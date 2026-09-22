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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Dari Inggris - Gyokeres pecah kongsi dengan Arsenal, ada kontak dengan AC Milan untuk Januari

AC Milan
V. Gyoekeres
Arsenal
Juventus

Penyerang asal Swedia itu tidak mendapat banyak kesempatan bermain di bawah Arteta dan sedang mempertimbangkan untuk pergi.

Arsenal asuhan Mikel Arteta, juara bertahan Inggris, sedang menjalankan revolusi teknis-taktis kecil, tetapi tetap penting. Sejumlah pemain kunci dalam perjalanan menuju gelar mulai dipertanyakan pada musim panas, dan juga pada awal musim ini pilihan-pilihan yang dibuat pelatih asal Basque itu menimbulkan cukup banyak ketidakpuasan di kalangan pemain yang sebelumnya dianggap nyaris sebagai bintang dan kini tersisih dari tim.

Di antara mereka ada Viktor Gyokeres, penyerang asal Swedia, yang tidak mendapatkan menit bermain dan mulai melihat opsi lain menjelang bursa transfer Januari. Dan menurut TeamTalk dan media Inggris lainnya, salah satu klub yang mulai menjalin kontak untuknya adalah Milan.

  • Di ambang Arsenal

    Perlu dikatakan dan diceritakan bahwa, sepanjang musim panas, Arsenal sudah lama mencari seorang penyerang dengan karakteristik yang lebih mirip Kai Havertz dan jauh dari dirinya. Bagi Arteta, saat ini Gyokeres adalah pilihan ofensif ketiga sampai-sampai sejak awal tahun pemain Swedia itu baru mencatatan hanya 5 penampilan musim ini, hanya satu sebagai starter di Carabao Cup dan total cuma 207 menit bermain. Namun, yang menimbulkan sorotan adalah tiga kali duduk di bangku cadangan dalam 5 laga yang dimainkan di Premier League dan dua penampilan yang tidak lebih dari 17 menit.

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    Ketidaknyamanan Gyokeres langsung menggerakkan agennya, yang mulai menjajaki sejumlah klub Eropa dan di antara yang paling berminat, menurut TeamTalk, ada AC Milan.

    Klub tersebut telah memulai pembicaraan awal dengan pihak striker asal Swedia itu untuk mempelajari kemungkinan angka-angka dan kelayakan operasi ini menjelang Januari. Idenya, tak terelakkan, adalah peminjaman dengan kemungkinan penebusan di akhir musim. Pemain itu juga ditawarkan kepada Juventus, tetapi klub tersebut sedikit lebih dingin terhadap gagasan ini.



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