Provokasi yang ingin saya lontarkan adalah ini: bagaimana jika pada akhirnya justru Paris Saint-Germain yang membalas "budi" Gonçalo Ramos kepada Milan, dengan menyelesaikan masalah yang sedang memengaruhi strategi mereka untuk menuntaskan perekrutan berikutnya setelah gebrakan pada awal Juli (pembelian penyerang Portugal itu dan Mario Gila dengan total sekitar 100 juta euro)? Di Paris, Leao akan kembali bertemu direktur olahraga yang sangat dekat dengannya, yakni Luis Campos, sosok yang membawanya ke Prancis saat masih sangat muda, ke Lille, setelah perpisahan traumatis dari Sporting Lisbon. Di PSG, ia akan datang tanpa beban sebagai starter tetap atau protagonis di tengah banyak pemain yang bukan bintang, sesuai kehendak Luis Enrique, tetapi justru menanjak berkat nilai-nilai seperti kerendahan hati, semangat tim, dan kesiapan untuk mengabdi kepada rekan-rekan lain. Nah, pelatih asal Asturias itu bisa menjadi harapan terakhir untuk mengeluarkan dari Leao potensi yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya terwujud dan yang di Milan terlihat dengan cara yang sangat tidak konsisten.