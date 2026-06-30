Dari kehinaan menuju impian... Apakah Klopp akan menjadi penyelamat sepak bola Jerman?

Kegagalan tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026 bukan sekadar akhir dari perjalanan Piala Dunia yang mengecewakan, melainkan juga menjadi pukulan baru yang mengguncang salah satu sekolah sepak bola terhebat dalam sejarah.

Kekalahan dari Paraguay melalui adu penalti di babak 32 besar tidak hanya menandai akhir dini perjalanan “Die Mannschaft”, tetapi juga menandai kekalahan pertama tim nasional Jerman melalui adu penalti dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, yang membuka pintu bagi gelombang kritik dan keraguan yang luas mengenai masa depan staf pelatih yang dipimpin oleh Julian Nagelsmann.

Seiring memudarnya harapan dan meningkatnya kemarahan suporter, nama Jürgen Klopp muncul sebagai kandidat yang mampu menghidupkan kembali semangat tim nasional, terutama setelah penampilannya yang menonjol selama turnamen sebagai analis televisi.

Jürgen Klopp mencuri perhatian dengan kepribadiannya yang karismatik dan gayanya yang dekat dengan suporter, di saat Nagelsmann tampak tak mampu mengatasi krisis baik di dalam maupun di luar lapangan.

Sementara itu, Julian Nagelsmann menolak menyerah pada tekanan yang muncul setelah tersingkir dini, dan menegaskan setelah kekalahan dari Paraguay bahwa ia tidak berpikir untuk mengundurkan diri, sambil menekankan bahwa ia “bukan tipe orang yang lari saat menghadapi krisis pertama”.

Meskipun demikian, para pendukung Jerman tidak lagi memandang pelatih berusia 38 tahun itu sebagai sosok yang mampu memimpin proyek rekonstruksi tim, terutama setelah serangkaian hasil mengecewakan yang terjadi sejak ia mengambil alih tanggung jawab.

Kritik tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga mencakup caranya dalam berinteraksi dengan media. Dalam beberapa kesempatan, ia tampak mudah tersinggung, tajam dalam pernyataannya, dan tidak mampu menenangkan kemarahan publik olahraga, yang semakin menambah tekanan yang dihadapinya.