Seperti dilaporkan di Argentina, Martinez telah ditawarkan kepada Chelsea dalam beberapa jam terakhir dan Tottenham juga dikabarkan tertarik merekrutnya. Masa depan pemain 33 tahun asal Mar del Plata itu tidak pasti karena ia telah disisihkan oleh timnya, yang berencana melepasnya pada bursa transfer kali ini.





Selain itu, jurnalis TyC Sports, Gaston Edul, menulis bahwa hanya saat penutupan bursa transfer alasan mengapa pemain Argentina itu tidak pergi ke Juventus akan terungkap, sebuah alasan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan olahraga dan yang akan meningkatkan reputasinya di tim nasional Argentina.