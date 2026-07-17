Meskipun performa Yamal menurun, peran Pedri semakin berkurang hingga ia menjadi pemain cadangan, serta Nico Williams kehilangan posisinya sebagai pemain inti, tim nasional Spanyol tetap melaju dengan mantap menuju final Piala Dunia.
Hal ini mencerminkan keberhasilan Luis de la Fuente dalam membangun sistem permainan kolektif yang tidak bergantung pada penampilan gemilang seorang pemain tertentu, melainkan pada pelaksanaan peran secara kolektif dan presisi, yang memungkinkan Spanyol mempertahankan kekuatannya meskipun para bintang terbaiknya tidak tampil gemilang.
Sistem tersebut juga tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa Spanyol tidak memiliki penyerang luar biasa seperti Prancis dan Inggris, karena De la Fuente berhasil memanfaatkan Mikel Oyarzabal dengan sempurna, sehingga membawa tim nasional ini mengalahkan pesaing-pesaing besar, terutama Les Bleus.
Keberhasilan pendekatan ini semakin terlihat jelas saat melihat sisi pertahanan, di mana Spanyol hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen, sebagai bukti nyata betapa kokohnya tim ini.
Kekuatan pertahanan ini bukan hanya tanggung jawab barisan belakang, tetapi juga berkat komitmen besar dari para pemain lini depan. Alex Baena dan Oyarzabal memainkan peran defensif yang berpengaruh, yang membantu meminimalkan ruang gerak lawan dan memberikan perlindungan berkelanjutan bagi Unai Simón.