Namun, hingga saat ini belum ada satu pun klub besar dari Liga Premier Inggris atau La Liga Spanyol — dua destinasi yang akan sangat dipertimbangkan Leao setelah ia hengkang dari Milan — yang menunjukkan minat konkret padanya, dan satu-satunya klub yang telah mengajukan tawaran adalah Galatasaray, yang sayangnya tidak disukainya. Meskipun kontraknya akan berakhir pada Juni 2028, pemain bernomor punggung 10 Rossonero ini tetap dikabarkan akan hengkang, dan kabar terbaru yang signifikan datang dari media Inggris, khususnya dari The Independent.Tottenham yang dilatih oleh Roberto De Zerbi tidak ingin berhenti di situ dan, setelah berhasil merekrut tiga pemain senilai 300 juta euro (van Eke, Mateus Fernandes, dan Tonali), kini sedang mencari tambahan kekuatan di lini serang serta di posisi sayap. Dan entah bagaimana, nama Rafa Leao pun masuk dalam pembicaraan tersebut.





TOTTENHAM, TONALI ADALAH TRANSFER REKOR: MILAN JUGA MENDAPAT KEUNTUNGAN