Getty/GOAL
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Dari Jose Mourinho hingga Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United sudah ‘mencoba segalanya’, Michael Owen mempertanyakan mengapa dewan direksi yang ‘lemah’ ingin memecat Michael Carrick
Ferguson, pelatih legendaris peraih treble, pensiun pada 2013.
Menggantikan Sir Alex Ferguson selalu menjadi tugas yang nyaris mustahil bagi United, mengingat legenda asal Skotlandia itu pensiun pada musim panas 2013 setelah meraih gelar Liga Primer Inggris ke-13.
Ia telah menghabiskan 27 tahun di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’, membangun dinasti yang mendominasi kompetisi domestik sekaligus meraih dua gelar Liga Champions, termasuk saat meraih treble bersejarah pada 1999.
Manchester United telah mencoba Mourinho, Van Gaal, dan Amorim
David Moyes hanya bertahan delapan bulan sebagai penerus langsung Ferguson, dan sejak itu tak seorang pun mampu bertahan hingga tiga tahun di kursi pelatih yang paling penuh tekanan. Solskjaer paling mendekati capaian itu dengan memimpin 168 pertandingan.
Carrick, yang awalnya ditunjuk sebagai pelatih sementara, telah memimpin 17 pertandingan. Ia diberi kontrak dua tahun setelah membawa tim finis di tiga besar dan kembali ke kompetisi elite Eropa. Namun, hanya beberapa pekan kemudian, posisinya disebut terancam.
United telah mencoba nama-nama besar (Mourinho dan Louis van Gaal), mantan pemain (Solskjaer dan Carrick), serta sosok yang disebut-sebut sebagai talenta pelatih yang sedang menanjak (Ruben Amorim). Lantas, ke mana mereka akan melangkah berikutnya?
Masalah di Old Trafford jelas bukan terletak pada pelatih, sebab mereka telah mencoba berbagai pilihan dari segi pengalaman dan kedekatan dengan klub. Mencopot Carrick dari posisinya justru mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, karena pergantian pelatih di tengah musim tidak pernah menjamin perubahan nasib.
Manajer Manchester United berikutnya: Siapa yang akan menjadi pilihan Setan Merah?
Owen mengakui hal itu. Mantan penyerang United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris itu berbicara sebagai duta Casino.org, tempat para pemain di Inggris dapat menemukan informasi tepercaya tentang kasino daring. Kepada GOAL, ia mengatakan: “Saya sudah mengatakan itu. Poin-poin yang persis sama, sebelumnya. Mereka benar-benar sudah mencoba segalanya.
“Dan satu-satunya saat cara itu benar-benar berhasil adalah bersama dia [Carrick] musim lalu, ketika rata-rata poin yang diraihnya lebih tinggi daripada manajer mana pun, dan sebagainya. Kalau itu satu-satunya saat yang benar-benar berhasil, mengapa harus mengubahnya?
“Karena mereka sudah mencoba segalanya. Saya mengatakan persis hal itu, dan itulah alasan saya mendukungnya untuk mendapatkan jabatan tersebut. Sekarang, kami baru menjalani segelintir pertandingan musim ini, dan jelas hasilnya belum sepenuhnya baik, tetapi jumlah pertandingannya masih sedikit. Jika melihat kembali apa yang ia lakukan musim lalu, menurut saya sulit untuk membenarkan pencarian manajer baru. Memangnya siapa yang tersedia?
“Pada akhirnya, setiap manajer akan pergi. Setiap manajer akan dipecat. Jadi, orang selalu bisa berkata, ‘Nah, benar kan, sudah saya bilang.’ Anda mungkin mengatakannya dua tahun lagi, 10 tahun lagi, atau dua bulan lagi. Namun, terus-menerus berganti manajer bukan langkah yang baik. Itu tidak baik untuk klub. Itu tidak mendatangkan hasil. Kita sudah melihatnya selama bertahun-tahun.
“Jadi, secara pribadi, menurut saya ia harus diberi kesempatan untuk berkembang. Ia masih tergolong manajer muda, tetapi sudah membuktikan bahwa ia mampu meraih hasil-hasil besar secara konsisten. Saya tidak ingin melihat jajaran petinggi Manchester United menunjukkan kelemahan lalu berpisah dengannya. Menurut saya, masih ada banyak waktu sebelum keputusan itu mulai dipertanyakan.”
- Getty/GOAL
Nasib Carrick akan ditentukan dalam rangkaian laga tandang
Carrick masih memegang kendali di Old Trafford setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham yang bermain dengan 10 pemain pada laga terakhir, tetapi kini akan menjalani rangkaian laga tandang yang berpotensi menentukan nasibnya.
Lawatan ke markas Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa akan disusul kunjungan ke Leeds pada Minggu dan laga kompetisi Eropa melawan Como yang ditangani Cesc Fabregas. Manchester United juga akan bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada 31 Oktober. Nasib pelatih mereka saat ini tampaknya akan ditentukan dalam laga-laga tandang tersebut.
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