terbaik yang pernah mereka perlihatkan di Piala Dunia. Ia juga memimpin tim pada momen ketika program tersebut menyia-nyiakan peluang terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika. Kita tidak bisa sepenuhnya membahas satu hal tanpa yang lain, tetapi bisa dipastikan bagian mana yang akan lebih lama diingat.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Sepak Bola AS masih belum pasti, meskipun tujuan akhirnya sudah jelas. Terlepas dari semua pembicaraan mengenai pelatih berikutnya, direktur olahraga, atau inisiatif besar, situasi ini harus diperbaiki. Ini tidak cukup baik, dan bukan langkah maju yang dibutuhkan program ini. Pada akhirnya, USMNT mengambil jalan memutar yang membawa mereka kembali ke tempat yang sudah dikenal, hanya saja kali ini dengan harapan yang lebih besar di belakang mereka dan kegagalan yang lebih menyakitkan saat keluar.

    Apakah itu cukup bagi Federasi Sepak Bola AS untuk memanggil kembali Pochettino? Menurut pernyataan pada hari Senin, federasi setidaknya terbuka terhadap kemungkinan tersebut.

    "Kami sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tersebut setelah ada kesempatan untuk beristirahat dan merenung pasca-Piala Dunia. Kami memiliki rasa hormat dan terima kasih yang besar kepada Mauricio, stafnya, dan semua pihak yang terlibat dalam program ini," kata U.S. Soccer. "Kami sama-sama antusias mengenai potensi kami dan juga memiliki pemahaman yang jelas mengenai banyaknya pekerjaan yang masih harus dilakukan di semua tingkatan untuk mewujudkan ambisi kami."

    Pertanyaan yang lebih besar mungkin adalah apakah Pochettino ingin kembali. Sebuah tawaran kontrak dilaporkan telah diajukan sebelum turnamen. Hanya kedua pihak yang terlibat yang tahu bagaimana statusnya saat ini.

    “Perjalanan ini luar biasa,” kata Pochettino. “Belum genap dua tahun saya di federasi ini. Satu siklus berlangsung empat tahun. Hari ini kami menutup bab tentang penilaian pemain. Kini, kami memiliki penilaian lengkap dari banyak pemain. Jika kami berkomitmen untuk tetap di sini di masa depan, kami memiliki gambaran yang jelas.”

    “Sekarang saatnya beristirahat sejenak, merenung, lalu melakukan beberapa pembicaraan, dan kemudian kita akan lihat apa keputusan dari federasi dan dari kami,” lanjutnya. “Saya sangat bahagia. Kami telah membangun hubungan yang baik, tapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal itu.”

    Akan ada banyak waktu untuk berdiskusi dalam beberapa hari ke depan. Itulah sifat dari tersingkirnya sebuah tim dari turnamen. Begitu turnamen berakhir, ada waktu untuk merenung, waktu untuk mengevaluasi, dan pada akhirnya, waktu untuk menentukan langkah selanjutnya.

    Bagian itu masih menjadi misteri. Yang tidak diragukan lagi adalah, jika ini adalah akhir dari era Pochettino, era itu berakhir dengan rasa pahit dan begitu banyak pemikiran tentang apa yang seharusnya bisa terjadi. Timnas AS menghabiskan Piala Dunia ini dengan bertanya, “Mengapa tidak?” Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah pertanyaan, “Bagaimana jika?”

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