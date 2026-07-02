Musim panas Rafael Leao tampaknya akan diwarnai berbagai perkembangan baru di bursa transfer. Saat ini sedang bertanding di Piala Dunia bersama Portugal dan akan menghadapi Kroasia dalam laga yang menentukan lolos ke babak 16 besar, penyerang Milan ini tetap menjadi pemain yang patut diperhatikan karena ia tidak lagi masuk dalam rencana masa depan klub. Meskipun ada upaya rekonsiliasi parsial dalam beberapa hari terakhir setelah percakapan dengan pelatih baru Rubén Amorim, pernyataan pada akhir Mei di mana pemain kelahiran 1999 ini mengungkapkan keinginannya untuk mencoba pengalaman baru di liga lain telah menciptakan keretakan yang tak dapat diperbaiki antara kedua belah pihak.
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