Dari Argentina - Inter memimpin dalam perburuan Cristian Romero, akan ada kontak baru dengan agennya dalam beberapa jam ke depan

Romero pindah dari Atalanta ke Tottenham pada tahun 2021, dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro yang terdiri dari pembayaran tetap dan bonus. Untuk melepasnya, Spurs—yang terikat kontrak dengannya hingga tahun 2029—meminta antara 45 hingga 50 juta euro, lebih rendah dibandingkan beberapa minggu lalu (60 juta). Inter sedang mempertimbangkan transfer pinjaman dengan opsi pembelian wajib, namun dengan angka yang lebih rendah (35–40). Formula ini sudah pernah diterapkan di bawah kepemimpinan Marotta, yang akan memungkinkan Inter untuk memperkuat lini pertahanan dalam waktu dekat sekaligus menunda investasi finansial definitif selama satu tahun. Masih harus dilihat berapa besar yang bersedia mereka tawarkan untuk gajinya: saat ini di Inggris, bek tengah asal Argentina tersebut memperoleh sekitar 12 juta euro bruto per tahun.