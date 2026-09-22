Arsenal asuhan Mikel Arteta, juara bertahan Inggris, sedang menjalankan revolusi teknis-taktis kecil, tetapi tetap penting. Sejumlah pemain kunci dalam perjalanan menuju gelar mulai dipertanyakan pada musim panas, dan juga pada awal musim ini pilihan-pilihan yang dibuat pelatih asal Basque itu menimbulkan cukup banyak ketidakpuasan di kalangan pemain yang sebelumnya dianggap nyaris sebagai bintang dan kini tersisih dari tim.

Di antara mereka ada Viktor Gyokeres, penyerang asal Swedia, yang tidak mendapatkan menit bermain dan mulai melihat opsi lain menjelang bursa transfer Januari. Dan menurut TeamTalk dan media Inggris lainnya, salah satu klub yang mulai menjalin kontak untuknya adalah Milan.