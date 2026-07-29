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Danny Welbeck akan menjalani tes medis Chelsea saat ia merampungkan transfer mengejutkan dari Brighton
Alonso mencari kepemimpinan pemain veteran di Stamford Bridge
Dalam perubahan signifikan dari komitmen Chelsea belakangan ini untuk merekrut talenta muda, Chelsea kini sedang memfinalisasi kesepakatan untuk Welbeck yang berusia 35 tahun. Mantan striker Manchester United dan Arsenal itu telah diberi izin untuk menjalani tes medis di London Barat saat ia bersiap menandatangani kontrak dua tahun dengan klub tersebut, menurut BBC.
Penyerang veteran itu diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Hong Kong pekan depan untuk tur pramusim mereka. Langkah perekrutan ini menandai penyesuaian yang jelas dalam strategi setelah klub itu finis di posisi ke-10 Premier League musim lalu.
- Getty Images Sport
Membungkam para peragunya di Brighton
Meski sebagian pihak mungkin mempertanyakan logika merekrut penyerang yang sudah memasuki pertengahan usia 30-an, performa terbaru Welbeck menunjukkan bahwa ia masih punya banyak hal untuk ditawarkan di level tertinggi. Penyerang timnas Inggris itu tampil luar biasa pada musim lalu, dengan secara impresif bermain dalam 37 dari 38 pertandingan liga Brighton dan menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 13 gol.
Saat ini Welbeck memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak Brighton di Premier League, setelah membukukan 46 gol dalam 176 penampilan di kasta tertinggi. Kondisi fisik dan konsistensinya adalah hal yang persis ingin dilihat Alonso dari lini depannya saat ia berupaya membawa perkembangan klub keluar dari fase proyek.
Akhir perjalanan bagi pemain muda Chelsea?
Kedatangan Welbeck tak terelakkan akan memicu perombakan besar di lini serang Chelsea, yang saat ini memiliki enam penyerang senior. Jajaran petinggi klub kini siap mendengarkan tawaran untuk beberapa pemain yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari visi jangka panjang. Di antara mereka yang berpotensi hengkang adalah Nicolas Jackson, Liam Delap, dan Marc Guiu.
Emmanuel Emegha, yang bergabung dengan klub dari sesama klub Strasbourg pada awal musim panas ini, masih menjadi kandidat untuk tetap berada dalam skuad tim utama, tetapi fokus klub jelas mulai bergeser ke arah skuad yang lebih seimbang. Pembicaraan internal menyoroti bahwa obsesi klub terhadap pemain muda menjadi faktor utama di balik ketidakmampuan mereka bersaing meraih trofi.
- (C)Getty Images
Perubahan tegas ke arah pengalaman
Perombakan skuad Chelsea pada musim panas ini belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Bersama Welbeck, Chelsea juga dikabarkan tertarik kepada sesama pemain senior, Jordan Henderson, seiring mereka terus membentuk ulang skuad Alonso. Chelsea juga telah memperkuat tim dengan kedatangan Morgan Rogers dan Marco Palestra, dengan aktivitas transfer lebih lanjut diperkirakan sebelum bursa transfer ditutup.
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