Getty/GOAL
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‘Dapatkan salah satunya’ - Man Utd mendapat saran transfer terkait Bradley Barcola dan Desire Doue dari pemenang Treble 1999, sementara para penyerang bintang PSG mulai menarik perhatian klub-klub Liga Premier
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Man Utd ingin perayaan gelar juara menjadi bagian dari 'Proyek 150'
United akan kembali ke kancah sepak bola Eropa tingkat atas musim depan, dengan Michael Carrick yang berhasil membangkitkan raksasa yang tertidur dari keterpurukannya. Sebagai penghargaan atas prestasinya membawa tim finis di posisi ketiga pada musim 2025-26, ia telah menandatangani kontrak permanen berdurasi dua tahun.
Setelah membawa Setan Merah kembali ke kompetisi elit Eropa, tantangan selanjutnya adalah membangun fondasi tersebut. Rencana ambisius sedang disusun di Old Trafford — dengan stadion baru yang menakjubkan berkapasitas 100.000 tempat duduk siap dibangun.
‘Proyek 150’ telah diumumkan, dan United tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka ingin merayakan gelar juara di ajang Liga Premier dan WSL sebelum mencapai ulang tahun bersejarah pada tahun 2028.
Tielemans & Santos diperkuat di lini tengah
Carrick berada di bawah tekanan untuk memenuhi mandat tersebut, dengan kebutuhan akan rekrutan cerdas guna mendukung tujuan tersebut. Menyusul hengkangnya Casemiro sebagai pemain bebas transfer, tim telah mendatangkan dua pemain baru untuk memperkuat lini tengah, yaitu Andrey Santos dan Youri Tielemans—yang keduanya memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi Inggris.
Ada kemungkinan akan ada lebih banyak pergerakan transfer di masa mendatang, dengan harapan untuk menambah ancaman gol pada tahap tertentu. Masih harus dilihat bagaimana masa depan jangka pendek dan jangka panjang Marcus Rashford, setelah masa peminjamannya di Barcelona, dan seorang pemain sayap yang lincah tentu akan menjadi tambahan yang tepat di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’ tersebut.
Pemain internasional Prancis Barcola dan Doue — yang baru saja bertugas di Piala Dunia — akan memenuhi kriteria tersebut. Mereka menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di PSG dan mungkin terbuka terhadap gagasan untuk menghadapi tantangan baru di Liga Premier.
- Getty/GOAL
Haruskah Man Utd mengajukan tawaran untuk Barcola atau Doue?
Ketika ditanya apakah United turut menjadi bagian dari desakan untuk mendatangkan pemain-pemain yang sangat diincar, Yorke—pemenang Treble 1999—yang berbicara atas nama BOYLE Sports and Sports Betting, mengatakan kepada GOAL: “Bradley Barcola atau Desire Doue. Kalau saya jadi Michael Carrick, saya akan memilih salah satu dari mereka. Sesederhana itu. Keduanya bisa bermain di sayap kiri, di sayap kanan, atau di mana pun lini serang membutuhkannya.
“Jika Marcus Rashford tidak ingin bertahan, dan siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya, pergilah dan datangkan Doue atau Barcola. Keduanya adalah pemain yang harus Anda datangkan. Anda menginginkan pemain penyerang yang bagus, pemain tangguh yang akan memberikan hasil di lapangan, jadi pergilah dan datangkan salah satu dari mereka.”
Pintu keluar belum ditutup oleh PSG
Pakar transfer Fabrizio Romano mengisyaratkan bahwa pintu keluar mungkin telah dibiarkan sedikit terbuka di Parc des Princes terkait kepergian para pemain bintang. Ia mengatakan di saluran YouTube-nya: “Sepuluh hari yang lalu, semua orang bilang Barcola tak tersentuh dan tak akan kemana-mana. Sekarang saya melihat kabar kencan dengan berbagai klub, jadi mungkin Barcola tidak se-‘tak tersentuh’ itu setelah semua.
“Pandangan saya tetap sama. Saya sudah mengatakan kepada Anda pada bulan April, Mei, Juni, dan kini Juli bahwa Bradley Barcola bisa meninggalkan Paris Saint-Germain musim panas ini. Apakah dia akan pergi? Itu tergantung pada jumlah uang yang siap ditawarkan oleh klub-klub. Minat terhadapnya sangat kuat dan Barcola tidak ‘tak tersentuh’ karena dia tidak sedang menegosiasikan kontrak baru dengan Paris Saint-Germain.”
- Getty
Carrick sedang menyusun rencana untuk musim 2026-27
Tampaknya Barcola lebih mungkin hengkang dari ibu kota Prancis daripada Doue — mengingat Doue terikat kontrak hingga tahun 2029. Ketentuan kontrak tersebut akan membuat harga yang diminta untuknya tetap setinggi mungkin.
Manchester United, yang juga berupaya memperkuat lini pertahanan mereka, harus memutuskan apakah mereka memiliki dana yang cukup untuk merekrut Barcola dan apakah pemain berbakat berusia 23 tahun itu akan cocok dengan skema taktis yang sedang disusun oleh Carrick menjelang musim 2026-27.
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