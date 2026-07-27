Goal.com
LiveTiket

Diterjemahkan oleh

Dari Diomandé hingga Barcola, dari Vinicius Junior sampai Rafa Leao: bursa para penyerang sayap sudah dimulai. Bagaimana jika pemain AC Milan itu berakhir di PSG sebagai bagian dari kesepakatan Gonçalo Ramos?

R. Leao
FEATURES
Opinion
AC Milan
Paris Saint-Germain

Luis Enrique mungkin satu-satunya pelatih yang bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari pemain Portugal itu

Pergerakan para penyerang sayap mulai bergulir. Dan itu bisa memicu manuver transfer yang menggemparkan dan dalam beberapa hal tak terduga jika semua kepingan jatuh ke tempatnya. Langkah mendadak Real Madrid untuk Yan Diomandé, yang direbut dari persaingan Paris Saint-Germain, bisa menjadi pemicu dari serangkaian situasi yang dalam beberapa pekan ke depan akan membuka skenario yang berpotensi dan juga berkaitan langsung dengan situasi beberapa klub Serie A.


DIOMANDÉ-REAL MADRID, OPERASI SENILAI 120 JUTA EURO

  • DIOMANDE UNTUK VINICIUS

    Menurut informasi sangat detail dari The Athletic, perekrutan Diomandé oleh Real Madrid asuhan José Mourinho berawal dari kekhawatiran sangat besar klub Spanyol itu bahwa Vinicius Junior tidak akan mampu mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni 2027 dan karena itu akan pergi pada akhir musim dengan status bebas transfer. Sebuah pukulan yang tak tertahankan bagi presiden seperti Florentino Perez yang, selain mengalami kerugian, juga harus menanggung ironi membayar tahun terakhir gaji besar (25 juta euro bruto) plus bonus loyalitas yang dibayarkan pada awal setiap musim. Jadi, ini juga merupakan persoalan yang bersifat ekonomi dan hanya bisa dihindari melalui penjualan lebih awal. Ke mana? Ke Arsenal, yang akan mengajukan tawaran kontrak sekitar 20 juta euro bersih dan yang, setelah kedatangan Tzolis dari Brugge, mencari transfer besar untuk bursa transfer mereka.


    SENSASIONAL, KONTAK PERTAMA ARSENAL UNTUK VINICIUS

    • Iklan

  • KASUS BARCOLA

    Dari Madrid dan London, panggung intrik Vinicius, kita kembali ke Paris di mana, selain telah memutuskan untuk mundur dari perburuan Diomandé dengan menjadikannya sebagai persoalan prinsip (yang sama sekali tidak dipertimbangkan ketika 222 juta euro klausul pelepasan Neymar dibayarkan atau Mbappé datang pada musim panas yang sama dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian senilai 150 juta euro dari Monaco), kasus Barcola pun mencuat. Winger tim juara bertahan Eropa itu secara resmi telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2028, sehingga membuka jalan bagi klub-klub peminat. Menurut informasi yang datang dari Inggris, Liverpool berada di posisi terdepan untuk pemain yang bisa menjadi penerus Momo Salah tersebut.

  • PSG mengisi kas.

    PSG menerima pukulan ganda yang sangat mungkin juga akan ditinggal talenta muda Senegal, Mbaye, yang dipaksa oleh orang tua sekaligus agennya untuk menuntut lebih banyak uang dan perhatian lebih dari Luis Enrique agar tidak perlu mengambil keputusan berganti tim dan mereka mau tak mau harus merespons. Tim Paris hingga hari ini menaruh perhatian pada pasar keluar, melepas para pemain yang tidak masuk dalam proyek dan yang akan berguna untuk menambah kas demi memenuhi permintaan pelatih asal Spanyol itu. Sembari menunggu masa depan Kolo Muani juga ditentukan, yang sudah dijanjikan kepada Juventus, kepergian yang paling menyita perhatian adalah Gonçalo Ramos, penyerang pelapis di belakang Dembélé, yang pindah ke Milan dengan nilai 75 juta euro plus bonus.


    PSG, MBAYE BISA MENDATANGKAN 50 JUTA EURO LAGI

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • DAN JIKA...

