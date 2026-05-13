Daniel Levy 'berdoa setiap hari' agar Tottenham terhindar dari degradasi, sementara mantan ketua klub itu 'sangat kecewa' dengan pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier

Meskipun tim ini menghadapi kenyataan yang suram, mantan ketua klub tersebut tetap memelihara secercah harapan. Ketika ditanya bagaimana perasaannya mengenai posisi tim di liga, ia mengaku: "Kosong… tapi saya optimis bahwa kami akan tetap bertahan di Liga Premier."

Selama upacara pelantikannya pada hari Rabu, Levy bahkan membahas situasi tersebut dengan Pangeran Wales, seorang pendukung Aston Villa yang terkenal. Merenungkan interaksi mereka, ia mencatat: "Saya berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkan kami mengalahkan Aston Villa saat kami bertanding melawan mereka beberapa minggu lalu. Ia mendoakan kami agar beruntung di sisa musim ini, dengan sangat berharap bahwa Tottenham bertahan di Liga Premier."