Pagi ini, surat kabar olahraga terkemuka Argentina menampilkan Paulo Dybala di halaman depan, serta kemungkinan kembalinya sang pemain ke tanah airnya untuk bergabung dengan Boca Juniors—menurut 'Olè'—setelah kontraknya dengan Roma berakhir pada 30 Juni mendatang.
Dari Argentina, Dybala semakin dekat dengan Boca Juniors: semua petunjuk mengenai kembalinya "La Joya" ke tanah airnya. Istrinya turut berperan
MENGAPA DYBALA TIDAK BERMAIN
Cedera yang kesekian kalinya dialami oleh pemain yang sering mengalami cedera sepanjang kariernya ini, dan ia kemungkinan baru bisa kembali bermain pada akhir April untuk pertandingan-pertandingan terakhir liga.
DYBALA-BOCA BISA TERJADI
Setelah beberapa upaya dalam beberapa waktu terakhir, kini kembalinya Dybala ke Argentina bukan lagi sekadar gagasan belaka. Surat kabar 'Olè' bahkan menyoroti berita inidengan judul 'Joya Libertadores', yang membangkitkan harapan para penggemar Boca Juniors yang bermimpi kembali menjuarai trofi yang telah mereka raih sebanyak enam kali sepanjang sejarah klub. Boca Juniors mengandalkan persetujuan Dybala, yang perpanjangan kontraknya dengan Roma kini tampak semakin tak mungkin terwujud. Masalah gaji dengan 'Joya' masih harus diselesaikan, di mana ia diharapkan mengurangi angka 6 juta euro yang saat ini diterimanya di ibu kota.
PETUNJUK-PETUNJUK
Di balik kepindahan Dybala ke Boca Juniors, tampaknya faktor keluarga menjadi alasan utama. Kembalinya sang pemain ke tanah air akan memungkinkannya untuk kembali dekat dengan orang tuanya, sekaligus memenuhi keinginan istrinya, Oriana Sabatini, yang memang tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke Argentina. Kelahiran putri pertamanya, Gia, mungkin menjadi faktor penentu dalam hal ini. Kabar ini semakin diperkuat oleh pengumuman di media sosial dari istrinya yang berprofesi sebagai penyanyi, bahwa ia akan tampil dalam sebuah program televisi di stasiun televisi Argentina dalam waktu dekat.