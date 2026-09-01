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Simone Inzaghi Al HilalGOAL

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Dari El Clasico pertama hingga terakhir: Inzaghi menangkan taruhan dan kalahkan suporter Al Hilal lewat tangan Al Ahli

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Italia
Arab Saudi

Pelatih asal Italia itu membuktikan kelayakannya

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, menjadi bintang utama dalam kemenangan telak pada el clasico pertama di musim baru, atas rival tradisional Al Ahli.

Inzaghi memimpin Al Hilal meraih kemenangan atas Al Ahli dengan skor 3-0, dalam pertandingan tunda pekan ketiga yang mempertemukan keduanya, Selasa, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Saudi, Riyadh.

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  • Kutukan Al Ahly

    Inzaghi memasuki laga dengan kenangan negatif, terlebih lagi karena ia tak mampu meraih kemenangan apa pun atas Al Ahli dalam waktu normal, sejak kedatangannya untuk melatih Al Hilal sebelum awal musim lalu.

    Pelatih asal Italia itu menghadapi tim Al Ahli dalam 3 kesempatan sepanjang musim lalu, yang seluruhnya berakhir imbang, 3-3 dan 0-0 di Liga Roshn, serta 1-1 di semifinal Piala Pelayan Dua Tanah Suci, sebelum menang lewat adu penalti.

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  • Mimpi buruk El Clasico pertama

    Inzaghi menuai kritik keras di semua laga tersebut, namun kritik terbesar datang setelah pertandingan yang berakhir imbang dengan skor 3-3.

    Ini merupakan El Clasico pertama yang dijalani Inzaghi sejak kedatangannya untuk melatih Al Hilal, dan laga tersebut digelar pada bulan September 2025, yakni hampir setahun penuh sebelumnya.

    Pelatih asal Italia itu salah dalam menangani pertandingan tersebut, terutama setelah unggul tiga gol tanpa balas di babak pertama, di mana ia mundur secara signifikan selama jalannya babak kedua, dan memutuskan untuk mengandalkan 3 pemain di jantung pertahanan.

    Akibat kemunduran besar ini, Al Ahli berhasil mewujudkan comeback bersejarah, dan mampu mencetak 3 gol dalam waktu kurang dari 15 menit, hingga pertandingan berakhir imbang 3-3.

    Pertandingan ini menjadi cerminan cara kerja Inzaghi sepanjang musim, di mana ia cenderung mundur ke belakang secara signifikan begitu unggul, siapa pun lawannya, dan hal itulah yang menyebabkan Al Hilal kesulitan di banyak pertandingan, bahkan yang mereka menangkan sekalipun.

  • Amarah yang meledak, dan taruhan baru

    Gaya bermain ini memicu kemarahan besar dari para pendukung Al Hilal, karena mereka menganggap pelatih asal Italia itu tidak cocok dengan karakter tim yang selalu mencari serangan.

    Para pendukung Al Hilal pun menuntut kontrak pelatih baru pada awal musim yang baru, terutama dengan adanya sejumlah transfer besar berkelas berat, seperti winger Belanda Crysencio Summerville, penyerang Inggris Ollie Watkins, dan winger Brasil Gabriel Martinelli.

    Bukan hanya para pendukung yang menuntut kepergian Inzaghi, tuntutan ini juga datang dari beberapa legenda klub Saudi tersebut, seperti Sami Al Jaber dan Mohammed Al Deayea, yang menganggap bahwa pelatih Italia itu telah menghilangkan identitas tim.

    Akan tetapi, manajemen Al Hilal menolak untuk tunduk pada pendapat para pendukung dan legenda, serta bersikeras memberikan kesempatan kepada Inzaghi untuk memimpin tim dengan wajah barunya pada musim ini, dan bertaruh pada keberhasilannya.

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  • Awal yang bersejarah

    Dan benar saja, Inzaghi memulai musim baru sebagai kepala staf kepelatihan klub Al Hilal, dan awal tersebut benar-benar bersejarah dalam segala makna kata itu.

    Setelah empat pekan berlalu, pelatih asal Italia itu berhasil membawa Al Hilal bertakhta di puncak Liga Arab Saudi dengan 12 poin, unggul selisih gol atas Al Nassr yang menempati peringkat kedua, dan keduanya adalah satu-satunya tim yang meraih poin sempurna.

    Sepanjang empat pertandingan tersebut, "Sang Pemimpin" mencetak 15 gol, dengan rata-rata mendekati 4 gol di setiap pertandingan, tanpa pernah mencetak kurang dari 3 gol dalam satu pertandingan pun.

  • Apakah Al-Ahli membuktikan kebenaran taruhan Inzaghi?

    Namun, semua pertandingan itu ada di satu sisi, sementara laga terakhir melawan Al Ahly ada di sisi lain, karena berlangsung sangat berbeda dari pertemuan pertama yang digelar setahun lalu dan berakhir imbang 3-3.

    Perbedaan itu datang dari Inzaghi sendiri, sebab meski ia menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas, dan Al Ahly harus menjalani babak kedua dengan 10 pemain setelah bek asal Turki, Merih Demiral, terkena kartu merah, ia tidak menarik diri seperti yang dilakukannya sebelumnya.

    Pelatih asal Italia itu tetap mempertahankan struktur tim dengan formasi 4-3-3 tanpa perubahan, sembari memberikan kesempatan kepada rekrutan barunya, penyerang asal Inggris Ollie Watkins, pada awal babak kedua, sebelum ia membuktikan kelayakannya dan mencetak gol ketiga.

    Akibat tekanan kuat ini, Al Ahly tidak mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang kiper asal Maroko, Yassine Bounou, kecuali satu serangan dari sayap asal Brasil, Galeno.

    Sebaliknya, Al Hilal berhasil menembus gawang Al Ahly di lebih dari satu kesempatan, dan mencetak sebuah gol yang dianulir, di tengah penampilan gemilang kiper asal Senegal, Edouard Mendy.

    Pendekatan menyerang tanpa penurunan tempo setelah unggul inilah yang ingin dilihat para pendukung Al Hilal sepanjang musim baru, terutama dengan hadirnya transfer-transfer kuat yang dapat semakin membantu tim di seluruh ajang kompetisi.

    Dan jika Inzaghi mampu mempertahankan pendekatan ini pada pertandingan-pertandingan mendatang, tanpa perubahan seiring berjalannya musim dan padatnya jadwal, ia akan membuktikan bahwa taruhan manajemen kepadanya adalah taruhan yang berhasil, dan itulah yang diharapkan para pendukung, bahkan mereka yang sempat menuntut kepergiannya.

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