PSG menerima pukulan ganda yang sangat mungkin juga akan ditinggal talenta muda Senegal, Mbaye, yang dipaksa oleh orang tua sekaligus agennya untuk menuntut lebih banyak uang dan perhatian lebih dari Luis Enrique agar tidak perlu mengambil keputusan berganti tim dan mereka mau tak mau harus merespons. Tim Paris hingga hari ini menaruh perhatian pada pasar keluar, melepas para pemain yang tidak masuk dalam proyek dan yang akan berguna untuk menambah kas demi memenuhi permintaan pelatih asal Spanyol itu. Sembari menunggu masa depan Kolo Muani juga ditentukan, yang sudah dijanjikan kepada Juventus, kepergian yang paling menyita perhatian adalah Gonçalo Ramos, penyerang pelapis di belakang Dembélé, yang pindah ke Milan dengan nilai 75 juta euro plus bonus.





PSG, MBAYE BISA MENDATANGKAN 50 JUTA EURO LAGI