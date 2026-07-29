Dalam perubahan signifikan dari komitmen Chelsea belakangan ini untuk merekrut talenta muda, Chelsea kini sedang memfinalisasi kesepakatan untuk Welbeck yang berusia 35 tahun. Mantan striker Manchester United dan Arsenal itu telah diberi izin untuk menjalani tes medis di London Barat saat ia bersiap menandatangani kontrak dua tahun dengan klub tersebut, menurut BBC.

Penyerang veteran itu diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Hong Kong pekan depan untuk tur pramusim mereka. Langkah perekrutan ini menandai penyesuaian yang jelas dalam strategi setelah klub itu finis di posisi ke-10 Premier League musim lalu.







