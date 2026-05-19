Dari idola massa menjadi orang yang tersingkir! Julian Nagelsmann tampaknya akan menjadi sumber kekecewaan besar di Piala Dunia - bahkan sang pahlawan yang meraih gelar ganda pun tampaknya tidak akan dipanggil

Menurut laporan tersebut, Nagelsmann—yang akan mengumumkan skuadnya pada hari Kamis—telah memberitahukan keputusannya kepada Füllkrug melalui telepon. Pemain berusia 33 tahun itu, meski menjalani musim yang kurang memuaskan, tetap berharap hingga akhir bisa lolos ke Piala Dunia, karena pelatih timnas Jerman awalnya berencana untuk membawa setidaknya satu penyerang yang kuat dalam sundulan seperti Füllkrug.

Namun, performa mantan pemain Bremen ini di klub belakangan ini begitu buruk sehingga Nagelsmann tampaknya mengesampingkannya. Setelah paruh pertama musim yang suram dan diwarnai cedera di West Ham United, Füllkrug dipinjamkan ke Milan pada awal Januari. Di klub Italia itu, ia ingin membuktikan diri untuk Piala Dunia, namun rencananya itu gagal total. Füllkrug tidak berhasil mendapatkan tempat di starting line-up, dan dalam 19 penampilannya di Serie A sejauh ini, ia hanya mencetak satu gol.

Sebagai pemain yang dipanggil belakangan, Füllkrug baru debut di timnas Jerman pada usia 29 tahun menjelang Piala Dunia 2022, dan menjadi salah satu dari sedikit titik terang saat timnya tersingkir di babak penyisihan grup di Qatar. Dengan rasio gol yang luar biasa, yakni sepuluh gol dalam 12 pertandingan internasional pertamanya, Füllkrug kemudian berkembang menjadi harapan di lini depan Jerman dan juga menjadi idola para penggemar di Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri, mencetak dua gol dalam lima penampilan sebagai pemain pengganti.

Namun, sejak Kejuaraan Eropa itu, Füllkrug hanya tampil dalam tiga pertandingan internasional lagi; gol terakhirnya dengan seragam DFB dicetaknya saat menang 5-0 atas Hongaria di Nations League pada September 2024. Dalam kualifikasi Piala Dunia, Füllkrug tidak bisa bermain sama sekali karena cedera. Karena performanya yang kurang bagus, Nagelsmann sudah tidak memainkan Füllkrug dalam pertandingan persahabatan melawan Swiss (4-3) dan Ghana (2-1) pada akhir Maret.