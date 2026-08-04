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Summer transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Dari Alexia Putellas yang memimpin perekrutan bertabur bintang London City Lionesses hingga kedatangan baru Arsenal yang mencuri perhatian dan Kerolin yang menukar Manchester City dengan Barcelona: GOAL memberi nilai untuk transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas sepakbola wanita 2026

Women's football
Barcelona
Kerolin
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC
G. Dragoni
E. de Almeida

Jendela transfer musim panas 2026 dijanjikan akan menjadi salah satu yang sangat sibuk di sepak bola wanita, dengan beberapa bintang besar berpindah klub, dan itulah yang kemudian terjadi. Alexia Putellas, Georgia Stanway, dan Sam Kerr hanyalah sebagian dari mereka yang menuntaskan transfer ketika beberapa nama terbesar di olahraga ini menemukan klub baru dalam sekitar tiga bulan terakhir.

Beberapa transfer berakhir bagus untuk semua pihak, tetapi banyak juga yang tidak, dengan pengambilan keputusan setidaknya dari salah satu klub atau bahkan sang pemain yang menimbulkan tanda tanya. GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di sepakbola wanita.

Sepanjang bursa transfer musim panas, kami memberi penilaian untuk setiap transfer saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, serta yang kalah, pada jeda antarmusim.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Elisa De Almeida Arsenal unveiling 2026Getty Images

    3 September: Elisa De Almeida (PSG ke Arsenal)

    Untuk PSG: Ini menjadi pukulan bagi PSG, yang tampaknya akan jauh dari level untuk menantang Lyon dalam perebutan gelar Prancis musim ini. Soal pemain pergi, musim panas ini tidak sedamaging tahun-tahun sebelumnya bagi klub Paris tersebut, tetapi minimnya tambahan pemain membuat mereka tampak kecil kemungkinan akan banyak membaik dari musim 2025-26 yang mengecewakan, dan kesan itu semakin kuat dengan perginya starter penting, De Almeida. Biaya transfer yang signifikan, yang dilaporkan berada di kisaran £550.000 ($745.000), sedikit meredam pukulan itu, meski dengan catatan PSG mungkin harus menunggu hingga Januari untuk menginvestasikannya kembali. Nilai: D

    Untuk Arsenal: Tambahan pelapis di posisi bek tengah terasa seperti satu kepingan yang hilang dalam bursa transfer musim panas Arsenal, dan kini Arsenal bisa mencentang kebutuhan itu. Sebagai starter penting untuk PSG dan langganan skuad Prancis, De Almeida memiliki banyak pengalaman di level tertinggi dan ia lebih dari cukup mumpuni untuk menjadi opsi rotasi dalam tim Renee Slegers. Fleksibilitasnya, yang berarti ia juga bisa bermain sebagai bek kanan, kemungkinan tidak akan terlalu dibutuhkan mengingat kedalaman Arsenal di posisi full-back, tetapi itu akan berguna jika badai cedera datang. Biaya transfer yang signifikan memunculkan tanda tanya, terutama karena yang perlu diinvestasikan Arsenal dengan dana besar adalah bek tengah sisi kiri, tetapi ini adalah tambahan yang melengkapi skuad. Nilai: C+

    Untuk De Almeida: Setelah meraih sangat sedikit dalam lima tahunnya di proyek PSG yang mengecewakan, selain dua gelar Piala Liga, De Almeida kini menandatangani kontrak dengan klub yang sedang menanjak. Juara Liga Champions pada 2024-25, Arsenal menjalani bursa transfer musim panas yang sangat bagus, yang menunjukkan bahwa mereka serius menatap musim mendatang. Peluang meraih trofi seharusnya lebih besar di London utara bagi pemain internasional Prancis itu, dan kesempatan bermain di luar negeri untuk pertama kalinya bisa bermanfaat, meski ia mungkin tidak akan segaransi menjadi starter seperti saat di PSG. Nilai: B+

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  • Kerolin Barcelona 2026Getty/GOAL

    4 Agustus: Kerolin (Manchester City ke Barcelona)

    Untuk Man City: Meski hanya menjadi starter dalam sembilan pertandingan liga musim lalu, Kerolin membukukan sembilan gol dan lima assist, jumlah kontribusi gol langsung terbanyak keempat di seluruh WSL. Namun, bintang Brasil itu bisa tampil inkonsisten dan City juga punya banyak kedalaman di sektor sayap, berkat Lauren Hemp, Aoba Fujino, Mary Fowler, dan rekrutan terbaru Beth Mead, di antara nama-nama lainnya. Dengan biaya transfer yang diterima, diyakini melebihi €1 juta, yang menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah sepakbola wanita, ini adalah kesepakatan yang terlalu bagus untuk ditolak City, meski itu berarti mereka kehilangan sedikit kedalaman di belakang Vivianne Miedema dalam peran No.10, posisi yang juga bisa dimainkan Kerolin. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Dengan Salma Paralluelo dan Alexia Putellas sama-sama hengkang, bukan rahasia lagi bahwa Barcelona perlu menambah pemain penyerang yang bisa menjadi pembeda pada bursa transfer musim panas ini, untuk melengkapi mereka yang sudah ada di klub. Kerolin adalah sosok yang tepat untuk itu. Ia sama sekali bukan pengganti langsung untuk salah satu dari dua nama yang disebutkan tadi, tetapi ia menawarkan fleksibilitas untuk bermain melebar atau sebagai No.10, menutupi beberapa posisi yang membutuhkan kedalaman lebih setelah kepergian para pemain. Jika ia bisa menemukan konsistensi yang lebih baik, dengan sejumlah cedera di Man City yang juga tidak membantu, ia bisa memberi dampak nyata di level tertinggi bagi juara Eropa itu. Barca tentu berharap demikian, setelah mengeluarkan banyak uang untuk merekrutnya. Nilai: B-

    Untuk Kerolin: Bermain untuk Barcelona telah lama menjadi impian Kerolin dan sekarang ia bisa mewujudkannya. Rotasi adalah hal yang umum di Catalunya, dengan Blaugrana selalu menyeimbangkan empat kompetisi, jadi ia akan mendapat banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan memaksimalkannya akan sangat krusial jika ia ingin mendapat kepercayaan di laga-laga terbesar. Mantan MVP NWSL itu punya kualitas untuk melakukan hal tersebut dan menegaskan dirinya sebagai pembeda bagi juara Eropa bertahan. Ini adalah peluang besar bagi pemain berusia 26 tahun itu untuk naik ke level berikutnya. Nilai: A

  • Giulia Dragoni Chelsea Women 2026 signingIan Walton/Chelsea FC

    31 Juli: Giulia Dragoni (Barcelona ke Chelsea)

    Untuk Barcelona: Sayangnya, yang satu ini memang tidak berjalan sesuai harapan. Tidak banyak keraguan soal bakat Dragoni, tetapi di tengah ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di Barca, ia tidak mampu menerjemahkannya menjadi terobosan ke tim utama di Catalunya. Setelah tiga tahun, berpisah masuk akal bagi kedua pihak, dengan menit bermain penting bagi Dragoni di usianya saat ini dan Barca bisa mendapatkan nilai transfer yang bagus untuknya, sekitar €500.000 (£428.000/$576.000), menurut Mundo Deportivo. Tidak ada yang hilang dan ada sedikit uang yang didapat Blaugrana. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Meski Dragoni tidak masuk sebagai salah satu pemain termahal sepanjang masa, biaya yang dibayarkan Chelsea untuk merekrutnya bukanlah jumlah kecil dalam konteks sepakbola wanita. Karena itu, kebutuhan The Blues terhadap pemain 19 tahun tersebut untuk menjadi sosok penting lebih besar jika dibandingkan dengan Barca. Sekali lagi, tidak ada keraguan soal bakatnya dan rekam jejak Sonia Bompastor dalam bekerja dengan pemain muda seharusnya membantu. Namun, WSL dianggap sebagai liga terbaik di dunia karena suatu alasan, dan Dragoni harus meningkatkan levelnya serta menunjukkan mengapa ia dinilai sangat tinggi agar bisa memberi dampak yang memang dibutuhkan dalam tim yang perlu banyak berkembang setelah musim lalu. Ini memang sedikit perjudian, mengingat uang yang terlibat, tetapi jelas bisa memberikan hasil besar jika dikelola dengan tepat. Nilai: C+

    Untuk Dragoni: Menit bermain sangat berharga bagi setiap pemain muda, jadi seberapa besar keterlibatan Dragoni di Chelsea nanti akan sangat menentukan seberapa bagus kepindahan ini untuknya. Musim lalu, remaja itu menjalani tahun yang hebat bersama Roma, mencatatkan keterlibatan langsung dalam gol dalam dua digit untuk membantu Giallorosse meraih gelar Serie A. Tetapi sekarang ia kembali pindah, ke negara baru dan bisa dibilang ke liga terbaik di dunia. Untungnya, persaingan untuk mendapatkan tempat tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya di lini serang Chelsea, sehingga menit bermain seharusnya datang, dan itulah tepatnya yang dibutuhkan Dragoni untuk menunjukkan kualitasnya. Nilai: B

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  • Laila Harbert San Diego Wave 2026Getty Images

    28 Juli: Laila Harbert (Arsenal ke San Diego Wave)

    Untuk Arsenal: Sangat disayangkan Harbert harus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan perkembangannya karena memang terasa ia punya jalur menuju tim utama Arsenal. Arsenal memang memiliki hak penolakan pertama atas gelandang tersebut untuk masa depan, yang setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi kepergiannya terasa sebagai indikasi masalah yang lebih luas yang dimiliki Women's Super League dalam memberi kesempatan kepada talenta binaan sendiri. Di ranah itu, Arsenal telah cukup baik dalam melahirkan kisah sukses meski ada tantangan tersebut, tetapi kepergian Harbert menjadi pengingat betapa sulitnya hal itu. Dengan kedatangan Stanway dan Reuteler pada musim panas ini, peluangnya memang selalu akan terbatas pada musim ini dan karena itu klub kehilangan pemain muda top yang sangat memahami gaya Arsenal. Nilai: D

