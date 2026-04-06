Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Dari Crystal Palace hingga menjadi kreator utama di Eropa: Bagaimana Michael Olise menjadi 'winger terbaik di dunia' di Bayern Munich

Real Madrid vs Bayern Munich

Jika laporan-laporan terbaru dapat dipercaya, Liverpool telah mengidentifikasi Michael Olise sebagai pengganti ideal bagi Mohamed Salah yang akan hengkang. Namun, keinginan untuk merekrut penyerang asal Prancis itu dan keberhasilan untuk benar-benar melakukannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Upaya Bayern untuk merekrut Florian Wirtz musim panas lalu mungkin telah dikalahkan oleh Liverpool — tetapi mereka sama sekali tidak berniat menjual Olise kepada The Reds pada akhir musim ini.

"Liverpool menghabiskan €500 juta tahun lalu dan menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan," kata Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeness, pekan lalu. "Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, jutaan pendukung di seluruh dunia, dan tidak akan banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi justru bermain lebih buruk setiap Sabtu karena hal itu."

Memanfaatkan Olise tentu saja tidak masuk akal secara olahraga bagi Bayern karena tidak ada lagi pemain sayap yang lebih produktif atau kreatif di Eropa saat ini.

  • FC Bayern München v Grashoppers Zürich - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    'Transfer terbaik Bundesliga dalam 10 tahun terakhir'

    Keputusan Bayern untuk membayar Crystal Palace sebesar €60 juta demi Olise pada musim panas 2024 menuai pertanyaan dari banyak pakar. Tak ada yang meragukan potensinya; Olise telah memecahkan sejumlah rekor 'pemain termuda sepanjang masa' di Selhurst Park, sementara Thierry Henry terpesona oleh bakat alaminya saat melatih pemain sayap kanan itu selama kampanye Olimpiade Prancis.

    "Dia memiliki kualitas yang luar biasa, dan kalian belum melihat apa-apa, ini baru permulaan," kata ikon penyerang tersebut bahkan sebelum Olise bermain untuk Bayern. "Jarang sekali ada pemain seperti itu."

    Namun, meski Henry yakin bahwa Bayern telah mendapatkan pemain dengan harga murah, pihak lain memandang Olise sebagai taruhan, mengingat dia dua kali absen karena cedera otot paha selama musim 2023-24.

    Kini, Olise dipuji sebagai "transfer Bundesliga terbaik dalam 10 tahun terakhir" oleh pemenang Piala Dunia Christoph Kramer - dan hal itu sebagian berkat ketersediaannya yang mirip dengan Salah. Pemain berusia 24 tahun itu belum pernah absen dalam satu pertandingan pun karena cedera sejak bergabung dengan Allianz Arena, yang membuat pelatih Vincent Kompany sangat senang.

    "Michael memang sering mengalami cedera saat di Crystal Palace, tetapi apa yang dia lakukan di luar lapangan demi kesehatannya di usia muda sungguh luar biasa," kata pelatih asal Belgia itu dengan antusias. "Jika dia terus melakukan hal-hal seperti ini, dia akan tetap bugar untuk waktu yang lama, dan dia akan terus berkembang sebagai pemain."

  • FC Bayern München v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    'Buktikan kemampuanmu di lapangan'

    Rangkaian pertandingan yang tak terputus telah memainkan peran penting dalam membantu Olise meningkatkan permainannya ke level yang jauh lebih tinggi di Bayern.

    Saat pertama kali diperkenalkan kepada media sebagai pemain Bayern, Olise terlihat—dan terdengar—seolah-olah dia tidak terlalu ingin berada di sana. Namun, para penggemar Liga Premier sama sekali tidak terkejut dengan jawaban-jawaban monosilabiknya yang lucu terhadap pertanyaan para jurnalis. Itulah sifat Olise. Letakkan mikrofon di depannya, dan dia akan diam seribu bahasa. Namun, taruh dia di lapangan, dan dia akan mengekspresikan dirinya dengan fasih dan elegan layaknya pesepakbola mana pun di dunia saat ini.

    Seperti yang dia katakan sendiri tak lama setelah pindah ke Munich, "Sebagai pesepakbola, kamu harus memberikan jawabanmu di lapangan terlebih dahulu." Dan Olise dengan cepat menghilangkan keraguan atas kurangnya antusiasmenya dengan membiarkan kakinya yang berbicara untuknya.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    'Salah satu pemain terpenting kami'

    Asumsinya adalah Olise akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya di Munich. Seperti yang dia katakan sendiri, perbedaan terbesar antara bermain di Selhurst Park dan Allianz Arena adalah tekanan.

    "Kami sering menjadi tim yang diunggulkan di Palace," katanya kepada Majalah Anggota FC Bayern. "Tapi itu tidak pernah terjadi di Bayern!"

    Namun, Olise langsung mengabaikan beban ekspektasi tersebut, mencetak 20 gol di semua kompetisi dan menciptakan 23 assist lainnya saat ia mengakhiri musim debutnya yang sensasional di Jerman sebagai satu-satunya pemain Bayern yang tampil di semua 34 putaran dalam kemenangan gelar Bundesliga mereka.

