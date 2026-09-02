komentar dan kisah di balik layar dari The Athletic soal ketertarikan Aston Villa terhadap Pervis Estupinan: "Aston Villa menghabiskan lebih dari sebulan mengejar Pervis Estupiñán dari Milan. Emery sebelumnya pernah bekerja dengan bek kiri itu saat masih di Villarreal dan sang pemain diwakili oleh Mendes, jadi transfer itu masuk akal. Namun, negosiasi Villa mengalami penundaan karena syarat-syaratnya terus berubah. Setelah kehabisan kesabaran, klub itu beralih ke Ruggeri dari Atlético. Diungkapkan bahwa, setelah mencapai kesepakatan prinsip untuk Ruggeri, gagasan untuk kembali bergerak demi merekrut Estupiñán sempat muncul lagi untuk sesaat".