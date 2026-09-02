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Transfer Grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Dari aksi belanja besar-besaran Tottenham dan pembangunan ulang lini tengah Manchester United hingga Rodri yang memilih Barcelona dan kepindahan Enzo Fernandez ke Manchester City yang menyamai rekor: GOAL memberi nilai untuk transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Manchester City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena ada Piala Dunia setiap empat tahun sekali! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sangat sibuk, dengan sejumlah nama besar menuntaskan kepindahan bernilai besar hingga hari terakhir pada 1 September.

Kita tahu ada beberapa transfer yang berjalan baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL karena itu memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain itu resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami memberi penilaian pada setiap transfer yang tuntas saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, sekaligus pihak yang merugi, pada musim transfer.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1 September: Enzo Fernandez (Chelsea ke Manchester City, £125 juta)

    Untuk Chelsea: Hasil yang campur aduk. Dalam situasi ideal, Chelsea tentu bisa meyakinkan salah satu pemain terbaik mereka untuk tetap bertahan di Stamford Bridge, tetapi reuni dengan mantan bos The Blues Enzo Maresca di Manchester City tak terelakkan begitu Real Madrid dengan sangat jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan pemain Argentina yang sulit diatur itu di Bernabeu. Sejak saat itu, tujuan utama Clearlake adalah membuat rival mereka di Premier League memenuhi banderol £125 juta yang diminta, dan mereka layak mendapat pujian besar karena berhasil mencapai target tersebut. Namun, yang gagal dilakukan Chelsea adalah mendatangkan gelandang lain pada hari terakhir bursa transfer, dengan Monaco secara agak tidak profesional mengingkari janji mereka untuk mengizinkan Lamine Camara pindah ke London barat pada saat-saat terakhir. Pemain Senegal itu jelas bukan pengganti sepadan untuk Fernandez, tetapi ia pasti akan menjadi tambahan yang sangat bagus untuk lini tengah Xabi Alonso, yang kini tiba-tiba terlihat sedikit minim kualitas. Jadi, meski kepergian Enzo menegaskan status Chelsea sebagai salah satu penjual elite di sepakbola, gagalnya transfer Camara sedikit mengurangi kilau dari nilai transfer yang menyamai rekor Inggris itu. Nilai: B

    Untuk City: Maresca akhirnya mendapatkan pemain yang ia inginkan. Fernandez adalah sosok yang sangat meragukan, dan Benfica muak dengan cara dia memaksakan kepergiannya dari Estadio da Luz tiga setengah tahun lalu, sementara surat perpisahan yang 'emosional' kepada fans Chelsea rasanya tidak akan menyelamatkannya dari sambutan bermusuhan saat ia kembali ke Bridge sebagai pemain City pada akhir musim ini. Namun, Maresca tak akan peduli. Ia menginginkan Fernandez di Etihad dengan segala cara dan dia akan sangat berterima kasih kepada klub barunya karena akhirnya mewujudkannya tepat sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Nilai transfernya jelas keterlaluan, tetapi itu tetap lebih masuk akal ketimbang membayar £116 juta untuk Elliot Anderson, karena pemenang Piala Dunia itu punya potensi untuk menjadi Ilkay Gundogan baru City, seorang gelandang multitalenta dengan kecenderungan mencetak gol-gol penting dalam laga-laga besar. Nilai: B+

    Untuk Fernandez: Kelegaan. Dengan Monaco membatalkan kepindahan Camara ke London barat, Chelsea sebenarnya bisa dengan mudah melakukan hal yang sama dengan memblokir transfer Fernandez ke City. Beruntung bagi pemain 25 tahun itu, The Blues menepati janji mereka, sehingga memberi Fernandez rasa hormat yang lebih besar daripada yang ia tunjukkan kepada mereka dalam enam bulan terakhir. Apakah kepindahan ke Manchester benar-benar akan memuaskan seorang pria yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tinggal di Madrid, saat ini masih sulit ditebak, tetapi ia jelas akan menikmati kesempatan bekerja lagi dengan Maresca. Namun, melihat cara Fernandez meninggalkan Lisbon dan London dalam tiga tahun terakhir, kami sama sekali tidak akan terkejut jika ia kembali mencari suasana baru bila segalanya tidak berjalan sesuai rencana di City. Nilai: B

    Mark Doyle

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  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 September: Mykhailo Mudryk (Chelsea ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Salah satu yang pasti membuat Chelsea senang untuk ditinggalkan. Bahkan sebelum larangan obat-obatan yang membuatnya diskors pada November 2024, Mudryk sudah terbukti menjadi salah satu kegagalan transfer termahal di era Clearlake Capital di Stamford Bridge. Direkrut dengan nilai awal £61 juta pada Januari 2023, pemain internasional Ukraina itu hanya mampu mencetak 10 gol dalam lebih dari 70 penampilan untuk Chelsea sebelum larangan panjangnya, dan tidak pernah benar-benar terlihat cocok dengan Premier League meski memiliki kecepatan eksplosif dan gaya bermain lincah. Tentu saja, ada kemungkinan besar Mudryk kembali ke London barat musim panas mendatang jika Tottenham memilih untuk tidak membuat kepindahannya permanen, tetapi Chelsea akan senang karena tidak perlu memikirkan Mudryk selama sembilan bulan ke depan. Nilai: B-

    Untuk Tottenham: Akhir yang membingungkan untuk bursa transfer yang mencuri perhatian. Kegagalan Tottenham mendapatkan Iliman Ndiaye membuat mereka beralih dan mendatangkan Mudryk pada jam-jam terakhir bursa transfer, dan tidak diragukan lagi mereka telah mengamankan seorang penyerang bertalenta untuk sisa musim ini. Namun, masih harus dilihat seberapa besar Mudryk secara realistis bisa berkontribusi bagi Tottenham saat mereka berusaha membalikkan performa buruk pada awal musim. Ingat, pemain berusia 25 tahun itu praktis belum tampil dalam pertandingan kompetitif selama hampir dua tahun, belum menunjukkan performa konsisten selama tiga setengah tahun, dan bergabung dengan lini serang yang sudah diperkuat sesama rekrutan baru Savinho dan Omar Marmoush, serta Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, dan Mathys Tel sebagai opsi di sektor sayap. Jika ditambah dengan opsi senilai £75 juta yang cukup konyol untuk membuat kepindahan Mudryk permanen, ini benar-benar keputusan yang membingungkan dari para guru transfer Tottenham. Nilai: D

    Untuk Mudryk: Sebuah kesempatan yang pasti sempat ia kira tidak akan pernah datang. Pemotongan larangan awal empat tahun yang diterima Mudryk memberinya peluang untuk menghidupkan kembali kariernya, dan fakta bahwa ia mendapat kesempatan melakukannya bukan hanya di Premier League, tetapi juga bersama salah satu anggota 'Big Six', pasti jauh melampaui mimpi terliarnya. Para suporter Tottenham sedang sangat membutuhkan seorang pahlawan untuk menyeret mereka keluar dari kekacauan saat ini, dan manajer Roberto De Zerbi tahu bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik Mudryk setelah sebelumnya melatihnya di Shakhtar Donetsk. Mengingat rekam jejaknya, ini kemungkinan adalah kesempatan terakhir Mudryk untuk mengamankan karier di level tertinggi, dan bisa saja ia berakhir hanya menghangatkan bangku cadangan untuk sebagian besar musim, tetapi sekadar memiliki peluang untuk membangun kembali dirinya di panggung seperti ini sudah merupakan berkah tersendiri. Nilai: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 September: Iliman Ndiaye (Everton ke Manchester City, £65 juta)

    Untuk Everton: Pukulan telak yang datang begitu terlambat di bursa transfer. Jika Everton ingin melangkah lebih jauh dan kembali lolos ke kompetisi Eropa, maka mereka harus mempertahankan pemain seperti Ndiaye. Sebaliknya, sosok yang mencetak gol kompetitif pertama di Hill Dickinson Stadium, sekaligus gol terakhir Everton di Goodison Park, justru hengkang tepat saat memasuki masa-masa puncak kariernya. Pemain 26 tahun itu memberi Everton faktor X dalam serangan yang akan sulit digantikan, bahkan jika Jack Grealish, seperti yang diperkirakan, bergerak ke arah sebaliknya dan kembali ke Merseyside dari City. Melihat sejumlah uang yang sudah dihamburkan musim panas ini, paket senilai £65 juta juga terasa sangat rendah untuk pemain yang kontraknya masih tersisa tiga tahun, dan ini tampaknya tidak akan banyak menumbuhkan kepercayaan terhadap komite transfer yang terus mendapat kritik sepanjang bursa transfer. Nilai: D

