Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
European coaches: Jose Mourinho, Luis Enrique, Hansi Flick, Andoni Iraola, Michael Carrick, Xabi Alonso and Enzo Maresca KOOORA/AI

Diterjemahkan oleh

Dari keburukan Mourinho hingga sihir Barcelona dan tersandungnya Liverpool: Eropa membuka musimnya dengan kejutan

FEATURES
Barcelona
Real Madrid
Liverpool
Manchester United
Manchester City
AC Milan
Inter
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
LaLiga
Spanyol
Inggris
Italia
Jerman
Prancis

Pekan penuh kegilaan: United tumbang, Paris berpaling ke Torres

Kereta musim Eropa baru 2026-2027 mulai melaju pada akhir pekan lalu, seolah-olah sepak bola memutuskan untuk menebus keheningan musim panas dengan hiruk-pikuk yang menggema di seluruh lapangan. 

Ini bukan sekadar pekan pembuka, melainkan sebuah pernyataan dini bahwa musim ini akan menjadi musim transformasi besar; para pelatih baru di kursi-kursi bersejarah, nama-nama raksasa yang pergi, dan gagasan-gagasan taktik yang diuji untuk pertama kalinya di bawah tekanan tiga poin.

Dari kerapuhan Liverpool yang baru di benteng St James' Park, hingga kemenangan buruk yang direbut Jose Mourinho pada kepulangan pertamanya ke Bernabeu setelah 13 tahun absen, melewati kebangkitan Manchester City dari kematian dan awal yang bencana bagi Michael Carrick bersama Manchester United, kami sajikan kepada Anda sebuah ulasan mendalam yang merangkum apa yang terjadi di Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


  • Liverpool baru: Jalan panjang dan berat menanti Arraola

    Sebuah proyek utuh tidak bisa dinilai hanya dari satu pertandingan, tetapi apa yang ditampilkan Liverpool menghadapi Newcastle United pada hari Minggu bagaikan lonceng peringatan dini. 

    Tim yang kini dinakhodai Andoni Iraola tampil rapuh, tercerai-berai, dan sama sekali tidak menyerupai identitas pelatihnya yang kita kenal di Bournemouth. 

    Tim-tim Iraola sebelumnya memiliki keselarasan yang nyaris otomatis, intensitas, serta agresivitas tanpa henti, sifat-sifat yang benar-benar hilang dari para pemain Liverpool.

    Masalahnya lebih dalam sekadar kesialan di stadion yang sulit seperti St James' Park. Kenyataannya, nama-nama sekelas Florian Wirtz dan Alexander Isak menampilkan performa di bawah standar dan terlihat tidak cocok dengan gagasan pelatih asal Spanyol itu. 

    Dan dengan absennya Hugo Ekitike hingga tahun baru, Iraola mendapati dirinya terpaksa menyesuaikan gayanya dengan alat-alat yang tidak selaras dengan filosofinya, sebuah dilema yang membutuhkan waktu panjang untuk dipecahkan.

    Satu poin hasil imbang yang dibawa pulang Liverpool ke Anfield tidak seharusnya memperdaya siapa pun. Tim ini selamat dari kekalahan berkat kesalahan naif dari Lewis Hall yang menghadiahkan penalti pada masa injury time, yang dieksekusi oleh Dominik Szoboszlai, serta kecerobohan Yoane Wissa yang menyia-nyiakan dua peluang matang. 

    Meski Iraola merujuk pada statistik seperti 36 sentuhan di dalam kotak penalti, bahasa tubuhnya seusai pertandingan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak puas dengan penampilan tim.

    • Iklan

  • Dua Kutub Manchester: Dua Sisi dari Satu Keping Mata Uang di Utara

    Di Inggris, dua raksasa Manchester menjalani dua hari yang benar-benar bertolak belakang. Manchester City sang jagoan dalam situasi krisis mendapati dirinya tertinggal di kandang sendiri dari Bournemouth, namun seperti biasa menolak menyerah dan mencetak dua gol dalam lima menit terakhir untuk membalikkan keadaan dan menang 2-1. 

