Kevin De Bruyne, gelandang Napoli dan tim nasional Belgia, dari pemusatan latihan Belgia (lawan Italia di Nations League) berbicara soal momennya saat ini, dimulai dari rumor transfer sepanjang musim panas: "Saya tidak pernah mempertimbangkan ide untuk meninggalkan Napoli musim panas ini, saya tidak membicarakannya dengan siapa pun".
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Dari Belgia, De Bruyne: "Saya tidak pernah mempertimbangkan gagasan meninggalkan Napoli musim panas ini"
Tentang tim nasional: "Saya mengatakan kepada van Bommel bahwa saya ada di sini untuk membantu. Saya merasa baik secara mental maupun fisik, jadi saya hanya ingin terus seperti ini - seperti yang dikutip gianlucadimarzio.com -. Banyak pemain meminta saya untuk bertahan. Saya tidak ingin terlalu memikirkan masa depan, tetapi bagi saya itu bukan masalah".
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