    Untuk City: Memang bukan rekrutan paling menyita perhatian pada musim panas ini, tetapi ini terlihat sebagai langkah yang cukup masuk akal mengingat lubang-lubang yang perlu diisi dalam skuad Enzo Maresca. Kepergian Savinho dan Omar Marmoush membuat City sedikit kekurangan opsi di lini serang, dan setelah gagal mendapatkan Cody Gakpo dari Liverpool, kembali mengejar Ndiaye setelah sempat menunjukkan minat sebelumnya pada musim panas ini merupakan keputusan yang solid. Pemain internasional Senegal itu sudah terbukti di Premier League dan tidak kekurangan kepercayaan diri, yang seharusnya membuatnya mampu naik level ketika harus tampil di Champions League juga. Ndiaye memang kecil kemungkinan punya nilai jual kembali yang besar, jadi biayanya bisa terasa agak mahal jika dia tidak bermain sesuai potensinya, tetapi melihat seberapa baik City menjual pemain dalam beberapa bulan terakhir, mereka mampu mengeluarkan dana ini dengan risiko yang sangat kecil. Nilai: B+

    Untuk Ndiaye: Benar-benar lolos dari masalah besar! Saat bursa transfer memasuki 36 jam terakhirnya, Ndiaye tampak akan bergabung dengan Tottenham setelah Everton menyepakati kesepakatan dengan klub London utara itu. Namun, alih-alih masuk ke situasi kacau yang sedang dialami Tottenham saat ini, dia justru menuju Etihad Stadium, tempat dia bisa bersaing meraih trofi dan bermain bersama beberapa talenta serang terbaik di sepak bola. Apakah dia akan mendapat waktu bermain sebanyak yang mungkin bisa dia peroleh di City seperti jika di Tottenham masih bisa diperdebatkan, karena dia harus bersaing dengan Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden, dan Rayan Cherki untuk memperebutkan tempat dalam susunan pemain Maresca. Namun, dengan empat kompetisi yang dimainkan, Ndiaye seharusnya cukup sering dirotasi sehingga kepindahan ini layak untuk perkembangan kariernya. Nilai: A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 September: Gabriel Jesus (Arsenal ke Barcelona, €15 juta)

    Untuk Arsenal: Kesepakatan ini memang tidak terlihat bagus di atas kertas mengingat Arsenal membayar £45 juta untuk merekrut Jesus dari Manchester City empat tahun lalu. Namun, mendapatkan hampir £10 juta di muka jauh lebih baik daripada kehilangannya secara gratis musim panas depan. Sulit memahami mengapa Barcelona memutuskan melakukan manuver terlambat untuk Jesus mengingat usia dan riwayat kebugarannya, dan Arsenal harus segera menerimanya. Pemain 29 tahun itu sudah tertinggal jauh di belakang Kai Havertz dan Viktor Gyokeres dalam rencana lini serang Mikel Arteta, tetapi masih membebani klub dengan gaji yang dilaporkan sebesar £265.000 per pekan. Kini gaji itu sudah dihapus dari neraca, Arsenal punya ruang tambahan untuk berpotensi merekrut striker lain sebelum tenggat waktu, meski sekarang tampaknya kecil kemungkinan Julian Alvarez dari Atletico Madrid akan menjadi sosok yang datang. Kehilangan fleksibilitas Jesus memang sedikit merugikan, tetapi sudah lama sejak ia dianggap sebagai pemain kunci Arsenal. Cedera menghalanginya mencapai potensi penuhnya dan sebagian besar fans Arsenal kemungkinan tidak akan terlalu terusik dengan kepergiannya. Mengirim pemain Brasil itu ke luar negeri alih-alih ke rival Premier League juga menjadi nilai tambah. Nilai: A

    Untuk Barca: Merekrut juara Premier League lima kali hanya dengan €15 juta adalah langkah berisiko rendah bagi juara Spanyol itu. Jesus cukup fleksibel untuk bermain di mana saja di lini depan Hansi Flick dan bos Barcelona itu akan menyukai seberapa besar kerja yang ia lakukan saat tim tidak menguasai bola. Namun, Jesus adalah alternatif yang kurang meyakinkan dibanding target utama klub, Alvarez. Kemampuan pemain internasional Brasil itu tidak pernah diragukan, tetapi tubuhnya sudah mengecewakannya selama bertahun-tahun. Jesus tidak bisa dipercaya untuk menjadi starter dalam beberapa pertandingan setiap pekan, apalagi menuntaskannya. Ia juga sama sekali tidak mendekati tingkat ketajaman Robert Lewandowski, dengan hanya mencatatkan 10 gol dalam 58 penampilan di Premier League selama tiga musim terakhir. Flick tetap perlu secara rutin merotasi pemain seperti Raphinha, Karim Adeyemi, dan Anthony Gordon ke pos penyerang nomor 9 karena Jesus tidak cukup tahan banting atau cukup tajam untuk menjadi andalan utama. Ini terasa seperti langkah putus asa yang tidak dipikirkan dengan matang, dan akan mengejutkan jika Jesus terbukti menjadi tambahan murah-meriah yang sukses untuk skuad Barca. Nilai: D

    Untuk Jesus: Barca memberi Jesus kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun, dan ia pasti merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Lulusan akademi Palmeiras itu sudah lama melewati masa puncaknya, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa ia bahkan tidak pernah benar-benar dekat untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia 2026 Brasil, dan sudah menjadi pemain pelapis di Arsenal sejak 2024. Jesus tidak benar-benar pantas mendapatkan kesempatan ini, tetapi ia tidak akan peduli. Ada kemungkinan ia bisa membuatnya berhasil, karena La Liga tidak seberat Premier League secara fisik, ia cocok dengan profil khas penyerang tengah ala Flick, dan ia memiliki rekan senegara Raphinha yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Ia akan jauh lebih sering tampil di Camp Nou daripada saat di Emirates, yang akan memungkinkannya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan, mungkin, sentuhannya di depan gawang. Tidak ada juga biaya transfer besar yang membebani pundaknya, jadi ia seharusnya bisa bermain dengan bebas dan dengan senyum di wajahnya dalam tim yang memainkan gaya sepak bola menarik. Barcelona dan Paris Saint-Germain mungkin adalah satu-satunya dua klub yang berada di depan Arsenal di Eropa saat ini, dan Jesus akan percaya bahwa ia akhirnya bisa menambahkan medali juara Liga Champions ke CV-nya di Catalunya. Yang harus ia lakukan hanyalah tetap bugar. Nilai: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Juara Prancis itu mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi sosok yang sangat berguna bagi PSG, tetapi dia belum benar-benar menjadi pemain yang tak tergantikan, jadi mereka sangat cerdas karena berhasil mendapatkan biaya transfer sembilan digit dari Liverpool. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, sehingga PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain berusia 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam rencana. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang memang tidak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan karena itu kesepakatan ini akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka memburu lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer itu juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat ketika mereka menjual pemain skuad lainnya pada bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang sangat jelas. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus dirotasi keluar-masuk susunan pemain inti. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan yakin dia bisa menjadi sosok yang bahkan lebih menentukan sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif bermain dari sisi kiri, Barcola juga nyaman di kanan dan mengembalikan pedigree level atas Liverpool di sepertiga akhir lapangan yang hilang ketika Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatannya yang eksplosif dan gaya bermainnya yang direct adalah kecocokan ideal untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain dengan pendekatan menyerang. Barcola jelas akan memberi lini depan Liverpool lebih banyak hal dibandingkan Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target pada fase akhir bursa transfer bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, ini tidak sepenuhnya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan sebagai pemain bernilai £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan para pengamat akan segera mengkritik Barcola jika dia mengalami kesulitan adaptasi, dan Liverpool kembali membuka diri untuk dicemooh atas keputusan transfer mereka setelah kesulitan yang dialami Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri bisa menangani tekanan hidup di Anfield setelah tampil memukau di tim PSG yang telah memenangi European Cup secara beruntun, serta menorehkan jejaknya di panggung World Cup bersama Prancis. Namun, bisa dengan mudah dikatakan bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani tanggung jawab yang terlalu besar, dia mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali turun ke lapangan dan sangat diuntungkan oleh kesempatan bekerja bersama sejumlah pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk dalam kategori itu saat ini, dan dia sudah berada di ujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang kini dia hadapi di Anfield, Barcola menjalani situasi yang lebih mudah di PSG. Iraola membutuhkan dia untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool dua hingga tiga kali dalam seminggu, dan kita belum tahu apakah dia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola tetap harus dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan hampir terjamin, demi menjadi bagian dari proyek Iraola yang masih berada pada tahap awal menunjukkan bahwa dia punya mental kuat. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena dia dibayangi setidaknya oleh empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi menginspirasi laju Liverpool menuju trofi bisa saja menempatkannya dalam persaingan itu. Selama dia siap tancap gas sejak awal dan bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melambungkan Barcola ke status superstar. Nilai: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Agustus: Allan (Palmeiras ke Manchester City, £34 juta)

