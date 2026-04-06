Dari Crystal Palace hingga menjadi kreator utama di Eropa: Bagaimana Michael Olise menjadi 'winger terbaik di dunia' di Bayern Munich

Namun, sama seperti Kompany, legenda klub Thomas Müller sangat yakin bahwa Olise masih memiliki potensi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, ia langsung menegaskan bahwa, "seorang pemain Bayern tidak dinilai dari satu musim saja, melainkan dari seberapa konsisten penampilannya selama beberapa musim."
Namun, Muller sangat yakin bahwa Olise memiliki dorongan dan tekad yang diperlukan untuk mendorong dirinya mencapai prestasi yang lebih tinggi: "Dari karakternya, saya melihat semangat untuk berkembang. Jadi, para penggemar bisa menantikan masa depannya di klub ini, karena saya tidak percaya dia hanya sekadar pemain yang bersinar sekali saja."
Muller memang benar, karena musim kedua Olise di Bayern bahkan lebih mengesankan daripada musim pertamanya. Tidak ada pemain sayap di liga 'Big Five' Eropa yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di semua kompetisi pada musim 2025-26 daripada Olise (37), sementara tidak ada pemain yang memberikan lebih banyak assist (23).
Maka, tidak mengherankan jika ia menjadi favorit di antara rekan-rekan penyerangnya, Harry Kane dan Luis Diaz - keduanya terpesona oleh kemampuan menggiring bola Olise. Kane berulang kali memuji kemampuan Olise yang tampak begitu mudah untuk melewati lawan, sementara Diaz - yang juga merupakan pemain dengan keterampilan luar biasa - mengatakan, "Michael menghancurkanmu dalam situasi satu lawan satu. Dia sangat berbakat secara teknis dan membuat perbedaan besar."