    Untuk San Diego Wave: NWSL secara umum adalah salah satu liga terbaik dalam memberi kesempatan kepada talenta muda, dengan Wave sebagai salah satu tim terdepannya. Maka masuk akal jika mereka bergerak untuk mendatangkan prospek remaja lain dalam diri Harbert, terutama karena mantan bos Arsenal Jonas Eidevall yang kini memimpin di San Diego. Eidevall memberi Harbert debutnya untuk Arsenal dua tahun lalu, tetapi setelah itu tidak mendapat banyak kesempatan untuk bekerja dengannya, karena hanya beberapa bulan kemudian ia meninggalkan perannya di klub London utara tersebut. Kini ia mendapatkan kesempatan itu, saat berusaha mengintegrasikan salah satu gelandang muda dengan penilaian tertinggi di permainan ini ke dalam tim San Diego yang sudah memiliki beberapa remaja sebagai inti skuadnya. Jika ia bisa membuat Harbert berkembang dan bertumbuh seperti yang diyakini banyak orang bisa ia lakukan, Wave akan memiliki pemain berkualitas top di lini tengah yang hanya akan menjadi lebih baik. Nilai: B

    Untuk Harbert: Setelah empat masa peminjaman jauh dari Arsenal, termasuk satu pada penghujung musim lalu di Everton yang hanya menghasilkan satu penampilan, dapat dipahami jika Harbert ingin mencari peluang di tempat lain untuk menembus sepakbola senior level atas. Meninggalkan WSL, tempat peluang terbatas, lalu pindah ke NWSL, tempat peluang lebih banyak tersedia, untuk bergabung dengan pelatih yang jelas percaya pada permainannya adalah langkah bijak dan keputusan yang ia harapkan akan membuahkan hasil bagi perkembangan jangka panjangnya. Harbert juga sudah sedikit mengenal liga ini, setelah menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di Portland Thorns tahun lalu, dan itu juga seharusnya membantunya beradaptasi dengan liga serta menyesuaikan diri dengan perubahan besar. Nilai: A

  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 Juli: Salma Paralluelo (Barcelona ke Lyon)

    Untuk Barcelona: Setahun setelah dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran untuk Paralluelo saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya, tidak terlalu mengejutkan bahwa pada akhirnya Barca tidak menyepakati kontrak baru dengan sang penyerang, mengingat kabar soal negosiasi baru mulai muncul tepat di penghujung musim. Penampilan dua gol di final Liga Champions hanya semakin meningkatkan nilainya hingga pada titik di mana, dalam hal tuntutan gaji, Barca tidak mampu mempertahankannya. Klub akan merindukan momen-momen seperti yang dihadirkan Paralluelo untuk menundukkan Lyon dan menjadi juara Eropa, dan fakta bahwa ia bergabung dengan salah satu rival terbesar mereka di benua ini menjadi pukulan. Namun, ia masih merupakan pemain yang terkadang tidak konsisten dan uang itu bisa didistribusikan dengan lebih baik untuk mengisi beberapa kekosongan dalam skuad yang telah mengalami banyak kepergian pada musim panas ini. Sangat disayangkan bagi Barca bahwa Paralluelo tidak bisa melanjutkan usahanya untuk menjadi pembeda yang konsisten di Catalunya. Nilai: D

    Untuk Lyon: Setelah kehilangan Kadidiatou Diani, dan menyaksikan langsung kualitas Paralluelo di final Liga Champions, mendapatkan pemain 22 tahun itu dengan status bebas transfer, meski ia datang dengan tuntutan gaji besar, merupakan bisnis yang sangat bagus dari Lyon. Itu semakin berlaku karena ia masih muda dan akan terus berkembang menjadi talenta yang lebih besar, dan terlebih lagi karena pelatih kepala Jonatan Giraldez tahu persis bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik darinya. Pada masa Giraldez di Barca, Paralluelo menjalani musim terbaik dalam kariernya, dengan mencetak 34 gol dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Jika ia bisa mengeluarkan performa yang sama darinya di Lyon, maka itu bisa memberi klub dorongan besar dalam upaya mereka meraih mahkota Eropa kesembilan. Nilai: A

    Untuk Paralluelo: Hanya sedikit pemain yang meninggalkan Barcelona tanpa mengalami langkah mundur. Namun, Paralluelo menandatangani kontrak dengan mungkin rival terbesar Blaugrana di Eropa dalam sebuah kepindahan yang jelas tidak bisa disebut sebagai penurunan level. Fakta bahwa ia bereuni dengan Giraldez menjadi nilai plus yang nyata, terutama untuk perkembangan jangka panjangnya, dan ia seharusnya menjadi starter reguler setelah sempat keluar-masuk starting XI Barca pada beberapa momen musim lalu. Itu akan membantu saat ia berusaha menyongsong Piala Dunia musim panas tahun depan dengan performa yang bisa membuatnya menjadi pemain kunci untuk Spanyol juga. Nilai: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 Juli: Misa Rodriguez (Real Madrid ke Arsenal)

    Untuk Madrid: Real Madrid sudah merekrut pemain yang sangat bagus untuk menggantikan Misa di susunan starter musim panas lalu, ketika Merle Frohms datang dari Wolfsburg. Cedera lutut yang dialami pemain internasional Jerman itu membuka jalan bagi Misa untuk kembali ke starting XI selama sekitar enam bulan, tetapi ketika Frohms kembali bugar, pemain internasional Spanyol itu kembali ke bangku cadangan, sementara rekan setimnya menutup musim dengan performa kuat. Madrid memang kehilangan pengalaman dan pelapis yang sangat bagus dengan membiarkan Misa pergi, dan tidak mendapatkan pemasukan biaya transfer untuk pemain yang mereka kembangkan dengan sangat baik juga menjadi hal negatif, tetapi posisi penjaga gawang tampaknya berada di tangan yang tepat. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah langkah yang menarik dari Arsenal karena posisi penjaga gawang bukanlah sektor yang terlihat perlu diperkuat seperti ini. Mereka memang membutuhkan tambahan pemain di sana, tentu saja, tetapi hanya sebagai pilihan ketiga, dan Misa terlalu bagus untuk menjadi kiper pilihan ketiga. Meski begitu, dari sudut pandang Arsenal, ini adalah bisnis yang sangat bagus. Arsenal mengalami masalah cedera di posisi ini musim lalu, dengan Daphne van Domselaar dan Anneke Borbe sama-sama sempat menepi, sementara Manuela Zinsberger absen hampir sepanjang musim. Karena itu, mendapatkan penjaga gawang top seperti Misa secara gratis dan memiliki tiga kiper yang sangat mumpuni di skuad menjadi perlindungan yang sangat baik, terutama dengan Van Domselaar yang menjalani operasi pada akhir Mei. Nilai: A

    Untuk Misa: Hanya waktu yang akan menjawab seberapa bagus kepindahan ini dari sudut pandang Misa karena semuanya bergantung pada seberapa banyak ia bermain. Sekilas, mendapatkan menit bermain akan sulit karena kualitas Van Domselaar dan Borbe, serta fakta bahwa waktu bermain yang tersedia juga terbatas. Jika Misa tidak mendapatkan cukup menit bermain, ia juga bisa saja gagal masuk skuad Piala Dunia Spanyol, yang akan menjadi pukulan besar. Namun, ia sendiri adalah penjaga gawang yang sangat bagus dan bisa bersaing untuk menjadi kiper nomor satu Arsenal, dan seperti yang ditunjukkan musim lalu, cedera bisa saja sedikit membuka jalan. Pemain berusia 26 tahun itu tentu bisa saja pergi ke tempat lain dan mendapat jaminan menit bermain, tetapi mungkin bukan di klub sebesar ini. Nilai: C

  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 Juli: Alice Sombath (Lyon ke Tottenham)

    Untuk Lyon: Sulit untuk tidak merasa bahwa ini adalah langkah yang keliru dari Lyon. Sombath telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang luar biasa sejak menembus tim utama saat masih remaja dan, di usia yang masih 22 tahun, tahun-tahun terbaiknya masih ada di depan mata. Wajar jika ia menginginkan lebih banyak waktu bermain, tetapi keputusan Lyon membiarkannya mendapatkannya di tempat lain terasa seperti sesuatu yang bisa mereka sesali pada tahun-tahun mendatang. Opsi bek tengah OL memang tetap kuat, dan biaya transfer yang bagus sedikit meredakan dampaknya. Nilai: D

    Untuk Spurs: Tottenham sedang menjalani bursa transfer yang sangat bagus dan ini hanyalah kelanjutannya. Sombath adalah pemain muda luar biasa dengan segudang pengalaman dan jam terbang di level tertinggi. Ia serbabisa, sangat mumpuni secara teknik, dan hanya akan semakin baik, terutama dengan bermain setiap pekan di liga papan atas seperti WSL. Dengan beradaptasi bersama bek tengah muda top lainnya, Toko Koga, Spurs memiliki kemitraan di lini belakang yang bisa membawa mereka melangkah jauh, jika perkembangan tim ini bisa terus mengimbanginya. Sombath datang dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub, tetapi ia memang layak mendapatkannya. Nilai: A

