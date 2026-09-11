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خوان لابورتاAFP

Diterjemahkan oleh

Dari Kasus Gordon hingga Proyek "Menelan Barcelona": Hitung-hitungan Laporta Memicu Kontroversi di Amerika

FEATURES
Barcelona
LaLiga
Champions League
A. Gordon
Spanyol
Inggris

Berutang untuk membayar harga seorang pemain

Pembahasan tentang krisis keuangan Barcelona tak lagi sekadar urusan internal Spanyol, melainkan telah menjadi bahan yang menarik bagi surat-surat kabar terbesar di dunia, khususnya menyangkut pengelolaan proyek-proyek klub oleh Joan Laporta, presiden klub Catalan tersebut. 

Kali ini, surat kabar "The Athletic" membuka arsip-arsip klub Catalan itu, untuk mengungkap sebuah paradoks ekonomi yang hanya terjadi di Camp Nou: bagaimana mungkin sebuah klub yang meraih satu miliar euro justru merugi?

Berdasarkan data keuangan resmi musim 2025/2026, analisis Amerika itu menggambarkan potret mengejutkan tentang masa depan keuangan Blaugrana.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"


  • Laba rekor, tetapi berujung kerugian

    Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Barcelona berhasil menembus batas satu miliar euro dalam pendapatan, dengan meraih 1,02 miliar euro, menjadikannya klub kedua dalam sejarah sepakbola yang mencapai angka tersebut setelah rival abadinya, Real Madrid.

    Meski pencapaian komersial ini, klub mengakhiri tahun keuangannya dengan kerugian bersih sebesar 17,8 juta euro setelah pajak, menegaskan bahwa besarnya pengeluaran masih menelan seluruh pemasukan yang masuk ke kas.

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  • Mimpi Buruk Dua Miliar Semakin Dekat

    Angka yang paling mengejutkan terlihat pada besarnya utang. Pada 30 Juni 2026, total utang Barcelona mencapai 1,84 miliar euro, dibandingkan dengan 1,45 miliar pada tahun sebelumnya, atau meningkat 27% hanya dalam 12 bulan.

    Yang lebih berbahaya, angka tersebut tidak berhenti di sini. Sejak penutupan tahun keuangan, klub menerbitkan obligasi utang baru senilai 105 juta euro untuk jangka waktu sepuluh tahun, sehingga hanya tinggal selangkah lagi dari ambang batas dua miliar euro, sebuah ambang batas yang diperkirakan "The Athletic" akan ditembus klub secara resmi pada musim 2026/2027.

  • Espai Barça: Proyek yang Menelan Klub

    Rahasia terbesar dari utang tersebut terletak pada proyek "Espai Barça". Lebih dari 1,2 miliar euro dari total utang berkaitan langsung dengan pembiayaan renovasi Stadion Spotify Camp Nou.

    Manajemen Joan Laporta bertaruh bahwa proyek ini akan menghasilkan tambahan 250 juta euro per tahun setelah rampung, namun masalahnya terletak pada waktu. Penundaan pembangunan telah membebani klub lebih dari 90 juta euro hanya untuk bunga pada musim lalu.

    Anggaran mengungkap bahwa proyek itu sendiri masih membutuhkan tambahan 300 juta euro untuk penyelesaiannya, sementara klub dihadapkan pada cicilan pembayaran yang menakutkan: 149 juta euro pada musim 2026/27, 346 juta euro pada 2027/28, dan 366 juta euro pada 2029/30.

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  • Kasus Gordon Membongkar Krisis Likuiditas

    Laporan tersebut memberikan contoh aneh yang mencerminkan besarnya kesulitan itu, yakni transfer Anthony Gordon. Alih-alih membayar 22,3 juta euro sebagai pembayaran pertama kepada Newcastle dari kas klub, Barcelona terpaksa meminjam dari sebuah bank untuk melunasinya, sehingga menambah biaya transfer dengan bunga.

    Klub menjelaskan, menurut surat kabar Amerika tersebut, bahwa hal itu termasuk dalam "pengelolaan likuiditas biasa" akibat keterlambatan pendapatan stadion.

    Krisis ini tampak jelas dalam angka-angka jangka pendek: Barcelona dituntut membayar 905 juta euro selama musim 2026/27, sementara mereka hanya memiliki 529 juta euro sebagai aset lancar, yaitu defisit modal kerja sebesar 376 juta euro.

  • Beban gaji kembali meledak

    Beban gaji kembali membengkak, mencapai 573,7 juta euro pada musim lalu dengan kenaikan 12%, dan anggaran musim mendatang diperkirakan akan mencapai angka rekor baru sebesar 648,9 juta euro, sehingga menempatkan Barcelona di antara klub dengan pengeluaran gaji terbesar di Eropa.

    Meski gambarannya suram, surat kabar tersebut menyoroti sejumlah titik cerah, di mana pendapatan komersial naik menjadi 564,1 juta euro, serta pendapatan lisensi dan pemasaran menjadi 189,5 juta euro, seiring dimulainya kepulangan bertahap ke Camp Nou dan pemulihan pendapatan dari kalangan VIP.

    Data-data tersebut tidak menunjukkan bahwa Barcelona berada di ambang kehancuran, tetapi klub ini tengah mengalami kesulitan finansial yang berat dan paradoks yang belum pernah terjadi sebelumnya: sepanjang sejarahnya, klub tidak pernah meraih keuntungan sebesar hari ini, namun juga tidak pernah dibebani utang seberat hari ini. Masa depannya kini bergantung pada tiga kunci: menyelesaikan Espai Barça secepat mungkin, meningkatkan pendapatan dari stadion baru, dan membiayai ulang gunungan utang yang bunganya mulai menggerogoti segalanya.

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