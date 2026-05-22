Dari amukan hingga air mata kebahagiaan! Bagaimana Cristiano Ronaldo yang penuh emosi berhasil mengakhiri puasa gelarnya bersama Al-Nassr

Penantian telah berakhir. Cristiano Ronaldo akhirnya berhasil. Ia berhasil menjuarai Liga Pro Arab Saudi bersama Al-Nassr. Berita ini tentu saja tak akan lebih dari sekadar membuat banyak orang mengangkat bahu. Sebagian lainnya bahkan mungkin merasa kecewa. Namun, yang menarik adalah betapa berartinya meraih trofi besar pertamanya bersama Al-Nassr bagi Ronaldo.

Dia adalah salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola di sini, pemenang Ballon d'Or lima kali yang sebelumnya telah meraih berbagai gelar liga di Inggris, Spanyol, dan Italia — namun, dia merayakan kemenangan telak Al-Nassr atas Damac pada Kamis malam seolah-olah dia belum pernah memenangkan gelar liga sebelumnya.

Namun, mudah untuk memahami alasannya. Gelar ke-8 dalam karier klub Ronaldo ini ternyata menjadi salah satu yang paling sulit baginya untuk diraih...

    Langkah yang menguntungkan

    Kepindahan mengejutkan Ronaldo ke Timur Tengah pada tahun 2023 jelas bukan semata-mata soal sepak bola. Keputusan itu juga didorong oleh keinginan bersama untuk meraup keuntungan. Pemain internasional Portugal itu dijanjikan gaji yang memecahkan rekor untuk bergabung dengan Al-Nassr, yang pada gilirannya berpotensi meraup jutaan dolar berkat 'Efek Ronaldo'.

    Sebagai presiden Al-Nassr saat itu, Musalli Al-Muammar, kedatangan sosok paling terkenal di planet ini akan "menguntungkan secara komersial bagi kami dalam hal profitabilitas".

    Namun, Al-Nassr saat itu—dan hingga kini—dimiliki oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF), dan dana tersebut mendukung kesepakatan bersejarah ini karena Kerajaan ingin Ronaldo menjadi ikon proyek nasional ambisius yang bertujuan mengubah cara negara ini dipandang, mendiversifikasi ekonominya, dan merombak infrastrukturnya.

    Ronaldo tentu saja memenuhi bagiannya dalam kesepakatan tersebut. Saat ia tidak mencetak gol, ia memuji Arab Saudi, dan transfernya yang pionir, ditambah dengan gaji besar yang ditawarkan, tak diragukan lagi memainkan peran kunci dalam menarik pemain-pemain ternama lainnya untuk bergabung dengannya di SPL yang sebelumnya tidak dikenal.

    Namun, satu masalah bagi Ronaldo adalah bahwa meskipun ia mencetak gol di Arab Saudi, ia sebenarnya tidak memenangkan trofi apa pun. Dan itu benar-benar menjadi masalah.

    Sosok yang frustrasi

    Katakan apa pun tentang Ronaldo, namun tekadnya untuk menang sungguh tak terbantahkan. Belum pernah ada pemain yang lebih profesional dalam sejarah sepak bola. Komitmennya terhadap profesinya sungguh unik, sementara program kebugarannya yang ketat sudah menjadi legenda.

    Namun, meski Ronaldo sekali lagi memukau rekan-rekan setimnya dengan etos kerjanya — sama seperti yang dilakukannya di Manchester, Madrid, dan Turin — dan tak mengejutkan mencetak gol dengan leluasa di liga yang lebih rendah, ia tak bisa meraih trofi besar bersama Al-Nassr. Dan itu jelas menyakitinya.

    Ronaldo tampak semakin frustrasi selama perebutan gelar SPL 2022-23. Dalam waktu sebulan, kita melihatnya menendang bola dengan marah (padahal Al-Nassr unggul 2-0!), menendang botol air, menyerang bangku cadangan timnya sendiri, meluapkan amarah atas keputusan wasit yang kontroversial, mendorong anggota staf tim lawan yang ingin berfoto selfie, menolak tukar jersey, dan menjatuhkan lawan dengan teknik takedown ala gulat.