    Untuk Sombath: Hampir setiap kepindahan dari Lyon, juara Eropa delapan kali, akan menjadi langkah mundur, tetapi itu tidak berarti ini bukan langkah yang bagus bagi Sombath. Ya, ia harus melepas sepak bola Liga Champions, tetapi meski mendapat jumlah menit bermain yang cukup baik di liga bersama OL musim lalu, sang bek hanya menjadi starter dalam dua dari 11 laga Eropa klub saat mereka melaju ke final. Di sisi lain, ia mendapat kesempatan untuk menjadi pemain yang lebih menonjol di tim ambisius yang bermain di salah satu liga terbaik di dunia, sehingga memberi Sombath tantangan yang lebih rutin dan mendorongnya untuk berkembang. Waktu bermain itu menjadi semakin penting karena ini adalah tahun Piala Dunia, dengan pemain 22 tahun itu berusaha menjadi starter di Brasil untuk Prancis. Nilai: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 Juli: Melvine Malard (Manchester United ke Chelsea)

    Untuk United: Transfer ini sulit dinilai karena United menerima biaya yang sangat besar untuk Malard, setidaknya £750.000 ($1 juta), yang akan membuatnya menjadi perekrutan termahal ke-11 dalam sejarah sepak bola wanita. Berbagai laporan juga menyebut angka itu bisa naik menjadi antara £850.000 ($1,13 juta) hingga £1 juta ($1,33 juta). Itu bisnis yang sangat bagus dan kesepakatan yang sulit ditolak. Namun, selama United masih setenang ini dalam hal pemain masuk, sulit untuk terlalu positif soal ini. Malard adalah bagian penting dari tim ini dan salah satu pemain terbaik mereka, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Fakta bahwa ia pergi ke rival WSL juga menjadi nilai negatif lainnya. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Ini adalah perekrutan yang bagus. Pelatih kepala Sonia Bompastor mengenal Malard dengan baik, setelah pernah melatihnya di Lyon, dan ia tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Setelah mencatat musim WSL dengan gol paling sedikit dalam tujuh tahun terakhir, Chelsea juga membutuhkan tambahan di lini serang, dengan kepergian Guro Reiten dan Johanna Rytting Kaneryd membuat area sayap menjadi posisi yang perlu dibenahi pada bursa transfer, meski kebutuhannya tidak sejelas di posisi penyerang tengah. Mendatangkan Malard, yang terutama bermain di area sayap di bawah Bompastor saat di Lyon, sesuatu yang berlanjut di United, menjawab kebutuhan itu, dengan ia juga memiliki kemampuan bermain baik sebagai penyerang jika diperlukan. Ia adalah pencetak gol, kreator, dan pekerja keras saat tidak menguasai bola. Satu-satunya hal yang menjadi negatif di sini adalah biaya transfer yang besar, karena sulit untuk tidak merasa bahwa Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain 26 tahun itu. Nilai: C+

    Untuk Malard: Ini kepindahan yang luar biasa! Setelah menembus tim utama di Lyon’, pemain internasional Prancis itu meninggalkan juara Eropa delapan kali tersebut pada 2023 demi mendapat lebih banyak waktu bermain dan telah menghabiskan tiga tahun terakhir dengan menegaskan dirinya sebagai starter kunci bagi United agar memberinya peluang mendapatkan kepindahan kembali ke level elite bersama Chelsea. Malard memang memenangkan satu trofi bersama Manchester United, tampil di dua final lainnya, dan bermain di Liga Champions, tetapi eksposur terhadap semua itu akan jauh lebih besar di Chelsea, tempat ia memiliki kesempatan untuk kembali memenangkan gelar-gelar paling bergengsi. Nilai: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 Juli: Kadidiatou Diani (Lyon ke London City Lionesses)

    Untuk Lyon: Kedatangan Johanna Rytting Kaneyrd dan kepergian Diani setelahnya, dikombinasikan dengan laporan dari Le Progres bahwa yang pertama akan dimainkan sebagai wing-back oleh OL, semuanya cukup menarik. Sekilas, kehilangan Diani, salah satu winger terbaik di dunia, merupakan pukulan besar bagi Lyon, dan dampak negatif dari absennya dia karena cedera di final Liga Champions adalah contoh jelas alasannya. Namun, jika pelatih kepala Jonatan Giraldez mengubah bentuk tim dengan cara yang membuat sulit menemukan peran alami bagi Diani, mungkin itu menjelaskan kepergiannya. Terlepas dari itu, sulit menemukan sisi positif dari kehilangan pemain dengan kualitas seperti dirinya, selain biaya transfer sebesar £500.000 ($670.000) yang dilaporkan berhasil didapat kembali, meski Lyon masih memiliki banyak talenta yang bisa diandalkan. Nilai: D

    Untuk London City: Setelah mendatangkan Alexia Putellas dan Mapi Leon, kedatangan Diani menjadi kali ketiga di jendela transfer ini London City merekrut pemain yang benar-benar berkelas dunia. Ini menjadi rekrutan lain yang membawa klub selangkah lebih dekat untuk menjadi ancaman nyata dalam perebutan trofi pada musim mendatang, hanya setahun setelah promosi ke WSL. Tidak ada jaminan pelatih kepala Eder Maestre mampu menciptakan kekompakan dalam tim setelah jendela transfer yang begitu sibuk, tetapi sulit untuk tidak percaya bahwa hype tentang London City tahun ini bisa menjadi nyata. Diani memperkuat gagasan itu, karena dia pasti akan meningkatkan lini serang yang hanya mencetak 28 gol dalam 22 pertandingan liga musim lalu. Nilai: A

    Untuk Diani: Fakta bahwa Diani meninggalkan Lyon tanpa pernah memenangkan gelar Liga Champions adalah hal yang disayangkan. Dia tampil konsisten luar biasa, bahkan sebelum pindah ke OL dari PSG, dan memenangkan banyak trofi, tetapi fakta bahwa gelar Eropa terus luput darinya tentu membuat frustrasi. Peluangnya untuk mengangkat trofi itu bersama London City terbatas, terutama karena tidak jelas apakah mereka dan OL bisa berkompetisi di ajang tersebut pada saat yang sama, mengingat keduanya dimiliki oleh Michele Kang. Namun, ini adalah tantangan baru, di liga baru dan negara baru untuk pertama kalinya dalam karier Diani. Dia bergabung dengan proyek menarik dengan potensi besar, untuk bermain bersama beberapa rekan setim elite yang baru, dan mendapatkan kontrak besar, yang kemungkinan menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya, pada usia 31 tahun. Nilai: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 Juli: Lisa Baum (RB Leipzig ke Arsenal)

    Untuk RB Leipzig: Akan mengecewakan bagi Leipzig bahwa mereka hanya mendapatkan satu musim bersama Baum sebelum klub besar datang merekrutnya, sementara sisa perkembangannya menjadi pemain yang berpotensi top akan terjadi di tempat lain. Namun, sulit bagi Leipzig untuk mengeluh soal kompensasi besar yang akan mereka terima, yang dilaporkan menjadi biaya transfer rekor klub. Dana itu bisa diinvestasikan kembali ke skuad dengan cara yang semestinya membantu mereka melangkah lebih jauh dalam jangka panjang. Nilai: B

    Untuk Arsenal: Arsenal perlu memperkuat sektor sayap setelah kepergian Beth Mead dan mereka memilih melakukannya dengan bakat yang lebih muda dan lebih mentah. Itu mungkin membuat sebagian orang khawatir karena Arsenal tidak punya rekam jejak yang bagus dalam beberapa tahun terakhir dalam hal mengembangkan pemain muda yang direkrut dari tempat lain. Masa-masa awal Smilla Holmberg di klub mungkin menjadi bukti bahwa keadaan sedang berubah dalam hal itu, dengan Olivia Smith yang baru satu tahun sejak datang dengan biaya besar dan juga tampil baik. Kecenderungan Renee Slegers untuk melakukan rotasi dan rutin mengganti pemain sayapnya juga seharusnya memberi Baum kesempatan untuk beradaptasi. Semua hal dipertimbangkan, ini bukan perekrutan yang menjamin akan sukses, meski talenta pemain 19 tahun itu jelas terlihat. Namun, ini tetap transfer yang menarik, yang terasa lebih mungkin berjalan baik ketimbang tidak, terlepas dari sejumlah kekhawatiran itu. Nilai: B

    Untuk Baum: Meski sangat dihargai, Baum memiliki pengalaman yang sangat terbatas di level tertinggi, dengan hanya satu musim di Bundesliga. Baginya untuk kini mendapatkan kepindahan ke salah satu klub top Eropa, dan klub tempat ia seharusnya mendapat menit bermain secara reguler, terasa seperti langkah yang sangat bagus dalam kariernya. Sekali lagi, keraguan itu ada soal bagaimana Arsenal gagal mengembangkan prospek asing di masa lalu, tetapi waktu bermain sang remaja seharusnya datang dengan cara yang membantunya berkembang dengan baik. Nilai: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 Juli: Khiara Keating (Manchester City ke Liverpool)

    Untuk Man City: Seperti terlihat dari City yang menawarkan kontrak baru kepada Keating, ini merupakan pukulan bagi juara baru WSL. Meski begitu, ini tidak bisa dibilang mengejutkan. Keating belakangan tersisih dari skuad Inggris karena minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Manchester, dan dengan Piala Dunia Wanita 2027 yang semakin dekat, selalu ada kemungkinan besar bahwa ia akan berusaha meninggalkan klub musim panas ini. Kini, City harus mencari cara terbaik untuk menggantikan sosok yang menghadirkan level kualitas langka meski pada dasarnya berperan sebagai kiper pelapis. Fakta bahwa ia pergi dengan status bebas transfer, setelah menghabiskan 11 tahun berkembang hingga akhirnya menjadi pemain internasional Inggris di City, juga menjadi kerugian nyata. Nilai: D

