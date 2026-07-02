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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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Dari Inggris - Tottenham asuhan De Zerbi tak kenal lelah dan membidik pemain baru untuk lini serang: telah dilakukan kontak awal dengan Milan terkait Leao, namun pilihan utama mereka adalah pemain lain

AC Milan
R. Leao
Tottenham Hotspur
Transfers

Penyerang asal Portugal itu masih akan hengkang, sambil menunggu tawaran konkret dari klub papan atas

Musim panas Rafael Leao tampaknya akan diwarnai berbagai perkembangan baru di bursa transfer. Saat ini sedang bertanding di Piala Dunia bersama Portugal dan akan menghadapi Kroasia dalam laga yang menentukan lolos ke babak 16 besar, penyerang Milan ini tetap menjadi pemain yang patut diperhatikan karena ia tidak lagi masuk dalam rencana masa depan klub. Meskipun ada upaya rekonsiliasi parsial dalam beberapa hari terakhir setelah percakapan dengan pelatih baru Rubén Amorim, pernyataan pada akhir Mei di mana pemain kelahiran 1999 ini mengungkapkan keinginannya untuk mencoba pengalaman baru di liga lain telah menciptakan keretakan yang tak dapat diperbaiki antara kedua belah pihak.


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  • ZERBI TIDAK BERHENTI

    Namun, hingga saat ini belum ada satu pun klub besar dari Liga Premier Inggris atau La Liga Spanyol — dua destinasi yang akan sangat dipertimbangkan Leao setelah ia hengkang dari Milan — yang menunjukkan minat konkret padanya, dan satu-satunya klub yang telah mengajukan tawaran adalah Galatasaray, yang sayangnya tidak disukainya. Meskipun kontraknya akan berakhir pada Juni 2028, pemain bernomor punggung 10 Rossonero ini tetap dikabarkan akan hengkang, dan kabar terbaru yang signifikan datang dari media Inggris, khususnya dari The Independent.Tottenham yang dilatih oleh Roberto De Zerbi tidak ingin berhenti di situ dan, setelah berhasil merekrut tiga pemain senilai 300 juta euro (van Eke, Mateus Fernandes, dan Tonali), kini sedang mencari tambahan kekuatan di lini serang serta di posisi sayap. Dan entah bagaimana, nama Rafa Leao pun masuk dalam pembicaraan tersebut.


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  • PILIHAN KEDUA

    Pemain asal Portugal tersebut dilaporkan telah menjalani pembicaraan awal dengan Milan untuk mengetahui biaya transfer yang mungkin diperlukan, meskipun saat ini ia belum menjadi pilihan utama. Target yang ditetapkan Tottenham untuk memperkuat lini serang adalah talenta kelahiran 2006 dari Bournemouth, Eli Junior Kroupi, yang baru saja menyelesaikan musim dengan performa luar biasa dan mencetak 13 gol dalam 33 pertandingan di Liga Premier. Mantan pemain Lorient ini, yang dibeli hanya seharga 13 juta euro, juga menjadi incaran Arsenal dan Paris Saint-Germain, dengan nilai pasar sekitar 80 juta poundsterling, setara dengan 93,5 juta euro. Sebagai alternatif, De Zerbi mengincar pemain Brasil Savinho, yang akan hengkang dari Manchester City, serta Rafa Leao. Leao, yang tujuh tahun setelah kedatangannya ke Italia dan bergabung dengan Milan dengan nilai transfer total 50 juta euro, kemungkinan akan hengkang.


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  • STATISTIK LEAO DI MILAN

    Bergabung dari Lille pada musim panas 2019, Rafa Leao telah tampil dalam 291 pertandingan bersama Milan dan mencetak 80 gol serta 65 assist. Ia meraih gelar Scudetto pada akhir musim 2021/2022 dan pada Januari 2025 berhasil merebut gelar Supercoppa Italiana dalam laga final melawan Inter.

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