Dari Bastoni hingga Scalvini dan sambil menanti Leoni: lini pertahanan terbaik untuk Italia bergantung pada... Dimarco

Dengan memilih Bastoni sebagai kepastian, maka ada kebutuhan untuk mendampinginya dengan seorang partner, sebisa mungkin berkaki kanan, yang bisa melengkapi karakteristiknya dengan sebaik mungkin. Yang dibutuhkan adalah seorang penjaga ketat, mungkin juga sosok yang sangat tangguh dalam duel udara untuk membaca dan menyapu bola-bola udara yang paling rumit, serta tetap andal dengan kaki saat membangun serangan dari bawah.

Dalam daftar pemain yang dipanggil kali ini, yang bisa bermain sebagai bek tengah adalah Gianluca Mancini dari Roma (turun melawan Belgia), Giorgio Scalvini dari Atalanta, Riccardo Calafiori dari Arsenal, Daniele Ghilardi dari Roma, Diego Coppola dari Paris FC (turun melawan Belgia), dan bahkan Honest Ahanor yang kini di Crystal Palace.

Jika Calafiori lebih dianggap sebagai bek sayap ketimbang bek tengah atau, paling jauh, sebagai pengganti Bastoni karena memang kaki kirinya alami, maka kombinasi terbaik yang memungkinkan untuk berduet dengan bek tengah Inter itu dalam pertahanan empat bek tetaplah Gianluca Mancini karena paling kuat dalam penjagaan di antara semua pemain yang dipanggil, dan Giorgio Scalvini karena paling piawai saat mengalirkan bola dengan kaki dan dalam duel udara.