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan fantastis yang mengisi posisi yang dibutuhkan Liverpool, dan semakin baik karena didapat dengan status bebas transfer. Liverpool memang sedang mencari kiper setelah gagal mengubah kepindahan pinjaman Jennifer Falk menjadi permanen, dan dalam diri Keating mereka mendapatkan seseorang yang sangat dikenal oleh pelatih kepala Gareth Taylor, yang mengawasi kemunculannya di City, sekaligus sosok dengan kualitas luar biasa, potensi untuk menjadi lebih baik, dan perangkat kemampuan yang cocok dengan gaya bermain yang sedang diterapkan Taylor. Ia masih muda dan relatif minim pengalaman, jadi kesalahan pasti akan datang, tetapi waktu bermain reguler akan memungkinkan Keating memperbaiki itu dan mewujudkan potensinya yang menjanjikan. Nilai: A

    Untuk Keating: Setelah berusia 22 tahun bulan lalu dan tersisih dari skuad Inggris belakangan ini, musim panas ini terasa sebagai waktu yang tepat bagi Keating untuk meninggalkan City demi peran sebagai pilihan utama. Liverpool mungkin tidak akan bisa memberinya peluang meraih trofi seperti yang ia miliki di City, tetapi yang ia butuhkan adalah waktu bermain, bukan hanya karena Piala Dunia tahun depan, melainkan juga demi perkembangannya sendiri sebagai pemain. Keating seharusnya mendapatkan itu dalam jumlah besar di Merseyside, bekerja dengan pelatih yang sangat mengenalnya dan memainkan gaya yang cocok untuknya. Ini adalah langkah yang brilian. Nilai: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 Juli: Mapi Leon (Barcelona ke London City Lionesses)

    Untuk Barcelona: Meski bukan nama terbesar yang meninggalkan Barca pada musim panas ini, kepergian Leon akan benar-benar terasa menyakitkan. Salah satu bek tengah terbaik di dunia, kalau bukan yang terbaik, ia telah menjadi elemen vital dalam kebangkitan klub ke puncak permainan dan akan sangat sulit digantikan, bahkan jika raksasa Catalunya itu tidak harus beroperasi dalam batasan finansial yang sama seperti musim panas lalu. Bagaimana mereka melakukannya akan memengaruhi penilaian akhir untuk transfer ini, dan Barca pantas diberi keuntungan dari keraguan sampai itu terjadi. Ada beberapa pemain muda menjanjikan yang muncul dari La Masia dan bisa naik level, tetapi belum ke peran sebesar yang diemban Leon, setidaknya untuk sekarang. Nilai: D

    Untuk London City Lionesses: Ini adalah jenis transfer yang menunjukkan langkah maju bagi London City dibandingkan bursa transfer sebelumnya. Meski beberapa bintang berpengalaman yang mereka datangkan belakangan ini telah memberi dampak nyata, dengan Kosovare Asllani menjadi yang utama di antaranya, sebagian besar datang setelah melewati puncak performa mereka. Sementara itu, Leon bergabung dengan klub ini saat masih benar-benar berada di level tertinggi sepakbola putri dan akan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Ia juga cocok dengan filosofi klub ambisius ini mengingat kualitasnya saat menguasai bola. Nilai: A

    Untuk Leon: Setiap kepindahan dari Barcelona, juara Eropa, akan menjadi penurunan level bagi seorang pemain. Leon tidak akan mengoleksi trofi di Inggris dan ia juga bergabung dengan klub yang kemungkinan akan dilarang tampil di Liga Champions jika mereka berhasil lolos ke sana, mengingat pemilik Michele Kang juga memiliki Lyon, tim yang dikalahkan Barca di final pada Mei. Namun, ini adalah kesempatan bagi pemain berusia 31 tahun itu untuk bermain di liga baru untuk pertama kalinya dalam kariernya dan menghadapi tantangan berbeda, sambil tetap bermain di level yang bagus, serta dengan jadwal yang tidak terlalu menuntut, menjelang Piala Dunia musim panas mendatang. Ia juga akan menerima gaji yang bagus dalam kontrak besar terakhir yang kemungkinan akan ia dapatkan. Nilai: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 Juli: Niamh Charles (Chelsea ke Manchester City)

    Untuk Chelsea: Charles adalah opsi bek kiri yang solid, tetapi itu bukan posisi alaminya. Mengawali karier sebagai penyerang, ia telah beradaptasi dengan peran tersebut dalam beberapa tahun terakhir dengan hasil yang sangat baik, tetapi ketika peluang muncul bagi Chelsea untuk mendatangkan Katie McCabe, seperti yang mereka lakukan pada awal Juni, tidak mengherankan jika mereka mengambilnya. Kapten Republik Irlandia itu adalah salah satu bek kiri terbaik yang ada dan kedatangannya memungkinkan pemain lain kembali ke peran yang lebih natural, seperti Sandy Baltimore dan Veerle Buurman. Melepas Charles setelah melakukan perekrutan itu memang mengurangi kedalaman skuad, tetapi ada pemain yang bisa mengisi posisi tersebut jika diperlukan, sementara biaya transfer sebesar £500.000 ($670.000) yang kabarnya didapat klub untuk pemain internasional Inggris itu, yang memasuki tahun terakhir kontraknya, adalah bisnis yang sangat bagus. Nilai: A

    Untuk Man City: Bek kiri adalah prioritas pada bursa transfer ini bagi Man City, yang membiarkan Leila Ouahabi pergi secara gratis dan juga lebih sering memainkan Alex Greenwood di posisi itu. Menambah satu opsi lagi akan memungkinkan Greenwood kembali ke posisi tengah favoritnya, dan meskipun Charles tidak berada di level yang sama sebagai bek kiri seperti McCabe, yang sempat sangat erat dikaitkan dengan City sebelum Chelsea bergerak, ia adalah opsi yang sangat solid dan menghadirkan peningkatan dibanding situasi City saat ini. Nilai: B

    Untuk Charles: Dengan McCabe bergabung dengan Chelsea, pindah dari klub itu selalu akan menjadi langkah yang paling menguntungkan bagi Charles jika ia ingin mendapatkan menit bermain reguler. Itu juga penting untuk situasinya di Inggris, mengingat ia kehilangan cengkeramannya atas posisi bek kiri utama di timnas Inggris dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, ia kemungkinan akan menjadi pilihan pertama di Man City, untuk tim yang baru saja menjuarai WSL dan Piala FA, dan akan kembali menjadi penantang gelar-gelar utama musim depan, sekaligus kembali ke Liga Champions. Nilai: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 Juli: Ona Batlle (Barcelona ke Arsenal)

    Untuk Barcelona: Ini mungkin akan menjadi salah satu kepergian yang paling membuat frustrasi bagi Barcelona pada musim panas ini. Itu karena Batlle masih baru berusia 27 tahun dan merupakan salah satu bek sayap terbaik di dunia, sementara Putellas dan Leon sudah berusia 30-an, sedangkan tuntutan gaji Paralluelo berada di luar jangkauan. Barca tentu ingin mempertahankan Batlle untuk bertahun-tahun ke depan dan mereka juga akan percaya diri bisa melakukannya, mengingat ini adalah klub masa kecilnya. Namun, kini ia kembali ke Inggris dengan status bebas transfer. Ini benar-benar sebuah pukulan. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Setelah kepergian Katie McCabe, ada lowongan di posisi bek kiri dan Arsenal memilih mengisinya dengan pemain kelas dunia. Batlle memang berposisi alami sebagai bek kanan, tetapi ia punya banyak pengalaman bermain di sisi seberang, di mana ia bisa beroperasi dengan sangat efektif sebagai bek sayap inverted yang menghadirkan masalah baru bagi lawan. Duet bek sayap utama Emily Fox dan Batlle bisa dibilang sama bagusnya dengan duo mana pun di sepakbola wanita, dan dengan menambahkan kualitas itu di atas kedalaman skuad yang sudah ada, yaitu Taylor Hinds dan Smilla Holmberg, Arsenal bisa naik ke level berikutnya dalam perburuan gelar WSL pertama sejak 2019. Nilai: A

    Untuk Batlle: Meski kepindahan ini mungkin mengejutkan banyak pihak mengingat status Barca dalam sepakbola dan fakta bahwa itu adalah klub masa kecil Batlle, sang bek sayap memang sudah memenangkan semua yang mungkin diraih setelah kembali ke Catalunya dan kini ia kembali ke Inggris untuk mengambil tantangan baru, setelah tidak memenangkan trofi apa pun selama tiga tahunnya bersama Manchester United. Ada banyak target baru yang bisa dicapai di Arsenal dan peluangnya untuk kembali meraih kejayaan di Liga Champions tetap tinggi, dengan Arsenal menjuarai kompetisi itu baru tahun lalu, meski tidak sebesar peluangnya saat di Barca. Nilai: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 Juli: Alexia Putellas (Barcelona ke London City Lionesses)

    Untuk Barcelona: Jelas ini pukulan besar bagi Barca karena kehilangan sosok dengan kualitas kelas dunia seperti Putellas, kepemimpinan yang luar biasa, serta pengaruh penting di dalam skuad. Namun, tampaknya tak ada yang bisa dilakukan Blaugrana untuk mencegahnya. Setelah 14 tahun bersama klub, di mana ia memenangkan setiap trofi yang mungkin diraih, pemenang Ballon d’Or dua kali itu merasa inilah waktu yang tepat untuk melangkah pergi dan mengejar tantangan baru. Fakta bahwa ia tidak pindah ke rival besar Barcelona di Eropa menjadi hal positif, dan klub juga berada dalam posisi yang baik, baik dari segi kualitas skuad maupun antusiasme di akademi, untuk melangkah maju secara positif, meski ini tetap merupakan pukulan besar yang terasa menyakitkan. Nilai: C

