Dari amukan hingga air mata kebahagiaan! Bagaimana Cristiano Ronaldo yang penuh emosi berhasil mengakhiri puasa gelar bersama Al-Nassr dan meraih gelar juara Liga Pro Arab Saudi

Di tengah suasana yang penuh ketegangan, skeptisisme, dan sorotan tajam itulah Al-Nassr turun ke lapangan pada Kamis malam untuk pertandingan terakhir mereka di musim SPL, melawan Damac. Sekali lagi, tuan rumah menyadari bahwa kemenangan akan memastikan gelar juara—dan kali ini, mereka berhasil meraihnya.

Mane mencetak gol pembuka yang krusial dari tendangan sudut, Coman memberi Al-Nassr ruang bernapas dengan tendangan menakjubkan dari tepi kotak penalti, tetapi setelah lawan yang terancam degradasi itu memperkecil ketertinggalan melalui titik penalti, tak terelakkan lagi bahwa Ronaldo-lah yang menjadi bintang utama.

Pemain Portugal itu membuat skor menjadi 3-1 dengan umpan silang yang juga berfungsi sebagai tendangan, yang lolos dari kerumunan pemain di kotak penalti dan masuk ke pojok kanan bawah gawang, sebelum mengunci kemenangan - dan gelar juara - dengan tendangan dari jarak dekat saat pertandingan tinggal tersisa sembilan menit.

Ronaldo mulai meneteskan air mata saat ia berjalan kembali ke lingkaran tengah setelah gol keduanya. Ia tahu tugasnya akhirnya selesai, misinya terpenuhi meski terlambat. Lebih dari tiga tahun setelah kedatangannya, ia akhirnya akan meraih trofi 'besar' dan ia benar-benar terisak setelah meninggalkan lapangan diiringi tepuk tangan meriah sesaat sebelum peluit akhir berbunyi.

Banyak pengamat dari luar yang terkejut dengan air matanya, tetapi meskipun kemenangan Ronaldo di liga SPL mungkin tidak berarti banyak bagi dunia sepak bola secara umum, hal itu jelas sangat berarti bagi Ronaldo.

"Orang-orang telah berdebat apakah Ronaldo benar-benar peduli pada Al-Nassr dan warisannya di Arab Saudi. Atau apakah dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan uang yang dia hasilkan," kata Elhalmoush. "Tapi kita sudah melihatnya menangis setelah kekalahan di pertandingan besar karena dia sepertinya benar-benar menyukai klub dan para penggemar. Dia menjadi lebih terlibat daripada yang kita harapkan, dia kini menjadi salah satu pemilik tim dan bahkan menikmati budaya Arab Saudi.

"Tentu saja, dia punya tujuan pribadi, seperti mencetak 1.000 gol atau bermain sepak bola profesional bersama putranya, yang sudah sangat dekat karena Cristiano Junior bisa saja ditambahkan ke skuad senior Al-Nassr musim panas ini. Dia juga berada di bawah tekanan untuk meraih gelar sebagai wajah revolusi sepak bola di Arab Saudi.

"Tapi menurut saya, hal itu penting baginya secara pribadi. Ya, uangnya besar, gaya hidupnya mewah, dan segalanya berputar di sekitarnya, tapi pada akhirnya, dia hanyalah sosok yang sangat kompetitif, seorang profesional sejati yang tak menginginkan apa pun selain kemenangan.

"Karena alasan ini, banyak penonton netral benar-benar mendukungnya, karena dia pantas mendapatkannya, atas gairah dan dedikasi yang dia tunjukkan kepada liga yang jauh di bawah levelnya sebelum dia datang. Bahkan jika Anda bukan penggemar Ronaldo, saya pikir pemandangan dia menangis setelah pertandingan memberi tahu Anda segalanya yang perlu Anda ketahui tentang dirinya."