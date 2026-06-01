World Cup one hit wonders GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Dari Asamoah Gyan dari Ghana hingga James Rodriguez dari Kolombia - Mengenang para pemain yang hanya bersinar sekali di Piala Dunia

Piala Dunia telah memberi banyak pemain kesempatan untuk bersinar terang — lalu meredup. GOAL menyoroti beberapa di antaranya.

Ada sebuah meme, yang sering disalahartikan, yang kira-kira berbunyi begini:

Para cowok memang suka banget duduk-duduk sambil menyebut nama atlet.

Dan, sayangnya, ada benarnya juga. Sebagian besar penggemar olahraga, pada suatu saat, pernah berada di ruangan di mana percakapan berubah menjadi kompetisi untuk melihat siapa yang bisa menyebutkan nama paling aneh, idealnya nama yang membuat orang lain mengangguk mengerti.

Papiss Cissé atau Julio Olarticoechea, untuk menyebutkan beberapa nama.

Ini semacam ritual. Dan hal ini cukup relevan saat membicarakan Piala Dunia. Turnamen ini, seiring waktu, telah melahirkan karier banyak pemain sepak bola yang tak terduga: beberapa di antaranya tak terduga, sementara yang lain mungkin sudah bisa diprediksi. Namun, sama mungkinnya untuk bersinar terlalu terang, terlalu cepat. Bagaimana dengan para pemain itu? Mereka yang pernah memiliki momennya dan tak pernah mencapai puncak yang sama lagi? Nah, mereka memiliki tempat khusus di dunia sepak bola. Dan GOAL menyoroti mereka - para "one-hit wonder" terbaik - menjelang Piala Dunia.

  • Asamoah Gyan Getty

    Asamoah Gyan, Ghana

    Pada tahun 2010, Ghana mencetak empat gol di Piala Dunia. Gyan menyumbang tiga di antaranya. Timnya menjadi kejutan terbesar di turnamen tersebut: terorganisir dengan baik, tajam dalam serangan, dan sangat disukai.

    Gyan bukanlah sosok yang sama sekali tidak dikenal - ia bermain untuk klub Rennes di Ligue 1. Namun, ia sama sekali bukan bintang yang sudah mapan. Turnamen tersebut justru melambungkannya ke panggung utama. Ia mencetak gol penentu kemenangan melawan Amerika Serikat di babak 16 besar. Dan meskipun berakhir dengan kekecewaan - kegagalan penalti yang tak terlupakan di akhir perpanjangan waktu melawan Uruguay di perempat final - Gyan tetap menjadi legenda Piala Dunia 2010.

  • James Rodriguez Colombia Ivory Coast 2014 World CupGetty

    James Rodríguez, Kolombia

    Siapa yang bisa melupakan tendangan voli James Rodriguez untuk Kolombia? Saat dilihat dalam kecepatan penuh, gerakannya tampak samar: menyundul bola dengan dada, melangkah, tendang, dan bola pun melesat masuk. Namun, jika diperlambat, aksi itu terlihat jauh lebih mengesankan. Rodriguez tahu persis seberapa banyak ruang yang dimilikinya di tepi kotak penalti, mengangkat bola untuk menghindari bek tengah, dan melepaskan tendangan dengan sempurna. Hal itu sangat, sangat sulit dilakukan, namun Rodriguez membuatnya terlihat sangat mudah.



    Namun, dia jauh lebih dari sekadar gol itu. Rodriguez mengakhiri Piala Dunia 2014 dengan enam gol, sehingga meraih Sepatu Emas. Real Madrid, yang mengamati dari jauh, mengeluarkan dana besar untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Namun, penampilannya justru meredup. Rodriguez terlalu unik untuk tim yang sudah memiliki Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, dan Karim Benzema. Mereka tidak membutuhkan pemain nomor 10 yang sulit diprediksi, dan Rodriguez memang seperti itu. Kariernya kemudian naik turun dan kini ia (seolah-olah) tanpa klub.

