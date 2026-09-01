Dari Kartu Merah Pertama hingga Mengakhiri Kutukan: Momen-Momen Abadi dalam Perjalanan Messi bersama Argentina

Lionel Messi mengumumkan pensiunnya dari timnas Argentina pada hari Senin, melalui unggahan di akun Instagram-nya yang menyertakan gambar halaman yang ditulis tangan di buku catatannya.

Messi mengungkapkan bahwa ia mengambil keputusan pensiun hanya dua hari setelah Argentina kalah dari Spanyol dengan skor 0-1 di final Piala Dunia 2026, namun kematian ayahnya, Jorge Messi, pada 8 Agustus semakin menegaskan keputusannya.

Kini Messi menutup satu babak bersama timnas Argentina setelah lebih dari 20 tahun.

Sejak penampilan internasional pertamanya pada tahun 2005, Messi telah memberi para penggemar alasan tak terhitung untuk merayakan, momen-momen kegembiraan yang tak berkesudahan, serta gelar-gelar yang akan membentuk warisannya selamanya.

Legenda Argentina itu memimpin timnas meraih gelar Piala Dunia, dua gelar Copa America, medali emas Olimpiade, dan gelar Finalissima, hingga menjadikannya salah satu pemain yang paling lekat dengan sejarah dan lambang timnas.

Dengan hancurnya hati para penggemar Argentina di seluruh dunia hari ini, jaringan "ESPN" mengulas momen-momen paling menonjol Messi yang akan mengabadikan namanya dalam catatan sejarah timnas selamanya.