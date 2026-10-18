Pemain Maroko Ayoub Bouaddi mengungkapkan kebahagiaannya setelah menjalani laga pertamanya sebagai pemain inti di Liga Premier Inggris dengan seragam Manchester City, usai berkontribusi dalam kemenangan sulit timnya atas Ipswich Town dengan skor 3-2 pada hari Sabtu dalam lanjutan kompetisi tersebut.
Gelandang muda itu mendapat kepercayaan dari pelatih Enzo Maresca, setelah sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan liga, sebelum ia menunjukkan penampilan menawan saat kekalahan melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, yang membuatnya memesan tempat di susunan pemain inti menghadapi Ipswich.
Kemenangan tersebut menjadi momen historis bagi Maresca, yang kini menjadi pelatih pertama dalam sejarah Liga Premier Inggris yang memenangi tujuh pertandingan pertamanya di kompetisi ini.