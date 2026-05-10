Dapatkan Robert Lewandowski dan John Stones! Chelsea mendapat saran transfer setelah membatalkan rencana untuk merekrut ‘para pemain terbaik di dunia’
Kematian mandat 'yang terbaik di dunia'
Dalam penilaian tajamnya terhadap strategi perekrutan Chelsea saat ini, Cole menyoroti pergeseran signifikan dari standar yang ditetapkan selama masa kejayaannya yang dipenuhi trofi di Stamford Bridge. Pada era Roman Abramovich, tujuannya hanyalah mengumpulkan talenta-talenta terbaik yang ada untuk mendominasi setiap kompetisi. Namun, model saat ini membuat klub terasa kehilangan arah dan tanpa identitas olahraga yang jelas.
“Mandat Chelsea adalah mencoba membeli pemain terbaik di dunia, karena kami berusaha memenangkan setiap kompetisi yang bisa kami menangkan,” kata Cole dalam wawancara dengan SunSport. “Jadi, Anda tahu di mana Anda berbelanja. Saya bahkan tidak tahu di mana Chelsea berbelanja sekarang, itulah kenyataannya. Kami menghabiskan semua uang ini untuk pemain muda, tetapi mereka tidak memiliki siapa pun di sekitar mereka. Itulah kenyataannya.”
Apakah Stones dan Lewandowski akan datang menolong?
Untuk memperbaiki kondisi tim yang sedang terpuruk, Cole menunjuk John Stones dari Manchester City—yang rencananya akan hengkang pada akhir musim ini—serta Robert Lewandowski dari Barcelona sebagai rekrutan yang tepat. Meskipun The Blues baru-baru ini mendapat manfaat dari kembalinya Levi Colwill ke skuad untuk memberikan stabilitas pertahanan, Cole yakin seorang pemain berpengalaman seperti Stones akan membawa barisan belakang ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, Lewandowski akan mengatasi masalah mencetak gol yang kronis di klub sekaligus bertindak sebagai mentor bagi para penyerang muda di skuad The Blues.
“Saya memikirkan pemain berpengalaman yang bisa langsung masuk ke skuad dan membantu,” kata Cole. “Jadi, saat melihat siapa yang tersedia, saya memikirkan pemain seperti John Stones. Lewandowski, kontraknya hampir habis, kita butuh penyerang tengah. Dia mungkin tertarik dengan Premier League dan tinggal di London, berikan dia kontrak satu tahun untuk bermain 35 pertandingan bagi kita dan membantu Liam Delap serta Joao Pedro.”
Memperbaiki budaya yang 'rusak' di Stamford Bridge
Kurangnya kepemimpinan telah memicu kritik dari luar, dengan manajer sementara Calum McFarlane baru-baru ini membalas Jamie Carragher setelah sang pakar menyebut Chelsea sebagai "klub yang hancur." Cole sependapat bahwa suasananya sangat tidak sehat, dan ia mengibaratkan situasi saat ini seperti sekelompok siswa berbakat tanpa guru. Ia menunjuk pada kesulitan yang dialami pemain sayap seperti Alejandro Garnacho sebagai bukti bahwa talenta muda bisa layu tanpa struktur yang tepat.
“Ini seperti membeli semua ilmuwan paling berbakat di dunia dan kemudian menempatkan mereka di sekolah persiapan tanpa guru yang benar-benar baik. Mereka tidak akan menjadi lebih baik,” Cole memperingatkan. Ia bahkan menyarankan bahwa kepindahan Jordan Henderson musim lalu, yang diejek oleh beberapa pihak, akan memberikan “hal-hal tak berwujud” yang sangat dibutuhkan yang tidak dimiliki skuad saat ini.
Kembalinya The Special One
Selain skuad pemain, Cole meyakini bahwa solusi terbaik untuk memperbaiki budaya di Chelsea adalah kehadiran sosok yang sudah dikenal di bangku cadangan. Ia secara terbuka mendesak dewan direksi untuk mempertimbangkan Jose Mourinho guna menjalani masa jabatan ketiganya yang sensasional. Ia berpendapat bahwa pelatih asal Portugal itu adalah satu-satunya sosok yang mampu memikat rasa hormat dari para penggemar dan ruang ganti secara bersamaan, sekaligus membangun kembali fondasi klub yang telah hancur.
“Langkah terbaik yang bisa dilakukan klub saat ini, sekaligus langkah yang realistis, adalah mendatangkan Jose Mourinho,” tegas Cole. “Katakan bahwa inilah yang bisa kita lakukan, dan biarkan pria itu memimpin klub. Cukup katakan, ‘bangun kembali klubku untukku, kami akan mundur, kamu yang mengembalikan kami ke jalur yang benar.’ Berikan dia kontrak jangka panjang, dan sampaikan kepada para pemain dan penggemar untuk menerima masa transisi ini.”