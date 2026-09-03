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Dari flop di Bayern Munich menjadi yang terbaik di Premier League! Di mana Ryan Gravenberch sekarang? Mantan bintang Liverpool jelaskan posisi gelandang Belanda itu pada 2026
Debutan termuda di Ajax & kesulitan di Bayern
Gravenberch merupakan produk dari sistem akademi legendaris Ajax, yang berarti ia mendapatkan pembinaan terbaik sebelum mencatatkan debut senior pemecah rekor pada usia 16 tahun 130 hari, sekaligus menjadi pemain termuda yang tampil untuk raksasa asal Amsterdam itu di Eredivisie.
Raksasa Bundesliga Bayern datang merekrutnya pada 2022, tetapi hanya satu musim penuh, yang menghasilkan 33 penampilan, dijalaninya di Allianz Arena sebelum menyeberang ke Inggris. Kesempatan menjadi starter secara reguler sulit didapat di Jerman.
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Dari juara gelar hingga pertanyaan soal peran di Liverpool
Ia masih dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan saat tiba di Liverpool, dengan seseorang perlu mengeluarkan seluruh potensinya. Jurgen Klopp tidak benar-benar berhasil melakukannya, tetapi Arne Slot mampu melakukannya ketika mengantarkan gelar kasta tertinggi lainnya. Gravenberch hanya melewatkan satu pertandingan Premier League pada musim itu.
Gelandang Belanda yang enerjik itu nyaris selalu tampil lagi musim lalu, tetapi standar kolektif menurun pada 2025-26, yang berujung pada musim tanpa trofi dan finis di posisi kelima. Muncul pertanyaan apakah Liverpool sudah menggunakan Gravenberch dengan benar, dengan seseorang dibutuhkan untuk duduk tepat di depan Virgil van Dijk, memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi lini belakang yang sedikit rapuh.
Yang terbaik di Premier League: Di mana Gravenberch?
Ditanya soal posisi Gravenberch saat ini, setelah melewati titik rendah di Munich dan puncak kejayaan juara, Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan Betinia NJ, mengatakan kepada GOAL: "Saya pikir posisinya ada di antara keduanya, mungkin sedikit lebih dekat ke levelnya saat musim juara.
"Dia datang ke Munich dan entah kenapa dia tidak mendapatkan waktu bermain, lalu akibat itu dia juga gagal tampil di Piala Dunia. Dia datang ke Liverpool dan menurut saya dia benar-benar sensasional beberapa musim lalu.
"Musim lalu adalah musim yang sulit karena ada saga [Mohamed] Salah, yang menurut saya menimbulkan gesekan di dalam tim. Lalu Anda mendatangkan pemain dengan uang yang sangat besar. Penyerang tengah, [Alexander] Isak, tidak bugar. [Hugo] Ekitike tampil baik. [Florian] Wirtz tidak bisa melakukannya.
"Sekarang, jika Anda bermain di posisi gelandang bertahan atau gelandang tengah, tugas Anda adalah mengalirkan bola ke para pemain, ke sayap, dan memberi mereka bola dengan cepat, agar mereka bisa berbalik. Karena jika Anda mengambil satu sentuhan lagi, mungkin Anda tetap memberikannya kepada mereka, tetapi seseorang sudah menutup mereka sehingga mereka tidak bisa berbalik. Namun saat Anda memberi mereka umpan yang bagus, semuanya selalu bergantung pada apa yang mereka lakukan dengan bola itu.
"Jadi Gravenberch bisa saja memberikan umpan terbaik kepada Wirtz atau kepada Salah, tetapi jika mereka kehilangan bola, tidak ada yang akan membicarakan umpannya. Menurut saya masalah musim lalu adalah jika Anda melihat para pemain depan, [Cody] Gakpo sangat mengecewakan. Salah benar-benar kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka. Wirtz, sepanjang musim, mungkin cuma punya satu atau dua pertandingan yang lumayan.
"Jadi jika Anda memberi mereka bola, jika Anda melakukan sesuatu dengan bagus, tetapi mereka tidak benar-benar melakukan apa pun, maka orang-orang akan berkata, 'sebenarnya apa yang dilakukan Gravenberch?' Padahal, jika mereka mendapatkan bola, menciptakan gol, lalu mencetak gol, mereka akan bilang, 'semuanya dimulai darinya'.
"Dan menurut saya itu selalu menjadi bagian yang sulit saat menilai pemain di posisi itu, karena Anda sangat bergantung pada pemain-pemain di depan Anda. Dan saya juga tidak ingin sepenuhnya membelanya, karena saya pikir ada saat-saat dia tidak bermain terlalu baik dan [Alexis] Mac Allister juga begitu.
"Saya tetap berpikir dia pemain yang sangat bagus, pemain yang kuat dengan visi yang sangat baik. Dia juga punya naluri bertahan untuk membaca bahaya. Saya suka dia dan saya pikir jika Liverpool ingin kembali ke level mereka sebelumnya, yang menurut saya akan sangat sulit musim ini, mereka jelas membutuhkannya."
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Jadwal Liverpool 2026-27: Laga tandang ke Ipswich berikutnya
Gravenberch, yang tampil untuk negaranya di putaran final Piala Dunia di Amerika Utara, menjadi starter pada laga pembuka Liverpool musim 2026-27 di markas Newcastle, tetapi hanya dimainkan selama 19 menit dari bangku cadangan saat Liverpool bermain imbang 2-2 dengan Nottingham Forest pada laga terakhir. Andoni Iraola masih berusaha mengenal para pemain yang dimilikinya.
Juru taktik asal Spanyol itu akan kembali menentukan starting XI pada Jumat ketika Liverpool bertandang ke markas Ipswich yang baru promosi. Kekuatan Belanda seharusnya menjadi bagian dari pertimbangannya di Portman Road, dengan sistem yang mapan dibutuhkan agar skuad mahal yang telah dibangun dapat tampil pada level terbaiknya.
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