Dari El Clásico hingga Piala Dunia... Bagaimana Yamal bisa menjadi mimpi buruk bagi Mbappé menjelang semifinal?

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghapus mimpi buruknya yang tak kunjung berakhir, atau justru memperparahnya, saat ia berhadapan dengan rivalnya, Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, di Piala Dunia.
Timnas Spanyol telah memastikan tempatnya di babak semifinal Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, Jumat lalu, di Stadion SoFi, Los Angeles, pada babak perempat final.
Dengan demikian, “Los Matadores” akan menjalani laga sengit melawan timnas Prancis pada Selasa mendatang di Stadion Dallas, Texas, pada babak semifinal, setelah Prancis berhasil melewati rintangan Maroko dengan skor 2-0 di babak perempat final.