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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Dari El Clásico hingga Piala Dunia... Bagaimana Yamal bisa menjadi mimpi buruk bagi Mbappé menjelang semifinal?

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K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
Paris Saint-Germain
France vs Spain
France
Spain
World Cup
Prancis
Spanyol
AS

Dua bintang Real Madrid dan Barcelona kembali bertemu

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghapus mimpi buruknya yang tak kunjung berakhir, atau justru memperparahnya, saat ia berhadapan dengan rivalnya, Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, di Piala Dunia.

Timnas Spanyol telah memastikan tempatnya di babak semifinal Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, Jumat lalu, di Stadion SoFi, Los Angeles, pada babak perempat final.

Dengan demikian, “Los Matadores” akan menjalani laga sengit melawan timnas Prancis pada Selasa mendatang di Stadion Dallas, Texas, pada babak semifinal, setelah Prancis berhasil melewati rintangan Maroko dengan skor 2-0 di babak perempat final.

  • Babak Semifinal

    Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama antara Mbappé dan Yamal di ajang Piala Dunia, namun bukan yang pertama di level internasional.

    Kedua bintang tersebut sebelumnya pernah bertemu saat membela tim nasional Spanyol dan Prancis dalam dua kesempatan sebelumnya, yang juga terjadi di babak semifinal, namun dalam dua turnamen yang berbeda.

    Pertama kali terjadi di babak semifinal Kejuaraan Eropa “Euro 2024”, saat timnas Spanyol berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, di mana Yamal mencetak satu gol, sementara Mbappé tidak mencetak apa pun.

    Pertemuan tersebut terulang kembali sekitar setahun kemudian, namun kali ini di babak semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, dan Spanyol keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4, di mana Yamal mencetak dua gol, sementara Mbappé hanya mencetak satu gol.

    Di “Euro 2024”, Yamal berhasil memimpin timnas Spanyol meraih gelar juara, setelah absen selama 12 tahun, usai mengalahkan Inggris di final, namun ia gagal melakukannya di Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025, setelah kalah dari Portugal.

    Yang menarik, pertemuan antara kedua bintang dari kedua tim ini kembali terulang untuk tahun ketiga berturut-turut, juga di babak semifinal, namun kali ini di Piala Dunia 2026.

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  • Ketegangan El Clásico

    Kekalahan Mbappé dari Yamal tidak hanya terjadi di level internasional, tetapi juga lebih mencolok di level domestik, sejak sang bintang Prancis itu pindah ke Real Madrid pada musim panas 2024.

    Sejak saat itu, kedua bintang tersebut telah bertemu dalam El Clásico sebanyak 6 kali, di mana rekan-rekan Yamal di Barcelona unggul dalam 5 kesempatan, sementara Real Madrid yang dipimpin Mbappé hanya meraih satu kemenangan.

    Bahkan kemenangan tunggal tersebut, yang diraih dengan skor 2-1—di mana Mbappé mencetak salah satu golnya—pada musim La Liga lalu, tidak terlalu berpengaruh, karena Barcelona pada akhirnya berhasil meraih gelar juara.

    Sebaliknya, lima kemenangan lainnya yang diraih Yamal membawa Barcelona meraih empat gelar, yaitu dua kali Piala Super Spanyol, satu kali Piala Raja Spanyol, serta gelar La Liga musim 2024-2025 setelah memenangkan El Clásico baik di leg pertama maupun leg kedua.

  • Satu-satunya keunggulan tim

    Faktanya, Mbappé belum pernah merasakan kemenangan atas Yamal, sejak sang pemain masih berstatus pemain muda di Barcelona, sementara Mbappé sendiri sedang menjalani musim terakhirnya bersama Paris Saint-Germain, sebelum pindah ke Real Madrid.

    Pada musim 2023-2024, Paris Saint-Germain bertemu Barcelona di perempat final Liga Champions, sementara Yamal sedang menjalani musim pertamanya bersama tim utama, di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Xavi Hernández.

    Yamal tampil selama 61 menit pada pertandingan pertama, di mana Barcelona menang 3-2, sebelum hanya bermain selama 34 menit pada leg kedua, di mana ia dimasukkan sebagai pengganti setelah Ronald Araujo diusir dari lapangan, dan Mbappé mencetak dua gol yang membawa klub Prancis itu menang 4-1.

    Ini adalah satu-satunya kali Mbappé unggul atas Yamal secara kolektif, di mana Paris Saint-Germain melaju lebih jauh di Liga Champions, sementara Barcelona tersingkir di babak perempat final.

    Namun, bahkan pada kesempatan ini, perjalanan Mbappé dan rekan-rekannya menuju gelar juara tidak berlanjut, karena mereka tersingkir dari Liga Champions di babak semifinal, setelah kalah dalam dua leg melawan Borussia Dortmund.

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  • Keunggulan individu saja tidak cukup

    Dengan demikian, kedua bintang tersebut telah bertemu dalam 10 pertandingan sebelum semifinal Piala Dunia 2026, yang terdiri dari 6 pertandingan El Clásico, 2 pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Barcelona, serta 2 pertandingan antara tim nasional Spanyol dan Prancis.

    Yamal berhasil memimpin timnya mengungguli Mbappé dalam 8 pertandingan, sementara bintang Prancis itu hanya meraih dua kemenangan, tanpa ada pertandingan yang berakhir imbang.

    Memang benar bahwa Mbappé unggul secara individu dalam hal mencetak gol, dengan mencetak 9 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dibandingkan dengan 6 gol milik Yamal, namun keunggulan individu ini tidak cukup untuk mengalahkannya secara kolektif atas bintang Spanyol tersebut.

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