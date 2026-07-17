Setelah melakukan dua langkah pertama (Gonçalo Ramos dan Mario Gila) dalam bursa transfer yang tampaknya akan menghadirkan berbagai hal baru, Milan kini berada dalam posisi menunggu dalam beberapa hari terakhir, terpecah antara kebutuhan untuk melepas beberapa pemain yang tidak lagi masuk dalam rencana tim—dan dari mana mereka dapat memperoleh dana yang signifikan—serta kebutuhan untuk mendatangkan pemain baru yang disukai oleh pelatih Rubén Amorim.
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Dari Inggris - Milan, Amad Diallo tetap menjadi incaran Ruben Amorim. Tanggapan Manchester United, berapa nilainya di bursa transfer
ANAK ASUH AMORIM
Namun, beberapa nama dikaitkan dengan skuad Milan dan pelatihnya, dan hari ini dari Inggris—khususnya dari situs Caughtoffside.com—muncul kabar terbaru mengenai Amad Diallo. Pemain sayap serang kelahiran 2002 ini, yang pindah dari Atalanta ke Manchester United pada Januari 2021 dengan nilai transfer 40 juta euro termasuk bonus (25+15), merupakan salah satu pemain yang masih sangat dekat dengan Amorim bahkan setelah kepergiannya yang bertepatan dengan pemecatan sang pelatih dari Red Devils pada Januari lalu. Bersama Amorim, pemain timnas Pantai Gading ini berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti, mengisi posisi sayap kanan yang aktif di seluruh area lapangan. Di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut, Diallo telah tampil dalam 43 pertandingan dan mencatatkan 10 gol serta 11 assist.
PERMOHONAN KEPADA KARDINAL
Menurut laporan yang dihimpun oleh Caughtoffside.com, Rubén Amorim dilaporkan telah menyatakan ketertarikannya yang besar terhadap Amad Diallo, termasuk dalam konteks Milan, mengingat klub tersebut masih mencari pemain berkaki kiri untuk ditempatkan di posisi tersebut. Pada hari-hari awal pemusatan latihan di Milanello ini, pemain asal Nigeria Chukwueze – yang baru saja kembali dari masa peminjaman di Fulham – ditempatkan sebagai bek sayap kanan, namun pelatih asal Portugal tersebut dilaporkan telah meminta klub Rossoneri dan pemilik klub Gerry Cardinale untuk berupaya membawa Diallo kembali ke Italia.
POSISI MANCHESTER UNITED
Namun, saat ini niat Manchester United dan Michael Carrick—yang telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim dan bahkan mendapat perpanjangan kontrak setelah berhasil menjabat sebagai pelatih sementara menggantikan Amorim—adalah untuk tidak melepas pemain asal Pantai Gading tersebut dan mempertahankannya hingga musim 2026/2027. Amad Diallo telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030 dan, menurut laporan Caughtoffside.com, ia hanya akan dilepas jika ada tawaran yang sangat menggiurkan, yang diperkirakan bernilai antara 50 hingga 60 juta euro.
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