    Untuk Palmeiras: Setelah menolak tawaran awal City senilai £21 juta, Palmeiras sangat berhasil memeras tambahan £13 juta dari klub Premier League itu untuk seorang lulusan akademi yang bukan superstar yang tak tergantikan. Raksasa Brasil itu meraih keuntungan murni dari pemain berusia 22 tahun tersebut dalam kesepakatan yang sesuai dengan model mereka, yakni mengembangkan pemain binaan sendiri sebelum menjualnya dengan nilai besar saat mereka sudah mapan di level senior. Allan menjadi kisah sukses besar lainnya bagi klub, setelah penjualan Estevao ke Chelsea dan Endrick ke Real Madrid baru-baru ini. Sementara itu, dari sisi sepakbola semata, Allan tidak akan meninggalkan lubang besar di tim. Fleksibilitas taktis dan etos kerjanya yang mengesankan membuatnya menjadi favorit di bawah pelatih kepala Abel Ferreira, tetapi catatannya di sepertiga akhir lapangan kurang mengesankan. Palmeiras saat ini berada di puncak klasemen Serie A Brasil, dan tidak akan menguangkan Allan jika mereka tidak merasa yakin bisa terus melaju dan mengamankan trofi tanpa dirinya pada bagian akhir kampanye 2026 mereka. Nilai: A

    Untuk Man City: Menuruti tuntutan Palmeiras terkait biaya akhir untuk Allan menunjukkan betapa putus asanya City saat ini. Enzo Maresca hanya memiliki Jeremy Doku dan Antoine Semenyo sebagai opsi di sisi sayap, dengan Savinho dan Omar Marmoush sama-sama sudah bergabung dengan Tottenham, sementara Jack Grealish juga diperkirakan akan hengkang sebelum jendela musim panas ditutup. Allan memberi bos baru City itu satu opsi tambahan, cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi sayap dan sebagai wing-back jika dibutuhkan. Sebagai pelari yang rajin dengan energi yang seolah tak pernah habis, Maresca akan bisa mengandalkan Allan untuk memberi City kehadiran fisik ekstra. Namun, kecil kemungkinan dia akan memberi perbedaan besar di sepertiga akhir lapangan. Memang, Allan baru mencatatkan empat gol dan dua assist di Serie A musim ini, dan perlu meningkatkan pengambilan keputusan serta eksekusinya untuk menjadi nama besar di City. Tidak diragukan lagi potensinya ada; dengan olah kaki dan kecepatan untuk mengecoh bek serta timing untuk memutus permainan sesuka hati, Allan seharusnya menjadi tambahan yang berguna di kedua ujung lapangan bagi Maresca. Para suporter hanya perlu menahan ekspektasi mereka terhadap pemain yang masih punya banyak sisi kasar untuk dipoles. Nilai: B-

    Untuk Allan: Kepindahan yang menarik dan memberi pemain muda itu panggung untuk melangkah lebih jauh serta merebut tempat di tim nasional senior Brasil. Allan kini akan mendapat kesempatan untuk menguji dirinya di lingkungan elite Premier League dan Liga Champions, yang menjadi ganjaran setimpal atas dedikasi dan profesionalisme yang ia tunjukkan di Palmeiras. Tuntutan Maresca yang terstruktur dan berbasis penguasaan bola juga semestinya sangat cocok untuk Allan. Taktikus Italia itu menyukai pemain sayap yang bisa berpindah posisi dengan mulus, dan masuk ke lini tengah saat fase build-up. Allan punya kemampuan teknis untuk melakukan hal tersebut, dan kemampuannya dalam counter-press sangat pas untuk sistem garis pertahanan tinggi Maresca. Namun, ia harus berjuang untuk setiap detik waktu bermain mengingat kuatnya kedalaman skuad City. Beralih dari starter pasti menjadi peran pendukung tentu akan membawa frustrasi, dan intensitas sepakbola Premier League bisa menjadi kejutan budaya. Allan harus menundukkan kepala dan memaksimalkan setiap kesempatan yang didapatnya, kalau tidak label harga £34 juta itu akan mulai terasa berat. Nilai: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 Agustus: Ollie Watkins (Aston Villa ke Al-Hilal, €60 juta)

    Untuk Villa: Mendapatkan £50 juta untuk seorang striker yang akan berusia 31 tahun pada Desember adalah pekerjaan yang impresif dari Villa. Tak akan pernah ada waktu yang lebih baik untuk mencairkannya, dan seperti kurang lebih diakui Unai Emery, Watkins tak lagi ingin berada di Villa Park. Kepergian pemain yang begitu bertalenta dan ikonik tentu menjadi pukulan, dan penggantinya, Nicolas Jackson, tak akan sepadan, tetapi akan jauh lebih buruk jika mempertahankan Watkins yang tidak bahagia dan bisa mengganggu tim ke depannya. Emery pasti sedih situasinya berujung seperti ini. Dengan Morgan Rogers, Ezri Konsa, dan Youri Tielemans juga sudah pergi, Villa benar-benar sebenarnya tak perlu kehilangan pemimpin ruang ganti lainnya. Bab penutupnya memang tidak indah, tetapi Watkins adalah ikon modern Villa yang mencetak setidaknya 15 gol Premier League di masing-masing dari empat musim terakhir. Villa tak akan bisa mengandalkan Jackson untuk menghadirkan kualitas penentu kemenangan yang sama secara konsisten. Nilai transfernya sangat bagus, tetapi saga ini tetap akan meninggalkan rasa pahit. Nilai: C+

    Untuk Al-Hilal: Langkah yang cerdas di tengah laporan yang mengklaim bahwa klub sedang mencari cara untuk mengakhiri kontrak Karim Benzema. Watkins menawarkan lebih banyak di lini depan, mengingat ia datang setelah menjalani musim dengan 21 gol untuk tim papan atas Premier League. Al-Hilal bisa yakin bahwa Watkins mampu memimpin lini serang hingga kontraknya yang berdurasi tiga tahun berakhir. Ia seharusnya langsung menjadi kandidat peraih Sepatu Emas bersama nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan mantan bintang Brentford Ivan Toney saat Al-Hilal berupaya merebut kembali gelar Saudi Pro League dari Al-Nassr. Merekrut pemain sekelas Watkins juga akan membuat Al-Hilal percaya diri untuk memenangkan gelar AFC Champions League Elite pertama mereka sejak 2021. Watkins masih merupakan pemain internasional aktif Inggris dengan kecepatan dan kecerdikan untuk menjadi sukses besar. Ini adalah kudeta transfer yang luar biasa bagi Al-Hilal, yang menunjukkan bahwa daya tarik finansial Arab Saudi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Nilai: A+

    Untuk Watkins: Aib total. Pada Januari tahun lalu, Watkins menjadi subjek tawaran dari Arsenal, dan dilaporkan telah lama menjadi target Manchester United. Ada cukup banyak minat Premier League terhadap Watkins pada musim panas ini sehingga ia tetap bisa bertahan di level tertinggi, atau ia bisa bergabung dengan Fenerbahce setelah dilaporkan menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Turki itu, yang tetap akan jauh lebih baik daripada menuju Arab Saudi. Watkins mengorbankan tahun-tahun terakhir terbaik dalam kariernya demi saldo rekening yang lebih besar, dengan pakar sepakbola Saudi Mohamed Qutob mengatakan kepada Radio WM bahwa ia berpeluang meraih “minimal £20 juta per tahun”, dengan gaji itu diklasifikasikan bebas pajak. Hal itu bisa dimengerti jika Watkins adalah pemain yang lebih tua dengan sedikit hal tersisa untuk diberikan, tetapi jelas bukan itu kenyataannya. Ia mungkin bisa bersinar di klub top Eropa mana pun, dan tetap menjadi aset penting bagi Inggris. Ia juga dilaporkan menerima £130.000 per pekan di Villa, yang sudah lebih dari cukup untuk kenyamanan finansial. Kepindahan ini memancarkan kurangnya ambisi yang memuakkan, dan ia seharusnya malu atas cara dia memojokkan Villa. Watkins seharusnya dilarang dipanggil ke timnas Inggris setelah mengambil keuntungan di puncak kariernya. Bisnis yang mengerikan dan tercela, yang hanya semakin membuat para penggemar kehilangan keyakinan pada magisnya sepakbola. Nilai: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 Agustus: Emiliano Martinez (Aston Villa ke Chelsea, £7,5 juta)

