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US-FBL-WC-2026-FANSAFP

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Dari kegembiraan di Qatar hingga penderitaan Amerika... Piala Dunia memasuki era jarak yang mustahil

FEATURES
Bosnia and Herzegovina vs Qatar
Bosnia and Herzegovina
Qatar
World Cup
Morocco vs Haiti
Morocco
Haiti
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Egypt
France vs Iraq
France
Iraq
Jordan vs Algeria
Jordan
Algeria
Tunisia vs Japan
Tunisia
Japan
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
Bosnia dan Herzegovina
Qatar
AS
Maroko
Haiti
Selandia Baru
Mesir
Kanada
Prancis
Irak
Yordania
Aljazair
Tunisia
Jepang
Meksiko
Spanyol
Arab Saudi

Sisi lain dari Piala Dunia terbesar dalam sejarah

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia, sebuah turnamen yang diperkirakan akan memecahkan rekor dalam hal jumlah pertandingan, jumlah penonton, dan jangkauan geografis.

Namun, di balik pemandangan tribun yang penuh sesak dan suasana perayaan yang meriah, muncul isu lain yang tak kalah pentingnya dari persaingan di lapangan hijau, yaitu jarak yang sangat jauh yang memisahkan kota-kota, stadion, dan pusat latihan.

Setelah pada tahun 2022 Qatar menyelenggarakan salah satu edisi Piala Dunia yang paling kompak dan mudah dijangkau, edisi 2026 hadir dengan pengalaman yang sama sekali berbeda, di mana turnamen ini mencakup seluruh benua, dan perjalanan menuju stadion terkadang menjadi tantangan yang tak kalah sulitnya dengan pertandingan itu sendiri.

  • Qatar-World-Cup-2022AFP

    Dari Piala Dunia yang padat ke turnamen lintas benua

    Ketika Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia empat tahun lalu, turnamen tersebut menjadi contoh unik betapa mudahnya mobilitas. Para penggemar dapat menghadiri lebih dari satu pertandingan dalam sehari berkat jarak antar stadion yang dekat; jarak terjauh antara dua stadion tidak melebihi 71 kilometer, sementara beberapa stadion bahkan terletak di antara dua kota yang berdekatan, yang hanya dipisahkan oleh beberapa kilometer saja.

    Sedangkan pada Piala Dunia 2026, situasinya sangat berbeda. Jarak antara Miami di ujung tenggara Amerika Serikat dan Vancouver di Kanada di ujung barat laut melebihi 5.500 kilometer. Perjalanan semacam itu membutuhkan lebih dari 51 jam dengan mobil, atau sekitar enam jam dengan pesawat melalui penerbangan langsung yang terbatas.

    Perubahan ini mencerminkan perbedaan yang sangat besar antara menyelenggarakan turnamen di negara dengan wilayah yang kecil, dengan menyelenggarakannya di tiga negara yang membentang di seluruh benua Amerika Utara, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

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  • QATAR-DAILY LIFEAFP

    Wilayah geografis yang sangat luas yang membentuk realitas baru

    Hal ini mungkin tampak wajar mengingat luasnya wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, namun tantangan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada jarak antar kota tuan rumah, melainkan juga meluas ke dalam kota-kota itu sendiri.

    Di banyak kota di Amerika, infrastruktur perkotaan tidak dapat dibandingkan dengan yang biasa dinikmati oleh penonton Eropa atau bahkan yang mereka saksikan di Qatar. Kota-kota tersebut sangat luas, dan ketergantungan pada mobil hampir menjadi kebutuhan sehari-hari, sementara pilihan transportasi dengan berjalan kaki sangat terbatas.

    Karena alasan inilah, banyak penggemar terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk berpindah-pindah antara hotel, kawasan penggemar, pusat latihan, dan stadion, meskipun semuanya berada di dalam kota yang sama.

  • World Cup Fans In Miami Gather To Watch MatchesGetty Images News

    Miami... Contoh nyata dari berbagai tantangan

    Kota Miami merupakan salah satu contoh paling menonjol mengenai jenis tantangan yang dihadapi para penonton selama turnamen berlangsung.

    Jarak antara kawasan South Beach yang terkenal di ujung selatan dan Kota Palm Beach—tempat tim nasional Portugal bermarkas dan berlatih—mencapai sekitar 140 kilometer. Sementara itu, perjalanan dari Stadion Hard Rock ke pusat latihan di Palm Beach Gardens memakan waktu lebih dari satu jam dengan mobil dalam kondisi normal.

