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Diterjemahkan oleh

Dari Kartu Merah Pertama hingga Mengakhiri Kutukan: Momen-Momen Abadi dalam Perjalanan Messi bersama Argentina

L. Messi
Argentina
Inter Miami CF
Barcelona
World Cup
Copa America
Argentina
AS
Spanyol

20 tahun berbakti

Lionel Messi mengumumkan pensiunnya dari timnas Argentina pada hari Senin, melalui unggahan di akun Instagram-nya yang menyertakan gambar halaman yang ditulis tangan di buku catatannya.

Messi mengungkapkan bahwa ia mengambil keputusan pensiun hanya dua hari setelah Argentina kalah dari Spanyol dengan skor 0-1 di final Piala Dunia 2026, namun kematian ayahnya, Jorge Messi, pada 8 Agustus semakin menegaskan keputusannya.

Kini Messi menutup satu babak bersama timnas Argentina setelah lebih dari 20 tahun.

Sejak penampilan internasional pertamanya pada tahun 2005, Messi telah memberi para penggemar alasan tak terhitung untuk merayakan, momen-momen kegembiraan yang tak berkesudahan, serta gelar-gelar yang akan membentuk warisannya selamanya.

Legenda Argentina itu memimpin timnas meraih gelar Piala Dunia, dua gelar Copa America, medali emas Olimpiade, dan gelar Finalissima, hingga menjadikannya salah satu pemain yang paling lekat dengan sejarah dan lambang timnas.

Dengan hancurnya hati para penggemar Argentina di seluruh dunia hari ini, jaringan "ESPN" mengulas momen-momen paling menonjol Messi yang akan mengabadikan namanya dalam catatan sejarah timnas selamanya.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022: Akhirnya Juara Piala Dunia di Qatar

    Semua orang mengingat momen ketika Messi terjatuh di atas kedua lututnya saat Gonzalo Montiel mencetak tendangan penalti penentu melawan Prancis, mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022.

    Messi berhasil membawa timnas Argentina meraih gelar Piala Dunia pertama bagi tim tersebut dalam 36 tahun terakhir, menambahkan gelar paling berharga ke dalam daftar pencapaiannya.

    Ia menampilkan peran sentral bagi Argentina di partai final, setelah mencetak dua gol selama waktu normal, di samping mencetak tendangan penalti pertama dalam adu penalti, untuk memastikan kemenangan.

    Setelah lebih dari 15 tahun yang ia lalui bersama timnas, Messi meraih kemenangan terpenting sepanjang masa.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia

    Banyak pihak bertanya-tanya tentang level yang akan ditampilkan Messi di Piala Dunia 2026 pada usianya yang menginjak 39 tahun. Ia telah menetapkan standar yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri setelah keberhasilan bersejarahnya empat tahun lalu, tetapi ia dengan cepat membungkam keraguan melalui penampilan gemilang yang datang silih berganti di Amerika Serikat.

    Messi kembali menuliskan namanya dalam catatan sejarah, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia ketika ia mencetak gol ke gawang Austria dalam pertandingan Argentina di babak penyisihan grup, sehingga menambah koleksinya menjadi 18 gol.

    Kapten Argentina itu memasuki pertandingan dengan koleksi 16 gol, setelah mencetak trigol di laga pembuka melawan Aljazair, tetapi ia hanya membutuhkan satu gol untuk memecahkan rekor yang sama dengan legenda Jerman Miroslav Klose.

    Meski Messi gagal mengeksekusi penalti di awal pertandingan, ia menebus kesalahan itu dengan mencetak dua gol.

    Bintang Prancis Kylian Mbappe pada akhirnya melampaui Messi, dan mengakhiri Piala Dunia dengan koleksi 22 gol sepanjang penampilannya, tetapi sebagian besar penggemar akan mengingat pertandingan melawan Austria, saat Messi mengukir sejarah.