    Untuk Villa: Menjual Martinez menjadi sebuah keharusan setelah Villa membeli Zion Suzuki dari Parma. Pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu tidak akan pernah menerima peran sebagai pilihan kedua di belakang Suzuki, dan hal itu bisa memicu gesekan di ruang ganti. Juga tidak masuk akal bagi Villa untuk mempertahankan Martinez yang tidak puas untuk tahun kedua secara beruntun. Komitmennya dipertanyakan setelah kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud tahun lalu, dan upaya hengkang lain yang kembali berantakan hampir pasti akan membuat tingkat motivasinya jatuh ke titik terendah. Mengirimnya ke Chelsea juga menjadi keuntungan bagi Villa; sebagai bisnis kedelapan antara kedua klub dalam empat tahun terakhir, ini hanya akan semakin memperkuat hubungan mereka. Meski ia masih merupakan figur besar dan favorit suporter, inilah waktu yang tepat bagi Villa untuk melepas Martinez dari daftar gaji mereka. Menerima kerugian yang signifikan dari investasi awal £20 juta untuk mantan kiper Arsenal itu memang akan sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada alasan logis bagi Villa untuk terus membayar gajinya yang besar. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Meski dalam beberapa tahun terakhir Martinez menjadi sedikit lebih rentan melakukan kesalahan, tidak ada keraguan bahwa ia merupakan peningkatan besar dibanding Robert Sanchez. Kiper Spanyol itu sudah terlalu lama menjadi kelemahan utama Chelsea; mereka tidak akan pernah bisa kembali bersaing untuk trofi-trofi terbesar jika ia tetap menjadi nomor satu. Martinez membawa kualitas yang sudah teruji di Premier League, dan ia adalah pemimpin alami dengan mentalitas untuk menang dengan segala cara. Mendapatkan pemenang Yashin Trophy dua kali itu hanya dengan £7,5 juta adalah sebuah pencapaian besar bagi Chelsea, yang peluangnya bukan hanya untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga berpotensi menekan Arsenal dalam perburuan gelar, kini terlihat jauh lebih baik. Ia adalah pemain untuk laga-laga besar yang tidak akan mengalami masalah menghadapi tekanan yang datang dengan kehidupan di Stamford Bridge, dan juga akan menjadi mentor ideal bagi kiper pelapis Mike Penders. Starting XI Xabi Alonso kini terlihat sangat tangguh. Nilai: A+

