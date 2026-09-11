Pembahasan tentang krisis keuangan Barcelona tak lagi sekadar urusan internal Spanyol, melainkan telah menjadi bahan yang menarik bagi surat-surat kabar terbesar di dunia, khususnya menyangkut pengelolaan proyek-proyek klub oleh Joan Laporta, presiden klub Catalan tersebut.

Kali ini, surat kabar "The Athletic" membuka arsip-arsip klub Catalan itu, untuk mengungkap sebuah paradoks ekonomi yang hanya terjadi di Camp Nou: bagaimana mungkin sebuah klub yang meraih satu miliar euro justru merugi?

Berdasarkan data keuangan resmi musim 2025/2026, analisis Amerika itu menggambarkan potret mengejutkan tentang masa depan keuangan Blaugrana.

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