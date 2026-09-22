Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
De Bruyne NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Dari Belgia, De Bruyne: "Saya tidak pernah mempertimbangkan gagasan meninggalkan Napoli musim panas ini"

SSC Napoli
Transfers
K. De Bruyne

Gelandang itu berbicara dari pemusatan latihan tim nasionalnya, yang akan menjadi lawan Italia di Nations League

Kevin De Bruyne, gelandang Napoli dan tim nasional Belgia, dari pemusatan latihan Belgia (lawan Italia di Nations League) berbicara soal momennya saat ini, dimulai dari rumor transfer sepanjang musim panas: "Saya tidak pernah mempertimbangkan ide untuk meninggalkan Napoli musim panas ini, saya tidak membicarakannya dengan siapa pun".


  • Tentang tim nasional: "Saya mengatakan kepada van Bommel bahwa saya ada di sini untuk membantu. Saya merasa baik secara mental maupun fisik, jadi saya hanya ingin terus seperti ini - seperti yang dikutip gianlucadimarzio.com -. Banyak pemain meminta saya untuk bertahan. Saya tidak ingin terlalu memikirkan masa depan, tetapi bagi saya itu bukan masalah".


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Frosinone crest
Frosinone
FRC