    Untuk Martinez: Inilah langkah naik level yang dicari pahlawan Argentina itu di level klub, terlepas dari absennya sepak bola Liga Champions yang saat ini ditawarkan Chelsea. Siklus Martinez di Villa jelas sudah berakhir, dan mereka bisa menghadapi musim transisi yang sulit setelah kehilangan begitu banyak pemain kunci lainnya. Sebaliknya, Chelsea siap kembali menjadi kekuatan elite. Martinez kini punya kesempatan untuk menulis babak gemilang lainnya dalam karier luar biasanya di salah satu klub terbesar di Eropa. Juventus juga mengejar pemain 33 tahun itu, tetapi Martinez masih cukup bagus untuk sukses di Premier League, yang sudah lebih unggul daripada Serie A selama beberapa waktu. Menukar Villa Park dengan Stamford Bridge seharusnya menjadi proses yang mulus bagi Martinez, terutama karena ia sangat cocok dengan sistem 3-4-2-1 racikan Alonso. Pemain Argentina itu nyaman membangun serangan dari belakang, tidak seperti Sanchez, dan ia seharusnya tampil menonjol sebagai sweeper-keeper yang melindungi garis pertahanan tinggi Chelsea. Martinez tanpa ragu akan merasa bahwa ia bisa mewujudkan semua target kariernya yang tersisa bersama Chelsea, dan siapa tahu, ini bahkan bisa membuatnya memperpanjang karier internasionalnya bersama Argentina selama satu atau dua tahun lagi. Nilai: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari seorang pemain yang awalnya mereka datangkan hanya seharga £32 juta dan yang tidak lagi dibutuhkan di bawah Xabi Alonso adalah langkah brilian dari Chelsea. Keputusan untuk menahan godaan meminjamkan Jackson lagi di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 per pekan kini benar-benar lepas dari pembukuan mereka. Jackson tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan ceritanya juga sama saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Ia memang tidak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini sesuai dengan kepentingan terbaik Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat kesepakatan ini terlihat buruk seiring waktu. Mereka juga sedang memperkuat rival langsung dalam perebutan tiket kualifikasi Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan potensi penuh Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran ini terlalu bagus untuk ditolak, karena mendapatkan kembali hingga £65 juta untuk versi Jackson saat ini tanpa diragukan lagi akan memicu jabat tangan di seluruh ruang rapat direksi. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak layak ditebus dengan biaya rekor klub oleh Villa. Ia adalah penyelesai akhir yang sangat tidak konsisten dan tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, ia lima tahun lebih muda daripada pemain yang digantikannya, tetapi sama sekali belum punya rekam jejak di Premier League pada level yang sama. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup terhormat dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, ia melewatkan jauh lebih banyak peluang daripada yang berhasil ia konversi, dan punya kecenderungan menerima kartu-kartu ceroboh. Namun, Jackson memang memiliki hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain 25 tahun itu bergerak melebar dan menciptakan keunggulan jumlah di sisi lapangan; ia tidak harus terus berada diapit dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di depan, jadi Jackson tidak akan pernah terisolasi. Sulit melihatnya berubah menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya bisa bangkit seiring meningkatnya keterlibatannya dalam permainan terbuka. Namun, ini bukan pembelian yang benar-benar akan kembali membangkitkan antusiasme fans Villa, setelah keterkejutan akibat kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi sebuah kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis lini serang sebelum tenggat, karena Jackson tidak cukup bagus untuk memimpin dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun penuh inkonsistensi dan kesempatan yang terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson pasti senang mendapatkan peran utama di bawah manajer yang sebelumnya mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami kekuatan taktis dan kebutuhan psikologis Jackson, dan ia akan lebih dihargai sejak awal dibandingkan yang pernah ia rasakan di Chelsea. Namun, menggantikan peran Watkins adalah tugas yang menakutkan dan ia tidak akan diberi banyak kesabaran mengingat biayanya yang kelewat mahal. Jika Jackson gagal langsung tampil meyakinkan, kesulitan Villa secara kolektif akan terus berlanjut, dan tim rekrutmen akan habis-habisan dikritik karena mengambil perjudian semahal ini. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa membebaninya, dan banyak hal akan bergantung pada ketangguhan mentalnya. Setidaknya, Jackson kini telah lepas dari awan ketidakpastian yang mengikutinya di Chelsea dan ketidakstabilan yang telah menghambat klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa menawarkan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk mendapatkan awal baru yang sesungguhnya. Ini adalah skenario terbaik yang bisa ia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu sekarang harus menunjukkan bahwa ia telah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Agak aneh bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya semusim setengah setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang sedang menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk mendapatkan tempat utama di lini depan adalah tugas yang tidak enviable bagi striker mana pun, dan City kemungkinan merasa bahwa Marmoush tidak benar-benar tampil menonjol ketika diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuh yang ia jalani terhambat oleh menit bermainnya yang memang terbatas, cedera lutut, dan pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Menariknya, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2025-26. Marmoush bisa dengan alasan yang masuk akal menunjuk minimnya waktu bermain, mengingat ia terlibat dalam enam gol dalam total waktu yang setara sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang nyaris tak mungkin menggusur Haaland dari susunan pemain inti, dan pada usia 27 tahun, tidak mengejutkan jika City memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Akan menarik melihat bagaimana City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus puas lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pengeluaran berlebihan lainnya dalam musim panas yang penuh bisnis membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum melakukan cukup banyak di Manchester untuk membenarkan City meraih keuntungan kecil dari uang yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah flirted with relegation dalam musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang pada akhirnya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain berusia 27 tahun itu akhirnya memperbaiki posisi bermasalah yang mereka miliki sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; baik Richarlison maupun Dominic Solanke kerap diganggu cedera dan tampil inkonsisten. Spurs pasti percaya bahwa, jika diberi menit bermain, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu mencetak banyak gol ketika ia menjadi andalan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam pengertian itu, ini adalah kepindahan yang menarik dan yang bisa membantu klub London utara itu memperkecil jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan keuntungan dari penilaian ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa bahwa ia seharusnya tidak perlu bergabung dengan City tahun lalu, dengan periode singkatnya berjalan seperti yang mungkin sudah diduga banyak orang mengingat ia menghadapi rintangan besar berupa Haaland yang menutup jalannya menuju kesuksesan di Manchester. Meski mungkin terasa sedikit prematur, sulit menyalahkan sang striker karena mencari awal baru di Premier League. Walaupun ia mungkin tidak akan bersaing untuk trofi, Marmoush kini memiliki kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, tempat ia seharusnya bisa berharap menjadi starter utama yang terjamin di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang semula meyakinkan City untuk menggelontorkan uang demi merekrutnya, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak terkena dampak dari Roberto De Zerbi yang terkenal sangat mudah berubah. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sekilas, ini terlihat seperti kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya hanya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka bisa membantu mereka melakukan bisnis lain sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% dari keuntungan itu kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena klausul penjualan kembali yang dimasukkan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan striker veteran Danny Welbeck sebagai opsi di pos No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Namun, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea tersebut. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea tanpa ragu melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain pengganti yang tidak diprioritaskan. Chelsea tidak mengeluarkan kemampuan terbaik Delap di tengah musim yang kacau dari sisi pergantian manajer, dan melepasnya secepat ini adalah pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar dengan sempurna meredam pukulan itu. Pada akhirnya, Delap benar-benar tertutupi oleh sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya untuk satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan Premier League untuk Chelsea bukanlah hal yang bagus dilihat. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di hadapan publik dan ruang napas PSR mereka pada masa depan bisa terkena dampak besar. Berinvestasi sebesar itu pada pemain 23 tahun yang kesulitan dalam performa dan kebugaran selama setahun terakhir adalah langkah yang sangat putus asa, bagaimana pun Anda melihatnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan striker lain setelah kepindahan Taiwo Awoniyi senilai £9 juta ke Coventry. Igor Jesus dan Chris Wood yang berusia 35 tahun sama-sama tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa membawa energi yang sangat kurang. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan dengan atletisme dan kemampuan membawa bola dalam kecepatan tinggi. Ia juga finisher yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan dirinya setelah periode yang begitu membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, jika tidak kesepakatan ini tidak akan pernah terjadi. Pertanyaannya hanya apakah ia bisa menangani tekanan luar biasa yang akan langsung berada di pundaknya sejak menit pertama di klub ambisius lainnya. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah momen krusial dalam karier Delap yang masih baru. Ia menyia-nyiakan kesempatannya di Chelsea, tetapi kesuksesan di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain internasional senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung yang menggendong Ipswich dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka itu masih ada di suatu tempat, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke depan panggung. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi ia akan langsung masuk sebagai sosok utama untuk Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan dia disiapkan untuk memainkan sepakbola langsung berintensitas tinggi yang melukai lawan saat transisi, sesuatu yang memang sesuai dengan Delap. Ia memiliki postur mengesankan, kelincahan, dan kecepatan untuk berlari ke belakang pertahanan sesuka hati; pertanyaannya hanya apakah ia bisa memanfaatkan peluang ketika peluang itu mulai datang. Delap beruntung bisa mendarat dengan baik, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi, ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat betapa kecil dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tidak pernah benar-benar menemukan peran yang pasti di Manchester, dan dana dari penjualannya seharusnya membantu City dalam upaya mereka mengejar Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang hengkang pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Saat ini, Enzo Maresca hanya bisa mengandalkan rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic, di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu menjadi pelapis dan tidak pernah memberi kurang dari 100 persen. Ini bisa dengan mudah menjadi penjualan yang segera disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez meredam dampak kepergian duo gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor yang berharga bagi rekrutan anyar sesama pendatang, Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari lini dalam dalam sistem Newcastle racikan Matthias Jaissle dengan umpan-umpan yang menembus lini dan tingkat turnover tinggi yang impresif, yang merupakan yang terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan dengan tahun-tahun terbaik kariernya yang masih ada di depan, pemain 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdas bagi Newcastle. Namun, para penggemar yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak permainan ketimbang kreator, dan karena itu tidak menghadirkan ancaman yang mendekati level yang sama di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi transfer ini seharusnya sangat membantu mencegah mereka terjerumus ke zona degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tanpa diragukan lagi merupakan langkah mundur dari sisi daya saing di level tertinggi, ini secara keseluruhan adalah kepindahan positif bagi Gonzalez. Ia tidak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle racikan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang layak. Namun, ia tidak bergabung dengan lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa kehadiran pemain-pemain kelas dunia di sekelilingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang menakutkan, dan tidak menjadi lebih mudah dengan label harga £52 juta yang melekat padanya, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan tersebut, dan peluangnya masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Bayaran besar lainnya. Bouaddi masih baru berusia 13 tahun ketika ia bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa terbaik dan menjadi pemain terbaik laga saat menghadapi Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat transfer pada musim panas ini tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menghargai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya meraup uang besar dari penjualan pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi, seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang punya reputasi pantas dalam mengembangkan dan memoles talenta-talenta muda top. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad pada musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan membawa Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sekaligus menemukan penerus yang layak. Harus dikatakan bahwa mereka berhasil mencapai kedua tujuan tersebut: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain berusia 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meskipun City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya sangat jelas dan sangat besar. Tentu saja, terlalu berat untuk meminta pemain 18 tahun langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam sepakbola. Namun, harus dikatakan bahwa City mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar seharusnya merekrut Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang selalu ditakdirkan untuk ia ambil, dan lebih cepat daripada lambat. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga punya keyakinan penuh terhadap kualitasnya. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa bersinar di level tertinggi, yang sebagian menjelaskan mengapa ia mengalihkan pilihan tim nasional dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan tampil di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang menakutkan dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat banderol harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan dari Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, dan mengurangi sebagian tekanan agar ia bisa langsung tampil apik. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat memancing tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar sangat manis karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, sementara ia menjalani musim yang bisa dibilang bak dua sisi berbeda, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pantai selatan itu pada akhirnya hampir pasti akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual lagi dengan keuntungan besar. