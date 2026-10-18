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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Dari golongan pemain besar": Bouaddi membenarkan kesan Maresca, langkah baru menuju peran lebih besar di City

Manchester City vs Ipswich Town
Manchester City
Ipswich Town
Premier League
E. Maresca
A. Bouaddi
Inggris
Italia
Maroko

Apa yang dikatakan bintang Maroko itu setelah penampilan pertamanya sebagai starter di Premier League?

Pemain Maroko Ayoub Bouaddi mengungkapkan kebahagiaannya setelah menjalani laga pertamanya sebagai pemain inti di Liga Premier Inggris dengan seragam Manchester City, usai berkontribusi dalam kemenangan sulit timnya atas Ipswich Town dengan skor 3-2 pada hari Sabtu dalam lanjutan kompetisi tersebut.

Gelandang muda itu mendapat kepercayaan dari pelatih Enzo Maresca, setelah sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan liga, sebelum ia menunjukkan penampilan menawan saat kekalahan melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, yang membuatnya memesan tempat di susunan pemain inti menghadapi Ipswich.

Kemenangan tersebut menjadi momen historis bagi Maresca, yang kini menjadi pelatih pertama dalam sejarah Liga Premier Inggris yang memenangi tujuh pertandingan pertamanya di kompetisi ini.

  • Sentuhan-sentuhan jelas dalam penampilan pertamanya sebagai starter di Premier League

    Menghadapi Ipswich, Bouaddi memberikan kontribusi yang jelas dalam penampilan Manchester City, karena ia menyentuh bola 92 kali, memenangi tujuh duel, serta melakukan tujuh umpan yang menembus lini pertahanan lawan.

    Pemain asal Maroko itu mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Rasanya luar biasa, saya sangat senang karena kami menang dalam laga ini. Tentu saja, semuanya terlihat baik. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit melawan tim kuat seperti Ipswich, dan mereka menekan kami di babak kedua, tetapi kami meraih kemenangan dan kami sangat senang dengan itu."

    Mengenai penampilannya sebagai starter untuk pertama kali di liga, ia menambahkan: "Tentu saja, saya sangat senang. Inilah sepak bola, saya suka bermain dan ingin tampil di setiap pertandingan, tetapi saya sadar bahwa ini adalah bagian dari proses perkembangan, karena itu saya sangat senang dengan apa yang kami tampilkan hari ini."

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  • Mengatasi tekanan

    Bouaddi berbicara tentang tekanan yang dihadapi timnya selama pertandingan, dengan menjelaskan: "Tentu saja, kamu merasakan sedikit tekanan, karena kamu tidak ingin lawan mencetak gol lagi, tetapi kami menangani situasi itu dengan sangat baik, dan kami senang dengan apa yang kami raih," menurut yang dikutip situs Yahoo Sport dari situs resmi City.

    Gelandang asal Maroko itu juga memuji pengalaman bermain bersama rekan-rekannya di Manchester City, dengan berkata: "Semuanya menjadi lebih mudah ketika kamu bermain dengan pemain-pemain selevel ini. Bahkan jika kadang-kadang kamu melakukan umpan yang buruk, mereka mampu mengatasi situasi tersebut dan membuat serangan berjalan sukses, karena itu bermain bersama pemain-pemain ini adalah kehormatan besar."

    Bouaddi juga menyinggung kembalinya Phil Foden mencetak gol untuk pertama kali sejak Desember 2025, dengan mengatakan: "Kalian bisa menanyakan hal itu kepadanya, tetapi saya yakin dia sangat senang, dan kami juga senang dia mencetak gol tersebut."

    Dia menutup pernyataannya dengan memuji rekan setimnya asal Inggris itu, dengan menambahkan: "Dia pemain yang hebat dan penting bagi tim. Semua orang adalah pemain penting, dan kami semua ingin menampilkan performa yang baik sepanjang waktu."

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  • Kesan Maresca: Buonanotte dari kelas pemain besar

    Enzo Maresca, manajer Manchester City, sebelumnya memberi isyarat akan memberikan peluang bermain lebih besar kepada Ayyoub Bouaddi pada periode mendatang, setelah pemain itu mencuri perhatian dengan penampilannya melawan Paris Saint-Germain, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua menggantikan Rayan Cherki.

    Maresca berkata tentang gelandang asal Maroko tersebut, seperti dikutip situs Manchester Evening News: "Pertama dan terutama, Ayyoub adalah pemain yang luar biasa. Hal baik darinya adalah ketika ia berada di dalam lapangan, ia juga membantu para pemain di sekitarnya untuk berkembang, dan itu adalah ciri pemain-pemain besar. Para pemain yang bergerak di sekitar mereka menjadi lebih baik, dan itulah kesan yang saya miliki tentang Ayyoub; saya merasa semua pemain di sekelilingnya menampilkan level yang lebih baik dengan kehadirannya. Ada pemain yang bisa tampil lebih baik ketika mereka bermain di samping elemen-elemen tertentu."

    Perekrutan Bouaddi merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk menutup kepergian Rodri pada musim panas, namun penampilannya melawan Paris Saint-Germain bisa memperbesar peluangnya untuk mendapatkan peran yang lebih besar di dalam tim.

    Pemain Maroko berusia 19 tahun itu bergabung dengan Manchester City dari klub Prancis Lille pada musim panas lalu dengan nilai 85 juta pound sterling, tetapi ia hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan sejak kepindahannya, di tengah ketergantungan Maresca pada Elliot Anderson dan Fernandez di sebagian besar pertandingan musim ini.

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