    Kemenangan ini tidak boleh menipu kita, sebab City tampil labil di lini pertahanan, dan trik Marc Guehi di lini tengah tidak akan berhasil setiap pekan, ditambah Erling Haaland yang tidak dalam performa terbaiknya.

    Sebaliknya, era Michael Carrick sebagai pelatih tetap Manchester United dimulai dengan kekalahan memalukan 2-0 dari Hull City yang baru promosi. 

    Meski Carrick berbicara positif usai laga, masalahnya tampak jelas di depan mata. Formasi 4-2-3-1 yang dipilihnya membutuhkan gelandang yang bisa menutup ruang dengan cepat, sesuatu yang tidak dimiliki Youri Tielemans dan Andre Santos, sehingga membuat tim tercabik-cabik dalam serangan balik.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    Selain itu, ketergantungan pada Matheus Cunha di lini depan alih-alih membangun serangan di sekitar Benjamin Sesko memunculkan tanda tanya, ditambah kelemahan yang jelas dalam menangani bola mati. 

    Dan dengan dimulainya laga-laga Liga Champions Eropa, waktu kerja Carrick akan semakin sedikit, sebuah masalah yang tidak akan terpecahkan bahkan dengan merekrut Carlos Baleba seorang diri.

  • Real Madrid Mourinho: Kemenangan Buruk dengan Senjata Sang Pria Jangkung

    Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid setelah 13 tahun bukanlah momen penuh mimpi atau menghibur, melainkan realistis dan buruk seperti yang disukai sang pelatih asal Portugal. Kemenangan sulit 2-1 atas Espanyol pada laga pembuka Liga, tetapi kemenangan yang mengungkap banyak hal tentang wajah baru Madrid: sebuah tim raksasa secara fisik dengan kehadiran nama-nama seperti Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, dan Jude Bellingham.

    Mourinho pun menerapkan sebuah hukum tetap dalam sepak bola: ketika Anda ingin menang, carilah pria jangkung, dan itulah yang ia lakukan dengan memasukkan Carlos Espi, yang datang musim panas ini dengan mahar 25 juta euro, dengan tingginya yang mencapai 193 cm, 11 menit sebelum laga berakhir untuk merebut gol kemenangan. 

    Gol tersebut bukan sekadar sundulan kepala, melainkan menunjukkan kaki yang lincah dan keseimbangan yang luar biasa, menegaskan bahwa transfer Espi, meski ia yang paling minim bakat secara ofensif, mungkin menjadi yang terpenting karena ia memberikan tim apa yang tak dimiliki siapa pun: ukuran tubuh.

    Meski meraih kemenangan, Real terlihat berbakat tetapi kekurangan keselarasan, hal yang wajar bagi tim yang belum lama berlatih bersama. Pertahanan pada gol Alex Calatrava sangat buruk hingga pasti akan memicu kemarahan Mourinho, sementara Vinicius dan Mbappe sempat tampil lalu menghilang, sebuah karakter mereka seperti yang telah dipahami betul oleh Mourinho. 

    Selain itu, duet Bernardo Silva dan Valverde tidak mampu menjalankan peran Tchouameni yang sesungguhnya, sehingga menyisakan pertanyaan-pertanyaan besar: bagaimana Diomande akan selaras dengan trio ofensif? Dan di mana tempat untuk Arda Guler?

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Barcelona berpesta: Lima gol tanpa penyerang dan tanpa bintang

    Jika Real Madrid menang dengan susah payah, maka rival mereka Barcelona menghancurkan tamunya Elche dengan lima gol tanpa balas, dalam pertandingan yang sekali lagi menegaskan kejeniusan Hansi Flick yang tengah memburu gelar ketiganya dalam tiga tahun. 

    Namun, yang mengejutkan adalah kemenangan itu datang dengan susunan pemain yang dirotasi, tanpa kehadiran Pedri, Rodri, Kounde, Cubarsi, dan Dani Olmo.

    Flick menemukan solusinya dalam permainan vertikal dan fleksibilitas taktik. Kita melihat Raphinha bermain di kedalaman di depan Fermin Lopez, dengan serangan-serangan terus-menerus dari Karim Adeyemi dan Lamine Yamal menuju gawang. 

