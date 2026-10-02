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cm grafica difesa italia
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Dari Bastoni hingga Scalvini dan sambil menanti Leoni: lini pertahanan terbaik untuk Italia bergantung pada... Dimarco

Italy
R. Mancini
A. Bastoni
G. Mancini
R. Calafiori
G. Scalvini
G. Leoni
D. Coppola
Inter
Juventus
Roma
Atalanta
SSC Napoli
Borussia Dortmund
Liverpool

Mancini terus bereksperimen dalam menyusun lini pertahanannya, tetapi masa depan juga bergantung pada integrasi dengan sosok yang paling absen dalam periode ini: Dimarco.

Laga ketiga secara beruntun dalam siklus baru Italia racikan Roberto Mancini dan, kemungkinan besar, perubahan ketiga pula terkait siapa yang akan bermain di pusat lini pertahanan berempat yang sudah ada dalam benak sang pelatih tim nasional sejak awal perjalanan barunya bersama Italia.

Melawan Prancis, dalam pertandingan paling rumit dari 4 laga awal Nations League ini, Italia akan menampilkan perpaduan dari apa yang terlihat sebelumnya saat kalah dari Belgia lalu dalam kemenangan telak di Turki, tetapi dengan menatap ke depan, pilihan terbaik di antara para pemain yang saat ini tersedia untuk peran itu bisa jatuh kepada siapa?


  • Peran Dimarco

    Seperti yang sudah disebutkan, opsinya sangat banyak, juga dengan mempertimbangkan para pemain yang absen pada periode ini, tetapi tema utamanya mau tak mau juga harus bergeser dan berfokus pada faktor lain: di mana dan bagaimana mengintegrasikan sosok besar lain yang absen dari pemanggilan ini, bek sayap Inter Federico Dimarco.


    Pemain terbaik Serie A musim lalu itu jelas merupakan potensi kekuatan bagi Italia, tetapi di Inter ia selalu bermain melebar dalam lini tengah berisi lima pemain dan pada masa lalu adaptasinya ke pertahanan empat pemain juga tidak memberikan hasil yang sama. Kesannya, agar bisa memainkan Dimarco sebagai bek sayap murni, di sebelahnya dibutuhkan penjaga yang lebih murni daripada Alessandro Bastoni. Ceritanya berbeda jika Mancini memilih mengangkat pemain sayap Italia itu ke lini tengah sebagai tambahan winger (hipotesis yang sudah tersirat dalam beberapa situasi) dengan Calafiori memberi perlindungan di belakangnya dari posisi bek sayap.

  • Bastoni jaminan?

    Sampai saat ini, bek terbaik yang tersedia bagi Roberto Mancini jelas adalah Alessandro Bastoni. Meski kesalahan di Zenica saat menghadapi Bosnia memengaruhi perjalanannya bersama timnas Italia, bek tengah Inter itu jelas menjadi yang paling komplet dalam memadukan fase bertahan, lebih dalam hal membaca permainan ketimbang penjagaan, dan membangun serangan dari bawah.

    Pemain kelahiran 1999 itu juga mampu memimpin rekan duetnya di lini belakang, seperti yang ia lakukan di Turki bersama Scavlini, tetapi ia tetap membutuhkan seorang penjaga yang lebih murni darinya di sisi sebelahnya atau, setidaknya, bantuan besar dari seorang bek sayap yang defensif.

    Bastoni jelas merupakan sebuah kepastian, tetapi seperti yang sudah disebutkan, peran Dimarco bisa mendorong Mancini untuk mempertimbangkan, dalam laga-laga tertentu, susunan pertahanan yang berbeda.

  • SIAPA BERSAMA BASTONI?

    Dengan memilih Bastoni sebagai kepastian, maka ada kebutuhan untuk mendampinginya dengan seorang partner, sebisa mungkin berkaki kanan, yang bisa melengkapi karakteristiknya dengan sebaik mungkin. Yang dibutuhkan adalah seorang penjaga ketat, mungkin juga sosok yang sangat tangguh dalam duel udara untuk membaca dan menyapu bola-bola udara yang paling rumit, serta tetap andal dengan kaki saat membangun serangan dari bawah.

    Dalam daftar pemain yang dipanggil kali ini, yang bisa bermain sebagai bek tengah adalah Gianluca Mancini dari Roma (turun melawan Belgia), Giorgio Scalvini dari Atalanta, Riccardo Calafiori dari Arsenal, Daniele Ghilardi dari Roma, Diego Coppola dari Paris FC (turun melawan Belgia), dan bahkan Honest Ahanor yang kini di Crystal Palace.

    Jika Calafiori lebih dianggap sebagai bek sayap ketimbang bek tengah atau, paling jauh, sebagai pengganti Bastoni karena memang kaki kirinya alami, maka kombinasi terbaik yang memungkinkan untuk berduet dengan bek tengah Inter itu dalam pertahanan empat bek tetaplah Gianluca Mancini karena paling kuat dalam penjagaan di antara semua pemain yang dipanggil, dan Giorgio Scalvini karena paling piawai saat mengalirkan bola dengan kaki dan dalam duel udara.

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  • Leoni, Buongiorno, Reggiani dan... Gatti

    Dengan memperluas jangkauan ke para pemain yang berpotensi dipanggil dan siapa yang paling mungkin menyatu dengan Bastoni atau bahkan, mengapa tidak, mengambil tempatnya, kita tak bisa mengabaikan Alessandro Buongiorno, yang saat ini masih menepi setelah melalui dua musim yang rumit akibat cedera, lebih kuat dalam penjagaan ketat dibanding bek Inter itu dan berkaki kiri seperti dirinya.

    Satu pertimbangan, terutama jika dia kembali mendapat ruang meski bukan bersama Juventus pada masa depan, juga harus diberikan kepada Federico Gatti, mungkin bek paling "gaya lama" di antara semuanya dan yang paling cocok dalam lini belakang murni berisi empat pemain. Tidak boleh dilupakan bahwa hasil terbaik yang diraih Italia era kepelatihan Spalletti datang sebelum pecahnya hubungan dengan Acerbi, dengan mantan pemain Inter dan Lazio itu bermain menggantikan Bastoni.

    Terakhir, antusiasme terhadap para pemain muda dan yang sangat muda tetap sangat tinggi. Secara potensial, jika dia melanjutkan kembali jalur perkembangannya dari titik sebelum cedera lutut, bek tengah yang sempurna untuk dipasangkan dengan Bastoni adalah Giovanni Leoni, yang kini di Liverpool dan melejit bersama Parma. Satu nama lain yang perlu terus dipantau untuk masa depan adalah Luca Reggiani, kelahiran 2008, eks-Sassuolo dan kini di Borussia Dortmund.