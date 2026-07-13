Danny Dyer mengungkap keputusan mengejutkan terkait masa depan Jarrod Bowen, sementara menantunya menerima tawaran transfer dari Liverpool dan Aston Villa setelah West Ham terdegradasi

Aktor sekaligus pendukung setia West Ham, Dyer, telah memberikan kabar terbaru penting mengenai masa depan menantunya, Bowen. Kapten The Hammers ini telah menjadi sorotan spekulasi transfer yang intens sejak masa 14 tahun klub tersebut di kasta tertinggi berakhir. Namun, saat berbicara di acara amal 'A Match for Emilee', Dyer mengisyaratkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu tidak berencana memaksa hengkang dari London Timur.

"Dia pria yang luar biasa dan setia," kata Dyer kepada talkSPORT. "Yang terpenting, dia adalah bagian dari keluargaku, ayah dari cucu-cucuku, tentu saja. Ini memang masa-masa sulit baginya. Dia memang pantas bermain di Liga Champions, dan apa pun keputusan yang dia ambil, atau telah dia ambil, aku pasti akan mendukungnya. Aku tidak berpikir dia akan pergi ke mana pun, dan aku yakin dia akan tampil gemilang di Championship, jadi jangan khawatir soal itu."