    Untuk London City: Ini adalah perekrutan yang luar biasa. Baru satu tahun menjalani kehidupan di Women’s Super League, pemain dengan kaliber seperti Putellas bisa membantu London City melangkah lebih jauh setelah finis solid di peringkat keenam musim lalu. Ia adalah salah satu pemain terbaik di planet ini dan seorang diri meningkatkan level tim ini secara signifikan. Ini juga berpotensi menjadi langkah bagus dalam upaya memaksimalkan Grace Geyoro, yang menjalani musim debut mengecewakan bersama klub setelah kepindahan dengan rekor dunia. Kehadiran Putellas di lini tengah bersamanya seharusnya membantu mengeluarkan kemampuan terbaik dari bintang Prancis yang sangat berbakat itu. Nilai: A+

    Untuk Putellas: Jarang ada pemain top yang bisa menutup bab penting dalam karier mereka dengan catatan tinggi, tetapi Putellas mampu melakukannya tahun ini dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Barca setelah mempersembahkan quadruple yang luar biasa. Kini, ia menuju Inggris untuk merasakan liga baru dan tantangan baru. Memang, itu tidak akan menghadirkan trofi seperti yang ia nikmati selama waktunya di Catalunya, mengingat tahap proyek yang sedang dijalani London City. Namun, ini tampak siap menjadi kepindahan yang sangat bagus jika dilihat dari karier internasionalnya, dengan Putellas bisa bermain di mungkin liga terbaik di dunia sambil mencatatkan menit bermain yang lebih sedikit, karena klub itu tidak tampil di kompetisi Eropa. Artinya, ketika Piala Dunia digelar musim panas mendatang, ia bisa berada dalam posisi yang sangat baik untuk menampilkan performa terbaiknya dengan seragam Spanyol. Ada juga bonus tambahan berupa hari gajian besar yang nyaris pasti di tim milik miliarder Michele Kang. Nilai: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 Juli: Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt ke Arsenal)

    Untuk Eintracht Frankfurt: Apakah akan lebih menguntungkan bagi Eintracht jika melepas Reuteler pada musim panas lalu, saat nilainya sedang tinggi setelah tampil menonjol di Kejuaraan Eropa dan Arsenal menghubungi untuk menanyakan gelandang itu? Dari sisi finansial, ya. Pemain 27 tahun itu memasuki tahun terakhir dalam kontraknya dan sejak awal memang akan sulit mengikatnya dengan kontrak baru ketika klub-klub besar menunjukkan minat kepadanya. Namun, mempertahankan Reuteler membantu Eintracht menjalani satu lagi musim yang kuat, di mana mereka finis ketiga di Bundesliga untuk mengamankan tempat di kualifikasi Liga Champions, yang pada akhirnya kemungkinan lebih penting, meski pemain internasional Swiss itu tidak akan mudah digantikan. Nilai: B

    Untuk Arsenal: Ada skenario di mana Arsenal kalah dalam perburuan tanda tangan Reuteler, setelah gagal merampungkan kesepakatan pada musim panas lalu. Untungnya, Arsenal tidak berada di skenario itu, dengan sang gelandang menuju London utara setahun kemudian dengan status bebas transfer. Klub ini membutuhkan lebih banyak kedalaman dan variasi di lini tengah, dan Reuteler memberikan tepat hal itu, dengan kemampuannya memainkan sejumlah peran berbeda yang semakin menambah opsi yang dimiliki pelatih kepala Renee Slegers. Ini memang tidak semencolok beberapa rekrutan musim panas Arsenal lainnya, tetapi ini adalah tambahan yang sangat bagus dan memperkuat skuad. Nilai: B

    Untuk Reuteler: Ini adalah langkah yang menarik dalam karier Reuteler. Ia telah menjadi pemain kunci bagi tim Eintracht yang sangat bagus selama beberapa tahun terakhir, tim yang kerap menjadi yang terbaik di luar Bayern Munich dan Wolfsburg di Bundesliga, dan ia menunjukkan kualitas serta karakter nyata saat tampil meningkat untuk Swiss di Euro kandang musim panas lalu. Kepindahan ke salah satu klub elite Eropa adalah sesuatu yang pantas didapatkan Reuteler dan itu bisa menjadi langkah yang sukses baginya, jika ia memanfaatkan peluang yang datang dalam skuad kuat yang akan dirotasi di berbagai kompetisi. Nilai: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 Juli: Selina Cerci (Hoffenheim ke Arsenal)

    Untuk Hoffenheim: Tidak ada pemain yang mencetak gol lebih banyak di Frauen-Bundesliga dalam dua musim terakhir daripada Cerci, yang menjadi rekrutan brilian bagi Hoffenheim setelah meninggalkan Koln pada 2024. Namun kini ia pergi dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis. Hoffenheim tidak mendapatkan apa pun darinya, terlebih karena ia hengkang ke tim papan atas, tentu mengecewakan. Menggantikan gol-golnya, yang membawa klub finis di papan atas Bundesliga dalam dua musim beruntun, juga tidak akan mudah. Klub kembali mengandalkan kemampuan pengembangannya di area tersebut, dengan sejauh ini mendatangkan dua penyerang muda dari akademi Barcelona. Nilai: D

    Untuk Arsenal: Penyerang tengah mungkin bukan prioritas mendesak bagi Arsenal pada musim panas ini, tetapi mendatangkan Cerci, untuk bergabung dengan lini penyerang yang sudah dihuni Alessia Russo dan Stina Blackstenius, memberi pelatih kepala Renee Slegers lebih banyak fleksibilitas dalam serangannya. Itu berarti ketika Russo turun ke peran No.10, seperti yang sering ia lakukan tahun lalu, ada variasi soal apakah Cerci atau Blackstenius yang bermain di depannya. Pemain internasional Jerman itu juga bisa bermain melebar jika diperlukan, tetapi bisa dibilang ia tidak seefektif itu di sana karena hal tersebut membatasi seberapa sering ia berada di kotak penalti, menunggu untuk menyambar peluang gol. Meski begitu, itu juga menjadi sebuah opsi saat Arsenal berusaha menjadi lebih sulit ditebak dalam serangan, setelah terkadang justru sangat mudah ditebak tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Cerci: Salah satu pertanyaan terbesar tentang kepindahan ini adalah, "seberapa banyak Cerci akan bermain?" Ia menembus tim Jerman secara reguler karena waktu bermainnya yang konsisten dan, pada gilirannya, ketajamannya mencetak gol. Jika hal itu menjadi lebih terbatas di Arsenal, apa artinya di level internasional, hanya setahun sebelum Piala Dunia? Mengingat banyaknya pertandingan yang akan dijalani Arsenal, ia seharusnya tetap mendapatkan peluang, terlebih lagi mengingat betapa aktifnya Slegers dalam melakukan pergantian pemain. Namun, dengan beberapa klub dilaporkan tertarik kepadanya, ada peluang lain, dengan peran yang lebih menonjol dan tetap memiliki kesempatan memenangkan trofi, yang bisa dipilih Cerci. Nilai: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 Juli: Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea ke Lyon)

    Untuk Chelsea: Rytting Kaneryd adalah sosok yang sangat berjasa bagi Chelsea setelah kedatangannya pada 2022, dengan etos kerjanya yang tak pernah diragukan. Namun, pemain internasional Swedia itu bisa tampil inkonsisten, dengan catatan 11 gol dan 15 assist dari 79 penampilan liga menjadi buktinya. Klub seperti Chelsea menginginkan kontribusi lebih besar dari para pemain sayapnya dan karena itu, mendapatkan biaya transfer untuk Rytting Kaneryd yang berusia 29 tahun di sini, dengan tujuan mendatangkan pemain sayap yang lebih produktif, bukanlah bisnis yang buruk. Meski begitu, semuanya bergantung pada bagaimana Chelsea menggantikannya, karena etos kerja, karakter positif di ruang ganti, dan kemampuannya memberi tekanan nyata kepada tim lawan lewat kecepatannya adalah kualitas-kualitas yang tak boleh diabaikan. Jika gagal melakukannya dengan memadai, nilainya turun. Nilai: B

    Untuk Lyon: Sulit untuk mengetahui harus menilai perekrutan ini seperti apa. Le Progres melaporkan bahwa transfer ini akan menyebabkan perubahan posisi bagi Rytting Kaneryd, yang akan dimainkan sebagai wing-back alih-alih sebagai winger. Itu mengindikasikan perubahan formasi untuk Lyon, yang sebagian besar bermain dengan empat bek tahun lalu. Yang menambah teka-teki adalah kepergian Kadidiatou Diani, yang diumumkan beberapa hari kemudian. Apakah itu juga terkait dengan perubahan formasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Jika Rytting Kaneryd datang sebagai wing-back, dia punya banyak kualitas yang cocok untuk peran itu, meski sepanjang kariernya dia hanya sesekali memainkannya. Dengan etos kerja tinggi, kecepatan luar biasa, dan ancaman dalam menyerang, dia memenuhi banyak kriteria. Nilai: C

