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Dari keburukan Mourinho hingga pesona Barcelona dan tersandungnya Liverpool: Eropa membuka musimnya dengan kejutan

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Rondo gila: United tumbang, Paris meminta bantuan Torres

Kereta musim Eropa baru 2026-2027 mulai bergerak akhir pekan lalu, seolah-olah sepakbola memutuskan untuk membayar keheningan musim panas dengan hiruk-pikuk yang menggema di seluruh stadion. 

Ini bukan sekadar pekan pembuka, melainkan sebuah pernyataan dini bahwa musim ini akan menjadi musim transformasi besar; pelatih-pelatih baru di kursi bersejarah, nama-nama raksasa yang pergi, dan gagasan-gagasan taktik yang diuji untuk pertama kalinya di bawah tekanan tiga poin.

Dari kerapuhan Liverpool yang baru di benteng St James' Park, hingga kemenangan buruk yang direbut Jose Mourinho pada kepulangan pertamanya ke Bernabeu setelah 13 tahun absen, melewati kebangkitan Manchester City dari kematian dan awal yang bencana bagi Michael Carrick bersama Manchester United, kami sajikan kepada Anda telaah mendalam yang merangkum apa yang terjadi di Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis.

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  • Liverpool baru: jalan panjang dan berat menanti Arraola

    Sebuah proyek utuh tidak bisa dinilai dari satu pertandingan saja, tetapi apa yang ditampilkan Liverpool saat menghadapi Newcastle United pada hari Minggu bagaikan sebuah lonceng peringatan dini. 

    Tim yang kini dinakhodai Andoni Iraola tampak rapuh, tercerai-berai, dan sama sekali tidak menyerupai identitas pelatihnya yang kita kenal di Bournemouth. 

    Tim-tim Iraola sebelumnya memiliki harmoni yang nyaris otomatis, intensitas, serta keberanian yang tak pernah berhenti, sifat-sifat yang benar-benar hilang dari para pemain Liverpool.

    Masalahnya lebih dalam dari sekadar nasib buruk di stadion yang sulit seperti St. James' Park. Kenyataannya, nama-nama sebesar Florian Wirtz dan Alexander Isak menampilkan performa di bawah standar dan tampak tidak cocok dengan ide-ide pelatih asal Spanyol itu. 

    Dan dengan absennya Hugo Ekitike hingga tahun baru, Iraola mendapati dirinya terpaksa menyesuaikan gayanya dengan perangkat yang tidak sejalan dengan filosofinya, sebuah dilema yang membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan.

    Satu poin hasil imbang yang dibawa Liverpool kembali ke Anfield tidak boleh menipu siapa pun. Tim ini selamat dari kekalahan berkat kesalahan naif dari Lewis Hall yang menghadiahkan penalti pada waktu tambahan dan diterjemahkan oleh Dominik Szoboszlai, serta kecerobohan Yoane Wissa yang menyia-nyiakan dua peluang emas. 

    Dan meski Iraola merujuk pada statistik seperti 36 sentuhan di dalam kotak penalti, bahasa tubuhnya usai pertandingan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak puas dengan penampilan tersebut.

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  • Dua raksasa Manchester: Dua sisi dari satu mata uang di utara

    Di Inggris, dua raksasa Manchester menjalani dua hari yang sepenuhnya bertolak belakang. Manchester City, sang juara di tengah krisis, mendapati dirinya tertinggal di kandang sendiri saat menghadapi Bournemouth. Namun seperti biasa, mereka menolak menyerah dan mencetak dua gol dalam lima menit terakhir untuk membalikkan keadaan serta menang 2-1. 

    Kemenangan yang tidak seharusnya menipu kita, sebab City tampil labil di lini belakang, dan tipuan Marc Guehi di lini tengah tidak akan berhasil setiap pekan, ditambah lagi Erling Haaland tidak berada dalam performa terbaiknya.

    Sebaliknya, era Michael Carrick sebagai pelatih tetap Manchester United dimulai dengan kekalahan memalukan 2-0 dari Hull City yang baru promosi. 

