Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Daniel Levy 'berdoa setiap hari' agar Tottenham terhindar dari degradasi, sementara mantan ketua klub itu 'sangat kecewa' dengan pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Levy terkejut dengan penurunan performa Tottenham
Levy mengakui betapa terkejutnya dia melihat situasi sulit yang dihadapi klub saat ini dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports. Setelah mengundurkan diri pada bulan September setelah hampir 25 tahun memimpin, ia mengungkapkan bahwa pertarungan untuk menghindari degradasi sama sekali tidak pernah ia duga. Ketika ditanya apakah ia melihat tanda-tanda bahwa klub akan terjebak dalam pertarungan degradasi, Levy menjawab: "Tidak pernah, tidak, bahkan dalam sejuta tahun pun tidak. Degradasi bukanlah sesuatu yang pernah kami pertimbangkan saat saya mengawasi pembangunan Stadion Tottenham Hotspur senilai £1 miliar pada 2019." Klub ini telah mengalami kesulitan besar, baru-baru ini kehilangan poin penting saat melawan Leeds sehingga tetap berada di peringkat ke-17.
- AFP
Perbincangan dengan para bangsawan mengenai harapan untuk bertahan hidup
Meskipun tim ini menghadapi kenyataan yang suram, mantan ketua klub tersebut tetap memelihara secercah harapan. Ketika ditanya bagaimana perasaannya mengenai posisi tim di liga, ia mengaku: "Kosong… tapi saya optimis bahwa kami akan tetap bertahan di Liga Premier."
Selama upacara pelantikannya pada hari Rabu, Levy bahkan membahas situasi tersebut dengan Pangeran Wales, seorang pendukung Aston Villa yang terkenal. Merenungkan interaksi mereka, ia mencatat: "Saya berterima kasih kepadanya karena telah mengizinkan kami mengalahkan Aston Villa saat kami bertanding melawan mereka beberapa minggu lalu. Ia mendoakan kami agar beruntung di sisa musim ini, dengan sangat berharap bahwa Tottenham bertahan di Liga Premier."
Refleksi atas warisan yang panjang dan rumit
Selama masa jabatannya, Levy menghadapi kritik meskipun telah mencatatkan sejumlah pencapaian penting. Di bawah kepemimpinannya, Tottenham menjadi runner-up Liga Champions pada musim 2018–19 dan runner-up Liga Premier pada musim 2016–17. Baru-baru ini, pada Mei 2025, Spurs mengalahkan Manchester United berkat gol bunuh diri untuk menjuarai Liga Europa, sekaligus mengamankan trofi besar setelah puluhan tahun.
Menyadari kesenjangan di level domestik, Levy mengakui: "Yang saya harapkan adalah memenangkan Liga Premier, memenangkan Liga Champions… lebih mudah diucapkan daripada dilakukan." Dia menambahkan: "Para penggemar Tottenham harus bangga bahwa klub ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat setempat."
- Getty Images Sport
Pertandingan-pertandingan krusial yang akan menentukan masa depan Tottenham
Tim asuhan Manajer Roberto De Zerbi saat ini berada di peringkat ke-17 dengan 38 poin, hanya unggul dua poin dari West Ham yang berada di peringkat ke-18, setelah Burnley dan Wolves terdegradasi. Untuk memastikan kelangsungan di liga, Spurs harus melewati jadwal pertandingan yang berat melawan Chelsea di kandang lawan dan Everton di kandang sendiri, sementara West Ham akan menghadapi Newcastle dan Leeds.