Ditanya soal posisi Gravenberch saat ini, setelah melewati titik rendah di Munich dan puncak kejayaan juara, Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan Betinia NJ, mengatakan kepada GOAL: "Saya pikir posisinya ada di antara keduanya, mungkin sedikit lebih dekat ke levelnya saat musim juara.

"Dia datang ke Munich dan entah kenapa dia tidak mendapatkan waktu bermain, lalu akibat itu dia juga gagal tampil di Piala Dunia. Dia datang ke Liverpool dan menurut saya dia benar-benar sensasional beberapa musim lalu.

"Musim lalu adalah musim yang sulit karena ada saga [Mohamed] Salah, yang menurut saya menimbulkan gesekan di dalam tim. Lalu Anda mendatangkan pemain dengan uang yang sangat besar. Penyerang tengah, [Alexander] Isak, tidak bugar. [Hugo] Ekitike tampil baik. [Florian] Wirtz tidak bisa melakukannya.

"Sekarang, jika Anda bermain di posisi gelandang bertahan atau gelandang tengah, tugas Anda adalah mengalirkan bola ke para pemain, ke sayap, dan memberi mereka bola dengan cepat, agar mereka bisa berbalik. Karena jika Anda mengambil satu sentuhan lagi, mungkin Anda tetap memberikannya kepada mereka, tetapi seseorang sudah menutup mereka sehingga mereka tidak bisa berbalik. Namun saat Anda memberi mereka umpan yang bagus, semuanya selalu bergantung pada apa yang mereka lakukan dengan bola itu.

"Jadi Gravenberch bisa saja memberikan umpan terbaik kepada Wirtz atau kepada Salah, tetapi jika mereka kehilangan bola, tidak ada yang akan membicarakan umpannya. Menurut saya masalah musim lalu adalah jika Anda melihat para pemain depan, [Cody] Gakpo sangat mengecewakan. Salah benar-benar kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka. Wirtz, sepanjang musim, mungkin cuma punya satu atau dua pertandingan yang lumayan.

"Jadi jika Anda memberi mereka bola, jika Anda melakukan sesuatu dengan bagus, tetapi mereka tidak benar-benar melakukan apa pun, maka orang-orang akan berkata, 'sebenarnya apa yang dilakukan Gravenberch?' Padahal, jika mereka mendapatkan bola, menciptakan gol, lalu mencetak gol, mereka akan bilang, 'semuanya dimulai darinya'.

"Dan menurut saya itu selalu menjadi bagian yang sulit saat menilai pemain di posisi itu, karena Anda sangat bergantung pada pemain-pemain di depan Anda. Dan saya juga tidak ingin sepenuhnya membelanya, karena saya pikir ada saat-saat dia tidak bermain terlalu baik dan [Alexis] Mac Allister juga begitu.

"Saya tetap berpikir dia pemain yang sangat bagus, pemain yang kuat dengan visi yang sangat baik. Dia juga punya naluri bertahan untuk membaca bahaya. Saya suka dia dan saya pikir jika Liverpool ingin kembali ke level mereka sebelumnya, yang menurut saya akan sangat sulit musim ini, mereka jelas membutuhkannya."