Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar musim panas ini, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di puncaknya saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil di kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel slide penyelamatan di detik-detik akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa nilai Spence hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya, sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs memiliki stok yang bagus di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang sesungguhnya bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar Dumfries, Spence merupakan peningkatan dalam aspek bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di kiri. Pemenang Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka dipatok £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang layak demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia berhasil memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah diperlakukan tidak menentu selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan pada dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dicap sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama periode buruk pelatih Italia itu memimpin. Setelah flirt dengan degradasi di masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan kembali menjadi favorit juara Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis