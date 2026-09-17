Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083034726.jpgAction Plus
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Darah, keringat, dan air mata! Neil berjanji Lions yang compang-camping akan memberikan segalanya dalam derby yang telah dinanti selama 14 tahun

Millwall vs West Ham United
A. Neil
Millwall
West Ham United
Championship

Manajer Millwall Alex Neil menjamin para pemainnya akan mengerahkan segalanya di lapangan dalam Dockers Derby ke-100 yang telah lama dinantikan melawan West Ham United pada Sabtu. Setelah penantian 14 tahun untuk menghadapi rival bebuyutan mereka, Neil mendesak skuadnya yang pincang untuk meluapkan gairah sambil tetap berkepala dingin di The Den.

  • Neil menjanjikan pertarungan puncak untuk derby yang telah lama dinantikan

    Menurut Southwark News, manajer Millwall Alex Neil menyampaikan jaminan penuh semangat jelang pertemuan kompetitif bersejarah ke-100 melawan West Ham United di The Den pada Sabtu. Setelah menunggu 14 tahun untuk kembalinya Dockers Derby, Millwall bersiap menjamu rival sengit mereka setelah West Ham terdegradasi ke EFL Championship.

    Meski tengah menghadapi krisis cedera yang brutal, Neil menegaskan para pemainnya akan mengerahkan seluruh energi mereka untuk para pendukung tuan rumah.

    Momen penting ini membawa bobot emosional yang sangat besar di seluruh London Tenggara.

    • Iklan
  • imago-sport-1083379461.jpgNurPhoto

    Singa yang babak belur siap berjuang melampaui batas fisik

    Merefleksikan kelelahan luar biasa yang dialami skuadnya setelah menguras tenaga di tengah pekan, Neil menyoroti semangat juang yang mengalir dalam timnya. Ia mencatat bahwa beberapa pemain mengalami kram dan terjatuh di lapangan, memaksanya menurunkan lulusan akademi untuk menuntaskan pertandingan.

    Sang manajer berjanji etos kerja tanpa henti yang sama akan kembali ditunjukkan saat West Ham datang.

    "Yang bisa saya jamin adalah para pemain kami akan memberikan segalanya di lapangan seperti yang selalu mereka lakukan," tegas Neil. "Anda bisa melihat mereka semua mengalami kram dan berjatuhan, tetapi kami akan siap."

  • Manajer menantang West Ham untuk bertahan hidup di The Den

    Neil secara terbuka menerima tekanan besar dari momen ini, menolak meremehkan arti derby tersebut bagi basis suporter Millwall. Ia mengungkapkan rasa penasarannya yang besar tentang bagaimana West Ham yang sedang melaju kencang akan menghadapi atmosfer bermusuhan di dalam The Den.

    Millwall unggul secara historis dalam pertandingan ini, dengan 38 kemenangan berbanding 34 milik West Ham dari 99 pertemuan sebelumnya.

    Millwall berupaya memanfaatkan kawah kandang mereka untuk mengganggu tim tamu.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1082405194.jpgSports Press Photo

    Kepala dingin dibutuhkan di tengah gairah yang meluap

    Sambil menuntut gairah dan semangat juang yang besar di lapangan, Neil memperingatkan skuadnya agar tidak membiarkan emosi meluap hingga berujung pada kesalahan disiplin yang merugikan. Ia menegaskan bahwa disiplin taktik tetap krusial untuk meraih kemenangan penting.

    Hasil positif akan memberikan dorongan yang sangat besar bagi kampanye Millwall.

    "Akan ada banyak sorotan, tensi, dan gairah," tambah Neil. "Kami perlu menunjukkan semangat juang yang diinginkan para fans, tetapi pada saat yang sama Anda harus tetap berkepala dingin di lapangan dan melakukan hal-hal yang tepat."

Championship
Millwall crest
Millwall
MIL
West Ham United crest
West Ham United
WHU