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuk Baleba pada suatu titik di masa depan. Waktu itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk menuntaskan kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai harga miring pada musim panas ketika biaya transfer melonjak sangat tinggi, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, pada usia 22 tahun, performa Baleba yang naik turun hanya merupakan hasil dari dirinya yang masih sedikit belum matang, dengan tahun-tahun terbaiknya jelas masih ada di depan. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia tampil jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasarnya. Baleba menghadirkan fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis penggemar perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia memang harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya dalam perjalanan menuju Old Trafford dalam sebuah kepindahan yang pasti terasa seperti transfer impian bagi pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda berpotensi tinggi ketika bersedia mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih merupakan pemain 19 tahun yang relatif belum dikenal, dan selain penurunan musim lalu, ia telah mengikuti jalur perkembangan yang diharapkan. Baleba telah mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak lewat begitu saja. Tampaknya jelas bahwa ia akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah berwajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Manchester City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan sepanjang sejarah sepakbola! City pasti tertawa lebar karena entah bagaimana berhasil mencatatkan penjualan rekor klub dari seorang pemain yang tampil seolah menjanjikan tapi menipu sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan gembar-gembor besar, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City pasti sangat girang karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi itu demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka sempat mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar tersebut dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah kembali bugar. Untuk pemain dengan level Savinho yang saat ini biasa-biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi nanti. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika merekrut Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah mengundang keheranan, kesepakatan ini akan membuat orang makin tercengang. Tottenham menunjukkan kesiapan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka mungkin masih bisa sedikit membenarkan pengeluaran besar untuk pasangan gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun di mana klub sempat flirted with relegation. Namun, menggelontorkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin sudah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak yang konsisten di level tinggi, dan tidak pernah sekali pun selama waktunya di City pemain sayap Brasil itu menunjukkan bahwa dirinya mampu memberikan hal tersebut. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk pemain sayap itu setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipat hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang tanpa kesan berarti berlalu, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada kemungkinan besar Savinho akan membuktikan diri dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pengeluaran yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Savinho patut sedikit dikasihani, karena sekarang ia harus mampu memenuhi ekspektasi dari biaya transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap sebagai pemain gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang dianggap tak terhindarkan. Seandainya Spurs membayar sesuai nilai wajarnya yang sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu kini akan diharapkan langsung tancap gas dan dengan cepat menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk membuktikan diri jika ia dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi sangat baik, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan kuat yang sulit dihilangkan bahwa ia akan selalu terbebani oleh biaya transfer yang astronomis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa ditebak, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tak ada lagi satu pun putra daerah di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi pemain Scouser". Meski begitu, ada alasan yang bisa dipahami mengapa Liverpool mengizinkan Jones pergi, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan jelas dia sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, seperti terlihat dari perselisihan ban kaptennya dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool patut diapresiasi karena tetap kukuh dengan nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, kini sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah mengkhawatirkan kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi lebih baik milik Slot di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang seorang master di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan merasa Jones merupakan bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, dia sebenarnya masih berusia 25 tahun dan belum terlalu lama juga saat dia bermain cukup baik hingga memaksa masuk ke skuad Inggris. Jones jelas tampak cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat impresif dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja sangat keras untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti sangat mungkin dia bisa terbukti sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Segalanya sudah terasa mandek bagi Jones di Anfield. Dia mengalami stagnasi, kariernya tersendat, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang perselisihan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi tepat seperti yang dibutuhkan Jones. Tentu saja, kehadiran rekan senegara John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak terbantahkan memang satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu kecewa dengan paket total senilai £55 juta ($75 juta) untuk pemain yang kontraknya tinggal menyisakan dua tahun lagi. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan di usia 28 tahun, ini mungkin memang nilai terbaik yang bisa mereka dapatkan, meski ia berstatus pemain timnas Inggris dan Villa sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah Lucas Digne hengkang ke PSG pada awal musim panas ini, kepergian Konsa membuat lini belakang Villa sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti kehilangan satu lagi pemain kunci ketika skuad Unai Emery terus tercerai-berai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diselimuti ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki opsi yang cukup untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri pilihan utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, demikian pula Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly juga lebih dari mampu untuk menutup area itu jika pemain lain bergeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan sedikit perombakan dengan beberapa pemain bermain agak di luar posisi aslinya, tetapi sulit membayangkan hal itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terorganisasi ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi kini Konsa menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku bagi lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus serta membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Taktikus asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu sulit menyalahkan Konsa karena memilih pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini dalam upaya mengejar lebih banyak gelar besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan posisinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White, dan hampir pasti posisinya akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti setelah Saliba dan Timber pulih dari operasi masing-masing dan dinyatakan cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad dalam yang terdiri dari para starter pasti dan para pemain yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran terakhir itulah yang tampaknya akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup waktunya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia barangkali tidak akan terlalu peduli. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Cukup luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan nilai £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan awal yang positif di Premier League, dengan mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan bos Pep Guardiola pada akhirnya nyaris sepenuhnya kehilangan kepercayaan terhadap pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester dengan duduk di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak memperbaiki peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain berusia 28 tahun tersebut dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana kepindahan bagi pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meskipun orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah punya reputasi yang memang layak sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ sepak bola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin tantangan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis keempat di Saudi Pro League 2025-26, tak lepas dari rekor klub berupa 17 pertandingan tanpa kalah. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik semacam itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menegaskan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang akan segera pindah ke arena baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan baru yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih penghargaan terbesar di level klub. Jadi, mengapa kini ia memutuskan menghabiskan tahun-tahun yang seharusnya menjadi puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merugikan harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva dan John Stones saja sudah cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. City terasa hampir pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus playmaker dari kedalaman, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka ketika gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu anjlok menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol dalam laga-laga terbesar, termasuk gol penentu kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon rekrutan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda serta minim pengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar menjadi pukulan mimpi buruk bagi suksesor Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktis City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Rekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sebenarnya sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya seperti sesuatu yang sudah pasti terjadi. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk meraih mahkota Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan pemain Flick. Sudah pasti akan jauh lebih sulit bagi lawan untuk membelah Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain 30 tahun itu juga semestinya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang kabarnya menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak terasa berlebihan untuk menyebut bahwa Barca kini bisa mendominasi di level domestik dan kontinental untuk dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah kemenangan Piala Dunia 2026 dan raihan Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak sebanding dengan kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktis yang sudah begitu akrab dengannya di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tuntutan fisiknya tidak sebesar itu seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sebelumnya memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang diharapkan mengisi peran diktator penakluk segalanya yang sama seperti yang ia jalani dengan gemilang bersama Spanyol dan City dalam tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia membuat keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung setia Barca seperti yang ia rasa pantas ia terima, tetapi tidak sulit memahami alasannya. Mantan bintang Man City itu mencetak 65 gol yang terbilang bagus selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa dan membuat fans sangat frustrasi dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya memang berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tak akan pernah ada peluang yang lebih baik untuk mencairkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, angka itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya habis musim panas depan, dan mereka juga harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League tersebut jika mengikatnya dengan kontrak baru karena klausul tertentu dalam kesepakatan itu. Melepas beban gajinya yang besar juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak ketimbang Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk dalam kategori pesepakbola elite secara individu, tetapi mendapatkan juara dunia yang serbabisa pada puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktik untuk Luis Enrique, yang memberi sang penyerang debut internasional seniornya bersama Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu yang paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan kompatriotnya Fabian Ruiz, yang seharusnya langsung membuahkan hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Sangat mungkin Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi memberi PSG lebih dari yang diberikan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah langkah maju, sekaligus konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti minimnya perkembangan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dipahami. PSG sedang berupaya menjadi klub kedua yang mampu mencatatkan tiga gelar Liga Champions beruntun di era modern, sementara Barca belum menjuarai kompetisi itu sejak 2015, saat mereka yang memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalunya. Tiga penyerang terkuat PSG, yang selalu akan kembali dipilih Luis Enrique dalam laga-laga paling penting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai pemeran utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada di bawah bayang-bayang nama-nama seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia keliru besar. Luis Enrique mungkin bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok penting di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan makin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan segera menyadari bahwa rumput tetangga tidak lebih hijau, dan bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini terlihat berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham telah menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil mencegahnya bergabung dengan rival di Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada tepat di puncak performanya, dan merupakan salah satu pemain terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, memang terasa ini adalah waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para penggemar memburuk akibat itu, dan adil untuk mengatakan bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka tetap punya stok bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah ia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sosok yang sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Ia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti ia seharusnya tidak akan mengalami masalah dalam beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memperkokoh lini belakang Atletico. Ia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan bekerja untuk menutup kebocoran yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya perpaduan yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang semestinya sangat membantu Atletico menutup jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang sulit diraih itu. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang sebenarnya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memberi Atletico ruang untuk merampungkan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk klub yang tertarik kepada Romero, tetapi sejak awal ia hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dirancang sesuai dengan kekuatannya, dan ia akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League memandang Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa menawarinya platform itu, meskipun mereka tampak kembali menanjak dengan De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi ini dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Ia juga memiliki empat rekan setim di tim nasional Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya cepat beradaptasi. