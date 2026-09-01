Namun, semua pertandingan itu ada di satu sisi, sementara laga terakhir melawan Al Ahly ada di sisi lain, karena berlangsung sangat berbeda dari pertemuan pertama yang digelar setahun lalu dan berakhir imbang 3-3.
Perbedaan itu datang dari Inzaghi sendiri, sebab meski ia menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas, dan Al Ahly harus menjalani babak kedua dengan 10 pemain setelah bek asal Turki, Merih Demiral, terkena kartu merah, ia tidak menarik diri seperti yang dilakukannya sebelumnya.
Pelatih asal Italia itu tetap mempertahankan struktur tim dengan formasi 4-3-3 tanpa perubahan, sembari memberikan kesempatan kepada rekrutan barunya, penyerang asal Inggris Ollie Watkins, pada awal babak kedua, sebelum ia membuktikan kelayakannya dan mencetak gol ketiga.
Akibat tekanan kuat ini, Al Ahly tidak mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang kiper asal Maroko, Yassine Bounou, kecuali satu serangan dari sayap asal Brasil, Galeno.
Sebaliknya, Al Hilal berhasil menembus gawang Al Ahly di lebih dari satu kesempatan, dan mencetak sebuah gol yang dianulir, di tengah penampilan gemilang kiper asal Senegal, Edouard Mendy.
Pendekatan menyerang tanpa penurunan tempo setelah unggul inilah yang ingin dilihat para pendukung Al Hilal sepanjang musim baru, terutama dengan hadirnya transfer-transfer kuat yang dapat semakin membantu tim di seluruh ajang kompetisi.
Dan jika Inzaghi mampu mempertahankan pendekatan ini pada pertandingan-pertandingan mendatang, tanpa perubahan seiring berjalannya musim dan padatnya jadwal, ia akan membuktikan bahwa taruhan manajemen kepadanya adalah taruhan yang berhasil, dan itulah yang diharapkan para pendukung, bahkan mereka yang sempat menuntut kepergiannya.