  • FBL-WC-2022-MATCH62-FRA-MARAFP

    Sofyan Amrabat, Maroko

    Amrabat mungkin dapat digambarkan melalui satu aksi tekel. Di awal babak kedua laga semifinal Maroko melawan Prancis, gelandang tersebut memberi ruang sedikit terlalu lebar di tepi lapangan kepada Kylian Mbappé. Pemain Prancis itu pun memanfaatkannya dan melesat ke sisi kiri. Seharusnya, itu sudah cukup. Aksi-aksi semacam itu biasanya berakhir dengan bola masuk ke gawang.

    Namun, Amrabat, yang saat itu masih merupakan gelandang tengah yang belum terlalu dikenal, tetap bertahan dalam permainan. Ia mengejar Mbappe dan melakukan tekel gesit yang mengesankan, sehingga timnya tetap bertahan dalam pertandingan. Itu adalah aksi yang menentukan bagi pemain Maroko tersebut di Piala Dunia 2022, di mana ia muncul dengan serangkaian penampilan yang mengagumkan. Ia adalah salah satu alasan mengapa tim Afrika tersebut berhasil melaju ke semifinal. Namun, ia juga menghilang dengan sangat cepat. Kepindahannya ke Man United tidak pernah masuk akal, dan ia hanya menjadi pemain cadangan di Betis tahun lalu.



  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Siphiwe Tshabalala, Afrika Selatan

    Dia mencetak gol yang begitu indah hingga membuat Peter Drury berkomentar dalam bahasa lain. Tshabalala mencetak gol pembuka untuk Afrika Selatan melawan Meksiko di Piala Dunia 2010 melalui sebuah lari yang luar biasa dan tendangan keras ke sudut atas gawang — sebelum mengakhiri momen itu dengan selebrasi yang kemudian menjadi ikon turnamen tersebut.

    Dan kurang lebih begitu saja. Gol Tshabalala dinominasikan untuk Penghargaan Puskas. Afrika Selatan mengalami kesulitan sebagai tuan rumah. Tshabalala kemudian menjalani karier klub yang memuaskan di Afrika Selatan dan Turki. Namun, momen itu—dan turnamen itu—akan tetap terkenang lama.

  • El-Hadji Diouf Senegal 2002Getty

    El Hadji Diouf, Senegal

    Liverpool mendatangkan Diouf menjelang Piala Dunia 2002 dengan harapan pemain yang saat itu berusia 21 tahun itu dapat menambah daya gedor lini serang tim yang sudah diperkuat oleh pemenang Ballon d'Or saat itu, Michael Owen. Dan pada saat itu, mereka pasti yakin telah mendapatkan seorang pemain berbakat. Diouf tampil gemilang di Korea Selatan dan Jepang, membuat barisan pertahanan lawan ketakutan berkat kecepatan dan kreativitasnya. Itu cukup untuk membuatnya terpilih sebagai salah satu dari 11 pemain terbaik Piala Dunia dan membawa Senegal ke perempat final dalam penampilan pertama mereka di turnamen tersebut.

    Memang, ketenaran sepertinya tak terelakkan. Namun, semuanya berjalan sangat buruk, dengan sangat cepat. Diouf tak pernah betah di Liverpool dan menghabiskan sebagian besar sisa karier klubnya berpindah-pindah. Rekor gol terbaiknya dalam satu musim terjadi pada 2004, saat ia mencetak sembilan gol untuk Bolton.

  • Saeed Al-Owairan Saudi Arabia 1994OMAR TORRES

    Saeed Al-Owairan, Arab Saudi

    Lihat gol ini.

    Bintang, kan? Tidak. Al-Owairan mencetak 14 gol dalam kompetisi resmi untuk Arab Saudi. Itu adalah gol ke-13. Adapun di level klub, kisahnya tidak terlalu menonjol. Al-Owairan menghabiskan seluruh kariernya di Al Shabab di Liga Pro Arab Saudi, sebagian besar karena undang-undang Arab Saudi saat itu melarang pemain pergi ke luar negeri untuk bermain di klub. Salah satu pemain sepak bola Asia terbaik sepanjang masa? Tentu saja. Namun, dunia tidak pernah benar-benar melihat apa yang mampu dilakukannya - kecuali pada satu hari yang penuh keajaiban.