Dari kegembiraan di Qatar hingga penderitaan Amerika... Piala Dunia memasuki era jarak yang mustahil

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia, sebuah turnamen yang diperkirakan akan memecahkan rekor dalam hal jumlah pertandingan, jumlah penonton, dan jangkauan geografis.

Namun, di balik pemandangan tribun yang penuh sesak dan suasana perayaan yang meriah, muncul isu lain yang tak kalah pentingnya dari persaingan di lapangan hijau, yaitu jarak yang sangat jauh yang memisahkan kota-kota, stadion, dan pusat latihan.

Setelah pada tahun 2022 Qatar menyelenggarakan salah satu edisi Piala Dunia yang paling kompak dan mudah dijangkau, edisi 2026 hadir dengan pengalaman yang sama sekali berbeda, di mana turnamen ini mencakup seluruh benua, dan perjalanan menuju stadion terkadang menjadi tantangan yang tak kalah sulitnya dengan pertandingan itu sendiri.