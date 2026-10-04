Pelatih kepala Belanda, Xavi, penuh kekaguman terhadap kaptennya dalam persiapan menuju pertandingan ini, dengan menyoroti pentingnya pencapaian tersebut bagi sang pemain dan tim. "Ini bisa menjadi hari yang emosional bagi Virgil," ujar sang manajer sebelum pertandingan, sembari menggambarkan torehan 100 caps itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia juga menegaskan pengaruh sang bek terhadap grup, dengan menyebut mantan pemain Southampton itu sebagai "pemimpin sejati" yang terus menetapkan standar bagi generasi berikutnya dari talenta Belanda.

Terlepas dari penghargaan personal itu, Van Dijk tetap profesional seperti biasanya, dengan menjaga fokusnya pada tugas yang ada di Grup A2, di mana Belanda berada di posisi kedua dengan lima poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Yunani (tujuh poin) dan hanya unggul tipis atas Jerman di posisi ketiga (empat poin). Setelah hasil imbang dramatis usai bangkit melawan Yunani, sang bek cepat meminta rekan-rekan setimnya tampil lebih baik. "Ini pencapaian yang luar biasa, tetapi bukan itu fokusnya saat ini," katanya.