Inzaghi menuai kritik keras di semua laga tersebut, namun kritik terbesar datang setelah pertandingan yang berakhir imbang dengan skor 3-3.

Ini merupakan El Clasico pertama yang dijalani Inzaghi sejak kedatangannya untuk melatih Al Hilal, dan laga tersebut digelar pada bulan September 2025, yakni hampir setahun penuh sebelumnya.

Pelatih asal Italia itu salah dalam menangani pertandingan tersebut, terutama setelah unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, di mana ia mundur secara signifikan selama jalannya babak kedua, dan memutuskan untuk mengandalkan 3 pemain di jantung pertahanan.

Akibat kemunduran besar ini, Al Ahli berhasil mewujudkan comeback bersejarah, dan mampu mencetak 3 gol dalam waktu kurang dari 15 menit, hingga pertandingan berakhir imbang 3-3.

Pertandingan ini menjadi cerminan cara kerja Inzaghi sepanjang musim, di mana ia cenderung mundur ke belakang secara signifikan begitu unggul, siapa pun lawannya, dan hal itulah yang menyebabkan Al Hilal kesulitan di banyak pertandingan, bahkan yang mereka menangkan sekalipun.