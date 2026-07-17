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YamalGetty Images

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Dari Juara Euro hingga Teka-teki Piala Dunia... Mengapa Yamal melepaskan julukan "Sang Penyihir"?

L. Yamal
N. Williams
L. de la Fuente
L. Messi
H. Kane
K. Mbappe
France
England
Spain
Argentina
Barcelona
World Cup
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Analysis
Spanyol
Argentina
Inggris
Prancis

Kilau yang Hilang

Meskipun tim nasional Spanyol berhasil mencapai final Piala Dunia 2026, Lamine Yamal menjadi salah satu bintang yang paling menimbulkan tanda tanya selama turnamen tersebut, setelah penampilannya jauh di bawah standar biasanya dan hanya mencetak satu gol serta memberikan satu assist, meskipun ia tampil di semua pertandingan.

Antara cedera yang dialaminya sebelum turnamen, pengawasan ketat dari lini pertahanan lawan, serta taktik Luis de la Fuente yang tidak mengandalkan para bintang, Yamal pun menjadi salah satu misteri terbesar di Piala Dunia ini.

  • Lamine YamalGetty Images

    Hilangnya edisi Euro... Apakah Yamal kini menjadi klise?

    Yamal memasuki Piala Dunia sebagai salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka, setelah berhasil membuktikan dirinya selama dua musim terakhir bersama Barcelona, serta menampilkan performa luar biasa di Euro 2024 yang menjadikannya bintang utama tim nasional Spanyol—meski saat itu usianya hanya dua tahun lebih muda dibandingkan sekarang.

    Namun, penampilannya di Piala Dunia 2026 tampak sangat berbeda; pemain ini kehilangan sprint-sprint menentukan dan gerakan menggiring bola yang biasanya ia gunakan untuk membingungkan para bek, serta pengaruhnya dalam serangan menjadi terbatas di sebagian besar pertandingan, sehingga ia tampak lebih seperti pemain biasa, jauh dari citra yang ia bangun selama dua tahun terakhir.

    Salah satu penyebab penurunan ini mungkin karena Yamal tidak lagi menjadi pemain yang tidak dikenal atau bakat menjanjikan yang diremehkan oleh lawan-lawannya, melainkan telah menjadi salah satu pemain sayap paling berbahaya di dunia. Hal ini mendorong tim-tim lawan untuk menyusun strategi khusus guna menghentikannya, baik dengan menerapkan penjagaan satu lawan satu maupun penjagaan ganda, yang secara signifikan membatasi kemampuannya untuk membuat perbedaan.

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  • Luis de la Fuente Spain 2025Getty

    Bertaruh pada sistem

    Meskipun performa Yamal menurun, peran Pedri semakin berkurang hingga ia menjadi pemain cadangan, serta Nico Williams kehilangan posisinya sebagai pemain inti, tim nasional Spanyol tetap melaju dengan mantap menuju final Piala Dunia.

    Hal ini mencerminkan keberhasilan Luis de la Fuente dalam membangun sistem permainan kolektif yang tidak bergantung pada penampilan gemilang seorang pemain tertentu, melainkan pada pelaksanaan peran secara kolektif dan presisi, yang memungkinkan Spanyol mempertahankan kekuatannya meskipun para bintang terbaiknya tidak tampil gemilang.

    Sistem tersebut juga tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa Spanyol tidak memiliki penyerang luar biasa seperti Prancis dan Inggris, karena De la Fuente berhasil memanfaatkan Mikel Oyarzabal dengan sempurna, sehingga membawa tim nasional ini mengalahkan pesaing-pesaing besar, terutama Les Bleus.

    Keberhasilan pendekatan ini semakin terlihat jelas saat melihat sisi pertahanan, di mana Spanyol hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen, sebagai bukti nyata betapa kokohnya tim ini.

    Kekuatan pertahanan ini bukan hanya tanggung jawab barisan belakang, tetapi juga berkat komitmen besar dari para pemain lini depan. Alex Baena dan Oyarzabal memainkan peran defensif yang berpengaruh, yang membantu meminimalkan ruang gerak lawan dan memberikan perlindungan berkelanjutan bagi Unai Simón.

  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Hambatan besar menjelang Piala Dunia

    Cedera yang dialami Yamal di paha sekitar satu setengah bulan sebelum Piala Dunia dimulai tidak bisa diabaikan, karena hal itu membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan-pertandingan terakhir bersama Barcelona, serta absen dalam laga-laga persahabatan bersama tim nasional Spanyol menjelang turnamen tersebut.

    Hal itu mungkin menjadi alasan di balik penampilannya yang kurang memuaskan di babak penyisihan grup, akibat kurangnya ritme pertandingan, namun penampilan yang terus-menerus kurang memuaskan selama babak gugur, terutama dalam hal dribel dan gerakan membawa bola, menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh ia telah pulih sepenuhnya dari cedera tersebut.

    Pertanyaan ini tetap mengemuka menjelang pertandingan final: Apakah Yamal telah pulih secara fisik 100%, ataukah dampak cedera paha tersebut masih membatasi kemampuannya untuk menampilkan performa yang biasa dilihat semua orang?

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  • Lamine Yamal EspanhaGetty Images

    Prestasi yang terasa mengecewakan

    Yamal kini hanya selangkah lagi dari meraih kejayaan dan menjuarai gelar dunia paling bergengsi untuk pertama kalinya dalam kariernya, namun pencapaian ini, jika terwujud, mungkin terasa pahit bagi pemain muda tersebut.

    Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa biasanya bintang utama tim juara menjadi kandidat terkuat untuk Ballon d’Or dan penghargaan Pemain Terbaik Piala Dunia, namun Yamal secara praktis telah kehilangan kesempatan tersebut.

    Penampilan Yamal di turnamen ini tidak dapat disamakan dengan penampilan bintang-bintang lain seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Harry Kane, yang memiliki keunggulan jelas atasnya untuk meraih penghargaan Pemain Terbaik Piala Dunia, bahkan jika Spanyol berhasil menjuarai turnamen tersebut.

    Selain itu, peluang Yamal untuk bersaing dalam perebutan Ballon d’Or tampaknya hampir tidak ada, mengingat Barcelona tidak menjuarai Liga Champions musim lalu, ditambah penampilannya yang kurang memuaskan di Piala Dunia, sehingga kehadirannya bahkan di antara tiga besar pun dianggap tidak mungkin.