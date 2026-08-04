Untuk Arsenal: Sangat disayangkan Harbert harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan perkembangannya karena memang terasa ia punya jalur menuju tim utama Arsenal. Arsenal memang memiliki hak penolakan pertama atas gelandang tersebut untuk masa depan, yang setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi kepergiannya terasa sebagai indikasi masalah yang lebih luas yang dimiliki Women's Super League dalam memberi kesempatan kepada talenta binaan sendiri. Di ranah itu, Arsenal telah cukup baik dalam melahirkan kisah sukses meski ada tantangan tersebut, tetapi kepergian Harbert menjadi pengingat betapa sulitnya hal itu. Dengan kedatangan Stanway dan Reuteler pada musim panas ini, peluangnya memang selalu akan terbatas pada musim ini dan karena itu klub kehilangan pemain muda top yang sangat memahami gaya Arsenal. Nilai: D

Untuk San Diego Wave: NWSL secara umum adalah salah satu liga terbaik dalam memberi kesempatan kepada talenta muda, dengan Wave sebagai salah satu tim terdepannya. Maka masuk akal jika mereka bergerak untuk mendatangkan prospek remaja lain dalam diri Harbert, terutama karena mantan bos Arsenal Jonas Eidevall yang kini memimpin di San Diego. Eidevall memberi Harbert debutnya untuk Arsenal dua tahun lalu, tetapi setelah itu tidak mendapat banyak kesempatan untuk bekerja dengannya, karena hanya beberapa bulan kemudian ia meninggalkan perannya di klub London utara tersebut. Kini ia mendapatkan kesempatan itu, saat berusaha mengintegrasikan salah satu gelandang muda dengan penilaian tertinggi di permainan ini ke dalam tim San Diego yang sudah memiliki beberapa remaja sebagai inti skuadnya. Jika ia bisa membuat Harbert berkembang dan bertumbuh seperti yang diyakini banyak orang bisa ia lakukan, Wave akan memiliki pemain berkualitas top di lini tengah yang hanya akan menjadi lebih baik. Nilai: B

Untuk Harbert: Setelah empat masa peminjaman jauh dari Arsenal, termasuk satu pada penghujung musim lalu di Everton yang hanya menghasilkan satu penampilan, dapat dipahami jika Harbert ingin mencari peluang di tempat lain untuk menembus sepakbola senior level atas. Meninggalkan WSL, tempat peluang terbatas, lalu pindah ke NWSL, tempat peluang lebih banyak tersedia, untuk bergabung dengan pelatih yang jelas percaya pada permainannya adalah langkah bijak dan keputusan yang ia harapkan akan membuahkan hasil bagi perkembangan jangka panjangnya. Harbert juga sudah sedikit mengenal liga ini, setelah menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di Portland Thorns tahun lalu, dan itu juga seharusnya membantunya beradaptasi dengan liga serta menyesuaikan diri dengan perubahan besar. Nilai: A