  • 2016: Messi pensiun dari timnas setelah kekalahan di Copa America melawan Cile

    Hari Senin bukanlah kali pertama Messi mengumumkan pensiun dari timnas Argentina. Kapten Inter Miami itu pernah menyatakan akan menjauh dari timnas setelah kekalahan di final Copa America 2016 melawan Chile, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan para jurnalis di mixed zone selepas pertandingan kala itu.

    Messi mengatakan kepada sejumlah jurnalis: "Pemikiran saya saat ini, setelah memikirkannya di dalam ruang ganti, saya sudah selesai bermain untuk timnas."

    Ia menambahkan: "Saya sudah memberikan yang terbaik. Ini adalah kali keempat saya bermain di final dan saya tidak mampu meraih kemenangan. Saya sudah mencoba dengan segala cara yang mungkin. Ini lebih menyakitkan bagi saya dibanding siapa pun, tetapi jelas hal ini tidak cocok untuk saya. Saya ingin, lebih dari siapa pun, memenangkan gelar bersama timnas, tetapi sayangnya itu tidak terjadi."

    Messi kemudian kembali ke timnas, dan menorehkan sejarah dengan meraih dua edisi Copa America secara beruntun, Piala Dunia, serta memecahkan berbagai rekor individu.

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  • Round of 16 Argentina v Mexico - World Cup 2006Getty Images Sport

    2006: Penampilan Pertama di Piala Dunia

    Tanggal 16 Juni 2006 menjadi saksi momen ketika Messi mengubah jalannya sejarah Piala Dunia untuk selamanya. Messi, yang saat itu berusia 18 tahun, mencatatkan penampilan perdana dari sekian banyak penampilannya di Piala Dunia, setelah tampil sebagai pemain pengganti bersama Argentina menghadapi Serbia dan Montenegro pada fase grup di menit ke-74.

    Messi dengan cepat membuktikan dirinya di kancah internasional, setelah mencetak gol hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan. Messi mengakhiri pertandingan dengan satu gol dan satu assist penentu, sehingga turut berkontribusi pada kemenangan besar Argentina dengan skor 6-0.

    Itu menjadi yang pertama dari sekian banyak momen membahagiakan yang akan dipersembahkan Messi kepada para pendukung Argentina.

  • 2022: Pertandingan Argentina melawan Meksiko di babak penyisihan grup

    Sejarah timnas Argentina bisa saja berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda seandainya bukan karena gol indah Messi ke gawang Meksiko di Piala Dunia Qatar.

    Argentina menghadapi ancaman tersingkir dari Piala Dunia pada laga terakhir fase grup. Babak pertama berakhir imbang, di tengah harapan Argentina yang nyaris pupus untuk membuat perbedaan pada babak kedua.

    Akhirnya, Messi memecah kebuntuan pada menit ke-64 lewat tendangan keras dengan kaki kirinya yang bersarang di gawang, mengantar Argentina meraih kemenangan 2-0. Kemenangan itulah yang pada akhirnya turut membawa timnas Argentina menjadi juara.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    2014: Kekalahan di final Piala Dunia dari Jerman

    Messi menjalani final Piala Dunia pertamanya ketika Argentina mencapai laga melawan Jerman pada 2014. Ia memberikan peran krusial dalam pertandingan itu, setelah Argentina bertahan menghadapi Jerman, namun gol Mario Gotze pada babak tambahan waktu memastikan hasil laga.

    Meski Argentina kalah dalam pertandingan tersebut, Messi meraih penghargaan Bola Emas sebagai apresiasi atas penampilan gemilangnya sepanjang turnamen. Ia mencetak empat gol dan menyumbang satu assist dalam tujuh pertandingan di Piala Dunia 2014.

    Sejak saat itu, Messi berjanji untuk kembali dengan lebih kuat dan membawa Argentina meraih Piala Dunia, sesuatu yang berhasil ia wujudkan delapan tahun kemudian.

