Calciomercato

Dari Inggris - Tonali bisa hengkang dari Newcastle tanpa lolos ke kompetisi Eropa: muncul "kesepakatan tak tertulis", berikut detailnya dan klub mana saja yang berpotensi merekrutnya

Gelandang timnas Italia itu menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan menjelang bursa transfer musim panas mendatang, dan dari Inggris beredar kabar terbaru mengenai masa depannya.

Apakah Sandro Tonali akan hengkang dari Newcastle pada musim panas nanti? Di Inggris, mereka meyakinkan: "Ada kesepakatantak tertulis."


Gelandang yang sedang membela Italia di babak playoff Piala Dunia ini menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan menjelang bursa transfer mendatang. Beberapa klub papan atas di Liga Premier dan Serie A memantau situasi pemain kelahiran tahun 2000 ini, yang pada tahun 2023 meninggalkan Milan untuk memulai petualangannya bersama The Magpies.


Tiga tahun setelah kedatangannya, masa depannya di tepi Sungai Tyne sama sekali tidak pasti, dan kabar terbaru dari media lokal membuat para peminatnya semakin waspada.

  • TONALI-NEWCASTLE: "Kesepakatan Tak Tertulis untuk Perpisahan"

    Kabar terbarunya adalah bahwa Tonali dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle untuk hengkang pada musim panas nanti, asalkan sejumlah syarat terpenuhi.


    Hal ini dilaporkan oleh The Shields Gazette, yang menyebutkan bahwa pihak manajemen gelandang tersebut yakin telah memiliki "kesepakatan gentlemen" dengan klub.


    Seperti yang dilaporkan, jika Newcastle tidak lolos ke kompetisi Eropa apa pun untuk musim depan, maka The Magpies akan mempertimbangkan tawaran dan bersedia melepas pemain tersebut, yang hingga kini dianggap tak bisa dijual.

  • KEADAAN NEWCASTLE DI PREMIER LEAGUE

    Skenario Newcastle yang tersingkir dari kompetisi Eropa saat ini memiliki peluang besar untuk terwujud.


    Tim yang dipimpin oleh Eddie Howe saat ini berada di peringkat ke-12 di Liga Premier dengan 42 poin. Liga Champions kini hanya menjadi impian belaka, karena Aston Villa di peringkat keempat memiliki 54 poin dan Liverpool di peringkat kelima memiliki 49 poin.


    Perburuan tempat di Liga Europa juga tak kalah rumit (Chelsea di posisi keenam dengan 48 poin), dengan target utama adalah Brentford dan Everton yang sama-sama mengoleksi 46 poin, yakni tim peringkat ketujuh dan kedelapan yang, dengan posisi kelima Liga Champions untuk tim Inggris, akan memperebutkan satu tempat lagi di Liga Europa dan satu tempat di Liga Konferensi. Namun, menurut The Shields Gazette, piala terakhir ini mungkin tidak cukup untuk meyakinkan Tonali agar tetap bertahan.

  • KONTRAK TONALI

    Mendatangkan Tonali dari Newcastle tanpa lolos ke kompetisi Eropa mungkin akan lebih mudah, tapi tidak lebih murah.


    Tahun lalu, gelandang Italia itu memperpanjang kontraknya dengan The Magpies hingga 2029 dengan opsi bagi klub untuk memperpanjangnya satu musim lagi, dan hal ini memungkinkan Juventus untuk mempertahankan harga tinggi untuk transfernya, yang pada akhir tahun lalu dinilai setidaknya 80 juta euro.


    Jangan lupa juga gaji mantan pemain Milan ini, yang di Inggris mendapatkan 7 juta euro per musim ditambah 2 juta euro bonus.

  • SIAPA SAJA YANG BISA MENGIKUTI KELAS TONALI

    Berita mengenai kemungkinan kesepakatan transfer jika Newcastle gagal lolos ke kompetisi Eropa tetap menjadi perhatian berbagai klub yang telah mengincar Tonali.


    Di Italia, Juventus telah lama mengincar pemain ini, meskipun terhambat oleh kondisi finansial kesepakatan yang hingga kini membuat kembalinya ke Milan—yang diharapkan oleh banyak pendukung Rossoneri—menjadi sangat rumit.


    Lebih konkret lagi adalah minat dari klub-klub besar Inggris: Manchester United harus merombak lini tengahnya, terutama dengan kepergian Casemiro di akhir musim, dan sangat mengapresiasi pemain kelahiran tahun 2000 ini; ada juga Arsenal, yang berpotensi memperkuat lini tengah yang sudah kokoh dengan Rice dan Zubimendi.