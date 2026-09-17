Menurut Southwark News, manajer Millwall Alex Neil menyampaikan jaminan penuh semangat jelang pertemuan kompetitif bersejarah ke-100 melawan West Ham United di The Den pada Sabtu. Setelah menunggu 14 tahun untuk kembalinya Dockers Derby, Millwall bersiap menjamu rival sengit mereka setelah West Ham terdegradasi ke EFL Championship.

Meski tengah menghadapi krisis cedera yang brutal, Neil menegaskan para pemainnya akan mengerahkan seluruh energi mereka untuk para pendukung tuan rumah.

Momen penting ini membawa bobot emosional yang sangat besar di seluruh London Tenggara.