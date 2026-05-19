Dari idola massa menjadi orang yang tersingkir! Julian Nagelsmann tampaknya akan menjadi sumber kekecewaan besar di Piala Dunia - bahkan sang pahlawan yang meraih gelar ganda pun tampaknya tidak akan dipanggil
Menurut laporan tersebut, Nagelsmann—yang akan mengumumkan skuadnya pada hari Kamis—telah memberitahukan keputusannya kepada Füllkrug melalui telepon. Pemain berusia 33 tahun itu, meski menjalani musim yang kurang memuaskan, tetap berharap hingga akhir bisa lolos ke Piala Dunia, karena pelatih timnas Jerman awalnya berencana untuk membawa setidaknya satu penyerang yang kuat dalam sundulan seperti Füllkrug.
Namun, performa mantan pemain Bremen ini di klub belakangan ini begitu buruk sehingga Nagelsmann tampaknya mengesampingkannya. Setelah paruh pertama musim yang suram dan diwarnai cedera di West Ham United, Füllkrug dipinjamkan ke Milan pada awal Januari. Di klub Italia itu, ia ingin membuktikan diri untuk Piala Dunia, namun rencananya itu gagal total. Füllkrug tidak berhasil mendapatkan tempat di starting line-up, dan dalam 19 penampilannya di Serie A sejauh ini, ia hanya mencetak satu gol.
Sebagai pemain yang dipanggil belakangan, Füllkrug baru debut di timnas Jerman pada usia 29 tahun menjelang Piala Dunia 2022, dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang saat timnya tersingkir di babak penyisihan grup di Qatar. Dengan rasio gol yang luar biasa, yakni sepuluh gol dalam 12 pertandingan internasional pertamanya, Füllkrug kemudian berkembang menjadi harapan di lini depan Jerman dan juga menjadi idola para penggemar di Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri, mencetak dua gol dalam lima penampilan sebagai pemain pengganti.
Namun, sejak Kejuaraan Eropa itu, Füllkrug hanya tampil dalam tiga pertandingan internasional lagi; gol terakhirnya dengan seragam DFB dicetaknya saat menang 5-0 atas Hongaria di Nations League pada September 2024. Dalam kualifikasi Piala Dunia, Füllkrug tidak bisa bermain sama sekali karena cedera. Karena performanya yang kurang bagus, Nagelsmann sudah tidak memainkan Füllkrug dalam pertandingan persahabatan melawan Swiss (4-3) dan Ghana (2-1) pada akhir Maret.
Selain Niclas Füllkrug, tampaknya Yann Bisseck juga harus mengubur impiannya untuk tampil di Piala Dunia
Masih dipertanyakan apakah Nagelsmann akan membawa penyerang bertipe Füllkrug ke Piala Dunia. Tim Kleindienst dari Borussia Mönchengladbach bisa menjadi alternatif pertama dan paling mirip, namun seperti yang diketahui, pemain berusia 30 tahun itu hampir melewatkan seluruh musim Bundesliga yang baru saja berakhir akibat cedera lutut yang berkepanjangan, dan hanya tampil selama sepuluh menit.
Dengan Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), dan Nick Woltemade (Newcastle United), tiga opsi untuk posisi penyerang tengah tampaknya sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Sebagai penyerang keempat yang mungkin, Nagelsmann bisa saja membuat kejutan dengan memanggil Nicolo Tresoldi dari Club Brugge untuk pertama kalinya.
Sementara itu, selain Füllkrug, tampaknya ada nama terkenal lainnya yang memimpikan Piala Dunia yang harus menerima pukulan telak. Seperti dilaporkan Sport1, Nagelsmann juga memutuskan untuk tidak memanggil bek tengah Inter Milan, Yann Bisseck. Pemain berusia 25 tahun itu memang belum dipanggil lagi sejak debut internasionalnya pada Maret 2025, namun ia berhasil menarik perhatian berkat musim yang gemilang bersama Inter, termasuk meraih gelar ganda berupa juara liga dan piala.
Namun, Nagelsmann tampaknya mengesampingkan Bisseck dan justru mungkin secara mengejutkan memanggil kembali Matthias Ginter. Pemain berusia 32 tahun itu, yang terakhir kali bermain untuk timnas Jerman pada Juni 2023, sedang mengalami kebangkitan kariernya di SC Freiburg dan berpotensi bersaing dengan Malick Thiaw dari Newcastle United untuk posisi bek tengah kelima dalam skuad. Nagelsmann kabarnya akan bertolak ke Istanbul pada Rabu, tempat Ginter bersama Freiburg akan bertanding di final Liga Europa melawan Aston Villa.
Empat posisi pertama di lini pertahanan tengah kemungkinan besar akan diisi oleh Jonathan Tah (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), dan Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
Rekor Niclas Füllkrug di Tim Nasional Jerman
Pertandingan internasional
24
Gol
14
Debut internasional
16 November 2022 (1-0 melawan Oman, pertandingan persahabatan)
Turnamen
Piala Dunia 2022 (3 pertandingan, 2 gol), Kejuaraan Eropa 2024 (5 pertandingan, 2 gol)
Pertandingan internasional terakhir
8 Juni 2025 (0-2 melawan Prancis, Nations League)