    Untuk Rytting Kaneryd: Setelah sempat memberi dampak besar di Chelsea, dengan mencatatkan dua digit gol dan assist pada musim penuh pertamanya pada 2023-24, memang terasa bahwa perkembangan Rytting Kaneryd sedikit terhenti belakangan ini. Karena itu, babak baru bisa menjadi hal yang dia butuhkan untuk menyalakan kembali semangatnya. Bagaimana performanya sebagai wing-back secara konsisten, jika memang demikian arah transfer ini nantinya, bisa memengaruhi hal tersebut. Meski begitu, kesempatan bermain untuk klub seperti Lyon, juara Eropa delapan kali yang telah tampil di dua dari tiga final Liga Champions terakhir, adalah peluang besar. Nilai: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 Juli: Manaka Matsukubo (North Carolina Courage ke Chelsea)

    Untuk North Carolina Courage: Ini pukulan telak. Hanya Barbra Banda yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di NWSL musim ini dibanding Matsukubo, yang mencatat lima gol dan empat assist dalam sembilan pertandingan dan menjadi kunci dalam menjaga North Carolina tetap berada di posisi play-off. Klub ini memang baru merekrut bintang muda Inggris Erica Parkinson, seorang gelandang kreatif yang bisa membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain internasional Jepang itu, tetapi usianya masih 18 tahun dan pengalamannya masih terbatas. Akan menarik melihat bagaimana Courage merespons kepergian ini, meski setidaknya mereka mendapatkan bayaran untuk Matsukubo, sebelum ia berpotensi menjadi agen bebas akhir tahun ini. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Setelah menjalani musim WSL dengan produktivitas gol terendah mereka dalam tujuh tahun musim lalu, menambah kekuatan di lini depan menjadi prioritas utama Chelsea pada musim panas ini, terlebih dengan Sam Kerr dan Catarina Macario juga pergi. Matsukubo bisa bermain sebagai penyerang tengah, tetapi dengan tinggi 1,55 m, ia tampaknya tidak akan menjadi jawaban untuk pertanyaan penting itu, meski ia tetap bisa menjadi opsi di sana ketika dibutuhkan. Sebaliknya, pemain 21 tahun itu kemungkinan akan menempati peran di lini tengah dan diberi tugas menciptakan peluang untuk pemain lain, dengan olah kaki cerdas serta visi umpannya yang pasti akan berguna saat Chelsea menghadapi pertahanan rendah, seperti yang begitu sering mereka hadapi. Fakta bahwa Chelsea telah membuat salah satu pemain muda terbaik di dunia menandatangani kontrak lima tahun juga menjadi nilai plus besar lainnya. Nilai: A

    Untuk Matsukubo: Setelah tampil sensasional di NWSL pada 2025, ini adalah kepindahan besar yang memang sangat layak didapatkan Matsukubo. Ini akan menjadi langkah besar ke level berikutnya, bermain untuk klub dengan tekanan dan ekspektasi sebesar Chelsea, tetapi ia semestinya cocok dengan apa yang ingin dilakukan Sonia Bompastor sekaligus pas dengan WSL dan Liga Champions. Chelsea masih membutuhkan lebih banyak rekrutan di lini serang, termasuk seorang penyerang, agar efektivitas Matsukubo bisa dimaksimalkan. Meski begitu, pemain 21 tahun itu seharusnya bisa bekerja sangat baik dengan mereka yang sudah ada di klub, khususnya Lauren James, melihat cara kedua pemain sama-sama bergerak bebas dan menemukan kantong ruang. Nilai: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 Juli: Georgia Stanway (Bayern Munich ke Arsenal)

    Untuk Bayern Munich: Kehilangan Stanway tanpa diragukan lagi menjadi pukulan bagi Bayern Munich. Pemain internasional Inggris itu tampil fantastis untuk klub dalam empat tahun terakhir dan akan sulit digantikan. Namun, Bayern sudah mengetahui kepergiannya sejak beberapa waktu lalu, dengan hal itu diumumkan pada Januari lalu, sehingga mereka punya banyak waktu untuk mempertimbangkan langkah yang bisa diambil di bursa transfer guna menambah kekuatan lini tengah yang sebenarnya sudah cukup berisi. Ini memang pukulan, tetapi bukan yang bersifat katastrofik. Nilai: D

    Untuk Arsenal: Arsenal terlalu bergantung pada Kim Little dan Mariona Caldentey dalam peran gelandang yang lebih dalam, dan kedatangan Stanway membantu mengatasi masalah itu. Dengan Kyra Cooney-Cross juga ada di klub, dan Geraldine Reuteler diperkirakan akan segera bergabung, Renee Slegers akan memiliki banyak opsi berkualitas tinggi untuk dirotasi di posisi-posisi tersebut, agar para pemain mendapat waktu istirahat yang cukup, menyesuaikan diri dengan tantangan yang berbeda, dan memastikan ketergantungan pada individu tertentu berkurang. Stanway membawa pengalaman, talenta, dan fleksibilitas yang luar biasa saat Arsenal mengejar gelar WSL pertama dalam delapan tahun. Nilai: A

    Untuk Stanway: Saat Stanway bergabung dengan Bayern, ia dalam situasi membutuhkan jalur kariernya kembali ke arah yang tepat, setelah akhir yang mengecewakan dalam masanya di Man City. Ia melakukan itu dan bahkan lebih di Jerman, dengan mengukuhkan diri sebagai pemain kunci bagi Inggris dan salah satu gelandang terbaik di dunia dalam prosesnya. Kini, ia pulang ke negaranya untuk bermain di liga terbaik di Eropa, WSL, untuk tim yang baru tahun lalu menjuarai Liga Champions. Itulah trofi yang selalu luput darinya dan trofi itu mungkin punya peluang lebih besar untuk ia menangkan lewat kepindahan ini, mengingat catatan terbaru Arsenal di UWCL, meski gelar domestik tidak akan datang semudah seperti saat ia berada di Munich. Nilai: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 Juli: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt ke London City Lionesses)

    Untuk Eintracht Frankfurt: Ini akan menjadi musim panas yang menarik bagi Eintracht. Anyomi adalah satu dari empat pemain kunci yang pergi secara gratis dan ia mungkin akan menjadi sosok yang paling sulit digantikan, setelah mencatatkan 13 gol dan enam assist dalam 20 kali menjadi starter di Bundesliga musim lalu. Klub melakukan banyak hal positif di luar lapangan dan finis di posisi ketiga dalam masing-masing dari lima musim terakhir, sehingga secara konsisten lolos ke kompetisi Eropa. Namun, menemukan cara untuk mempertahankan pemain seperti Anyomi sangat penting untuk langkah mereka ke depan. Setidaknya, Eintracht punya rekam jejak yang baik dalam menemukan cara menggantikan mereka yang pergi dan harus kembali tampil sangat baik di bursa transfer agar tidak terdampak terlalu keras. Nilai: D

    Untuk London City Lionesses: Jika London City ingin melangkah lebih jauh dan benar-benar bersaing memperebutkan posisi teratas di WSL, serta meraih sukses di kompetisi domestik, lebih banyak pemain pembeda di sepertiga akhir akan menjadi hal penting, mengingat hanya satu pemain dalam skuad yang mencatatkan dua digit gol dan assist musim lalu. Catatan liga Anyomi pada 2025-26 lebih dari dua kali lipat dibandingkan siapa pun di London City selain Freya Godfrey, dan ia akan berharap bisa melanjutkan performa itu di Inggris. Apakah ia sosok yang paling pas untuk gaya Eder Maestre? Mungkin tidak, tetapi ia adalah ancaman konstan yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Nilai: B

    Untuk Anyomi: Ada klub-klub yang lebih besar yang dikaitkan dengan Anyomi menjelang musim panas ini, termasuk Bayern Munich, PSG, dan Paris FC, yang semuanya akan bermain di Liga Champions musim depan, tidak seperti London City. Namun, kesuksesan di ajang piala tidak terasa sepenuhnya mustahil bagi tim Inggris itu musim depan, terutama dengan perubahan pada League Cup yang akan datang, dan kemungkinan ada jaminan yang lebih besar untuk peran yang lebih menonjol dalam proyek menarik yang didukung beberapa nama yang sangat, sangat besar. Nilai: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 Juli: Erica Parkinson (Valadares Gaia ke North Carolina Courage)

    Untuk Valadares Gaia: Meskipun klub pasti sudah menyadari bahwa mempertahankan Parkinson dalam jangka panjang memang tidak akan mudah, kepergian bintang muda cerah Valadares itu tetap menjadi pukulan. Sudah jatuh tertimpa tangga, klub juga tidak akan menerima biaya transfer untuk Parkinson, yang membuat upaya menggantikannya menjadi semakin sulit. Setidaknya, Valadares meraih sejumlah pencapaian luar biasa selama waktunya di klub, dengan menembus final Taca de Liga tahun ini dan membukukan finis di lima besar Liga BPI dalam dua musim beruntun. Nilai: D

    Untuk North Carolina Courage: Parkinson adalah salah satu pemain muda paling berbakat di dunia dan Courage bukan hanya berhasil mendapatkan tanda tangannya, tetapi juga melakukannya dengan kontrak tiga tahun disertai opsi untuk tahun keempat. Klub ini memulai musim NWSL dengan cukup baik, tetapi kreativitas kadang masih kurang dan itu jelas merupakan sesuatu yang bisa dibantu oleh Parkinson. Pelatih kepala Mak Lind sebelumnya bekerja di Hacken, tempat ia mengawasi perkembangan banyak pemain muda berbakat yang sejak itu pindah dalam transfer besar, termasuk penyerang baru Real Madrid Felicia Schroder. Ia seharusnya menjadi sosok yang tepat untuk membantu Parkinson mencapai level baru juga. Nilai: A

