Danny Welbeck memuji debut Chelsea yang 'spesial' saat penyerang veteran itu bersinar dalam kemenangan Piala Carabao atas Luton Town

Kedatangan Welbeck pada musim panas dari Brighton memberi suntikan kepemimpinan dan kedalaman yang sangat berharga ke lini depan muda milik Xabi Alonso. Menjelaskan keputusannya untuk pindah ke London Barat, striker veteran itu menambahkan: "Saya merasa sangat baik. Merupakan sebuah kehormatan untuk bermain bagi klub seperti ini dan ketika peluang seperti ini datang, sangat sulit untuk menolaknya. Saya benar-benar antusias dengan proyek ini dan saya hanya ingin memberikan segalanya setiap hari dalam latihan. Pada hari pertandingan, saya juga akan memberikan yang terbaik."