Dari juara Liga Premier ke Liga Satu dalam 10 tahun? Ketakutan Leicester akan degradasi semakin mendalam setelah banding terhadap pengurangan enam poin ditolak
Komisi independen mempertahankan sanksi tersebut
Leicester gagal membatalkan sanksi yang awalnya dijatuhkan pada Februari oleh sebuah komisi independen. Klub tersebut didakwa oleh Liga Premier pada Mei 2025 karena melanggar aturan keuntungan dan keberlanjutan selama musim 2023-24. English Football League menangani kasus ini, dan memutuskan bahwa mereka bersalah karena melebihi batas kerugian yang diizinkan sebesar £83 juta sebesar £20,8 juta selama 36 bulan. Tim hukum mereka mengajukan argumen untuk periode 37 bulan karena keterlambatan pelaporan keuangan, namun hal ini ditolak. Penolakan banding ini membuat mereka berada di peringkat ke-22 di klasemen Championship, berjuang mati-matian untuk bertahan.
Klub menanggapi banding yang ditolak
Menyusul putusan tersebut, klub mengeluarkan pernyataan tegas yang mengakui betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Menanggapi situasi ini, mereka mengatakan: "Dengan berakhirnya masalah ini dan tersisa lima pertandingan di musim ini, seluruh pihak di klub kini sepenuhnya fokus pada pertandingan-pertandingan yang akan datang dan pada upaya menentukan hasil akhir musim kami melalui performa di lapangan. Kami menyadari ini merupakan periode yang menantang, dan kami berterima kasih kepada para pendukung atas dukungan yang terus mereka berikan kepada tim. Tanggung jawab kami saat ini adalah memastikan pertandingan-pertandingan yang tersisa ini dihadapi dengan fokus dan tekad yang sesuai dengan situasi kami saat ini."
Rowett menghadapi tekanan besar untuk bertahan
Waktu diumumkannya putusan akhir ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada pelatih sementara Gary Rowett. Ditunjuk kurang dari 24 jam sebelum banding awal diajukan, Rowett harus segera membangkitkan kembali performa tim. Leicester sedang dalam performa yang sangat buruk, hanya meraih satu kemenangan dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Penurunan performa ini, yang diperparah oleh kekalahan di pengadilan, membuat mereka mengoleksi 41 poin setelah 41 pertandingan, tepat satu poin di bawah zona aman. Dengan tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh, skuad harus sepenuhnya mengandalkan penampilan mereka di lapangan untuk menghindari degradasi kedua berturut-turut yang akan menjadi bencana.
Pertandingan-pertandingan krusial menanti pada bulan April
Ke depan, Leicester harus menghadapi jadwal yang sangat berat untuk menyelamatkan musim mereka. Mereka akan menjamu Swansea City akhir pekan ini, sebelum bertandang ke markas Portsmouth dalam laga krusial yang bernilai enam poin dalam pertarungan menghindari degradasi, di mana Portsmouth saat ini berada tepat di atas mereka di klasemen. Pertandingan melawan Hull City, Millwall, dan Blackburn Rovers pun menyusul. Nasib kelangsungan mereka di liga kini sepenuhnya bergantung pada lima pertandingan penentu ini.