Dari keburukan Mourinho hingga sihir Barcelona dan tersandungnya Liverpool: Eropa membuka musimnya dengan kejutan

Kereta musim Eropa baru 2026-2027 mulai melaju pada akhir pekan lalu, seolah-olah sepak bola memutuskan untuk menebus keheningan musim panas dengan hiruk-pikuk yang menggema di seluruh lapangan.

Ini bukan sekadar pekan pembuka, melainkan sebuah pernyataan dini bahwa musim ini akan menjadi musim transformasi besar; para pelatih baru di kursi-kursi bersejarah, nama-nama raksasa yang pergi, dan gagasan-gagasan taktik yang diuji untuk pertama kalinya di bawah tekanan tiga poin.

Dari kerapuhan Liverpool yang baru di benteng St James' Park, hingga kemenangan buruk yang direbut Jose Mourinho pada kepulangan pertamanya ke Bernabeu setelah 13 tahun absen, melewati kebangkitan Manchester City dari kematian dan awal yang bencana bagi Michael Carrick bersama Manchester United, kami sajikan kepada Anda sebuah ulasan mendalam yang merangkum apa yang terjadi di Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis.

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