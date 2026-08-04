Untuk Hacken: Damallsvenskan Swedia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi semacam liga pemasok, tipe kompetisi yang sangat brilian dalam mengembangkan talenta muda tetapi pada akhirnya selalu menjual mereka ke klub yang lebih besar, lebih kaya, di liga yang lebih besar dan lebih kaya. Karena itu, Hacken selalu tahu bahwa mereka tidak akan bisa mempertahankan Felicia Schroder selamanya, dan perkiraan masa tinggalnya di Swedia langsung menyusut musim lalu, ketika ia mencetak 30 gol liga yang luar biasa. Namun, sulit untuk merasa bahwa klub tidak memaksimalkan waktu mereka bersama remaja itu. Schroder membantu membawa Hacken meraih gelar liga pertama dalam lima tahun dan kejayaan Eropa di edisi perdana Europa Cup, sebelum hengkang dengan biaya transfer yang sangat besar, sekitar €1,5 juta (£1,3 juta/$1,7 juta). Kehilangannya memang menjadi pukulan, tetapi Hacken sama sekali tidak menangani situasi ini dengan buruk. Nilai: B
Untuk Real Madrid: Apakah ini pertanda bahwa Real Madrid akhirnya menunjukkan ambisi yang dibutuhkan untuk menutup jarak dengan Barcelona? Real Madrid terus-menerus dikritik selama bertahun-tahun karena kurangnya dorongan, dengan mereka terus menjadi yang terbaik kedua di Spanyol sementara banyak bintang top pergi pada saat yang sama, seperti Olga Carmona, Esther Gonzalez dan, baru musim panas ini, Caroline Weir serta Naomie Feller. Namun, menggelontorkan dana besar untuk salah satu pemain muda terbaik di dunia menunjukkan potensi perubahan. Schroder adalah bintang dan memperlihatkan semua tanda bahwa ia mampu mengulang itu sambil naik level, menambahkan gol yang dibutuhkan ke tim yang musim lalu tidak memiliki konsistensi itu dari seorang penyerang tengah. Ia juga punya potensi untuk menjadi lebih baik lagi dan, mirip dengan Linda Caicedo, Real berharap ia berkembang menjadi pemain kelas dunia di Madrid. Nilai: A
Untuk Schroder: Terlepas dari kritik terhadap Madrid, ini terasa seperti langkah yang bagus untuk Schroder. Ia seharusnya menjadi penyerang tengah utama tim, akan merasakan kerasnya liga top dan sepak bola Liga Champions secara reguler, dan ada peningkatan dalam tekanan serta ekspektasi untuknya, tetapi tidak sebesar yang mungkin terjadi di tempat lain. Madrid juga punya rekam jejak yang cukup baik dalam mengembangkan pemain muda, dengan Caicedo menjadi contoh yang menonjol. Meski ada beberapa kepergian penting, kualitas pemain di sekitar Schroder juga tidak buruk, dan bagaimana ia membangun koneksi dengan Caicedo khususnya pasti akan sangat menarik untuk disaksikan. Nilai: B+