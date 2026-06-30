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Dari kehinaan menuju impian... Apakah Klopp akan menjadi penyelamat sepak bola Jerman?

FEATURES
J. Klopp
J. Nagelsmann
Germany vs Paraguay
Germany
Paraguay
World Cup
Jerman
Paraguay
AS

Die Mannschaft menanti keajaiban

Kegagalan tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026 bukan sekadar akhir dari perjalanan Piala Dunia yang mengecewakan, melainkan juga menjadi pukulan baru yang mengguncang salah satu sekolah sepak bola terhebat dalam sejarah.

Kekalahan dari Paraguay melalui adu penalti di babak 32 besar tidak hanya menandai akhir dini perjalanan “Die Mannschaft”, tetapi juga menandai kekalahan pertama tim nasional Jerman melalui adu penalti dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, yang membuka pintu bagi gelombang kritik dan keraguan yang luas mengenai masa depan staf pelatih yang dipimpin oleh Julian Nagelsmann.

Seiring memudarnya harapan dan meningkatnya kemarahan suporter, nama Jürgen Klopp muncul sebagai kandidat yang mampu menghidupkan kembali semangat tim nasional, terutama setelah penampilannya yang menonjol selama turnamen sebagai analis televisi.

Jürgen Klopp mencuri perhatian dengan kepribadiannya yang karismatik dan gayanya yang dekat dengan suporter, di saat Nagelsmann tampak tak mampu mengatasi krisis baik di dalam maupun di luar lapangan.

Sementara itu, Julian Nagelsmann menolak menyerah pada tekanan yang muncul setelah tersingkir dini, dan menegaskan setelah kekalahan dari Paraguay bahwa ia tidak berpikir untuk mengundurkan diri, sambil menekankan bahwa ia “bukan tipe orang yang lari saat menghadapi krisis pertama”.

Meskipun demikian, para pendukung Jerman tidak lagi memandang pelatih berusia 38 tahun itu sebagai sosok yang mampu memimpin proyek rekonstruksi tim, terutama setelah serangkaian hasil mengecewakan yang terjadi sejak ia mengambil alih tanggung jawab.

Kritik tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga mencakup caranya dalam berinteraksi dengan media. Dalam beberapa kesempatan, ia tampak mudah tersinggung, tajam dalam pernyataannya, dan tidak mampu menenangkan kemarahan publik olahraga, yang semakin menambah tekanan yang dihadapinya.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp... Sosok yang memberi harapan kepada para penggemar

    Sebaliknya, Klopp tampil dengan citra yang sama sekali berbeda. Mantan pelatih Liverpool dan Borussia Dortmund ini berhasil, bahkan di luar lapangan, memenangkan simpati para penggemar Jerman, setelah ia menyajikan analisis teknis yang luar biasa melalui televisi Jerman, di mana ia memadukan pengalaman, selera humor, dan karisma yang selalu menjadi ciri khasnya sepanjang karier kepelatihannya, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris "BBC".

    Bagi banyak penggemar, pergantian pelatih tampaknya menjadi solusi yang paling realistis. Memang tidak mungkin mengubah skuad yang terdiri dari lebih dari dua puluh pemain dalam semalam, namun pergantian pelatih mungkin dapat memberikan awal baru bagi tim nasional dan mengembalikan kepercayaan baik kepada tim maupun para penggemar.

    Setelah tersingkir dari Piala Dunia, para penggemar Jerman menyadari bahwa tim nasional mereka telah kehilangan sebagian besar prestise globalnya. Sejak meraih gelar juara Piala Dunia yang bersejarah pada tahun 2014, tim nasional Jerman tidak lagi mampu menempatkan diri di antara tim-tim teratas dalam dunia sepak bola.

    Mereka tersingkir dari Piala Dunia 2018 dan 2022 di babak penyisihan grup, sebelum kali ini tersingkir pada pertandingan pertama di babak gugur, yang menegaskan bahwa krisis ini lebih dalam daripada sekadar kemunduran sementara.

    Meskipun sepak bola Jerman sedang mengalami kejayaan di level domestik—di mana stadion-stadion Bundesliga dipenuhi penonton setiap pekan, dan bahkan pertandingan divisi ketiga pun menarik banyak penonton—situasinya sangat berbeda di kancah internasional.

    Jerman tidak lagi memiliki kelimpahan bintang yang mampu membuat perbedaan, meskipun ada nama-nama menonjol seperti Florian Wirtz, Jamal Musiala, dan bakat muda Linart Karl, yang dianggap sebagai salah satu talenta masa depan terkemuka di Bayern Munich.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Jerman akan kembali ke era reformasi?

    Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) pernah menghadapi krisis serupa. Setelah tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia 1998 dan kegagalan telak di Kejuaraan Eropa 2000, DFB meluncurkan proyek komprehensif untuk membangun kembali sistem pengembangan pemain dan pembinaan pelatih, yang kemudian membuahkan generasi pemain yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2014.

    Kini, federasi tersebut kembali dihadapkan pada tantangan serupa. Apakah mereka memiliki keberanian untuk meluncurkan revolusi baru yang akan mengembalikan tim nasional ke posisi semestinya di antara tim-tim terbaik dunia?

    Perubahan struktural membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, namun pergantian staf teknis dapat terjadi kapan saja, dan hal inilah yang menjadikan masa depan Nagelsmann sebagai pusat perdebatan di dalam Federasi Sepak Bola Jerman.

    Banyak yang berpendapat bahwa sang pelatih memikul tanggung jawab terbesar atas kegagalan terakhir. Ia lah yang memutuskan untuk mengembalikan kiper veteran Manuel Neuer ke susunan pemain inti meskipun usianya sudah lanjut dan performanya menurun dalam beberapa pertandingan.

