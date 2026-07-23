Cristian Romero adalah target utama Inter di bursa transfer. Setelah untuk sementara menunda pembahasan mengenai pemain luar, Marotta dan Ausilio kini fokus pada bek tengah tersebut dan dalam beberapa hari terakhir berusaha memahami ruang gerak negosiasi untuk Cristian Romero. Bek tengah asal Argentina itu telah memutuskan untuk hengkang dari Tottenham, yang telah membicarakan hal ini dengan Inter dalam pembicaraan mengenai Djed Spence. Menurut laporan Tycsports,Inter saat ini berada di posisi terdepan. Mereka sedang mengupayakan kesepakatan dengan Tottenham dan diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan dengan agen Cuti dalam beberapa jam ke depan.
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Dari Argentina - Inter memimpin dalam perburuan Cristian Romero, akan ada kontak baru dengan agennya dalam beberapa jam ke depan
ROMERO ANTARA INTER DAN BARCELONA
Pemain timnas Argentina ini, salah satu yang terbaik di skuad Albiceleste pada Piala Dunia terakhir, berupaya keras untuk kembali ke Italia (ia pernah bermain untuk Genoa dan Atalanta antara tahun 2018 dan 2021) dan membela Inter Milan, di mana ia akan kembali bersatu dengan rekan setimnya di timnas, Lautaro Martinez. Barcelona juga menunjukkan minat yang kuat padanya, bahkan menganggapnya sebagai prioritas dibandingkan Bastoni, namun Blaugrana harus melepas pemain terlebih dahulu sebelum bisa merekrut. Sementara itu, Flick menyukai profil Aymeric Laporte, kelahiran 1994, yang sudah dikenal oleh Cubarsì (keduanya merupakan rekan setim di tim nasional dan bersama-sama memenangkan Piala Dunia) serta memiliki biaya transfer yang lebih terjangkau.
BIAYA ROMERO
Romero pindah dari Atalanta ke Tottenham pada tahun 2021, dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro yang terdiri dari pembayaran tetap dan bonus. Untuk melepasnya, Spurs—yang terikat kontrak dengannya hingga tahun 2029—meminta antara 45 hingga 50 juta euro, lebih rendah dibandingkan beberapa minggu lalu (60 juta). Inter sedang mempertimbangkan transfer pinjaman dengan opsi pembelian wajib, namun dengan angka yang lebih rendah (35–40). Formula ini sudah pernah diterapkan di bawah kepemimpinan Marotta, yang akan memungkinkan Inter untuk memperkuat lini pertahanan dalam waktu dekat sekaligus menunda investasi finansial definitif selama satu tahun. Masih harus dilihat berapa besar yang bersedia mereka tawarkan untuk gajinya: saat ini di Inggris, bek tengah asal Argentina tersebut memperoleh sekitar 12 juta euro bruto per tahun.
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