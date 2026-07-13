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Danny Dyer mengungkap keputusan mengejutkan terkait masa depan Jarrod Bowen, sementara menantunya menerima tawaran transfer dari Liverpool dan Aston Villa setelah West Ham terdegradasi
Dyer menyampaikan kabar terbaru mengenai Bowen
Aktor sekaligus pendukung setia West Ham, Dyer, telah memberikan kabar terbaru penting mengenai masa depan menantunya, Bowen. Kapten The Hammers ini telah menjadi sorotan spekulasi transfer yang intens sejak masa 14 tahun klub tersebut di kasta tertinggi berakhir. Namun, saat berbicara di acara amal 'A Match for Emilee', Dyer mengisyaratkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu tidak berencana memaksa hengkang dari London Timur.
"Dia pria yang luar biasa dan setia," kata Dyer kepada talkSPORT. "Yang terpenting, dia adalah bagian dari keluargaku, ayah dari cucu-cucuku, tentu saja. Ini memang masa-masa sulit baginya. Dia memang pantas bermain di Liga Champions, dan apa pun keputusan yang dia ambil, atau telah dia ambil, aku pasti akan mendukungnya. Aku tidak berpikir dia akan pergi ke mana pun, dan aku yakin dia akan tampil gemilang di Championship, jadi jangan khawatir soal itu."
- Getty Images Sport
Apakah Bowen akan tetap bertahan meski dikaitkan dengan Liverpool dan Villa?
Kabar ini tentu menjadi pukulan telak bagi beberapa klub Liga Premier yang tengah memantau situasi Bowen. Pemain timnas Inggris tersebut sempat dikaitkan dengan Liverpool sebagai calon pengganti Mohamed Salah, sementara Aston Villa dan Everton dikabarkan sangat tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Terlepas dari godaan untuk tetap bermain di kasta tertinggi, komitmen Bowen terhadap The Hammers tampaknya mutlak, setidaknya menurut ayah mertuanya.
Penyerang tersebut telah menghadapi kenyataan pahit terkait degradasi klubnya, dan mengungkapkan perasaannya yang “malu dan sedih” dalam permintaan maaf yang tulus kepada para pendukung setia di London Stadium. Tampaknya keinginannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut akan lebih kuat daripada godaan untuk pindah ke klub papan atas Eropa pada bursa transfer musim panas nanti.
Petinggi West Ham sangat ingin mempertahankan kaptennya
Dewan direksi The Hammers, yang dipimpin oleh salah satu pemilik klub Daniel Kretinsky, tetap teguh pada pendiriannya bahwa para pemain terbaik klub harus dipertahankan guna memastikan kembalinya klub ke Liga Premier dalam waktu dekat. Meskipun klub telah menyetujui penjualan Mateus Fernandes ke Tottenham Hotspur senilai £85 juta, mempertahankan sosok ikonik seperti Bowen dianggap sangat penting bagi moral ruang ganti di tengah masa transisi saat ini.
Bowen, yang terikat kontrak di London timur hingga 2030, telah tampil dalam materi promosi seragam kandang baru klub, sebuah langkah yang sering ditafsirkan sebagai tanda bahwa sang pemain akan tetap bertahan. Bagi Kretinsky dan para pendukung setia West Ham, prospek Bowen memimpin lini depan melawan lawan-lawan di Championship memberikan secercah harapan setelah musim 2025-26 yang penuh bencana.
- Getty Images Sport
Kehidupan The Hammers di Liga Championship
West Ham belum pernah berlaga di divisi kedua sepak bola Inggris sejak musim 2011-12, dan degradasi tersebut merupakan pil pahit yang harus ditelan Dyer. "Hal yang paling menyakitkan tentu saja karena ini terjadi antara kami dan Tottenham, di antara semua klub. Saya sudah menjadi penggemar West Ham hampir sepanjang hidup saya, jadi saya sudah terbiasa dengan kekecewaan," aku Dyer. "Anda sendiri tahu bahwa kami baru-baru ini mengalami periode yang cukup baik di mana kami memenangkan sebuah piala, dan kini kami kembali mengalami kekecewaan. Sudah 15 tahun sejak kami terdegradasi."
Terlepas dari rasa sakit musim lalu, sang aktor yakin bahwa skuad yang dipimpin oleh Bowen ini akan berhasil promosi pada kesempatan pertama. “Saya tidak tahu apa sebenarnya ekspektasi terhadap klub kami. Saya rasa kita memang butuh perubahan, kita memang butuh memulai dari awal, dan kita akan melangkah lagi. Akan menyenangkan melihat kita memenangkan beberapa pertandingan, itu yang bisa saya katakan sekarang." West Ham dijadwalkan memulai musim kompetitif mereka pada 8 Agustus di Carabao Cup melawan Portsmouth.
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