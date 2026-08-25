Di Inggris, kembali dimunculkan spekulasi yang sempat dibicarakan pada awal musim panas. Menurut sumber Football Insider, AC Milan telah menunjukkan ketertarikan pada Jack Grealish, playmaker kelahiran 1995 milik Manchester City, yang sempat tampak akan kembali ke Everton setelah masa peminjamannya di Toffees pada musim lalu, tetapi ternyata belum sepenuhnya meyakinkan pelatih David Moyes.
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Dari Inggris - Milan, Grealish jadi ide: penjajakan dengan Manchester City, kontraknya akan habis
PERMINTAAN
Klub asal Liverpool itu memang belum sepenuhnya yakin untuk melakukan transfer permanen bagi pemain 30 tahun tersebut dan minat mereka untuk merekrutnya kembali memudar beberapa hari jelang penutupan bursa transfer: Everton menjauh dari negosiasi, meski harga sang pemain turun drastis dalam beberapa pekan terakhir. Milan membutuhkan agar banderol yang diminta untuk pemain yang kontraknya habis tahun depan itu di bawah £10 juta agar bisa menuntaskan kesepakatan, dengan pelatih baru Ruben Amorim ingin mengamankan seorang gelandang serang yang bermain di sisi kiri sebelum penutupan bursa transfer, seiring kemungkinan hengkangnya Rafael Leao.
Keinginan Grealish
Grealish telah bermain di semua pertandingan resmi City sejauh ini pada musim ini, dengan penampilan singkat selama 14 menit dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-1 atas Bournemouth pada hari Minggu: masih harus dilihat apakah ia ingin bertahan di Etihad untuk berjuang memperebutkan tempat di bawah arahan Enzo Maresca atau mempertimbangkan kepindahan ke Serie A. Pemain Inggris itu tampaknya telah menghidupkan kembali kariernya saat dipinjamkan ke Everton musim lalu, bersinar pada bulan-bulan awal musim: ia mencetak dua gol dan enam assist dalam 22 penampilan pertamanya bersama klub, sekaligus meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulanan Premier League.
Akan habis kontrak
Setelah pulih dari cedera kaki, ia tetap berada di Merseyside untuk memulihkan diri hingga masa peminjamannya berakhir pada Juni: namun Moyes tidak puas dengan perilaku Grealish di luar lapangan saat ia tidak bisa bermain, dan akibatnya kepulangannya ke klub Liverpool itu batal. Milan bisa turun tangan untuk menuntaskan pembelian permanen dengan harga yang tepat: kontrak Grealish akan habis pada musim depan dan karena itu harganya tidak bisa lebih dari 10/15 juta euro.
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