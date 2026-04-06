Dari Crystal Palace hingga menjadi kreator utama di Eropa: Bagaimana Michael Olise menjadi 'winger terbaik di dunia' di Bayern Munich

Keputusan Bayern untuk membayar Crystal Palace sebesar €60 juta demi Olise pada musim panas 2024 menuai pertanyaan dari banyak pakar. Tak ada yang meragukan potensinya; Olise telah memecahkan sejumlah rekor 'pemain termuda sepanjang masa' di Selhurst Park, sementara Thierry Henry terpesona oleh bakat alaminya saat melatih pemain sayap kanan itu selama kampanye Olimpiade Prancis.

"Dia memiliki kualitas yang luar biasa, dan kalian belum melihat apa-apa, ini baru permulaan," kata ikon penyerang tersebut bahkan sebelum Olise bermain untuk Bayern. "Jarang sekali ada pemain seperti itu."

Namun, meski Henry yakin bahwa Bayern telah mendapatkan pemain dengan harga murah, pihak lain memandang Olise sebagai taruhan, mengingat dia dua kali absen karena cedera otot paha selama musim 2023-24.

Kini, Olise dipuji sebagai "transfer Bundesliga terbaik dalam 10 tahun terakhir" oleh pemenang Piala Dunia Christoph Kramer - dan hal itu sebagian berkat ketersediaannya yang mirip dengan Salah. Pemain berusia 24 tahun itu belum pernah absen dalam satu pertandingan pun karena cedera sejak bergabung dengan Allianz Arena, yang membuat pelatih Vincent Kompany sangat senang.

"Michael memang sering mengalami cedera saat di Crystal Palace, tetapi apa yang dia lakukan di luar lapangan demi kesehatannya di usia muda sungguh luar biasa," kata pelatih asal Belgia itu dengan antusias. "Jika dia terus melakukan hal-hal seperti ini, dia akan tetap bugar untuk waktu yang lama, dan dia akan terus berkembang sebagai pemain."