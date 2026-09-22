Tentang tim nasional: "Saya mengatakan kepada van Bommel bahwa saya ada di sini untuk membantu. Saya merasa baik secara mental maupun fisik, jadi saya hanya ingin terus seperti ini - seperti yang dikutip gianlucadimarzio.com -. Banyak pemain meminta saya untuk bertahan. Saya tidak ingin terlalu memikirkan masa depan, tetapi bagi saya itu bukan masalah".