    Meski Carrick menyampaikan hal-hal positif seusai laga, masalahnya tampak jelas di depan mata. Formasi 4-2-3-1 yang ia pilih membutuhkan pemain tengah yang mampu menutup ruang dengan cepat, sesuatu yang tidak dimiliki Youri Tielemans dan Andre Santos, sehingga tim tercabik-cabik dalam serangan balik.

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    Selain itu, mengandalkan Matheus Cunha di lini depan alih-alih membangun serangan di sekitar Benjamin Sesko memunculkan tanda tanya, ditambah kelemahan yang jelas dalam menghadapi bola-bola mati. 

    Dan dengan dimulainya laga-laga Liga Champions Eropa, waktu kerja Carrick akan semakin sedikit, sebuah masalah yang tidak akan terselesaikan bahkan dengan merekrut Carlos Baleba seorang diri.

  • Real Madrid Mourinho: Kemenangan Buruk dengan Senjata Pria Jangkung

    Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid setelah 13 tahun bukanlah sesuatu yang penuh mimpi indah atau menyenangkan, melainkan realistis dan buruk sebagaimana yang disukai pelatih Portugal itu. Kemenangan sulit 2-1 atas Espanyol pada pembukaan Liga, namun kemenangan ini mengungkap banyak hal tentang wajah baru Madrid: sebuah tim yang raksasa secara fisik dengan kehadiran nama-nama seperti Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, dan Jude Bellingham.

    Mourinho pun menerapkan hukum tetap dalam sepak bola: ketika Anda ingin menang, carilah pemain yang tinggi, dan itulah yang dilakukannya dengan memasukkan Carlos Espi, yang datang musim panas ini seharga 25 juta euro, dengan tinggi badannya yang mencapai 193 cm sebelas menit sebelum laga berakhir untuk merebut gol kemenangan. 

    Gol itu bukan sekadar sundulan kepala, melainkan menunjukkan kaki yang lincah dan keseimbangan yang besar, menegaskan bahwa transfer Espi, meskipun ia yang paling minim bakat secara ofensif, mungkin merupakan yang terpenting karena ia memberikan tim sesuatu yang tak dimiliki siapa pun: postur.

    Meskipun menang, Madrid tampak berbakat tetapi kekurangan harmoni, hal yang wajar bagi tim yang belum lama berlatih bersama. Pertahanan pada gol Alex Calatrava buruk hingga tingkat yang pasti akan memicu kemarahan Mourinho, dan Vinicius serta Mbappe tampil lalu menghilang, itulah sifat mereka sebagaimana yang diketahui betul oleh Mourinho. 

    Selain itu, duet Bernardo Silva dan Valverde tidak mampu menjalankan peran Tchouameni yang sesungguhnya, sehingga tersisa pertanyaan-pertanyaan besar: bagaimana Diomande akan berpadu dengan trio ofensif? Dan di mana tempat Arda Guler?

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  • Barcelona berpesta: Lima gol tanpa penyerang dan tanpa bintang

    Jika Real Madrid menang dengan susah payah, maka rival abadinya Barcelona justru menghancurkan tamunya Elche dengan skor telak lima gol tanpa balas, dalam sebuah pertandingan yang sekali lagi menegaskan kejeniusan Hans Flick yang tengah mengejar gelar ketiganya dalam tiga tahun. 

    Namun, yang mengejutkan adalah kemenangan itu diraih dengan susunan pemain yang dirotasi tanpa kehadiran Pedri, Rodri, Kounde, Cubarsi, dan Dani Olmo.

    Flick menemukan solusinya dalam pendekatan vertikal dan fleksibilitas taktik. Kita melihat Raphinha bermain di lini depan di depan Fermin Lopez, dengan penetrasi terus-menerus dari Karim Adeyemi dan Lamine Yamal menuju gawang. 

    Dengan kehadiran duet muda di lini tengah yang terdiri dari Marc Bernal dan Gavi, Barcelona membuktikan bahwa mereka bisa tampil tanpa penyerang konvensional selama memiliki pemain sedinamis Raphinha yang tampak begitu haus gol setelah absen dari Piala Dunia.