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan pahit, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya satu tahun lagi. Winger itu kurang lebih menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah suramnya kampanye 2025-26 bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencapai dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim baru Eredivisie jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak jumlah uang seperti yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial brutal yang sudah lama mereka jalani, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat, direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 dengan biaya hanya €1 juta. Dalam pengertian itu, Ajax hanya akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka memiliki kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar terbuka untuk diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG sangat terbuka untuk mencairkan France forward tersebut, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik membiarkan klub seperti Liverpool menunggu sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Dan hal terbaiknya adalah kepergian pemain 23 tahun itu kemungkinan akan menutup biaya gabungan Aklouche, Torres, dan Godts, yang semestinya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini adalah ujian pamungkas atas kualitasnya. Bagaimanapun, jika Barcola tidak bisa mengunci tempat starter reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukannya? Pemain 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, argumen bisa dibuat bahwa Godts hampir pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan ia semestinya mendapatkan cukup banyak waktu bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, saat Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah kiprah Eropa mereka di tengah pekan. Namun, orang tetap tak bisa menghindari pertanyaan apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, meski mungkin memang tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk belajar apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar musim panas ini, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di puncaknya saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil di kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel slide penyelamatan di detik-detik akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa nilai Spence hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya, sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs memiliki stok yang bagus di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang sesungguhnya bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar Dumfries, Spence merupakan peningkatan dalam aspek bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di kiri. Pemenang Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka dipatok £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang layak demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia berhasil memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah diperlakukan tidak menentu selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan pada dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dicap sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama periode buruk pelatih Italia itu memimpin. Setelah flirt dengan degradasi di masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan kembali menjadi favorit juara Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah syarat dalam negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Faktanya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria menegaskan bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat tim dan melanjutkan hasil finis di peringkat kedelapan La Liga untuk musim kedua secara beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia merupakan pilihan Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia punya tanggung jawab besar untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket sebesar €22 juta (£19 juta/$25 juta) menjadi solusi berbiaya rendah untuk posisi yang bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski ini pada akhirnya bisa jadi hanya solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah bos Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur penting sebagai bek sayap agresif yang bermain proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu dan bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah masuk akal yang menempatkan klub dalam posisi lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kualitas kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak mengandalkannya sebagai jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi beli senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi dana signifikan dari pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski sekarang Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di seluruh lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo guna meredakan krisis pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kebugaran penuh usai operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang naik turun, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun keselarasan dengan kapten klub Virgil van Dijk secara konsisten. Liverpool dilaporkan sempat enggan membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan England itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih mencarinya di tengah masalah konsistensinya, dan ia akan sadar akan konsekuensi yang mungkin timbul jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan tujuan benar-benar kembali menikmati permainannya, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh suporter fanatik Anfield tentu akan memberi dorongan adrenalin besar bagi Araujo. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan memberi kehadiran udara nyata pada pertahanan Liverpool, serta sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa jadi persis yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya begitu banyak dikritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan dana yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang sejak menembus tim utama pada 2021 belum pernah benar-benar mencapai level tertinggi, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat salah satu pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit klub, bahkan menjawab kebutuhan tim saat ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea sudah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kini kembali fit setelah cedera ACL-nya, sehingga penjualan pemain menjadi kebutuhan karena mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi pembelian termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena hubungannya dengan klub yang sudah terjalin selama 19 tahun. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal yang baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama berusaha mendapatkan uang dari dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, hanya untuk dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya dibanding pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar bersih bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia mampu beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur mengisi peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol dalam musim penuh pertamanya bersama tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memberi teladan dan kerap mengangkat rekan-rekan setimnya di saat sulit. Matthias Jaissle menghadapi pekerjaan yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal yang telah lama dinanti ke puncak sepakbola Inggris. Guimaraes bisa dengan mudah bermain bersama Martin Odegaard sebagai No.8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menambah dinamisme dalam serangan dan agresivitas dalam pertahanan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel berkat pengalamannya dan fakta bahwa ia adalah sosok yang sangat cocok dengan gaya permainan pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes menyempurnakan unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang dibuktikannya tanpa menyisakan keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh talismaniknya, meski kemudian berakhir dengan mimpi buruk tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknik di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menentukan tempo lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok idola kultus yang terasa dibuat khusus untuk para pendukung Arsenal, seseorang yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Meminjamkan Mastantuono adalah pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah problem adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktis, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah menuntaskan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang mendorong sang pemain muda makin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk Fiorentina saat mereka berupaya bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah coup mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasi itu terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama saat ia dikartu merah karena memprotes wasit tanpa perlu dalam kekalahan dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas kemunduran dalam karier Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatannya dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Didatangkan kembali dari Burnley musim panas lalu setelah hengkang pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat pemain muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi karena tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang telah meraup keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi memang begitulah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti rekrutan luar biasa untuk Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan akan menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartunya dengan tepat musim depan. Trafford menyusul free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina berperingkat tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai No.1 masa depan Inggris, Newcastle diketahui mengagumi pemain 23 tahun itu, yang bisa saja memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa merangsek naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh tak lebih dari seorang pelapis, tetapi jika Trafford mencapai seluruh potensinya di Yorkshire maka Leeds bisa saja menagih salah satu klub besar Eropa dua kali lipat dari jumlah itu pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia akhirnya punya peluang nyata untuk memantapkan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah musim lalu berbicara secara terbuka tentang perlunya bermain lebih banyak, dan ia akan berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mendongkrak Leeds naik di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada setiap peluang bahwa ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia milik juru taktik asal Jerman itu meski berstatus pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan untuk bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub-klub yang disebut ‘big six’, tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup untung €120 juta dari pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah motor di balik laju Leipzig finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan untuk kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukanlah tim yang asing dalam melepas aset-aset terbaik mereka demi keuntungan; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan pulih dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di area sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada saran bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal mendorong untuk merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perburuan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup perjalanan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual belum mengetahui keberadaan Diomande pada masa yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan membukukan kontribusi 23 gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Panggilan ke Piala Dunia pun menyusul, dan Diomande tampil sangat baik di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, saat berada di puncak yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dengan seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama perjalanan mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi seburuk apa penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool turun ke peringkat kelima di Premier League dan gagal meraih trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab atas rusaknya keharmonisan di ruang ganti karena sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya menghilang dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas persetujuan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer dari Salah, yang telah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta transfer terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Masa-masa terbaik Salah memang sudah lewat di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa untuk klub seukuran Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan jelas berada di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator serangan terbaik dari generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak klasemen dan melakoni perjalanan kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan mengakhiri karier gemilangnya dengan redup. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya jauh menurun. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia bisa menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola, alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang cukup aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang, bahkan mereka memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Meski begitu, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya pun meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah Frank Onyeka pergi secara permanen ke Coventry dan mantan kapten Christian Norgaard pindah ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang relatif sepi, Brentford kini bergerak besar di pasar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, telah direkrut dengan biaya £41 juta ($55 juta), yang menjadi rekor klub, untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson nyaris mustahil digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin akan berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten pemenang Premier League dan Champions League yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan termasuk memiliki mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Memang akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam aspek sepakbola, tetapi cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu direkrut bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap goyah. Meski demikian, ia harus merebut hati basis suporter mengingat keterkaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan menyatakan diri siap tampil dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tidak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah ketika menukar satu klub London barat dengan klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberi kontribusi di atas lapangan, ia juga akan diharapkan membantu menghadirkan era baru di luar lapangan saat Chelsea berusaha merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk trofi-trofi besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tidak akan berani bertaruh ia akan gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terlindungi hingga usia 38 saat ia mungkin memang akan pensiun, hanyalah pelengkap manis. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah biaya yang signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dirampungkan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg pasti sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semi-final Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker bertahan maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tak perlu dipikir dua kali bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga meraih sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem cair berorientasi kontrol milik Xabi Alonso. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya mulai dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya jelas akan mengurangi dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya tergoda untuk pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nilai B+