    Untuk Parkinson: Bergabung dengan klub yang dipimpin manajer dengan reputasi hebat dalam mengembangkan talenta muda, ini adalah langkah fantastis bagi Parkinson. Courage memiliki skuad termuda ketiga di liga, rata-rata yang kemungkinan akan turun lebih jauh lagi dengan kedatangan pemain 18 tahun tersebut, tetapi mereka tetap memiliki sejumlah pemain senior yang sangat penting untuk membimbing para pemain minim pengalaman itu, sehingga menjadikannya lingkungan yang baik baginya. NWSL juga akan sangat berbeda dari segi gaya dan tuntutan dibandingkan dengan yang selama ini dihadapi Parkinson di Portugal, yang seharusnya membantu permainannya menjadi sedikit lebih komplet dan memaksanya mengasah beberapa elemen yang lebih lemah. Sulit menemukan banyak kekurangan dari keputusan yang ia pilih sebagai langkah besar pertamanya. Nilai: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 Juli: Andrea Medina (Atletico Madrid ke Manchester United)

    Untuk Atletico: Sangat disayangkan Atletico kehilangan Medina dengan status bebas transfer karena pemain 22 tahun itu berkembang dengan sangat baik di klub dalam empat tahun terakhir. Menggantikan konsistensi dan keandalannya tidak akan mudah bagi tim Spanyol itu, dan dia juga mulai menjadi sosok pemimpin yang lebih menonjol di dalam tim. Kehilangan yang berat, tetapi ini mencerminkan posisi Atletico saat ini, setelah finis di peringkat kelima Liga F meski menjalani kampanye Liga Champions yang menjanjikan. Nilai: F

    Untuk United: Medina menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai bek kiri, tetapi transfer ini bisa jadi menunjukkan bahwa dia akan lebih sering beroperasi dalam peran bek tengah yang sempat dia jalani menjelang akhir musim terakhirnya di Atleti. United sudah memiliki opsi bek kiri yang sangat bagus, yaitu Anna Sandberg, dan kedatangan Medina berarti ada kedalaman skuad di belakang pemain internasional Swedia itu sekaligus opsi lain di area tengah. Medina memang lebih sering bermain di tengah sebagai bagian dari lini belakang tiga pemain, sementara United bermain dengan empat bek, sehingga akan menarik untuk melihat bagaimana dia beradaptasi jika lebih sering dimainkan di posisi itu. Kedalaman skuad sangat vital bagi Manchester United pada bursa transfer ini; Medina menghadirkan itu, plus fleksibilitas, kualitas, dan potensi untuk berkembang lebih baik lagi. Nilai: A

    Untuk Medina: Ini adalah langkah besar lainnya yang bagus dalam karier Medina yang terus menanjak secara bertahap. Setelah memantapkan dirinya di Liga F bersama Real Betis, dia melompat ke tim yang berada di papan atas divisi bersama Atleti dan kini pergi ke liga yang mungkin terbaik di sepak bola wanita, serta ke tim yang bersaing di papan atas. Namun, bagaimana dia akan cocok di tim ini sangat menarik. Tanda-tandanya menunjukkan bahwa dia setidaknya akan bergantian antara peran bek tengah dan bek kiri, sehingga menambah pengalamannya di posisi pertama itu. Apakah itu cocok untuknya sebaik peran yang lebih melebar, terutama dalam lini belakang empat pemain, hanya waktu yang akan menjawab. Nilai: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 Juni: Sam Kerr (Chelsea ke Gotham)

    Untuk Chelsea: Untuk sementara waktu, kepergian Kerr dari Chelsea tampak tak terhindarkan dan bisa dimengerti. Baru kembali dari absen selama 20 bulan akibat cedera pada awal musim 2025-26, pemain internasional Australia itu kesulitan menembus XI pilihan Sonia Bompastor secara konsisten, dengan pelatih asal Prancis itu lebih memilih opsi yang kurang natural di peran penyerang tengah. Namun, setelah Kerr masuk ke tim usai Piala Asia, ia tidak pernah berhenti mencetak gol, menutup musim dengan rangkaian tujuh gol dalam tujuh pertandingan. Pada usia 32 tahun, ia memang bukan jawaban jangka panjang untuk posisi No.9, tetapi mungkinkah ada kontrak jangka pendek yang bisa disepakati, terutama dengan begitu banyak tanda tanya di posisi striker Chelsea? Mungkin tidak, mengingat permintaan dari tempat lain yang memang selalu akan ada untuk Kerr. Akan lebih baik bagi Chelsea jika bisa mempertahankannya, tetapi tambahan kekuatan baru memang tetap akan dibutuhkan. Nilai: C

    Untuk Gotham: Meski duduk nyaman di zona play-off dalam beberapa pekan pertama musim baru NWSL, Gotham mencetak jumlah gol yang sangat rendah, dengan 12 gol dalam 11 pertandingan, catatan yang menjadi kelima terburuk di divisi tersebut. Kehadiran pemain seperti Kerr seharusnya membantu mengatasi masalah itu. Esther Gonzalez sangat produktif untuk tim ini pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kesulitan pada musim ini, sehingga tak mengejutkan jika Juan Carlos Amoros bergerak mendatangkan opsi penyerang tengah top lain dalam diri Kerr begitu ia tersedia. Ini adalah rekrutan yang sangat bagus untuk tim yang harus mencetak lebih banyak gol jika ingin mempertahankan gelar NWSL Championship. Nilai: B

    Untuk Kerr: Setelah menjalani musim terakhir yang naik turun di Chelsea, dan begitu cepat setelah cedera jangka panjang, penting bagi Kerr untuk kembali bermain secara reguler, terlebih dengan Piala Dunia tahun depan. Apakah ia akan mendapat peran utama di Gotham? Atau ia dan Gonzalez akan berbagi tugas sebagai No.9? Waktu bermain tidak sepenuhnya menjadi sesuatu yang "pasti" seperti mungkin di klub lain, tetapi Kerr punya kualitas yang sangat besar dan akan mendapat kesempatan untuk menunjukkannya, terutama dengan Gonzalez yang sedang kesulitan menemukan performa terbaik dan Kerr terasa sebagai sosok yang berpotensi lebih cocok untuk gaya Amoros. Perlu juga dicatat sisi positif secara personal dari kepindahan ini bagi pemain 32 tahun tersebut, yang membuat keputusan ini terasa semakin masuk akal. Ia dan pasangannya, Kristie Mewis, belum lama ini baru memiliki seorang anak, dan keluarga Mewis berasal dari Massachusetts, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari New York. Nilai: B

  • Felicia Schroder Real Madrid 2026-27Getty Images

    23 Juni: Felicia Schroder (Hacken ke Real Madrid)

    Untuk Hacken: Damallsvenskan Swedia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi semacam liga pemasok, tipe kompetisi yang sangat brilian dalam mengembangkan talenta muda tetapi pada akhirnya selalu menjual mereka ke klub yang lebih besar, lebih kaya, di liga yang lebih besar dan lebih kaya. Karena itu, Hacken selalu tahu bahwa mereka tidak akan bisa mempertahankan Felicia Schroder selamanya, dan perkiraan masa tinggalnya di Swedia langsung menyusut musim lalu, ketika ia mencetak 30 gol liga yang luar biasa. Namun, sulit untuk merasa bahwa klub tidak memaksimalkan waktu mereka bersama remaja itu. Schroder membantu membawa Hacken meraih gelar liga pertama dalam lima tahun dan kejayaan Eropa di edisi perdana Europa Cup, sebelum hengkang dengan biaya transfer yang sangat besar, sekitar €1,5 juta (£1,3 juta/$1,7 juta). Kehilangannya memang menjadi pukulan, tetapi Hacken sama sekali tidak menangani situasi ini dengan buruk. Nilai: B

    Untuk Real Madrid: Apakah ini pertanda bahwa Real Madrid akhirnya menunjukkan ambisi yang dibutuhkan untuk menutup jarak dengan Barcelona? Real Madrid terus-menerus dikritik selama bertahun-tahun karena kurangnya dorongan, dengan mereka terus menjadi yang terbaik kedua di Spanyol sementara banyak bintang top pergi pada saat yang sama, seperti Olga Carmona, Esther Gonzalez dan, baru musim panas ini, Caroline Weir serta Naomie Feller. Namun, menggelontorkan dana besar untuk salah satu pemain muda terbaik di dunia menunjukkan potensi perubahan. Schroder adalah bintang dan memperlihatkan semua tanda bahwa ia mampu mengulang itu sambil naik level, menambahkan gol yang dibutuhkan ke tim yang musim lalu tidak memiliki konsistensi itu dari seorang penyerang tengah. Ia juga punya potensi untuk menjadi lebih baik lagi dan, mirip dengan Linda Caicedo, Real berharap ia berkembang menjadi pemain kelas dunia di Madrid. Nilai: A

    Untuk Schroder: Terlepas dari kritik terhadap Madrid, ini terasa seperti langkah yang bagus untuk Schroder. Ia seharusnya menjadi penyerang tengah utama tim, akan merasakan kerasnya liga top dan sepak bola Liga Champions secara reguler, dan ada peningkatan dalam tekanan serta ekspektasi untuknya, tetapi tidak sebesar yang mungkin terjadi di tempat lain. Madrid juga punya rekam jejak yang cukup baik dalam mengembangkan pemain muda, dengan Caicedo menjadi contoh yang menonjol. Meski ada beberapa kepergian penting, kualitas pemain di sekitar Schroder juga tidak buruk, dan bagaimana ia membangun koneksi dengan Caicedo khususnya pasti akan sangat menarik untuk disaksikan. Nilai: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 Juni: Mary Earps (Paris Saint-Germain ke London City Lionesses)