    “Dia telah menjadi salah satu pemain terpenting kami,” kata Kompany, “dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh saat ini adalah tahun pertamamu di Bundesliga pada level ini.”

  • Michael OliseGetty

    Bukan sekadar 'bintang sesaat'

    Namun, sama seperti Kompany, legenda klub Thomas Müller sangat yakin bahwa Olise masih memiliki potensi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, ia langsung menegaskan bahwa, "seorang pemain Bayern tidak dinilai dari satu musim saja, melainkan dari seberapa konsisten penampilannya selama beberapa musim."

    Namun, Muller sangat yakin bahwa Olise memiliki dorongan dan tekad yang diperlukan untuk mendorong dirinya mencapai prestasi yang lebih tinggi: "Dari karakternya, saya melihat semangat untuk berkembang. Jadi, para penggemar bisa menantikan masa depannya di klub ini, karena saya tidak percaya dia hanya sekadar pemain yang bersinar sekali saja."

    Muller memang benar, karena musim kedua Olise di Bayern bahkan lebih mengesankan daripada musim pertamanya. Tidak ada pemain sayap di liga 'Big Five' Eropa yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di semua kompetisi pada musim 2025-26 daripada Olise (37), sementara tidak ada pemain yang memberikan lebih banyak assist (23).

    Maka, tidak mengherankan jika ia menjadi favorit di antara rekan-rekan penyerangnya, Harry Kane dan Luis Diaz - keduanya terpesona oleh kemampuan menggiring bola Olise. Kane berulang kali memuji kemampuan Olise yang tampak begitu mudah untuk melewati lawan, sementara Diaz - yang juga merupakan pemain dengan keterampilan luar biasa - mengatakan, "Michael menghancurkanmu dalam situasi satu lawan satu. Dia sangat berbakat secara teknis dan membuat perbedaan besar."


  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sikap ala De Bruyne

    Mengingat perpaduan kecepatan, trik, dan ketajaman Olise, serta kecenderungannya untuk menusuk ke dalam menggunakan kaki kirinya sebelum melengkungkan bola ke sudut atas gawang, tak terelakkan lagi perbandingan dibuat dengan pemain sayap Bayern yang brilian lainnya, Arjen Robben. Namun, Kompany melihat beberapa kesamaan dengan pemain yang bisa dibilang paling kreatif yang pernah ada di Liga Premier.

    "Michael datang dengan mentalitas yang memberinya peluang untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia," kata Kompany setelah menyaksikan Olise menghancurkan Atalanta pada leg pertama babak 16 besar saat mengalahkan tim Serie A tersebut di Bergamo. "Dia sangat teliti dalam pekerjaannya, dan saya pernah mengatakan sebelumnya saat bekerja dengan talenta-talenta top bahwa meskipun saya tidak ingin membandingkan para pemain karena mereka tidak sama, dia memiliki mentalitas yang saya lihat saat bermain bersama Kevin De Bruyne.

    "Saya beruntung bisa menyaksikan Kevin berkembang sebagai pemain muda dan menjadi bintang besar. Saya melihat seluruh prosesnya dan itulah obsesi terhadap detail yang dimiliki Michael. Tentu saja itu belum cukup. Kita harus mendorongnya untuk melakukan lebih banyak lagi. Namun, dia berada di jalur yang sangat baik dan sungguh menyenangkan menyaksikannya."

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    'Pemain sayap terbaik di dunia'

    Olise jelas menjadi pemain yang sangat menyenangkan untuk ditonton musim ini — dan hal yang paling menggembirakan bagi kami para penonton netral, terutama bagi Bayern, adalah bahwa musim ini belum berakhir. Olise memiliki peluang untuk mencatatkan namanya dalam buku rekor Jerman dengan memecahkan rekor Bundesliga yang pernah dipegang De Bruyne untuk jumlah assist terbanyak dalam satu musim. Namun, yang jauh lebih penting adalah peluang emas yang dimilikinya untuk mengantarkan timnya meraih kejayaan di Liga Champions sebelum membantu Prancis memenangkan Piala Dunia.

    Inilah jenis target ambisius yang kini dibidik Olise - dan memang pantas. Seperti yang dikatakan mantan gelandang Jerman Sami Khedira kepada BILD menjelang laga leg pertama Liga Champions Bayern melawan Real Madrid di Bernabeu pada Selasa, "Olise mungkin adalah winger terbaik di dunia saat ini. Ia menawarkan paket lengkap yang kelas atas."

    Tentu saja, itulah tepatnya mengapa Khedira merasa bahwa Olise akan menjadi rekrutan yang sama hebatnya bagi Madrid seperti halnya bagi Liverpool. Bayern, bagaimanapun, akan gila jika mempertimbangkan untuk menjualnya musim panas ini - dan tentu saja tidak dengan harga di bawah rekor dunia.

    Lagi pula, dia baru berusia 24 tahun, dan kurang dari dua tahun setelah Henry memuji Olise sebagai talenta unik, rasanya ini baru permulaan dari perjalanannya menuju status superstar, bahwa yang terbaik masih akan datang, bahwa kita benar-benar “belum melihat apa-apa”!