    Pengeluaran yang sangat besar bagi klub yang dalam beberapa tahun terakhir menjalankan kebijakan yang bertolak belakang – lebih baik membagi anggaran ke beberapa pemain ketimbang mempertaruhkan hampir semua chip pada satu pemain – yang memicu perdebatan dan membuka segala jenis spekulasi soal mengapa pemilik AC Milan Gerry Cardinale melangkah sejauh itu untuk pemain tim nasional Portugal tersebut. Di sinilah kita benar-benar masuk ke ranah spekulasi dan, kenapa tidak, provokasi. Bagaimana jika dalam bursa para penyerang sayap juga ada nama Rafa Leao?

  • Lupakan Mendes

    Perhatian, jangan terbawa oleh asosiasi yang mudah dengan Jorge Mendes, agen superkuat yang antara lain menaungi Gonçalo Ramos dan sosok yang selalu sangat berpengaruh ketika figur-figur sepak bola Portugal terlibat. Hubungannya dengan Leao bahkan disebut sudah tidak ada selama bertahun-tahun, sejak ayah pemain AC Milan itu memutuskan untuk meminta putranya didampingi oleh seorang pengacara senegara. Jadi, untuk sesaat jangan ikuti rumor yang menyebut Mendes sedang bekerja atas nama Milan untuk mencarikan klub bagi Leao, yang dalam beberapa kesempatan memberi isyarat menganggap pengalamannya di Italia sudah selesai demi menghadapi petualangan baru. Dan lupakan sejenak Arab Saudi atau Turki, tujuan yang dianggap paling mungkin bagi seorang pemain yang tampaknya tidak mendapat banyak peminat di Premier League, kompetisi yang ingin ia tuju.


    DERBY ISTANBUL UNTUK LEAO

  • Begitulah Ramos dijelaskan

    Provokasi yang ingin saya lontarkan adalah ini: bagaimana jika pada akhirnya justru Paris Saint-Germain yang membalas "budi" Gonçalo Ramos kepada Milan, dengan menyelesaikan masalah yang sedang memengaruhi strategi mereka untuk menuntaskan perekrutan berikutnya setelah gebrakan pada awal Juli (pembelian penyerang Portugal itu dan Mario Gila dengan total sekitar 100 juta euro)? Di Paris, Leao akan kembali bertemu direktur olahraga yang sangat dekat dengannya, yakni Luis Campos, sosok yang membawanya ke Prancis saat masih sangat muda, ke Lille, setelah perpisahan traumatis dari Sporting Lisbon. Di PSG, ia akan datang tanpa beban sebagai starter tetap atau protagonis di tengah banyak pemain yang bukan bintang, sesuai kehendak Luis Enrique, tetapi justru menanjak berkat nilai-nilai seperti kerendahan hati, semangat tim, dan kesiapan untuk mengabdi kepada rekan-rekan lain. Nah, pelatih asal Asturias itu bisa menjadi harapan terakhir untuk mengeluarkan dari Leao potensi yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya terwujud dan yang di Milan terlihat dengan cara yang sangat tidak konsisten.

  • Wakil Kvara

    Dibandingkan Barcola, yang di Paris maupun bersama tim nasional Prancis tampak sedikit terjebak dalam dualisme abadi dengan Desiré Doué, Leao akan kembali ke Ligue 1 dan berlabuh di tim terkuat di dunia dengan perspektif berbeda. Mungkin memulai sebagai alternatif bagi Kvaraskhelia di sisi kiri tetapi kemudian mencoba merebut ruangnya sendiri dalam rotasi yang tak terelakkan demi membuat semua orang merasa menjadi protagonis dan tampil di fase krusial Liga Champions dengan daya gedor seperti biasa untuk menakuti semua pesaing dan mencoba melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Memenangi trofi itu untuk musim ketiga secara beruntun. Dengan tambahan Leao dalam mesin tim dan dengan segala hormat kepada Milan, yang akan bisa membebaskan diri dari sebuah “masalah” dan mengantongi dana besar untuk kembali bergerak di bursa transfer. Ini hanya sebuah provokasi, tetapi siapa tahu...

Club Friendlies
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG