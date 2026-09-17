Action Plus
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Darah, keringat, dan air mata! Neil berjanji Lions yang compang-camping akan memberikan segalanya dalam derby yang telah dinanti selama 14 tahun
Neil menjanjikan pertarungan puncak untuk derby yang telah lama dinantikan
Menurut Southwark News, manajer Millwall Alex Neil menyampaikan jaminan penuh semangat jelang pertemuan kompetitif bersejarah ke-100 melawan West Ham United di The Den pada Sabtu. Setelah menunggu 14 tahun untuk kembalinya Dockers Derby, Millwall bersiap menjamu rival sengit mereka setelah West Ham terdegradasi ke EFL Championship.
Meski tengah menghadapi krisis cedera yang brutal, Neil menegaskan para pemainnya akan mengerahkan seluruh energi mereka untuk para pendukung tuan rumah.
Momen penting ini membawa bobot emosional yang sangat besar di seluruh London Tenggara.
- NurPhoto
Singa yang babak belur siap berjuang melampaui batas fisik
Merefleksikan kelelahan luar biasa yang dialami skuadnya setelah menguras tenaga di tengah pekan, Neil menyoroti semangat juang yang mengalir dalam timnya. Ia mencatat bahwa beberapa pemain mengalami kram dan terjatuh di lapangan, memaksanya menurunkan lulusan akademi untuk menuntaskan pertandingan.
Sang manajer berjanji etos kerja tanpa henti yang sama akan kembali ditunjukkan saat West Ham datang.
"Yang bisa saya jamin adalah para pemain kami akan memberikan segalanya di lapangan seperti yang selalu mereka lakukan," tegas Neil. "Anda bisa melihat mereka semua mengalami kram dan berjatuhan, tetapi kami akan siap."
Manajer menantang West Ham untuk bertahan hidup di The Den
Neil secara terbuka menerima tekanan besar dari momen ini, menolak meremehkan arti derby tersebut bagi basis suporter Millwall. Ia mengungkapkan rasa penasarannya yang besar tentang bagaimana West Ham yang sedang melaju kencang akan menghadapi atmosfer bermusuhan di dalam The Den.
Millwall unggul secara historis dalam pertandingan ini, dengan 38 kemenangan berbanding 34 milik West Ham dari 99 pertemuan sebelumnya.
Millwall berupaya memanfaatkan kawah kandang mereka untuk mengganggu tim tamu.
- Sports Press Photo
Kepala dingin dibutuhkan di tengah gairah yang meluap
Sambil menuntut gairah dan semangat juang yang besar di lapangan, Neil memperingatkan skuadnya agar tidak membiarkan emosi meluap hingga berujung pada kesalahan disiplin yang merugikan. Ia menegaskan bahwa disiplin taktik tetap krusial untuk meraih kemenangan penting.
Hasil positif akan memberikan dorongan yang sangat besar bagi kampanye Millwall.
"Akan ada banyak sorotan, tensi, dan gairah," tambah Neil. "Kami perlu menunjukkan semangat juang yang diinginkan para fans, tetapi pada saat yang sama Anda harus tetap berkepala dingin di lapangan dan melakukan hal-hal yang tepat."
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