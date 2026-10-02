Dari Bastoni hingga Scalvini dan sambil menanti Leoni: lini pertahanan terbaik untuk Italia bergantung pada... Dimarco

Laga ketiga secara beruntun dalam siklus baru Italia racikan Roberto Mancini dan, kemungkinan besar, perubahan ketiga pula terkait siapa yang akan bermain di pusat lini pertahanan berempat yang sudah ada dalam benak sang pelatih tim nasional sejak awal perjalanan barunya bersama Italia.
Melawan Prancis, dalam pertandingan paling rumit dari 4 laga awal Nations League ini, Italia akan menampilkan perpaduan dari apa yang terlihat sebelumnya saat kalah dari Belgia lalu dalam kemenangan telak di Turki, tetapi dengan menatap ke depan, pilihan terbaik di antara para pemain yang saat ini tersedia untuk peran itu bisa jatuh kepada siapa?