    Jarak-jarak tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, karena terdapat jarak sekitar 30 kilometer antara Hotel Hard Rock dan kawasan utama para penggemar yang terletak di Bayfront Park di pusat kota.

    Meskipun Miami sedang diramaikan oleh suasana perayaan besar dengan kedatangan ribuan penggemar dari berbagai negara, luasnya kota ini membuat suasana tersebut tersebar di wilayah geografis yang luas, sehingga mengurangi rasa sesak yang biasanya menjadi ciri khas turnamen Piala Dunia.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Mobil dulu... dan solusi lainnya terbatas

    Banyak penduduk setempat, sopir taksi, dan penyedia layanan transportasi cerdas sepakat bahwa memiliki mobil hampir menjadi syarat mutlak untuk dapat bergerak dengan leluasa di kota-kota Amerika.

    Banyak stadion besar terletak di pinggiran kota atau di daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga sulit dijangkau dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum.

    Sejumlah pengamat menunjukkan bahwa karakteristik perkotaan ini sangat berbeda dengan kota-kota di Eropa yang sering kali menempatkan stadion-stadionnya di dalam kawasan perkotaan, sehingga memungkinkan para penonton untuk mencapainya dengan kereta api atau berjalan kaki.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Miami StadiumGetty Images Sport

    Stadion Hard Rock... Contoh dari kerumitan akses

    Stadion Hard Rock di Miami merupakan contoh nyata dari masalah ini.

    Akses ke stadion dengan berjalan kaki nyaris mustahil, bahkan pihak keamanan melarang hal tersebut di beberapa area sekitarnya. Selain itu, jalan-jalan menuju stadion pada dasarnya dirancang untuk lalu lintas kendaraan, dan sebagian besar tidak dilengkapi trotoar yang memadai bagi pejalan kaki.

    Oleh karena itu, para penonton mengandalkan bus-bus khusus yang disediakan untuk mereka, yang berhenti di lokasi yang relatif jauh dari stadion, sebelum para penonton melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki.

    Dengan kehadiran puluhan ribu penonton, proses masuk dan keluar menjadi tantangan logistik yang besar, terutama ketika para pendukung terlambat tiba. Beberapa pertandingan bahkan pernah mengalami masuknya sejumlah besar penonton setelah pertandingan dimulai akibat kemacetan parah di pintu masuk.

  • Mexico City Prepares To Host FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Houston menampilkan citra yang berbeda

    Sebaliknya, pengalaman di Kota Houston tampak relatif lebih lancar.

    Meskipun stadion terletak di selatan kota dan berjarak sekitar 13 kilometer dari pusat kota, jaringan jalan dan kemudahan akses membuat pengalaman para penonton menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan beberapa kota lain.

    Kota ini juga menyediakan berbagai pilihan tempat parkir yang dekat dengan stadion, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi para penggemar dalam bermobilitas, meskipun hal ini disertai biaya yang cukup tinggi, yang bisa mencapai 125 dolar AS untuk memarkir kendaraan di beberapa tempat parkir resmi yang dekat dengan stadion.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para penggemar

    Tidak diragukan lagi bahwa Piala Dunia 2026 akan tetap menjadi peristiwa luar biasa dalam sejarah sepak bola, baik karena jumlah tim yang berpartisipasi, jumlah penonton yang diperkirakan hadir, maupun luasnya wilayah geografis yang menjadi tuan rumah kompetisi tersebut.

    Namun, pada saat yang sama, turnamen ini menghadirkan tantangan baru yang belum pernah dialami penonton dalam edisi-edisi sebelumnya. Jika dulu perpindahan antar stadion di Qatar hanya memakan waktu beberapa menit atau jam, kini hal tersebut membutuhkan penerbangan jarak jauh, perencanaan yang cermat, dan anggaran yang lebih besar.

    Dan sementara stadion-stadion bersiap menyambut jutaan penggemar, jarak yang sangat jauh tetap menjadi ciri khas utama Piala Dunia Amerika Utara—turnamen yang tidak hanya menguji gairah penonton terhadap sepak bola, tetapi juga kemampuan mereka untuk menempuh ribuan kilometer demi menyaksikan olahraga paling populer di dunia.