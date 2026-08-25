Grealish telah bermain di semua pertandingan resmi City sejauh ini pada musim ini, dengan penampilan singkat selama 14 menit dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-1 atas Bournemouth pada hari Minggu: masih harus dilihat apakah ia ingin bertahan di Etihad untuk berjuang memperebutkan tempat di bawah arahan Enzo Maresca atau mempertimbangkan kepindahan ke Serie A. Pemain Inggris itu tampaknya telah menghidupkan kembali kariernya saat dipinjamkan ke Everton musim lalu, bersinar pada bulan-bulan awal musim: ia mencetak dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan pertamanya bersama klub, sekaligus meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulanan Premier League.