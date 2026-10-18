Bouaddi berbicara tentang tekanan yang dihadapi timnya selama pertandingan, dengan menjelaskan: "Tentu saja, kamu merasakan sedikit tekanan, karena kamu tidak ingin lawan mencetak gol lagi, tetapi kami menangani situasi itu dengan sangat baik, dan kami senang dengan apa yang kami raih," menurut yang dikutip situs Yahoo Sport dari situs resmi City.

Gelandang asal Maroko itu juga memuji pengalaman bermain bersama rekan-rekannya di Manchester City, dengan berkata: "Semuanya menjadi lebih mudah ketika kamu bermain dengan pemain-pemain selevel ini. Bahkan jika kadang-kadang kamu melakukan umpan yang buruk, mereka mampu mengatasi situasi tersebut dan membuat serangan berjalan sukses, karena itu bermain bersama pemain-pemain ini adalah kehormatan besar."

Bouaddi juga menyinggung kembalinya Phil Foden mencetak gol untuk pertama kali sejak Desember 2025, dengan mengatakan: "Kalian bisa menanyakan hal itu kepadanya, tetapi saya yakin dia sangat senang, dan kami juga senang dia mencetak gol tersebut."

Dia menutup pernyataannya dengan memuji rekan setimnya asal Inggris itu, dengan menambahkan: "Dia pemain yang hebat dan penting bagi tim. Semua orang adalah pemain penting, dan kami semua ingin menampilkan performa yang baik sepanjang waktu."