    Untuk PSG: Ini adalah langkah yang tidak benar-benar berjalan mulus bagi PSG dan Earps. Sang kiper datang saat masih menjadi salah satu yang terbaik di posisinya, tetapi tidak mampu menampilkan level kelas dunia secara konsisten di Prancis, dengan beberapa kesalahan mencolok mulai muncul. Tidak membantu juga bahwa klub secara umum mengalami gejolak besar pada saat yang sama, dengan Earps sama sekali bukan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan mereka sebagai tim ketika para pemain kunci pergi, laga-laga besar kalah, dan kembali terjadi pergantian manajer. Secara keseluruhan, tidak mengejutkan jika keduanya akan berpisah ketika kontrak Earps berakhir, dengan PSG tidak banyak kehilangan tetapi juga tidak mendapatkan apa-apa. Nilai: C

    Untuk London City: Musim pertama London City di WSL cukup solid dan untuk melangkah lebih jauh dari situ, posisi penjaga gawang terasa sebagai area yang perlu dibenahi. Di antara kiper yang bermain setidaknya 750 menit, Elene Lete memiliki persentase penyelamatan terburuk kedua di liga musim lalu, kebobolan 6,8 gol lebih banyak daripada yang seharusnya, menurut statistik expected goals. Earps lebih berpengalaman daripada pemain 24 tahun itu, yang bisa belajar banyak dari rekan setim barunya setelah tahun pertama yang naik turun di WSL, dan ia jelas pernah mencapai level yang lebih tinggi meski dalam karier yang memang lebih panjang. Bisakah Earps menemukan kembali itu sekembalinya ke Inggris? Itulah yang diharapkan London City. Waktu yang akan menjawab apakah itu akan terjadi, tetapi setidaknya mereka telah mencoba meningkatkan area skuad yang memang perlu diperkuat. Nilai: B

    Untuk Earps: Jika Earps ingin kembali menjadi salah satu yang terbaik di posisinya secara konsisten, meninggalkan sirkus di PSG mungkin bukan ide yang buruk. Meski mantan pemain internasional Inggris itu banyak berbicara tentang hal-hal yang ia pelajari, sebagai pemain dan pribadi, dengan mengambil pengalaman baru di Prancis, PSG bisa kacau dan selama bertahun-tahun terus tampil mengecewakan di bawah bayang-bayang Lyon. Earps akan berharap lingkungan ambisius di London City bisa membantunya menemukan kembali performa hebat, dengan ia juga pasti mendapatkan kontrak yang bagus saat senja kariernya mendekat. Nilai: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Juni: Caroline Weir (Real Madrid ke Lyon)

    Untuk Real Madrid: Sebuah indikasi tentang sejauh mana proyek tim putri mereka saat ini. Weir bisa dibilang adalah pemain terhebat yang pernah membela Real Madrid, melihat betapa konsistennya dampak luar biasa yang ia berikan sejak bergabung dengan klub pada 2022. Namun, ia pergi tanpa mengangkat trofi apa pun dalam empat tahun di ibu kota Spanyol, dengan Madrid masih tertinggal jauh dari Barcelona dalam perebutan gelar domestik dan berada satu tingkat di bawah jajaran elite di Eropa. Untuk bisa mempertahankan talenta top seperti Weir, Real harus tampil lebih baik dengan tim putri mereka. Kepergiannya akan menjadi kehilangan yang sangat besar. Nilai: F

    Untuk Lyon: Rekrutan fantastis dengan status bebas transfer untuk runner-up Liga Champions musim ini. Weir adalah pengubah permainan di level elite, memiliki segudang pengalaman dan kualitas yang sudah terbukti di panggung terbesar, yang semuanya bisa membantu tim Lyon yang ingin mengakhiri penantian yang kini sudah berlangsung empat tahun untuk kembali meraih mahkota Eropa. Dengan Lindsey Heaps hengkang, pemain internasional Skotlandia itu juga membantu memperkuat area lini tengah dalam transfer yang benar-benar menjadi perekrutan hebat bagi raksasa Prancis tersebut. Nilai: A

    Untuk Weir: Setelah tampil konsisten luar biasa selama waktunya di Madrid, tetapi tidak pernah memiliki trofi sebagai buktinya, Weir layak mendapatkan kepindahan seperti ini, yang seharusnya membuatnya meraih banyak gelar. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar sebelumnya, membela Arsenal dan Manchester City selama waktunya di Inggris sebelum pindah ke Madrid, dan kini mendapat kesempatan untuk naik ke level yang benar-benar berbeda, mewakili juara Eropa delapan kali. Ini adalah kepindahan yang, melihat panggung-panggung tempat Lyon bermain, juga seharusnya membuat pemain berusia 30 tahun itu mendapat lebih banyak pengakuan atas bakatnya. Nilai: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Juni: Beth Mead (Arsenal ke Manchester City)

    Untuk Arsenal: Meski Arsenal sejak awal memang diperkirakan akan berpisah dengan beberapa pemain tim utama pada musim panas ini, seiring banyaknya kontrak yang habis dan perlu diperbarui, laporan menyebut Mead adalah salah satu pemain yang kontraknya akan berakhir dan ingin dipertahankan klub. Meski bukan starter yang benar-benar pasti pada musim lalu, pemain internasional Inggris itu tetap tampil sangat efektif dan memberi banyak kontribusi baik saat menguasai bola maupun tanpa bola untuk juara Eropa dua kali tersebut. Namun, Arsenal tidak bisa menyamai durasi kontrak yang ditawarkan Man City, yang berarti perpisahan yang tidak diinginkan. Menggantinya dengan baik akan menjadi hal krusial pada musim panas ini, dengan banyak kreativitas dan ancaman gol yang meninggalkan London utara akibat kepindahan ini. Nilai: D

    Untuk Man City: Area sayap di Man City sudah terisi dengan baik, sehingga transfer ini sampai taraf tertentu cukup mengundang tanda tanya bagi banyak orang. Kontrak tiga tahun untuk pemain yang baru saja berusia 31 tahun juga tentu akan membuat orang menoleh dua kali. Namun, Mead sudah tampil konsisten dengan baik di level tertinggi selama bertahun-tahun dan ia membawa keandalan, pengalaman, serta mentalitas juara kepada juara baru WSL. Jika City ingin kembali bersaing memperebutkan gelar domestik musim depan, mereka membutuhkan skuad yang lebih dalam, apalagi mereka juga akan kembali ke Liga Champions. Mead, yang cukup serbabisa untuk bermain di seluruh lini depan, menghadirkan tepat apa yang dibutuhkan itu. Nilai: B

    Untuk Mead: Dengan Piala Dunia yang akan datang tahun depan, menit bermain akan sangat vital bagi Mead pada musim ini jika ia ingin memainkan peran penting untuk Inggris di Brasil, jika mereka lolos. Kepindahan ini tidak serta-merta menjamin hal itu, mengingat dalamnya opsi serangan yang dimiliki City, tetapi rotasi akan sangat penting jika tim Andree Jeglertz mampu bersaing di empat ajang dan karena itu Mead semestinya akan mendapat banyak kesempatan bermain dan, pada akhirnya, memaksakan dirinya masuk ke susunan starter. Patut dicatat juga sisi positif dari kepindahan ini secara personal bagi sang winger. Salah satunya adalah kontrak tiga tahun dengan klub papan atas di usia 31 tahun, begitu pula reuni dengan pasangannya, Vivianne Miedema, yang bersinar untuk City musim lalu. Nilai: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (Arsenal ke Chelsea)

    Untuk Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe membingungkan dari awal hingga akhir. Meski ia adalah pemain kunci dan sosok yang rutin menjadi solusi atas masalah yang ditimbulkan cedera, berkat versatilitasnya, Arsenal sempat bersiap membiarkan kapten Irlandia itu pergi, dengan ia tak mengejutkan menarik banyak minat saat musim panas mendekat. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meski The Athletic melaporkan bahwa itu 'untuk peran yang sangat spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih tantangan baru. Ini bukan pukulan sebesar yang mungkin dirasakan Arsenal andaikan mereka tidak mendatangkan full-back Barcelona Ona Batlle, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa Arsenal akan menyesal melepas McCabe beserta versatilitasnya, yang menyelesaikan masalah di berbagai posisi musim lalu, terlebih karena kini ia akan menggunakan itu untuk memperkuat rival langsung. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Ini adalah rekrutan fantastis untuk Chelsea, pandangan yang makin kuat karena klub tampaknya mencuri McCabe tepat di depan mata Manchester City, juara baru WSL yang sempat dipersiapkan untuk merekrut bintang Irlandia itu guna memperkuat posisi yang butuh perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi left-back musim lalu, yaitu Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, tetapi tak satu pun merupakan pemain alami di sana. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore maju ke peran menyerang favoritnya dan itu berarti Buurman sebagian besar bisa digunakan sebagai centre-back, posisi di mana ia brilian. Charles, yang kini tampak akan pindah ke City sebagai gantinya, adalah pemain bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di sepakbola putri di posisi ini, dan kehadirannya akan meningkatkan XI Chelsea secara signifikan. Nilai: A

    Untuk McCabe: Ada banyak penggemar Arsenal di luar sana yang kecewa dengan keputusan McCabe bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir menegaskan dirinya sebagai legenda Arsenal. Namun, pemain 30 tahun itu adalah pemain top dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang punya ambisi besar. Agar tetap di Inggris dan melakukan itu, sejak awal memang hanya ada sedikit opsi untuknya. Ia sangat cocok untuk Chelsea, akan menjadi starter kunci, dan punya kesempatan memenangi banyak trofi, jika klub mampu melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke level tinggi seperti pada sebagian besar satu dekade terakhir. Mengingat ia tidak puas dengan tawaran Arsenal terkait perannya, ini adalah peningkatan baginya secara individu. Nilai: B