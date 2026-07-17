Yamal memasuki Piala Dunia sebagai salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka, setelah berhasil membuktikan dirinya selama dua musim terakhir bersama Barcelona, serta menampilkan performa luar biasa di Euro 2024 yang menjadikannya bintang utama tim nasional Spanyol—meski saat itu usianya hanya dua tahun lebih muda dibandingkan sekarang.

Namun, penampilannya di Piala Dunia 2026 tampak sangat berbeda; pemain ini kehilangan sprint-sprint menentukan dan gerakan menggiring bola yang biasanya ia gunakan untuk membingungkan para bek, serta pengaruhnya dalam serangan menjadi terbatas di sebagian besar pertandingan, sehingga ia tampak lebih seperti pemain biasa, jauh dari citra yang ia bangun selama dua tahun terakhir.

Salah satu penyebab penurunan ini mungkin karena Yamal tidak lagi menjadi pemain yang tidak dikenal atau bakat menjanjikan yang diremehkan oleh lawan-lawannya, melainkan telah menjadi salah satu pemain sayap paling berbahaya di dunia. Hal ini mendorong tim-tim lawan untuk menyusun strategi khusus guna menghentikannya, baik dengan menerapkan penjagaan satu lawan satu maupun penjagaan ganda, yang secara signifikan membatasi kemampuannya untuk membuat perbedaan.