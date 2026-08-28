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Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Danny Welbeck memuji debut Chelsea yang 'spesial' saat penyerang veteran itu bersinar dalam kemenangan Piala Carabao atas Luton Town

D. Welbeck
Chelsea
Premier League
Chelsea vs Luton Town
Luton Town
Carabao Cup

Danny Welbeck langsung memberi dampak pada debutnya bersama Chelsea dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 atas Luton Town di Carabao Cup. Penyerang berusia 35 tahun itu mengungkapkan kegembiraannya setelah memanfaatkan kesempatan di Stamford Bridge, menyebut momen spesial itu sebagai pencapaian istimewa dan mendukung proyek ambisius klub setelah kedatangannya dari Brighton pada musim panas ini.

  • Sang veteran mencetak gol pada debutnya

    Chelsea mengamankan kemenangan mereka di Stamford Bridge melalui penyelesaian tenang Welbeck dan gol bunuh diri dari bek Luton Hakeem Odoffin. Pemain berusia 35 tahun itu langsung memberi kesan dalam penampilan kompetitif pertamanya setelah hanya menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan saat melawan Fulham pada pekan pembuka. Cole Palmer juga tampil menonjol sebagai kreator utama, menciptakan lima peluang, tertinggi di laga ini, dan mencatatkan tembakan terbanyak sepanjang pertandingan.

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    Welbeck menikmati awal yang diimpikan

    Mantan pemain internasional Inggris itu menyoroti bahwa kesabaran dalam membongkar unit pertahanan yang rapat terbukti menjadi faktor penentu untuk membuka rekening golnya. Mengenang gol debutnya, Welbeck mengatakan kepada Sky Sports: "Sangat spesial bisa mencetak gol pada debut saya, yang lebih penting lagi adalah lolos ke babak berikutnya. Tidak selalu mudah menghadapi blok rendah dan membongkar tim lawan, tetapi kami harus tetap sabar, melepaskan beberapa umpan silang, dan saya menyambut salah satunya. Saya senang bisa mencetak gol pertama."

  • Penyerang berpengalaman menyambut tantangan

    Kedatangan Welbeck pada musim panas dari Brighton memberi suntikan kepemimpinan dan kedalaman yang sangat berharga ke lini depan muda milik Xabi Alonso. Menjelaskan keputusannya untuk pindah ke London Barat, striker veteran itu menambahkan: "Saya merasa sangat baik. Merupakan sebuah kehormatan untuk bermain bagi klub seperti ini dan ketika peluang seperti ini datang, sangat sulit untuk menolaknya. Saya benar-benar antusias dengan proyek ini dan saya hanya ingin memberikan segalanya setiap hari dalam latihan. Pada hari pertandingan, saya juga akan memberikan yang terbaik."

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  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Ujian piala melawan Leeds menanti

    Chelsea telah memastikan tempat mereka di putaran ketiga Piala Carabao untuk menghadapi ujian berat melawan sesama tim Premier League, Leeds United. Perhatian Alonso kini kembali ke kompetisi liga, dengan Chelsea dijadwalkan menjamu mantan klub Welbeck, Brighton akhir pekan ini. Dampak instan sang penyerang memberikan opsi serangan yang vital saat Chelsea menjalani jadwal domestik yang padat menjelang jeda internasional mendatang.

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