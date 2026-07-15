‘Dapatkan salah satunya’ - Man Utd mendapat saran transfer terkait Bradley Barcola dan Desire Doue dari pemenang Treble 1999, sementara para penyerang bintang PSG mulai menarik perhatian klub-klub Liga Premier

United akan kembali ke kancah sepak bola Eropa tingkat atas musim depan, dengan Michael Carrick yang berhasil membangkitkan raksasa yang tertidur dari keterpurukannya. Sebagai penghargaan atas prestasinya membawa tim finis di posisi ketiga pada musim 2025-26, ia telah menandatangani kontrak permanen berdurasi dua tahun.

Setelah membawa Setan Merah kembali ke kompetisi elit Eropa, tantangan selanjutnya adalah membangun fondasi tersebut. Rencana ambisius sedang disusun di Old Trafford — dengan stadion baru yang menakjubkan berkapasitas 100.000 tempat duduk siap dibangun.

‘Proyek 150’ telah diumumkan, dan United tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka ingin merayakan gelar juara di ajang Liga Premier dan WSL sebelum mencapai ulang tahun bersejarah pada tahun 2028.