Dari Argentina, Dybala semakin dekat dengan Boca Juniors: semua petunjuk mengenai kembalinya "La Joya" ke tanah airnya. Istrinya turut berperan

Di balik kepindahan Dybala ke Boca Juniors, tampaknya faktor keluarga menjadi alasan utama. Kembalinya sang pemain ke tanah air akan memungkinkannya untuk kembali dekat dengan orang tuanya, sekaligus memenuhi keinginan istrinya, Oriana Sabatini, yang memang tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Argentina. Kelahiran putri pertamanya, Gia, mungkin menjadi faktor penentu dalam hal ini. Kabar ini semakin diperkuat oleh pengumuman di media sosial dari istrinya yang berprofesi sebagai penyanyi, bahwa ia akan tampil dalam sebuah program televisi di stasiun televisi Argentina dalam waktu dekat.



