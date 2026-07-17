Dari Inggris - Milan, Amad Diallo tetap menjadi incaran Ruben Amorim. Tanggapan Manchester United, berapa nilainya di bursa transfer

Namun, beberapa nama dikaitkan dengan skuad Milan dan pelatihnya, dan hari ini dari Inggris—khususnya dari situs Caughtoffside.com—muncul kabar terbaru mengenai Amad Diallo. Pemain sayap serang kelahiran 2002 ini, yang pindah dari Atalanta ke Manchester United pada Januari 2021 dengan nilai transfer 40 juta euro termasuk bonus (25+15), merupakan salah satu pemain yang masih sangat dekat dengan Amorim bahkan setelah kepergiannya yang bertepatan dengan pemecatan sang pelatih dari Red Devils pada Januari lalu. Bersama Amorim, pemain timnas Pantai Gading ini berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti, mengisi posisi sayap kanan yang aktif di seluruh area lapangan. Di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut, Diallo telah tampil dalam 43 pertandingan dan mencatatkan 10 gol serta 11 assist.