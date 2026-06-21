Dari Argentina - Roma, Boca Juniors tak menyerah mengejar Dybala: Arruabarrena menelepon, apakah mereka akan menyalip Giallorossi? Apa yang sedang terjadi?

Sembilan hari menjelang berakhirnya kontraknya dengan Roma, Paulo Dybala belum menandatangani perpanjangan kontrak. Di tengah masa penantian ini, beredar kabar dari Argentina mengenai upaya baru Boca Juniors untuk merekrutnya secara gratis.

Tokoh utama di balik upaya ini adalah Rodolfo Arruabarrena, pelatih Boca, yang dilaporkan telah menelepon Dybala secara langsung untuk meyakinkannya.

Situasi dengan Giallorossi belum menemui kepastian, sehingga Xeneizes dilaporkan sedang berusaha melakukan upaya terakhir untuk membawa "La Joya" kembali ke tanah airnya.