    Ia juga bersikeras memainkan Joshua Kimmich sebagai bek kanan alih-alih di posisi aslinya di lini tengah, sebuah keputusan yang memicu kontroversi luas. Selain itu, ia mengandalkan pemain-pemain berpengalaman seperti Leroy Sané dan Leon Goretzka, padahal para penggemar mengharapkan agar generasi baru diberi kesempatan yang lebih besar.

    Meskipun kontrak Nagelsmann berlaku hingga setelah Kejuaraan Eropa 2028, pemutusan kontraknya—meski dengan biaya finansial yang besar—dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan jika federasi yakin bahwa proyek saat ini telah menemui jalan buntu.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Kimi membela diri... namun ia mengakui kegagalannya

    Meskipun ada kemarahan dari para pendukung, kapten tim nasional Joshua Kimmich tetap membela pelatihnya. Pemain Bayern München itu menegaskan bahwa para pemain sepenuhnya bertanggung jawab atas tersingkirnya tim dari turnamen lebih awal, sambil menyebutkan bahwa tim nasional gagal membuat para pendukung Jerman bahagia.

    Ia menambahkan bahwa negara ini membutuhkan prestasi yang dapat membanggakan, namun tim nasional tidak mampu mewujudkannya, sebuah pengakuan jujur atas besarnya kekecewaan yang dirasakan semua orang.

    Meskipun mendapat dukungan ini, banyak pihak yang berpendapat bahwa tanggung jawab akhir tetap berada di pundak pelatih, karena dialah yang mengambil keputusan teknis dan taktis sepanjang turnamen.

    Sementara itu, media Jerman tidak segan-segan mengungkapkan kemarahannya. Surat kabar “Bild” menggambarkan kegagalan ini sebagai “mimpi buruk baru bagi sepak bola Jerman” dan menganggapnya sebagai sumber malu nasional, sekaligus menegaskan bahwa tim nasional mengalami salah satu malam terburuknya.

    Adapun Mats Hummels, yang menulis kolom di surat kabar tersebut, menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak boleh berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban, sambil menekankan perlunya mengambil tindakan tegas, baik dari pihak pelatih maupun Federasi Sepak Bola Jerman.

    Sementara itu, surat kabar "Die Welt" menggambarkan kejadian tersebut sebagai "bencana" bagi Nagelsmann dan para pemainnya, sedangkan majalah "Der Spiegel" menimpakan tanggung jawab langsung kepada sang pelatih, dengan menilai bahwa ia hanya melihat kesalahan orang lain kecuali kesalahannya sendiri, dan menyamakannya dengan seseorang yang berusaha menambal lubang-lubang di perahu yang melaju kencang menuju gunung es.

    Kritik pun meluas ke luar lapangan, setelah politisi Friedrich Merz menjadi sasaran serangan media akibat pesannya yang mendukung tim nasional pasca-eliminasi.

    Sejumlah jurnalis menganggap kata-kata pujian tersebut tidak pantas di tengah penampilan yang mengecewakan, dan penulis Marion Horn menilai pesan tersebut “bencana”, dengan alasan bahwa apa yang terjadi pada tim nasional mencerminkan krisis yang lebih dalam yang dialami negara tersebut, baik dari segi mentalitas, performa, maupun daya saing.

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    Apakah saatnya Klopp telah tiba?

    Di tengah semua kontroversi ini, nama Jürgen Klopp tetap menjadi yang paling banyak dibicarakan di Jerman. Bahkan sebelum tim nasional tersingkir dari turnamen, kehadirannya di media sudah mendominasi pemberitaan.

    Spekulasi semakin memanas setelah ia melakukan slip of the tongue yang terkenal saat membahas pilihan susunan pemain yang dibuat Nagelsmann, sebelum akhirnya meminta maaf dengan gaya sarkastisnya, sambil mengatakan bahwa ia masih sering melakukan kesalahan meskipun usianya hampir menginjak 59 tahun.

    Namun, insiden tersebut memperkuat kesan yang meluas di kalangan banyak orang bahwa ia berada di ambang kembalinya ke dunia kepelatihan, dan bahwa ia mungkin adalah sosok yang ditunggu-tunggu untuk menggantikan Nagelsmann jika federasi memutuskan untuk mengganti staf teknis.

    Saat ini, Klopp menjabat sebagai Presiden Global Divisi Sepak Bola di Grup “Red Bull”, di mana ia mengawasi aspek-aspek olahraga di beberapa klub, setelah menolak tawaran untuk melatih klub-klub besar Eropa, termasuk Real Madrid.

    Meskipun ia telah beberapa kali mengisyaratkan keinginannya untuk menjauh dari tekanan melatih sehari-hari, memimpin tim nasional Jerman mungkin akan menjadi tantangan berbeda yang sulit untuk ditolak.

    Ia adalah sosok yang mengembalikan Borussia Dortmund ke panggung utama setelah bertahun-tahun mengalami krisis keuangan, dan juga orang yang sama yang membawa Liverpool kembali ke puncak sepak bola Inggris dan Eropa setelah penantian yang sangat lama.

    Saat ini, sebagian besar penggemar Jerman meyakini bahwa Klopp mungkin adalah orang yang mampu menulis bab baru dalam sejarah “Die Mannschaft”, serta mengembalikan prestise tim nasional yang telah kehilangan banyak kilauannya selama dekade terakhir.

    Keputusan akhir tetap berada di tangan Federasi Sepak Bola Jerman, namun yang pasti tekanan semakin meningkat dari hari ke hari, dan nama Klopp akan tetap menjadi topik utama dalam setiap diskusi mengenai masa depan tim nasional Jerman, hingga terungkap siapa sosok yang akan memimpin fase penyelamatan berikutnya.

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