    Yang paling berkesan dari semuanya, ia tampak membuat gestur tidak senonoh ke arah para penggemar Al-Hilal - yang telah mengejeknya dengan nyanyian Lionel Messi sejak sebelum pertandingan - setelah kekalahan 2-0 di Stadion Internasional King Fahd pada 18 April, yang membuat beberapa pengikut SPL menyerukan agar ia dikeluarkan dari liga.


    "Bab ini telah berakhir..."

    Berbagai alasan dikemukakan untuk menjelaskan kekesalan Ronaldo, termasuk laporan-laporan yang tidak berdasar bahwa pasangannya, Georgina Rodriguez, tidak bahagia di Arab Saudi dan bahwa hubungan mereka pun menjadi goyah akibatnya.

    Pada kenyataannya, Ronaldo tidak senang dengan Rudi Garcia. Ketika pemain asal Portugal itu tiba di Riyadh, Al-Nassr berada di puncak klasemen di bawah mantan bos Roma tersebut. Namun, Ronaldo dikabarkan tidak terkesan dengan taktik Garcia dan dilaporkan memainkan peran penting dalam pemecatan pelatih asal Prancis itu pada April 2023.

    Sayangnya, Al-Nassr tidak tampil jauh lebih baik di bawah dua manajer berikutnya, Luis Castro atau Stefano Pioli, dan muncul keraguan serius apakah Ronaldo akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2025.

    Bahkan, ada kabar bahwa ia mungkin akan meninggalkan Al-Nassr untuk bergabung dengan klub lain yang didukung PIF, Al-Hilal - dan tepat pada waktunya untuk mewakili klub tersebut di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu di Amerika Serikat.

    Ronaldo bahkan pernah memposting di media sosial setelah pertandingan terakhir musim yang membuat timnya gagal lolos ke Liga Champions Asia, "Bab ini telah berakhir."

    Namun, hampir tepat sebulan kemudian, Ronaldo mengungkapkan bahwa kisahnya akan berlanjut di Al-Nassr. "Semangat yang sama, mimpi yang sama," tulisnya di Instagram setelah menandatangani kontrak yang disebut-sebut sebagai kontrak paling menguntungkan dalam sejarah olahraga. "Mari kita ciptakan sejarah bersama."

    Kini mereka benar-benar berhasil melakukannya - tidak sedikit berkat kedatangan beberapa rekan senegaranya yang berkualitas tinggi.


    Yesus & 'The Fab Four'

    Jorge Jesus pada dasarnya adalah alasan mengapa Ronaldo bahkan tak mendekati gelar juara Liga Pro Arab Saudi 2023-24, karena pelatih asal Portugal itu lah yang membawa Al-Hilal meraih rekor 100 poin—yang diraih tanpa sekali pun menelan kekalahan.

    Jadi, ketika rival besar mereka memutuskan untuk berpisah dengan Jesus pada tahun berikutnya, Al-Nassr tidak membuang waktu, merekrut mantan bos Flamengo dan Benfica itu hanya sebulan setelah ia meninggalkan Kingdom Arena.

    Jesus juga mengungkapkan bahwa keputusan Ronaldo untuk tetap bertahan sangatlah penting dalam keputusannya untuk bergabung, karena ia ingin tetap tinggal di Riyadh.

    Tentu saja, rencana perekrutan ambisius Al-Nassr di musim panas juga berperan, karena mereka berjanji akan memperkuat skuad secara signifikan menjelang musim 2025-26 dan membuktikan janji mereka dengan mendatangkan Kingsley Coman dan Joao Felix ke barisan penyerang yang sudah dihuni tidak hanya oleh Ronaldo, tetapi juga Sadio Mane.

    Dengan 'Fab Four' versi mereka sendiri, Al-Nassr yang dipimpin Jesus memulai musim dengan sensasional, memenangkan 10 pertandingan liga pertama mereka.

    "Kami semua adalah pemain berkualitas, dan bermain bersama keempatnya, karena kami saling mendukung, semuanya berjalan dengan baik," kata Felix, yang mengakhiri musim dengan 20 gol dan 13 assist tertinggi di liga, kepada situs web resmi SPL.

