Unai Emery dan Pervis Estupinan pernah bekerja bersama di Villarreal dan di sana mereka membangun hubungan yang dilandasi rasa saling menghormati dan saling percaya. Hubungan itu begitu kuat hingga meyakinkan pelatih asal Spanyol tersebut untuk mengajukan nama pemain tim nasional Ekuador itu sebagai pengganti ideal bagi Lucas Digne yang baru saja berlabuh ke PSG. Setelah negosiasi panjang yang berlangsung sekitar satu bulan, Aston Villa mundur dari perundingan sebelum kemudian beralih kepada Matteo Ruggeri dari Atletico Madrid.
AFP
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Dari Inggris muncul sebuah rekonstruksi mengejutkan tentang alasan transfer Estupinan dari Milan ke Aston Villa gagal terwujud
REKONSTRUKSI INGGRIS
komentar dan kisah di balik layar dari The Athletic soal ketertarikan Aston Villa terhadap Pervis Estupinan: "Aston Villa menghabiskan lebih dari sebulan mengejar Pervis Estupiñán dari Milan. Emery sebelumnya pernah bekerja dengan bek kiri itu saat masih di Villarreal dan sang pemain diwakili oleh Mendes, jadi transfer itu masuk akal. Namun, negosiasi Villa mengalami penundaan karena syarat-syaratnya terus berubah. Setelah kehabisan kesabaran, klub itu beralih ke Ruggeri dari Atlético. Diungkapkan bahwa, setelah mencapai kesepakatan prinsip untuk Ruggeri, gagasan untuk kembali bergerak demi merekrut Estupiñán sempat muncul lagi untuk sesaat".
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