    Dominasi ini, sekalipun dilakukan melawan lawan sederhana seperti Elche, tidak bisa diabaikan. Ini adalah pesan yang jelas bahwa Barcelona memiliki sistem yang melampaui nama-nama besar, dan bahwa Flick mampu menemukan solusi dengan mulus berapa pun banyaknya pemain yang absen.

  • Inter dan Milan: Tim-tim besar unjuk kekuatan

    Inter Milan mengawali musim dengan kuat lewat kemenangan 4-1 atas Monza, dengan bintangnya sang pemain muda berusia 21 tahun Francesco Pio Esposito yang mencetak gol dengan sentuhan tumit yang apik dan membuat satu assist. 

    Berkat postur dan agresivitasnya, Esposito tampak siap menjadi bagian dari kuartet serang bersama Lautaro, Thuram, dan Bonny di bawah asuhan Cristian Chivu, meski ada sedikit kekakuan di lini pertahanan yang terlihat pada Akanji dan Bastoni.

    Adapun Milan, pelatih barunya Ruben Amorim menunjukkan keberanian besar dengan memberi kesempatan kepada gelandang serang berusia 19 tahun Alvadgo Cissé dalam laga melawan Torino, dan pemain itu membalasnya dengan sebuah gol serta vitalitas yang tinggi dalam kemenangan 2-1. 

    Langkah yang menegaskan bahwa Amorim berjalan dengan ritmenya sendiri, kendati Rafael Leao masih terisolasi dan tengah mencari klub baru.

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  • Paris Diselamatkan Torres, Bayern Berjaya Berkat Senjata Swiss

    Di Prancis, Ferran Torres yang didatangkan dengan harga 55 juta euro menyelamatkan Paris Saint-Germain dari jebakan Rennes. Setelah babak pertama yang lambat dan tertinggal dua gol, Luis Enrique melakukan pergantian berani dengan menarik Kvaratskhelia dan Dembele serta memasukkan Gonçalo Ramos dan Torres, hingga pemain terakhir ini membalas lewat sundulan khas seorang penyerang sejati dan pergerakan sempurna untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

    Sementara di Jerman, "pisau lipat Swiss" Nathaniel Brown membawa Bayern Munich menang 2-1 atas Borussia Dortmund di Piala Super. 

    Brown, yang pernah bermain sebagai bek kiri dan bek kanan serta kini sebagai nomor 10 menggantikan Jamal Musiala yang cedera, membuka keunggulan dan tampil begitu memukau. 

    Pertandingan ini membuktikan kekeliruan mengklasifikasikan pemain hanya berdasarkan posisi mereka, karena Bayern di bawah komando Michael Olise yang tak terbendung menguasai babak pertama dan layak mencetak lebih dari dua gol.

  • Tottenham Runtuh, Krisis Chelsea Kembali Muncul

    Tottenham menerima tamparan keras dengan kekalahan 3-0 dari tim asuhan Roberto De Zerbi. Pelatih Spurs itu berterus terang usai pertandingan: "Kami belum siap dan kami kekurangan semangat." 

    Lini tengah tim runtuh di hadapan Bergvall, Gallagher, dan Tonali, dan dengan daftar cedera yang panjang serta penantian atas transfer seperti Savinho dan Marmoush, tampaknya De Zerbi perlu meningkatkan level beberapa tingkat sebelum semuanya terlambat.

    Krisis pertahanan yang dialami Chelsea sejak musim lalu terus berlanjut, setelah Chelsea kebobolan dua gol dari Fulham, dalam laga pembuka Liga Inggris untuk musim baru 2026-2027, yang mereka menangi pada Senin malam dengan skor tiga gol berbanding dua.

    Menurut statistik jaringan Squawka, "Chelsea gagal menjaga gawangnya tetap bersih untuk pertandingan ke-17 secara beruntun di Liga Inggris", melanjutkan rangkaian negatif yang mengungkap penderitaan tim di sisi pertahanan.