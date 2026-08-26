Dibu Martinez bisa berganti tim pada detik-detik akhir sesi bursa transfer musim panas. Setelah diburu cukup lama oleh Juventus namun tidak terwujud, kiper Argentina itu kini diminati Chelsea dan Tottenham, yang sama-sama kurang puas dengan performa dua kiper utama mereka. Sementara itu, Aston Villa miliknya sudah mempercayakan Suzuki untuk menggantikannya. Ada perkembangan baru menanti kiper juara dunia 2022 itu.
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Dari Argentina, alasan mengapa Dibu Martinez tidak bergabung dengan Juventus: bukan terkait olahraga, melainkan menyangkut reputasi
Seperti dilaporkan di Argentina, Martinez telah ditawarkan kepada Chelsea dalam beberapa jam terakhir dan Tottenham juga dikabarkan tertarik merekrutnya. Masa depan pemain 33 tahun asal Mar del Plata itu tidak pasti karena ia telah disisihkan oleh timnya, yang berencana melepasnya pada bursa transfer kali ini.
Selain itu, jurnalis TyC Sports, Gaston Edul, menulis bahwa hanya saat penutupan bursa transfer alasan mengapa pemain Argentina itu tidak pergi ke Juventus akan terungkap, sebuah alasan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan olahraga dan yang akan meningkatkan reputasinya di tim nasional Argentina.
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