  • 2021: Argentina Akhiri Puasa Gelar dengan Juara Copa America

    Setelah kegagalan pada tahun 2007, 2015, dan 2016, Messi akhirnya berhasil mengangkat trofi Copa America 2021 sebagai kapten timnas Argentina.

    Argentina meraih gelar tersebut setelah menang dengan skor 1-0 atas Brasil di Stadion Maracana yang bersejarah di Kota Rio de Janeiro, mengakhiri masa paceklik gelar timnas Argentina yang telah berlangsung selama 28 tahun.

    Dalam kurun waktu enam tahun, Messi beralih dari dua kekalahan menyakitkan di final Copa America menuju momen mengangkat trofi yang sebelumnya sempat mendorongnya mengumumkan pensiun dari timnas.

  • Argentine Lionel Messi (D) vies for theAFP

    2005: Messi tampil perdana bersama timnas, langsung terkena kartu merah

    Messi, yang saat itu berusia 18 tahun, menjalani laga pertamanya bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005, dalam pertandingan persahabatan melawan Hungaria di ibu kota Budapest.

    Hari itu penuh dengan perasaan yang bertolak belakang bagi sang pemain, setelah ia menerima kartu merah hanya beberapa detik usai tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua.

    Itu bukanlah awal terbaik bagi Messi, tetapi ia menebus kartu pengusiran tersebut dengan jauh lebih banyak melalui puluhan tahun penampilan gemilang.

  • 2010: Piala Dunia bersama Maradona sebagai pelatih

    Dua pemain terhebat dalam sejarah sepak bola bertemu pada tahun 2010, ketika Diego Maradona melatih Lionel Messi yang masih muda bersama timnas Argentina di Piala Dunia.

    Turnamen tersebut tidak begitu istimewa bagi timnas Argentina di atas lapangan, setelah mereka tersingkir dari kompetisi menghadapi Jerman di babak perempat final, namun kenangan yang paling menonjol justru datang dari luar lapangan.

    Bagi rakyat Argentina, itu adalah satu-satunya kesempatan untuk melihat dua sosok yang paling melekat dengan sejarah timnas Argentina bekerja sama dengan cara tertentu selama Piala Dunia.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Semifinal Piala Dunia melawan Inggris

    Suporter Argentina tidak akan pernah melupakan kemenangan atas rival bersejarah, Inggris, di semifinal Piala Dunia 2026.

    Messi berkata: "Meskipun ini hanya satu pertandingan, kami menjalani sejumlah momen istimewa. Para suporter menginginkan kemenangan ini lebih dari kemenangan mana pun, karena arti menghadapi Inggris di semifinal dan mencapai final Piala Dunia lainnya."

    Messi mencatatkan dua umpan kunci sepanjang pertandingan, mengantar Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-1 setelah bangkit dari ketertinggalan, dan memastikan timnas menempati tempat di final.

    Kapten Argentina itu juga berhasil menyamai rekor Diego Maradona dengan mengungguli Inggris di kancah internasional, 40 tahun setelah kenangan kemenangan di perempat final Piala Dunia 1986, pertandingan yang menyaksikan lahirnya "Tangan Tuhan" dan "Gol Abad Ini".

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Kekalahan di Final Piala Dunia dari Spanyol

    Kemenangan Spanyol dengan skor 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia 2026 mengakhiri perjalanan internasional Messi dengan cara yang menyakitkan.

    Messi berjuang selama lebih dari 120 menit meski dilanda kelelahan mental dan fisik, tetapi timnas Argentina gagal secara tipis meraih gelar Piala Dunia untuk kali kedua secara beruntun.

    Meski Argentina kalah di final, Piala Dunia 2026 akan selamanya dikenang karena kemampuan Messi menghancurkan rekor dan mengukir sejarah di usia 39 tahun.

    Hingga menit terakhir pertandingan, dan dalam turnamen terakhirnya bersama Argentina, Messi tetap bertekad memberikan segala yang dimilikinya demi jutaan penggemar yang menyaksikan pertandingan tersebut.