    Untuk Barco: Ini adalah kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, dengan klub yang disebut terakhir membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisi ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengasah aspek fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sebenarnya sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga secara bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi hal ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad untuk mendapatkan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani yang sangat dipuji, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meskipun Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Saat ini belum jelas siapa yang akan mereka bidik di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea soal kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea telah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah kampanye yang lagi-lagi sangat mengecewakan di bawah kepemimpinan BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam kadar melimpah meski kini berada di senja kariernya. Dia juga bukan sekadar akan menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan jumlah tertinggi keduanya hadir pada 2024-25. Dia bahkan telah mengemas sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pilihan kedua di belakang Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih punya pekerjaan rumah terkait pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang sama sekali tidak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam CV-nya yang sudah mengesankan, tempat dia akan memiliki kesempatan bekerja dengan pelatih ternama Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh besar di ruang ganti saat klub berusaha mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia memang tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan ketika Pedro diistirahatkan, sementara dia juga seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin akan mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, serta juga bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sejatinya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut terus diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang sejak awal membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat mengisyaratkan pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa bakti gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang lama dinantikan. Stones tanpa diragukan akan dikenang sebagai legenda klub meski dibayangi masalah kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun kemungkinan tidak akan terlalu besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City juga barangkali senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam langkah Inter ini, meski transfernya terjadi secara gratis. Namun, mereka akan berharap sudah mengurangi risiko tersebut dengan meyakinkan Stones untuk meneken kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah dibanding yang ia terima di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bek timnas Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam kondisi terbaiknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah dengan kemampuan distribusi bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang menjadi tempat yang ramah bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi tetap bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Nerazzurri juga sangat mungkin memandang ini sebagai sebuah kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di level domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri soal peluangnya menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama timnas Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Kurang dari dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat masih berusia 24 tahun, mereka tentu sangat gembira karena hampir melipatgandakan uang mereka hingga tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang juga nyaman memainkan bola, Palace sudah pasti memperkirakan adanya minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan neraca setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di lini bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi berkualitas jangka panjang, selain Levi Colwill yang sudah bugar kembali. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah teruji di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini, tugasnya adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari layak mendapat kesempatan untuk naik level ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan konsisten dan kukuh di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang mengelilingi masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semua permainan mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Terlepas apakah nilai sesungguhnya £116 juta atau £130 juta, Forest mengatakan yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang luar biasa besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri yang baru bagi mereka. Atau, setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol. Dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran nomor 6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri, ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia datang setelah menjalani beberapa musim bagus di Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer itu akan membawa tekanan yang sangat besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris menjanjikan pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya di antara situasi mereka masing-masing adalah tidak terlihat bahwa Rodri akan berada di antara Anderson dan satu tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang mengelilingi era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari skuad mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang dengan sangat mudah bisa saja sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang terlupakan di London barat serta banderol mahal klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menuntaskan kepindahan dari Stamford Bridge, dan transfer itu kini cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan sang pemain Argentina itu bahkan sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang pasti sangat memuaskan bagi mereka, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan menyalakan alarm bahaya bagi para fan Villa. Pelatih kepala Unai Emery kabarnya menjadi pendorong utama di balik pengejaran mereka terhadap pemain tersebut, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya tentu sang ahli taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan percaya diri yang dulu membuatnya menjadi talenta menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak terlihat mampu menyamai kontribusi angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan ketika Villa tetap diwajibkan membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai barter jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Memulai awal baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko membuat kariernya meluncur ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika mengira tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut ‘big six’, dengan para pendukung setia Villa Park menaruh ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru ini. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disisihkan oleh Emery dan jarang masuk dalam skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia untuk winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah kepindahan Leandro Trossard pasca-Piala Dunia ke Besiktas, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatat total 51 kontribusi gol yang mencengangkan (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan babak gugur Liga Champions. Tentu saja, ada sejumlah risiko yang melekat pada transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan dalam pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich sudah menuju degradasi, jadi akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna pada awalnya. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal bersama Norwich, terdorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara gratis tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga layak mendapat pujian karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal bisnis transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi pujian harus diberikan ketika memang layak, karena ini bisa terbukti menjadi langkah bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai talenta besar berikutnya dari Jerman, tetapi dia masih baru berusia 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang ia beri debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang sangat tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar saat bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Hal bagusnya adalah dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hirarki Premier League. Seandainya Rogers bergabung dengan juara baru Arsenal, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, serta akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pemilik kaya klub mereka dibelenggu oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Benar-benar sebuah kudeta transfer. Perkiraannya, Rogers akan menuju London utara pada musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengalahkan Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dan dengan biaya yang dinaikkan secara kelewat tinggi. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada kemajuan di balik layar dalam hal menemukan klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutupi biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru punya dua musim Premier League yang lumayan, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan yang diisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa sangat berbahaya di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sangat ingin pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengambil posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa dia berubah pikiran karena bujukan Alonso, yang tentu melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski begitu, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih krusial dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Adil untuk dikatakan, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam keadaan tak menentu, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena dia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam laga-laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tidak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu tampil sangat buruk ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi masa absen yang panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu hampir rampung. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat membela Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam transfer target-target utama mereka di lini tengah, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan biaya sebesar ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Sebuah peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, memang tidak terlalu terlihat bahwa hal itu akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City itu pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan caranya sendiri. Namun, United jelas berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa diragukan lagi akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan tekniknya yang hebat di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh berlanjut ketika mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses di klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea siap meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung dengan Man City dan Tottenham, United panik beralih kepada Santos saat mereka berusaha menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti ketika bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, dia masih punya banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim di mana dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Old Trafford daripada yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan многое akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa dia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meskipun tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempat kerjanya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tanggung jawab sang pemain untuk memastikan dia mampu menegaskan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri paceklik trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih akan berakhir bagus. Namun yang terjadi justru jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik ini, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim yang ada, benar-benar melambangkan kematian sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para suporter adalah ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, makin banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh nilai transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Pembelian luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan lagi rekor biaya transfer mereka untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan lagi telah membuktikan diri sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan dia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, daripada Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetaplah sebuah perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian ini untuk berhasil. Untuk saat ini, bagaimanapun, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan executive chairman Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli para rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Langkah yang paling tak terduga. Anggapan yang muncul adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, dia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League pada masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki uang yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan bahkan klub-klub elite Inggris juga bisa dimaklumi enggan dengan harga yang dipatok Newcastle. Hasilnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat dia kini siap menghabiskan tahun-tahun puncaknya, yang tak bisa dimungkiri terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin kepindahan ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka patut dipertanyakan, meskipun cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik saat berada dalam performa terbaiknya, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Bagaimanapun, tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya menuntut klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun pada tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti bisnis cerdik lainnya untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah hengkangnya legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan asal Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan yang tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang loyal untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan kontribusi 55 gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sembari membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan banderol harganya yang rendah berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya telah melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalankan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, jajaran direksi klub yang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi bukti lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, dengan yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakini dia cocok dengan gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak terbantahkan dalam transfer ini. Spurs, seperti yang telah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun yang diperlukan untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karena itu, bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan harus segera, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Memang, hanya untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriot sesama 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa dirinya bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sepintas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Spurs, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang cenderung menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu benar-benar akan bertahan di Spurs, mengingat tak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan hal itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangkan tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya berkembang secara bertahap selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap merupakan nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Besar kemungkinan uang itu juga akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangkan trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain-pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah diupayakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang tiba-tiba mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat apa pun yang meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksakan diri masuk ke susunan pemain inti yang berisi Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi sesuatu yang mendekati mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi kesepakatan cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya telah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk menjualnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi kesan di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menyatakan minat mereka, pikirannya berubah dan tampaknya memang akan selalu menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam rentang 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi dalam pengertian itu ini jelas sebuah keberhasilan besar. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan bertenaga, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan di usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level teratas dalam rekam jejaknya. Karena itu, transfer ini mengandung sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa diproyeksikan menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa pasti tertawa lebar sampai ke bank setelah menemukan seseorang yang bersedia membayar mereka uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, semula diharapkan menjadi jawaban atas masalah PSG di lini serang, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan hal bagus bagi pemain Portugal itu. Begitu pula dengan fakta bahwa dia masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak sampai mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Dia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, para suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini mati-matian berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terhindarkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun tahu pasti mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir dia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena dia seharusnya bisa memberikan semua yang Ruben Amorim inginkan dari penyerang nomor 9 miliknya. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah sangat lama dinantikan bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap memakai Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa dia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu hebat untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya kurang lebih sama di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Dia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, sekarang dia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar raksasa untuk tim Serie A. Sekarang giliran Anda, Goncalo, saatnya membuktikan nilai Anda... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Transfer ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium seharusnya habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka tentu sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa valuasinya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk mencari pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic diketahui masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang mengesankan di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi di bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja sama dengan Van Hecke saat masih di Brighton, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa Spurs telah dipaksa membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya seharga £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Anda akan berpikir bahwa kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya seharusnya secara realistis berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang dikenal sebagai negosiator yang sangat tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka perlu bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik kepada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya Micky van de Ven bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki distribusi bola yang bagus, dan mempunyai daya juang serta kemampuan kepemimpinan yang sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah wajah baru bersama rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah naik dari Brighton di titik tengah kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya Chelsea maupun Liverpool tidak benar-benar menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Setelah pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang semestinya membantunya cepat beradaptasi. Praktis tidak ada arah lain selain membaik bagi Tottenham setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi tampak sangat kuat di atas kertas, setidaknya, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan akan menjadi masa transisi setelah mereka menepis ancaman degradasi di akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya dengan €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu tampak mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat mereka tidak punya ruang gerak dalam menentukan nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, dan juga menambah panas persaingan Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang melihat adanya peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski negosiasi sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran Newcastle sendiri kabarnya telah diterima. Liverpool tentu sudah akan melihat ini sebagai sebuah pencapaian besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang langsung dengan kecepatan tinggi yang juga rajin bekerja dalam bertahan itu tampak seperti sosok yang sangat ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru tersebut tampaknya memang mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz jelas sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi ternama La Masia milik Barcelona, ia kemudian berlabuh di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya setahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa beradaptasi dan menegaskan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin menuntutnya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan memburu pesulap sayap RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya akan melihat banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam situasi serba salah ketika menyangkut masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan terus menipis sejak awal. Andai Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada kampanye juara 2024-25, mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi bek Prancis itu pada akhirnya pergi secara cuma-cuma setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang sangat besar, kabarnya sekitar £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang berantakan dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi melelahkan yang sudah berjalan berbulan-bulan akhirnya tidak membuahkan hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Kalau begitu, besar kemungkinan Real Madrid akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, gaji luar biasa besar seperti yang ia inginkan, yang meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer tetap menjadi sebuah risiko mengingat betapa buruk performa bek tengah itu sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Patut diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup menjelaskan banyak hal. Bek Prancis itu adalah pemain bertahan yang bagus saat berada dalam hari terbaiknya, dan di usia 27 tahun ia mungkin masih belum benar-benar memasuki masa puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan dua hal sekaligus: kepindahan impiannya ke Real Madrid dan gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di kerasnya atmosfer Bernabeu, kesabaran terhadap jenis kesalahan yang mewarnai musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru racikan Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan hal tersebut masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo, sederhananya, adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya pelatih asal Catalunya itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi kepergian ini memang sudah lama terasa akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak ideal dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal yang paling pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Tetap saja, skill, kecerdasan, dan mungkin yang paling utama, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga mengalahkan rival berat Barcelona dalam perebutan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi dia memperlihatkan pada persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa dia tetap mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad luar biasa. Namun, yang mungkin lebih penting daripada apa pun adalah Bernardo barangkali merupakan panutan ideal bagi anggota-anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang Mourinho inginkan dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara talenta dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk mendapatkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, lagi dan lagi, Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan memiliki kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan super tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasananya adalah tantangan yang tanpa diragukan akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin agak disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh memasuki akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia kabarnya telah memberi sinyal di belakang layar tentang niatnya untuk hengkang serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, saat Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri demi membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan uang demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal bagi tim yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil pendekatan yang cukup hemat di bursa transfer, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak tahun berkualitas tinggi lagi yang secara realistis bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain 'Mourinho' dengan energi dan agresivitasnya. Real Madrid juga kini mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri rekrutan baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dilepas. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tidak diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia saat berada di puncaknya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tak seorang pun menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan asumsi Cucurella langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci juga, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat nilai transfernya yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko menghadapi tekanan dari pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat kaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Kepergian yang emosional. Robertson dengan mudah masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada puncak performanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah mengapa Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin seandainya mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara dalam kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah engkel, tetapi Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa sebagai opsi, sementara remaja Brasil Souza juga baru tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer tentu menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Spurs kepadanya. Robertson pada akhirnya tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim dibanding yang mungkin dia perkirakan, yang berarti kondisinya cukup baik saat dia menuju Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya opsi selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin sekarang justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik dibanding pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson akan benar-benar bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia lakukan bersama Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat kentara. Newcastle berjuang mati-matian untuk mempertahankan Alexander Isak pada musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan striker Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi betah, dan dengan nilai transfer yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun untuk klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa dirinya bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan dana yang didapat dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan jadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tak berminat. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Pertanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di lini depan bertiga dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dihindari dari kenyataan bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya datang saat menghadapi Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang jenis rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon kemungkinan lebih bisa memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan gajinya juga akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang mengisyaratkan Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama diincarnya. Dia sendiri mengakui bahwa dirinya tergoda oleh hubungan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang penuh bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak berlebih dari kebutuhan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle