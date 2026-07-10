Dari El Clásico hingga Piala Dunia... Bagaimana Yamal bisa menjadi mimpi buruk bagi Mbappé menjelang semifinal?

Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama antara Mbappé dan Yamal di ajang Piala Dunia, namun bukan yang pertama di level internasional.

Kedua bintang tersebut sebelumnya pernah bertemu saat membela tim nasional Spanyol dan Prancis dalam dua kesempatan sebelumnya, yang juga terjadi di babak semifinal, namun dalam dua turnamen yang berbeda.

Pertama kali terjadi di babak semifinal Kejuaraan Eropa “Euro 2024”, saat timnas Spanyol berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, di mana Yamal mencetak satu gol, sementara Mbappé tidak mencetak apa pun.

Pertemuan tersebut terulang kembali sekitar setahun kemudian, namun kali ini di babak semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, dan Spanyol keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4, di mana Yamal mencetak dua gol, sementara Mbappé hanya mencetak satu gol.

Di “Euro 2024”, Yamal berhasil memimpin timnas Spanyol meraih gelar juara, setelah absen selama 12 tahun, usai mengalahkan Inggris di final, namun ia gagal melakukannya di Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, setelah kalah dari Portugal.

Yang menarik, pertemuan antara kedua bintang dari kedua tim ini kembali terulang untuk tahun ketiga berturut-turut, juga di babak semifinal, namun kali ini di Piala Dunia 2026.