Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
grafica dybala milan delusione 2025 2026 CMGetty Images

Diterjemahkan oleh

Dari Argentina - Roma, Boca Juniors tak menyerah mengejar Dybala: Arruabarrena menelepon, apakah mereka akan menyalip Giallorossi? Apa yang sedang terjadi?

Roma
Transfers
Boca Juniors
P. Dybala
Serie A

Pelatih Boca Juniors telah menghubungi Dybala: berbagai skenario seputar masa depan La Joya.

Sembilan hari menjelang berakhirnya kontraknya dengan Roma, Paulo Dybala belum menandatangani perpanjangan kontrak. Di tengah masa penantian ini, beredar kabar dari Argentina mengenai upaya baru Boca Juniors untuk merekrutnya secara gratis.

Tokoh utama di balik upaya ini adalah Rodolfo Arruabarrena, pelatih Boca, yang dilaporkan telah menelepon Dybala secara langsung untuk meyakinkannya.

Situasi dengan Giallorossi belum menemui kepastian, sehingga Xeneizes dilaporkan sedang berusaha melakukan upaya terakhir untuk membawa "La Joya" kembali ke tanah airnya.

  • SERUAN ARRUABARRENA

    Menurut laporan Tyc Sports, sang pelatih dilaporkan telah menghubungi Dybala secara langsung untuk memaparkan rencananya bagi Boca Juniors serta tekadnya yang kuat untuk mendatangkannya ke tim.

    Pembicaraan tersebut dilaporkan berlangsung positif, meskipun dari pihak sang pemain, belum ada kabar terbaru baik dari pihak Boca maupun Roma.

    • Iklan

  • APAKAH BOCA MEMIMPIN?

    Hubungan dengan Arruabarrena itu, bagaimanapun, tampaknya telah menambah poin bagi Boca Juniors, meskipun pada musim ini tim asal Argentina tersebut telah tersingkir dari Copa Libertadores dan harus turun ke babak kualifikasi Copa Sudamericana.

  • KEADAAN DENGAN ROMA

    Negosiasi antara Roma dan Dybala terkait perpanjangan kontrak terus berlanjut. Gasperini terus mendesak agar situasi ini dapat diselesaikan dengan baik, sementara pihak klub Giallorossi telah menerima tawaran balasan dari pihak pemain dan sedang mengkajinya: selisih antara tuntutan dan penawaran, menurut laporan Sportitalia, diperkirakan berkisar antara 500.000 euro hingga 700.000 euro.

    Keterlibatan Tony D'Amico mungkin dapat mempercepat proses ini, namun minat dari Boca Juniors dan panggilan dari Arruabarrena berpotensi, sembilan hari menjelang berakhirnya kontrak, mengubah dinamika negosiasi.

  • RENCANA BOCA JUNIORS

    Sementara itu, Boca Juniors masih menunggu dan melihat perkembangan. Pihak klub Argentina tersebut tidak berencana mengajukan tawaran resmi kepada pihak pemain, namun mereka telah mengumpulkan informasi dan akan menunggu perkembangan akhir situasi dengan Roma terlebih dahulu, sebelum—jika diperlukan—melanjutkan dengan mengajukan tawaran resmi.