    "Sangat baik bahwa kami semua bersama-sama, karena ketika salah satu dari kami tidak bermain bagus pada suatu hari, tiga lainnya tetap tampil baik. Atau jika dua di antaranya tidak bermain bagus, dua lainnya tetap tampil baik, dan pada akhirnya membantu tim.

    "Saya pikir, ketika kami berempat tampil bagus, kami tak terbendung di sini di Arab Saudi."

    Sayangnya bagi Felix & kawan-kawan, keadaan berubah menjadi lebih buruk menjelang pergantian tahun, saat Al-Nassr kehilangan 10 poin selama empat pertandingan tanpa kemenangan.

    Ronaldo mogok

    Mengingat penurunan performa Al-Nassr yang drastis, Ronaldo sepenuhnya mengharapkan para pemilik klub mendatangkan beberapa pemain baru selama jendela transfer musim dingin. Jesus juga berharap ada wajah-wajah baru yang bergabung sebelum akhir Januari, namun sang pelatih menyadari bahwa hal itu tidak ada jaminannya karena keterbatasan anggaran klub.

    Namun, rival perebutan gelar Al-Hilal tidak mengalami masalah serupa dan merekrut Benzema dari Al-Ittihad — sebuah langkah mengejutkan di tengah musim yang dilaporkan membuat Ronaldo marah, yang tampaknya merasa bahwa beberapa klub milik PIF lebih diistimewakan daripada yang lain. Akibatnya, kapten Al-Nassr melakukan mogok, menolak turun ke lapangan untuk dua pertandingan SPL berturut-turut melawan Al-Riyadh dan Al-Ittihad.

    Tidak mengherankan, liga menanggapi dengan sinis pernyataan Ronaldo yang mempertanyakan integritas sepak bola Arab Saudi. "Liga Pro Saudi disusun berdasarkan prinsip sederhana: Setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama," kata juru bicara liga.

    "Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.

    "Cristiano telah terlibat sepenuhnya dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, ia ingin menang. Namun, tidak ada individu—seberapa pun pentingnya—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.

    "Aktivitas transfer baru-baru ini menunjukkan kemandirian tersebut dengan jelas. Satu klub memperkuat diri dengan cara tertentu. Klub lain memilih pendekatan yang berbeda. Itu adalah keputusan klub, yang diambil dalam parameter keuangan yang telah disetujui.

    "Daya saing liga ini berbicara sendiri. Dengan selisih hanya beberapa poin antara empat tim teratas, perebutan gelar juara masih sangat terbuka. Tingkat keseimbangan tersebut mencerminkan sistem yang berjalan sesuai tujuan."

    Sulit untuk mengatakan apakah pernyataan SPL berperan dalam kembalinya Ronaldo. Ia tidak pernah benar-benar menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk mengakhiri protesnya pada 14 Februari—apalagi mengapa ia menghentikan aktivitasnya sejak awal.

    Tentu saja, yang terpenting adalah dia kembali, karena ketidakhadirannya merupakan bencana PR bagi SPL, tetapi berakhirnya boikot tersebut tidak berarti berakhirnya kontroversi seputar Ronaldo.

    'Siapa yang kita kejar?..'

    Saat Al-Nassr terus mempertahankan peluang mereka untuk merebut gelar, beberapa rival mereka mulai mengkritik perlakuan istimewa yang dianggap diterima oleh pemuncak klasemen dari para wasit.

    Setelah Al-Ahli yang berada di posisi ketiga ditahan imbang 1-1 oleh Al-Fayha pada 7 April, Ivan Toney mengeluhkan dua keputusan penalti yang "jelas sekali" yang merugikan timnya. Ketika ditanya siapa yang mungkin diuntungkan dari keputusan-keputusan besar yang merugikan Al-Ahli, pencetak gol terbanyak SPL itu menjawab, "Kita tahu siapa. Siapa yang kita kejar?.. Jika Anda ingin saya menjelaskan lebih dalam, saya bisa melakukannya, meskipun hal itu mungkin membuat saya bermasalah, tetapi saya adalah orang yang mengatakan apa adanya."

