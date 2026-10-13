Owen mengakui hal itu. Mantan penyerang United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris itu berbicara sebagai duta Casino.org, tempat para pemain di Inggris dapat menemukan informasi tepercaya tentang kasino daring. Kepada GOAL, ia mengatakan: “Saya sudah mengatakan itu. Poin-poin yang persis sama, sebelumnya. Mereka benar-benar sudah mencoba segalanya.

“Dan satu-satunya saat cara itu benar-benar berhasil adalah bersama dia [Carrick] musim lalu, ketika rata-rata poin yang diraihnya lebih tinggi daripada manajer mana pun, dan sebagainya. Kalau itu satu-satunya saat yang benar-benar berhasil, mengapa harus mengubahnya?

“Karena mereka sudah mencoba segalanya. Saya mengatakan persis hal itu, dan itulah alasan saya mendukungnya untuk mendapatkan jabatan tersebut. Sekarang, kami baru menjalani segelintir pertandingan musim ini, dan jelas hasilnya belum sepenuhnya baik, tetapi jumlah pertandingannya masih sedikit. Jika melihat kembali apa yang ia lakukan musim lalu, menurut saya sulit untuk membenarkan pencarian manajer baru. Memangnya siapa yang tersedia?

“Pada akhirnya, setiap manajer akan pergi. Setiap manajer akan dipecat. Jadi, orang selalu bisa berkata, ‘Nah, benar kan, sudah saya bilang.’ Anda mungkin mengatakannya dua tahun lagi, 10 tahun lagi, atau dua bulan lagi. Namun, terus-menerus berganti manajer bukan langkah yang baik. Itu tidak baik untuk klub. Itu tidak mendatangkan hasil. Kita sudah melihatnya selama bertahun-tahun.

“Jadi, secara pribadi, menurut saya ia harus diberi kesempatan untuk berkembang. Ia masih tergolong manajer muda, tetapi sudah membuktikan bahwa ia mampu meraih hasil-hasil besar secara konsisten. Saya tidak ingin melihat jajaran petinggi Manchester United menunjukkan kelemahan lalu berpisah dengannya. Menurut saya, masih ada banyak waktu sebelum keputusan itu mulai dipertanyakan.”