AFP
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Dari debut pada 2015 hingga 100 caps! Legenda Belanda Virgil van Dijk bergabung dengan klub elite pemain berseratus caps dalam laga kontra Serbia
Tonggak bersejarah legendaris di Eindhoven
Van Dijk telah mengukuhkan tempatnya dalam jajaran legenda besar sepak bola Belanda dengan meraih penampilan internasional ke-100 saat menghadapi Serbia di Philips Stadion. Pilar Liverpool itu memimpin tim asuhan Xavi dalam laga Nations League yang krusial, bergabung dengan kelompok centurion Belanda terkemuka yang mencakup Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu, dan Memphis Depay.
Perjalanan menuju tonggak ini ditandai oleh konsistensi dan kepemimpinan. Sejak melakoni debut internasional seniornya dalam kemenangan 2-1 atas Kazakhstan pada Kualifikasi Euro 2016 pada 10 Oktober 2015, Van Dijk bukan hanya menjadi pilar di lini pertahanan, tetapi juga ancaman ofensif yang mematikan, dengan mencetak 14 gol untuk negaranya.
- AFP
Pujian dari pinggir lapangan
Pelatih kepala Belanda, Xavi, penuh kekaguman terhadap kaptennya dalam persiapan menuju pertandingan ini, dengan menyoroti pentingnya pencapaian tersebut bagi sang pemain dan tim. "Ini bisa menjadi hari yang emosional bagi Virgil," ujar sang manajer sebelum pertandingan, sembari menggambarkan torehan 100 caps itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia juga menegaskan pengaruh sang bek terhadap grup, dengan menyebut mantan pemain Southampton itu sebagai "pemimpin sejati" yang terus menetapkan standar bagi generasi berikutnya dari talenta Belanda.
Terlepas dari penghargaan personal itu, Van Dijk tetap profesional seperti biasanya, dengan menjaga fokusnya pada tugas yang ada di Grup A2, di mana Belanda berada di posisi kedua dengan lima poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Yunani (tujuh poin) dan hanya unggul tipis atas Jerman di posisi ketiga (empat poin). Setelah hasil imbang dramatis usai bangkit melawan Yunani, sang bek cepat meminta rekan-rekan setimnya tampil lebih baik. "Ini pencapaian yang luar biasa, tetapi bukan itu fokusnya saat ini," katanya.
Kekhawatiran di lini pertahanan dan sebuah tonggak bersama
Meski statusnya sebagai ikon nasional sudah tak diragukan lagi, penampilan terbaru Van Dijk dalam skema taktik Xavi sesekali mengundang sorotan dari media lokal. Belanda kesulitan menjaga soliditas lini belakang sepanjang 2026, gagal mencatatkan clean sheet dalam 11 laga beruntun.
Waktu pencapaian ini juga mencerminkan keberhasilan serupa yang diraih mantan rekan setimnya di Liverpool, Andy Robertson, yang mencatatkan penampilan ke-100 untuk Skotlandia saat melawan Makedonia Utara hanya 24 jam sebelumnya.
- AFP
Memimpin Belanda melalui turnamen-turnamen besar
Sepanjang karier internasionalnya, Van Dijk menjadi sosok sentral dalam kiprah Belanda di turnamen-turnamen besar, membawa Belanda ke final perdana UEFA Nations League pada 2019, perempat-final Piala Dunia 2022, dan semifinal Euro 2024.
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