    Memang, Toney menambahkan dalam postingan media sosialnya malam itu, "Jelas apa yang sedang dipengaruhi di sini," sementara rekan setimnya, Galeno, bahkan lebih eksplisit, mengklaim bahwa SPL sebaiknya "menyerahkan trofi sekarang" kepada Al-Nassr. "Itulah yang mereka inginkan," tulis pemain Brasil itu. "Mereka ingin menyingkirkan kami dari kejuaraan dengan cara apa pun. Mereka ingin menyerahkan trofi kepada satu orang. [Ini] benar-benar tidak menghormati klub kami."

    Ronaldo jelas tidak terkesan dengan tuduhan yang cukup terang-terangan bahwa para pejabat mendapat perintah untuk memberikan gelar liga kepada pemain terpentingnya.

    "Saya adalah orang pertama yang datang ke liga ini, dan yang lain datang ke sini karena saya, jadi mereka harus menghormati liga, menghormati proyek ini, dan menghormati wasit karena meskipun kadang-kadang mereka tidak membuat keputusan terbaik, mereka adalah manusia, mereka membuat kesalahan," kata Ronaldo kepada mantan rekan setimnya di United, Rio Ferdinand.

    "Jadi, menurut saya SPL harus mengadakan pertemuan besar dan membuat beberapa aturan. Jika tidak, saya rasa liga ini tidak akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang."

    Ronaldo juga kembali mengangkat tema yang pernah ia bahas bahkan sebelum boikotnya dengan mengklaim bahwa sebenarnya Al-Nassr - bukan Al-Ahli atau rival-rival mereka - yang terhambat oleh kekuatan eksternal.

    "Kami tahu bahwa kami harus berjuang lebih keras untuk menang di dalam lapangan karena kami tahu bahwa klub lain memiliki kekuatan di luar lapangan. Ini adalah kebenaran. Ini adalah fakta," katanya.

    "Tapi saya tidak ingin membicarakan hal itu [sekarang]. Saya akan membicarakannya di akhir musim tentang banyak, banyak hal karena saya telah diam selama berminggu-minggu."

    Merasa tertekan?

    Sesuai karakternya, Ronaldo pun membalas tuduhan Al-Ahli dengan mencetak gol dalam kemenangan krusial 2-0 atas Toney & kawan-kawan pada akhir April. Namun, kekalahan mengejutkan 3-1 dari Al-Qadsiah asuhan Brendan Rodgers membuat Al-Hilal mendekat ke posisi teratas dan memicu laga penentu gelar melawan Al-Nassr pekan lalu.

    Kemenangan akan memberi Al-Nassr keunggulan tak terkejar di puncak klasemen dan mereka hanya berjarak beberapa detik dari gelar juara ketika gol bunuh diri yang fatal dari Bento memberi Al-Hilal hasil imbang. Ronaldo, yang sudah diganti, tak bisa menahan senyum getir di bangku cadangan, namun para pendukung Al-Nassr diliputi ketakutan bahwa tim mereka akan membuang gelar juara lagi.

    Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Pemimpin Redaksi GOALArabia, Haytham Elhalmoush, "Sebenarnya tidak ada yang percaya bahwa Al-Nassr akan menang. Mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Inter, Atletico Madrid, atau Arsenal sebelum meraih gelar juara, yaitu sebagai tim besar dengan basis penggemar yang luas, tetapi lebih dikenal karena selalu tersingkir di babak final Liga Pro Saudi. Banyak orang mengira hal ini akan langsung berubah saat mereka merekrut Ronaldo - tetapi tidak.

    "Mereka belum pernah memenangkan liga, piala, atau Liga Champions Asia - meskipun tidak hanya ada Ronaldo, tetapi juga Sadio Mane, Marcelo Brozovic, dan pemain-pemain ternama lainnya yang datang setelah Ronaldo. Mereka juga memiliki beberapa pemain Saudi yang sangat bagus, tetapi mereka tetap tidak bisa melewati batas itu. Jadi, semuanya bergantung pada karakter tim ini. Mereka tidak bisa menahan tekanan saat memasuki tahap akhir musim."

    Perasaan bahwa Al-Nassr sekali lagi akan runtuh di bawah tekanan semakin menguat setelah tim asuhan Jesus dikalahkan oleh Gamba Osaka di final AFC Champions League Two (setara dengan Liga Europa di Asia) pada Sabtu malam lalu.