    Dengan hadirnya duet muda di lini tengah yang terdiri dari Marc Bernal dan Gavi, Barcelona membuktikan bahwa mereka bisa melepaskan diri dari penyerang konvensional ketika memiliki pemain dengan vitalitas seperti Raphinha yang tampak begitu haus setelah absen dari Piala Dunia.

    Dominasi ini, meskipun berhadapan dengan lawan sederhana seperti Elche, tidak bisa diabaikan. Ini adalah pesan yang jelas bahwa Barcelona memiliki sistem yang melampaui nama-nama besar, dan bahwa Flick mampu menemukan solusi dengan mulus terlepas dari siapa pun yang absen.

  • Inter dan Milan: Tim-tim besar menggebrak dengan kekuatan penuh

    Inter Milan mengawali musim dengan kuat lewat kemenangan 4-1 atas Monza, dengan bintangnya sang pemain muda berusia 21 tahun Francesco Pio Esposito yang mencetak gol dengan sentuhan tumit yang apik serta menciptakan satu assist. 

    Berkat postur dan keganasannya, Esposito tampak siap menjadi bagian dari kuartet serangan bersama Lautaro, Thuram, dan Bonny di bawah asuhan Cristian Chivu, meski ada sejumlah karat pertahanan yang tampak pada Akanji dan Bastoni.

    Adapun Milan, pelatih barunya Ruben Amorim menunjukkan keberanian besar dengan memberikan kesempatan kepada gelandang serang berusia 19 tahun Alvadjo Cisse dalam pertandingan melawan Torino, yang membalasnya dengan sebuah gol dan vitalitas besar dalam kemenangan 2-1. 

    Langkah yang menegaskan bahwa Amorim berjalan dengan iramanya sendiri, bahkan dengan berlanjutnya keterasingan Rafael Leao yang tengah mencari klub baru.

    Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


  • Paris diselamatkan Torres, Bayern dengan senjata Swiss

    Di Prancis, Ferran Torres yang didatangkan seharga 55 juta euro menyelamatkan Paris Saint-Germain dari jebakan Rennes. Setelah babak pertama yang berjalan lambat dan tertinggal dua gol, Luis Enrique melakukan pergantian berani dengan menarik keluar Kvaratskhelia dan Dembele serta memasukkan Goetze dan Torres, hingga pemain terakhir merespons dengan sundulan khas striker sejati dan lari yang sempurna untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

    Sementara di Jerman, "pisau tentara Swiss" Nathaniel Brown membawa Bayern Munich menang 2-1 atas Borussia Dortmund di Piala Super. 

    Brown, yang pernah bermain sebagai bek kiri dan bek kanan serta kini sebagai nomor 10 menggantikan Jamal Musiala yang cedera, membuka keunggulan dan tampil menawan. 

    Pertandingan ini membuktikan kekeliruan dalam mengklasifikasikan pemain hanya berdasarkan posisi mereka, sebab Bayern yang dipimpin Michael Olise yang tak terbendung menguasai babak pertama dan layak mencetak lebih dari dua gol.

  • Tottenham runtuh, krisis Chelsea kembali terulang

    Tottenham menerima tamparan keras dengan kekalahan 3-0 dari tim asuhan Roberto De Zerbi. Pelatih Spurs itu berbicara terus terang seusai laga: "Kami belum siap dan kehilangan semangat". 

    Lini tengah tim runtuh di hadapan Bergvall, Gallagher, dan Tonali, dan dengan daftar cedera yang panjang serta penantian atas transfer seperti Savinho dan Marmoush, tampaknya De Zerbi perlu menaikkan level beberapa tingkat sebelum semuanya terlambat.

    Krisis pertahanan yang dialami Chelsea sejak musim lalu terus berlanjut, setelah Chelsea kebobolan dua gol dari Fulham, pada laga pembuka Liga Primer Inggris untuk musim baru 2026-2027, yang mereka menangkan Senin malam dengan skor 3-2.

    Menurut statistik jaringan Squawka, "Chelsea gagal menjaga gawangnya tetap bersih untuk pertandingan ke-17 secara beruntun di Liga Primer Inggris", sehingga melanjutkan rentetan negatif yang mengungkap penderitaan tim di sektor pertahanan.