    Pada tahap itu, bahkan Ronaldo pun tidak tersenyum lagi; pemain berusia 41 tahun itu langsung menuju terowongan di akhir pertandingan alih-alih ikut menerima medali runner-up bersama rekan-rekan setimnya. Dia sudah cukup lama di Al-Nassr untuk tahu bahwa dia belum melakukan apa pun untuk mengubah persepsi klub sebagai tim yang paling sering 'gagal di saat-saat krusial' dalam sepak bola Arab Saudi.

    Selesai

    Di tengah suasana yang penuh ketegangan, skeptisisme, dan sorotan tajam itulah Al-Nassr turun ke lapangan pada Kamis malam untuk pertandingan terakhir mereka di musim SPL, melawan Damac. Sekali lagi, tuan rumah menyadari bahwa kemenangan akan memastikan gelar juara—dan kali ini, mereka berhasil melewati garis finis.

    Mane mencetak gol pembuka yang krusial dari tendangan sudut, Kingsley Coman memberi Al-Nassr ruang bernapas dengan tendangan menakjubkan dari tepi kotak penalti, tetapi setelah lawan yang terancam degradasi itu memperkecil ketertinggalan melalui titik penalti, tak terelakkan lagi bahwa Ronaldo-lah yang menjadi bintang utama.

    Pemain Portugal itu membuat skor menjadi 3-1 dengan tendangan silang yang juga berfungsi sebagai tendangan bebas, yang melesat melewati kerumunan pemain di kotak penalti dan masuk ke pojok kanan bawah gawang, sebelum mengunci kemenangan - dan gelar juara - dengan tendangan jarak dekat saat pertandingan tinggal tersisa sembilan menit.

    Ronaldo mulai meneteskan air mata saat ia berjalan kembali ke lingkaran tengah setelah gol keduanya. Ia tahu tugasnya akhirnya selesai, misinya terpenuhi meski terlambat. Lebih dari tiga tahun setelah kedatangannya, ia akhirnya akan meraih trofi 'besar' dan ia benar-benar terisak setelah meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan meriah sesaat sebelum peluit akhir berbunyi.

    Banyak pengamat dari luar yang terkejut dengan air matanya, tetapi meskipun kemenangan Ronaldo di liga SPL mungkin tidak berarti banyak bagi dunia sepak bola secara umum, hal itu jelas sangat berarti bagi Ronaldo.

    "Orang-orang telah berdebat apakah Ronaldo benar-benar peduli pada Al-Nassr dan warisannya di Arab Saudi. Atau apakah dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan uang yang dia dapatkan," kata Elhalmoush. "Tapi kita sudah melihatnya menangis setelah kekalahan di pertandingan besar karena dia sepertinya benar-benar menyukai klub dan para penggemar. Dia bahkan lebih terlibat daripada yang kita duga; dia kini menjadi salah satu pemilik tim dan bahkan menikmati budaya Arab Saudi.

    "Tentu saja, dia punya tujuan pribadi, seperti mencetak 1.000 gol atau bermain sepak bola profesional bersama putranya, yang sudah sangat dekat karena Cristiano Junior bisa saja ditambahkan ke skuad senior Al-Nassr musim panas ini. Dia juga berada di bawah tekanan untuk meraih gelar sebagai wajah revolusi sepak bola di Arab Saudi.

    "Tapi menurut saya, hal itu penting baginya secara pribadi. Ya, uangnya besar, gaya hidupnya mewah, dan segalanya berpusat padanya, tapi pada akhirnya, dia hanyalah sosok yang sangat kompetitif, seorang profesional sejati yang tak menginginkan apa pun selain kemenangan.

    "Karena alasan ini, banyak penonton netral benar-benar mendukungnya, karena dia pantas mendapatkannya, atas semangat dan dedikasi yang dia tunjukkan kepada liga yang jauh di bawah levelnya sebelum dia datang. Bahkan jika Anda bukan penggemar Ronaldo, saya pikir pemandangan dia menangis setelah pertandingan memberi tahu Anda segalanya yang perlu Anda ketahui tentang dirinya."